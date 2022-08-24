今日本土新增2萬8397例、死亡18例：BA.5有免疫逃脫特性，重複感染為這波疫情的特徵

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增2萬8570例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬8397例本土個案及173例境外移入；另確診個案中新增18例死亡。

今日新增之本土病例為1萬2998例男性、1萬5390例女性、9例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上。新增本土個案分布前5名為新北市（6313例）、台中市（3393例）、台北市（3317例），桃園市（3310例）以及高雄市（2329例）。

指揮中心發言人莊人祥指出，本土案例較上週三增加3718例，增加15.1％。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增127例中重症個案，中症有104例，重症有23例，沒有兒童或青少年重症。

在18例本土病例死亡個案中，有12例男性、6例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、17例具慢性病史、13例未接種3劑COVID-19疫苗。而在死亡案例中有2位較為年輕的個案。

第1位是30多歲女性，本身有接種過3劑疫苗，沒有慢性病史，在8月13日快篩陽性確診，在15日發高燒到41度，另外有全身抽搐、昏迷的中樞神經症狀，而後緊急送醫。由於送醫時已經有休克現象，所以緊急插管使用呼吸器。而頭部做電腦斷層後，發現有腦水腫的狀況。雖然有緊急收治到加護病房，但在8月16日仍不幸過世，死亡診斷為缺氧性、腦病變、癲險與肺炎的狀況。

第2位是30多歲男性，本身有高血壓病史，且有接種過2劑疫苗。在5月18日經PCR檢驗陽性確診，當時透過居家照護順利解除隔離。不過，在6月10日的時候，因為有呼吸窘迫跟意識改變的狀況而送醫。經過救治後仍急救無效，死因為呼吸衰竭跟疑似有腦出血的情形。

羅一鈞指出，這項案例為補提列的死亡案例，原因是最近醫師重新修改他的死亡證明，將COVID-19移到主要死因的其中之一。

重複感染為這波疫情的特徵，比例為全體確診數的萬分之五

此外，羅一鈞也表示，重複感染作為這波疫情的特徵，由於BA.5免疫逃脫的特性，所以是有可能在感染過BA.1、BA.2之後發生重複感染的狀況。關於重複感染的人數，這2年半的人數共5000多位，大部分都是在今（2022）年疫情中的個案。而7月份以來通報重複感染個案為2500多位，若是就目前總確診個案的500萬例來估計，重複感染比例約萬分之五。

加強兒童與高齡者的保護措施

因應本週疫情升高，指揮中心也提出相對應的措施。

指揮官王必勝說，今日確診人數來到近期最高，但在99.5％的症狀皆為輕症的狀況之下，目前最應該做的便是保護兒童、年長者的脆弱族群。

王必勝指出，目前會持續現行對於住宿式機構住民的篩檢與給藥機制，同時也會加強對社區65歲以上民眾的篩檢，以降低重症與死亡比例，相關的配套措施將在這2天提出。

此外，為鼓勵兒童疫苗的施打，王必勝也表示，將跟教育部、地方教育局與衛生局合作入校施打，以讓疫苗施打狀況更順利，覆蓋率更完整。

另外，王必勝也提醒，長者與幼兒應照建議持續施打疫苗，而未施打疫苗的脆弱族群，也應減少出入人潮眾多場合，避免到餐廳共餐，而照顧者也需確實清潔避免傳染，當有明顯狀況也需協助就醫。

延長住宿式及社區照護機構的定期公費快篩

至於各類型住宿式及社區式照顧機構需定期公費快篩之措施，王必勝表示，將延長至9月30日止，篩檢頻率仍維持為服務對象每週定期快篩2次（身心障礙者、失智症者、2至18歲則每週1次，未滿2歲免篩），工作人員每週至少1次，已確診康復者3個月內免篩檢，後續再視疫情狀況調整篩檢頻率。

而發放對象則包含住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構等住宿型照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務等社區型照顧機構。

王必勝提醒，公費快篩試劑配送數量，以服務對象每人每週2劑及工作人員每人每週1劑估算，請各類機構及單位確實落實防疫政策，降低感染風險。

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核稿編輯：翁世航