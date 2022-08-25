台灣的國際形象若被共軍塑造成「一個永遠處在戰爭邊緣的地方」，其實很不利
我們想讓你知道的是
台灣度過這次中共環台軍演危機，不過，如果台灣一直被國際定位為「處在戰爭邊緣」，將對台灣很不利，如何扭轉國際印象，是政府接下來該努力的方向。
文：郭瓊俐
8月5日週五下午的台大公館商圈，年輕人三五成群聚集在咖啡廳聊天，街頭散發著迎接週末的輕鬆氛圍；但在不遠處的公館蟾蜍山上空軍作戰指揮部，氣氛嚴肅緊張，官兵們聚精會神盯著雷達螢幕，再強的冷氣都驅不走他們額頭上的汗珠。
這是中共展開環台軍演的第二天，前一天共軍才發射11枚東風飛彈，這一天則有數10架次的中共戰機越過台灣北部的海峽中線，頻頻挑釁，我國空軍戰機不斷升空驅離；不管是第一線的戰機飛行員或地面的指揮部官兵，都不能有任何一刻的閃失，既要捍衛我國領空，又要避免和共機擦槍走火，壓力之大可想而知。
人民很淡定，出遊人潮未減
「這次國軍的表現有80分，顯示國軍的素質很高。」一位軍事相關幕僚指出。他說明，戰鬥機在空中一秒鐘前進兩百公尺，軍艦在海上因為慣性定律也會保持前進狀態，當敵人步步進逼，既要嚇阻他們，又不能發生擦撞衝突，每一個決定都要在幾秒內做出來；這次中共軍演危機可平和落幕，是台灣的節制與我國軍人的高度壓力換來的。
除了國軍臨危應變能力增強，蔡英文總統的沉著應對也受到肯定。日本自衛隊公布中共軍演第一天發射的導彈，有四枚飛越台北的上空，但我方並未公布這樣的細節，消息一出，蔡總統4日晚上立即發表談話，表示國軍已加強戰備，嚴密即時掌控周邊軍事動態，並強調我方不會升高衝突，不會挑起爭端。
8月5日，蔡總統接連出席台灣美食展、總統教育獎頒獎典禮，維持正常公開活動以安定民心，6、7日週末兩天坐鎮官邸密集聽取軍情動態報告，8日又以隆重的軍禮，歡迎到訪的聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves），9日南下雲林各地出席活動。台灣民間也維持如常生活，暑假出遊人潮未減，展現「不畏懼」的韌性。
相較於台灣人民的淡定，全球這次高度關注兩岸緊張情勢，國際媒體以「第四次台海危機」看待中共環台軍演，而且認為比之前的規模更大，因為中共已在實質演練環台封鎖作戰。
對此，國防研究院戰略研究所所長蘇紫雲指出，這次中共軍演「緊張，但還沒有到『危機』的強度」，判別的依據就是「動武意圖」，中共若要動武就會大規模動員地面部隊，根據美國解密資料，1996年台海危機，中共的確計畫出兵占領台灣的一個小島，當時有15萬地面部隊集合；這次中共傾向武力展示，因此只有出動海軍、空軍，海空軍是無法占領島嶼的。
中共很刻意，成麻煩製造者
蘇紫雲表示，與其說是「第四次台海危機」，更應該解讀的是，在美國尚不確定兩岸關係採戰略清晰或戰略模糊之際，中共對台政策已經是戰略清晰了；中共之前講「一中各表」，留有模糊空間，但中國國家主席習近平近日提出的涉台白皮書，明確宣示「一國兩制」是台灣問題基本方針，這是政治上的清晰，而中共第一次演示封鎖控制台灣，則是軍事上的清晰。
核心人士指出，中共一直宣傳此次演習達成「打破中線」、「拒止外軍」以及「封鎖台灣」幾個重點，但實際上台灣的海空軍都在很短時間內，有效地把中共解放軍艦艇、軍機阻止在海峽中線外，某種程度更讓台海中線成為國際觀點中的「既有現狀」；中共毫無節制地在台海周邊設置演習區，更讓台海問題快速成為國際焦點，例如第一時間就引起G7（7大工業國組織）的強烈聲明；而飛彈射向日本水域後，更強化了北京成為區域麻煩製造者的共同印象。
核心人士強調，因為台灣軍隊應對得當，軍演這段期間，台灣周邊國際航道、水道的暢通與安全得到確保，反而陸續得到國際觀察家、智庫的肯定。
前國安幕僚則提醒，以後共軍若三不五時就飛越台海中線，或是軍演常態化，台灣要如何因應？如果台灣的形象變成是「一個永遠處在戰爭邊緣的地方」，將對台灣很不利，政府需要和國外好好溝通。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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