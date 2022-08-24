台南殺警案抓到真兇暫時告一段落，但那些罔顧無罪推定、權力分立與偵查不公開的人呢？

文：廖梓翔

隨著「真的『嫌犯』」於8月23日清晨落網。殺警事件追緝階段告一段落。但是就追緝階段，許多執法人員不應出現的違失實難令人忽視。

無罪推定、權力分立

在台南殺警案爆發後，所有的媒體都緊咬著一個人「陳○○」（保護個資，但我相信大家都知道是誰），社會上政治高層、民眾都將殺警的罪責指向他。但是大家是不是忘了無罪推定這個最基本不過的刑事司法原則？《刑事訴訟法》第154條第1項規定：「被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。」

在一個法治社會，在法院定罪之前，甚至本案都尚未確定嫌疑人、甚至未逮捕歸案的情況下，就輕率地將所有責任加諸於一個人身上，是一件不公平也不合乎正義的作法。但是我們最堅持「司法正義」政治高層們就開始喊打喊殺，天理不容、需判死刑的言論一個個浮現。

對於陳通緝犯而言，首先，這件事求非其所為；其次，這個案子當時尚在追緝階段，亦即甚至連兇手都沒落網，也沒經過法院審判階段，然後就有各種政治人物高舉正義大旗，說出的話卻令人可笑。

首先，說出這個嫌犯必須判死刑的是誰，是立法院長游錫堃，沒錯，不是司法院長、法務部長，甚至不是律師。三權（我國五權）分立架構下，立法院長來就一個隸屬司法權管轄的事件發表如此亢奮的言論，是否有違反權力分立架構下司法權獨立審判的精神，殊有可議。

然後內政部長徐國勇也發表類似言論，他是警政署主管部門首長，那也罷了。但是其他跟本案毫無關聯的政治人物，漫天漫地發表量刑「見解」、用槍時機，到底是真的關心社會還是來刷存在感？不是說政治人物不能說話，撫慰民心、被害者家屬言論可以接受。但是涉及司法審判權還有各項槍械使用時機的指導言論，我看大可不用。

再回到無罪推定議題上，雖然無罪推定是一個普世價值，在大家很討厭的「加害人保障法系列」中，世界人權宣言、公民與政治權利國際公約、刑事訴訟法中都定有明文，差不多已經是普世價值的概念（我知道有些國家沒有），但是在各種媒體的報導中，都很明顯直接用有罪推定的邏輯來報導。

什麼是有罪推定？就是你已經把被告設定好了，然後所有證據都繞著他轉，最後推論他是加害人。簡單來講，就是廢話。只要你一開始把故事設定好，然後把任意人帶進去，基本上都會成立。

Photo Credit: 中央社 台南市2名警員22日執勤殉職，專案小組23日清晨在新竹市逮捕凶嫌林姓男子（戴白色安全帽者）。

另外，在凶嫌尚未逮捕之前，陳姓男子的照片身世就大剌剌的出現在各大媒體版面上，嚴重影響其人格，甚至連老師、鄰居都訪問了，之後警局在深夜跑出來澄清說不是他。也已經對他的人格造成永久的傷害了。

他原本可能只是個通緝犯，知道的人除了家人恐怕也沒人知道，但經此一事，全國人都知道他是誰，對他日後的生活會是莫大阻礙及傷害。

即使於清晨逮捕真的嫌犯，但是23日早上8點的新聞，仍是各種放著陳姓男子的照片的報導，顯見新聞媒體根本沒有要改正保護被害人名譽的意圖（兩、三個小時真的不要跟我說換張照片，換個人名做不到），是否善盡媒體應負之報導真實事件責任，已非無疑。

最後，我想說的是，為什麼警方追緝陳姓男子的理由這麼草率？據我所見，他被鎖定的原因大概只有：警用小型電腦裡最終搜尋結果是他，然後他有地緣關係，僅此而已，這種「證據」讓人們公審我都覺得不值憑信，更何況做為定罪證據。先撇開電腦結果不談，光就地緣關係而言，警局要追緝的大概就是全台南的通緝犯吧！

警用電腦部分的話，我認為最荒唐的是這麼薄弱的推論「僅有推論」為何向媒體公開？連徐自強、蘇炳坤這等有共犯口供才有逮人依據的冤案，都已被證明是「冤案」，這麼一個推論，警方就冒著冤案風險向媒體透漏，置其人格名譽於不顧，行為實難苟同。

偵查不公開

迭如前述，警方在追緝階段就已經將嫌犯的資料姓名公諸媒體，甚至相驗初步結果、槍械遭劫、行車紀錄器都鉅細靡遺呈現於媒體上。真的想問，警方都把偵查不公開的原則當廢話嗎？連人都沒抓到，就這麼急展現成果，完全不顧在逃嫌犯有無滅證逃逸之可能，造成追捕困難，甚至引發多案牽連。

另外，相驗實屬個人隱私，即使是警員等公務員亦不例外。儘管只有簡述傷痕等，但是否真的取得家屬同意？偵查不公開，如此基本的偵查原則被警方踐踏，會不會因此影響偵查、審判證據能力，就且行且看吧！

另外，對於警政署長親自出馬逮捕嫌犯的行為，我認為多有不必。即使他曾也是刑警一員，從他上任警政署長至今也兩個月了，是否仍有訓練我看有其難度，在一個行前訓練都未必充實的狀況下，警政署長出馬是助益還是拖累，我無法斷言，但認為沒有必要。至少對我而言，只要抓到人我就安心，不會特別在意警政署長出馬這件事。

殺警案此等公然挑戰公權力的行為，自然引起大眾不滿與憤恨。但是政治人物拜託不需要出來指導審判，正是因為你們與媒體搧風點火，造就了大眾對審判的不理解，對司法審判只有損害沒有幫助。而精障減刑問題真的不要再怪司法院，要怪就怪那個不贊成死刑但要判死的立法院。

司法院依法獨立審判，如果法律本身有問題，法官也只能照判。就算因此修法，基於不溯及既往的原則，也無法適用。

（本文絕無挑釁引戰之意，純屬抒發己見。最後也希望殉職警員一路好走）

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航