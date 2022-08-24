今日本土新增2萬8397例、死亡18例：BA.5有免疫逃脫特性，重複感染為這波疫情的特徵
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重複感染作為這波疫情的特徵，7月份以來通報重複感染個案為2500多位，若是就目前總確診個案的500萬例來估計，重複感染比例約萬分之五。
中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增2萬8570例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬8397例本土個案及173例境外移入；另確診個案中新增18例死亡。
今日新增之本土病例為1萬2998例男性、1萬5390例女性、9例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上。新增本土個案分布前5名為新北市（6313例）、台中市（3393例）、台北市（3317例），桃園市（3310例）以及高雄市（2329例）。
指揮中心發言人莊人祥指出，本土案例較上週三增加3718例，增加15.1％。
醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增127例中重症個案，中症有104例，重症有23例，沒有兒童或青少年重症。
在18例本土病例死亡個案中，有12例男性、6例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、17例具慢性病史、13例未接種3劑COVID-19疫苗。而在死亡案例中有2位較為年輕的個案。
第1位是30多歲女性，本身有接種過3劑疫苗，沒有慢性病史，在8月13日快篩陽性確診，在15日發高燒到41度，另外有全身抽搐、昏迷的中樞神經症狀，而後緊急送醫。由於送醫時已經有休克現象，所以緊急插管使用呼吸器。而頭部做電腦斷層後，發現有腦水腫的狀況。雖然有緊急收治到加護病房，但在8月16日仍不幸過世，死亡診斷為缺氧性、腦病變、癲險與肺炎的狀況。
第2位是30多歲男性，本身有高血壓病史，且有接種過2劑疫苗。在5月18日經PCR檢驗陽性確診，當時透過居家照護順利解除隔離。不過，在6月10日的時候，因為有呼吸窘迫跟意識改變的狀況而送醫。經過救治後仍急救無效，死因為呼吸衰竭跟疑似有腦出血的情形。
羅一鈞指出，這項案例為補提列的死亡案例，原因是最近醫師重新修改他的死亡證明，將COVID-19移到主要死因的其中之一。
重複感染為這波疫情的特徵，比例為全體確診數的萬分之五
此外，羅一鈞也表示，重複感染作為這波疫情的特徵，由於BA.5免疫逃脫的特性，所以是有可能在感染過BA.1、BA.2之後發生重複感染的狀況。關於重複感染的人數，這2年半的人數共5000多位，大部分都是在今（2022）年疫情中的個案。而7月份以來通報重複感染個案為2500多位，若是就目前總確診個案的500萬例來估計，重複感染比例約萬分之五。
加強兒童與高齡者的保護措施
因應本週疫情升高，指揮中心也提出相對應的措施。
指揮官王必勝說，今日確診人數來到近期最高，但在99.5％的症狀皆為輕症的狀況之下，目前最應該做的便是保護兒童、年長者的脆弱族群。
王必勝指出，目前會持續現行對於住宿式機構住民的篩檢與給藥機制，同時也會加強對社區65歲以上民眾的篩檢，以降低重症與死亡比例，相關的配套措施將在這2天提出。
此外，為鼓勵兒童疫苗的施打，王必勝也表示，將跟教育部、地方教育局與衛生局合作入校施打，以讓疫苗施打狀況更順利，覆蓋率更完整。
另外，王必勝也提醒，長者與幼兒應照建議持續施打疫苗，而未施打疫苗的脆弱族群，也應減少出入人潮眾多場合，避免到餐廳共餐，而照顧者也需確實清潔避免傳染，當有明顯狀況也需協助就醫。
延長住宿式及社區照護機構的定期公費快篩
至於各類型住宿式及社區式照顧機構需定期公費快篩之措施，王必勝表示，將延長至9月30日止，篩檢頻率仍維持為服務對象每週定期快篩2次（身心障礙者、失智症者、2至18歲則每週1次，未滿2歲免篩），工作人員每週至少1次，已確診康復者3個月內免篩檢，後續再視疫情狀況調整篩檢頻率。
而發放對象則包含住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構等住宿型照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務等社區型照顧機構。
王必勝提醒，公費快篩試劑配送數量，以服務對象每人每週2劑及工作人員每人每週1劑估算，請各類機構及單位確實落實防疫政策，降低感染風險。
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核稿編輯：翁世航
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。