台灣的國際形象若被共軍塑造成「一個永遠處在戰爭邊緣的地方」，其實很不利

文：郭瓊俐

8月5日週五下午的台大公館商圈，年輕人三五成群聚集在咖啡廳聊天，街頭散發著迎接週末的輕鬆氛圍；但在不遠處的公館蟾蜍山上空軍作戰指揮部，氣氛嚴肅緊張，官兵們聚精會神盯著雷達螢幕，再強的冷氣都驅不走他們額頭上的汗珠。

這是中共展開環台軍演的第二天，前一天共軍才發射11枚東風飛彈，這一天則有數10架次的中共戰機越過台灣北部的海峽中線，頻頻挑釁，我國空軍戰機不斷升空驅離；不管是第一線的戰機飛行員或地面的指揮部官兵，都不能有任何一刻的閃失，既要捍衛我國領空，又要避免和共機擦槍走火，壓力之大可想而知。

人民很淡定，出遊人潮未減

「這次國軍的表現有80分，顯示國軍的素質很高。」一位軍事相關幕僚指出。他說明，戰鬥機在空中一秒鐘前進兩百公尺，軍艦在海上因為慣性定律也會保持前進狀態，當敵人步步進逼，既要嚇阻他們，又不能發生擦撞衝突，每一個決定都要在幾秒內做出來；這次中共軍演危機可平和落幕，是台灣的節制與我國軍人的高度壓力換來的。

除了國軍臨危應變能力增強，蔡英文總統的沉著應對也受到肯定。日本自衛隊公布中共軍演第一天發射的導彈，有四枚飛越台北的上空，但我方並未公布這樣的細節，消息一出，蔡總統4日晚上立即發表談話，表示國軍已加強戰備，嚴密即時掌控周邊軍事動態，並強調我方不會升高衝突，不會挑起爭端。

8月5日，蔡總統接連出席台灣美食展、總統教育獎頒獎典禮，維持正常公開活動以安定民心，6、7日週末兩天坐鎮官邸密集聽取軍情動態報告，8日又以隆重的軍禮，歡迎到訪的聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves），9日南下雲林各地出席活動。台灣民間也維持如常生活，暑假出遊人潮未減，展現「不畏懼」的韌性。

相較於台灣人民的淡定，全球這次高度關注兩岸緊張情勢，國際媒體以「第四次台海危機」看待中共環台軍演，而且認為比之前的規模更大，因為中共已在實質演練環台封鎖作戰。

對此，國防研究院戰略研究所所長蘇紫雲指出，這次中共軍演「緊張，但還沒有到『危機』的強度」，判別的依據就是「動武意圖」，中共若要動武就會大規模動員地面部隊，根據美國解密資料，1996年台海危機，中共的確計畫出兵占領台灣的一個小島，當時有15萬地面部隊集合；這次中共傾向武力展示，因此只有出動海軍、空軍，海空軍是無法占領島嶼的。

Photo Credit: 中央社

中共很刻意，成麻煩製造者

蘇紫雲表示，與其說是「第四次台海危機」，更應該解讀的是，在美國尚不確定兩岸關係採戰略清晰或戰略模糊之際，中共對台政策已經是戰略清晰了；中共之前講「一中各表」，留有模糊空間，但中國國家主席習近平近日提出的涉台白皮書，明確宣示「一國兩制」是台灣問題基本方針，這是政治上的清晰，而中共第一次演示封鎖控制台灣，則是軍事上的清晰。

核心人士指出，中共一直宣傳此次演習達成「打破中線」、「拒止外軍」以及「封鎖台灣」幾個重點，但實際上台灣的海空軍都在很短時間內，有效地把中共解放軍艦艇、軍機阻止在海峽中線外，某種程度更讓台海中線成為國際觀點中的「既有現狀」；中共毫無節制地在台海周邊設置演習區，更讓台海問題快速成為國際焦點，例如第一時間就引起G7（7大工業國組織）的強烈聲明；而飛彈射向日本水域後，更強化了北京成為區域麻煩製造者的共同印象。

核心人士強調，因為台灣軍隊應對得當，軍演這段期間，台灣周邊國際航道、水道的暢通與安全得到確保，反而陸續得到國際觀察家、智庫的肯定。

前國安幕僚則提醒，以後共軍若三不五時就飛越台海中線，或是軍演常態化，台灣要如何因應？如果台灣的形象變成是「一個永遠處在戰爭邊緣的地方」，將對台灣很不利，政府需要和國外好好溝通。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航