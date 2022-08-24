台鐵企業工會決議取消中秋、國慶不加班活動，罷工程序仍持續進行「備而不用」
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台鐵企業工會表示，基於日前台鐵局調整1300多名低薪人員月薪，近期又在安全津貼上釋出更多善意，因此做出取消不加班的決議。
台鐵企業工會日前因公司化爭議和福利問題與台鐵局協商破局，因此號召司機中秋節、國慶日「不加班」，在非國定假日的九合一大選前一日則啟動罷工程序、合法罷工。但台鐵企業工會今（24）日上午召開臨時理事會，決議取消中秋和國慶的不加班活動。
台鐵局在8月初工會號召不加班的時候，就宣布替月薪低於3萬元的低薪員工調薪至3萬元，並且會依據不同業別和從事的職務屬性，分發獎金或津貼。《ETtoday》的報導則指出，交通部長王國材從亞太經濟合作會議（APEC）返台後，在入住防疫旅館期間與台鐵工會密切協商，雙方就提高關鍵留才津貼、安全獎金達成共識。
昨（23）日就有消息指出，台鐵企業工會將會開會決議在中秋、國慶等國定假日出勤。然而，當時「台鐵產業工會」在臉書回應，呼籲企業工會仍應迅速通過調解不成立，並取得罷工投票權，才有真正的談判籌碼。
台鐵產業工會認為，如果在此時收手妥協，將是浪費全體員工的抗爭動能，未來會非常不利於鐵路安全改革以及更好的調薪機會。
資方釋出善意、企工決議取消不加班，產工認為忽視第一線員工
不過，根據《中央廣播電台》報導，台鐵企業工會表示，基於日前台鐵局調整1300多名低薪人員月薪，近期又在安全津貼上釋出更多善意，因此做出取消不加班的決議。
至於加薪的額度為何，企業工會的說法是每人2000元，並會爭取全員加薪，因為每名員工都是重要的螺絲釘。不過，產業工會認為，這次的調薪模式忽視第一線的運務員工，只調整關鍵職務和主管加給，「將可能視同是對運務基層員工的一次重大背叛。」因此，希望持續透過罷工爭取全體調薪比例比照郵政資位，才能將員工的動能最大化。
根據《中國時報》的報導，台鐵所釋出的善意，還包含在子女教育、生育、結婚、喪葬補助上，精進現行台鐵福利，且在公司化後繼續執行、由交通部支應。若公司化後遇到行政院軍公教調薪案時，也要持續同步同額調整。其中，台鐵局指出，台鐵公司創立時會一次提撥12億元的職工福利金，員工三節禮金可望大幅提高。
台鐵公司化的16項子法預計年底前定案，資方承諾子法協商與未來任何勞資議題，都絕對會充分尊重工會意見。
台鐵企業工會表示，會持續爭取及維護員工薪資福利制度，確保台鐵公司化後的永續經營，以及員工職涯發展。針對產業工會提出「取得罷工投票權」，為了維持相關勞資議題談判的力道，原先預計要在九合一大選前一日啟動的罷工程序仍會持續進行，希望備而不用。
台鐵企業工會會議結束後，台鐵局表示，為保障臺鐵員工權益，行政院長蘇貞昌、王國材之前已提出「三項承諾」與「二項保證」，保證「現職員工工作、薪資、福利，都不減損」及「公務員／公司從業人員身分，自由選擇」。
在這樣的基礎上，台鐵局會研提增加員工津貼及福利，預計報交通部轉行政院核定後即可實施，再加上補足3萬薪資、推動員眷幼保、及擴充職務宿舍等實質福利，希望留才之餘能吸引更多人投身台鐵貢獻已長，精進營運安全。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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來自地中海的MADAMUA千年霜，運用初榨千年橄欖油守護人們的肌膚
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隨著世界汙染越來越嚴重，許多人從小就有皮膚過敏的問題，在護膚上會特別使用醫美保養品。但其實還有更好的選擇！許多植物本身具有神奇效果，透過有機、品質精純的植萃來調理肌膚，不僅可以避免過敏問題，還能為皮膚奠定出更好的防禦力基質。其中一種極佳的植萃調理方式，就是用全世界唯一僅存948棵西班牙原生種千年橄欖木之初榨橄欖油，悉心打造出的千年霜！
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