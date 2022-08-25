【專訪】羅興亞人大屠殺五周年，三位難民談他們被迫離開緬甸後流離失所的生活
我們想讓你知道的是
我想對全世界和我一樣的年輕人們說，一定要把握機會盡你們所能地學習，我們羅興亞難民並沒有這樣的機會。我們被當作賤民對待，而這些對我們權利的剝奪也逐漸演變成了迫害。
8月25日是羅興亞人大屠殺五周年，無國界醫師專訪了三位在孟加拉柯克斯巴札爾（Cox's Bazar）難民營的羅興亞人，並了解過去五年來他們被迫離開緬甸後流離失所的生活。
受訪難民年齡分別為五歲孩子的母親比岡，15歲夢想成為醫師的安瓦，以及在65歲時見證了自由被剝奪的侯賽因。
比岡渴望和平，安瓦希望有朝一日成為醫師，侯賽因希冀身而為人的尊嚴。緬甸軍方對羅興亞人的迫害並不是五年前才開始，關於這方面的歷史也可以聽侯賽因娓娓道來。
我渴望和平
塔葉芭．比岡（Tayeba Begum）是六個孩子的母親（其中有一對五歲大的雙胞胎）。在2017年時，她只帶著衣物就逃離了緬甸。五年後的今天，塔葉芭向我們描述她自己和兩個雙胞胎在難民營中的生活。儘管渴望回家，但她認為在不知道自己的權利能否受到保障的情況下，回到緬甸仍然十分困難。以下為她的自白。
我們從緬甸的家裡逃走的時候，我的兩個雙胞胎女兒──安琪思（Ankis）和芭哈兒（Bahar），都還只是六個月大的嬰兒。我帶著她們逃跑時，除了身上穿的衣服，什麼都没帶。
殺害行動開始後，我們無法再待在緬甸，我們必須自救。軍方殘忍地殺害羅興亞人並燒光他們的房子。
甚至在我們2017年離開之前的兩年，年輕人就會被抓走和虐待。當時我的兒子因為害怕而逃到了印度，他到現在還在那裡。
我帶著嬰兒逃跑時，得頂著大雨穿越叢林、走過泥濘滿地的路才能到達孟加拉。這是趟艱辛的旅程，尤其是帶著孩子的時候。抵達邊境後大家隨處休息，但卻沒有遮風擋雨的物資。因此在大雨時，我們只能坐在樹下或灌木叢中，等待援助。
為了生存，我們找到什麼就吃什麼，我的女兒們身體變得虛弱。每當我餵她們時，她們就會把東西吐出來。我們到達孟加拉時根本找不到藥物，她們因此受苦了很長一段時間。
我們到達科克斯巴扎爾幾天後，就有用竹子和布料為我們搭建的避難所，現在我們則住在難民營中。我的雙胞胎女兒現在已經五歲大了，這五年來我們都活在沮喪之中。
雖然有了避難所，但除此之外，我們沒什麼東西能給孩子。我們的生活得仰賴糧食援助，除了得擔心她們衣食是否溫飽，還要擔心她們的教育。
我們過著吃不飽的生活，否則我沒辦法買任何東西給孩子。有時我會收到在印度的兒子捎來的消息，他兩、三個月會打一次電話給我，但我沒有手機，所以每次都要借別人的手機和他說話。
我已經好多年都沒見到他了。我非常想念他以及我在緬甸的家。我渴望著和平。如果有朝一日能平靜地在緬甸生活，我們一定會回去。如果能獲得正義和公民身分，我們怎麼會不想回去 ？ 緬甸不也是我們的故鄉？但如果無法確保我們的權利，怎麼回得去？家園都被摧毀了，回去住哪兒？要是我們的孩子會被抓走、殺死，我們怎麼回得去？
你可以讓我們繼續待在這裡或是將我們轉移到其他國家，我們都不會拒絕。但在能獲得公平正義前，我不會回去緬甸。
我夢想能成為醫師，但我覺得不可能成真
我叫做安瓦，是一個從緬甸來的學生，15歲快16歲了。逃離緬甸後，現在落腳在孟加拉賈姆托利（Jamtoli）的難民營。
我還清楚記得和家人逃離緬甸的場景。某天下午軍隊攻擊我們的社區，我們都躲在附近另一個區域。他們放火燒了我家後，逼得我們逃到更遠的地方。雖然我們活了下來，但許多親戚和鄰居都遭到殺害。
我們長途跋涉只為了求得安全的生活。我們連走帶跑地步行了12天才到達孟加拉。
逃亡中斷了我的教育。我在校時的成績很好也喜歡學習，但現在我沒辦法讀書也得不到我需要的書本。
雖然羅興亞人的難民營中有提供小學程度的教育，但僅止於此。離開緬甸後我們的教育就停留在那時，唯一受教機會就是當這裡的老師們將羅興亞孩子們聚在一起教導他們的时候。老師會全心無私地教導我們。
我的一些朋友因為要協助負擔家計而缺課，我為他們感到惋惜。如果他們也能受教育，就能去教導更多人，帶來良性循環。唯有這樣，我們的族群及我們這代人才會有好的發展。
我夢想能成為醫師，成為有助於社區的人，我從小就見過許多醫師盡他們所能地幫助他人。現在我知道這個夢想可能永遠不會成真了。但去上課、和朋友們見面時我還是快樂的，我們盡量讓自己在念書和玩樂時保持開心。
我們在難民營的生活不易，我父親的所得不足以支應全家的生活，有時我晚上從學校回家時都會覺得不安全。
我想對全世界和我一樣的年輕人們說，一定要把握機會盡你們所能地學習，我們羅興亞難民並沒有這樣的機會。
我們被當作賤民對待，而這些對我們權利的剝奪也逐漸演變成了迫害。
剛到孟加拉時我們對生活滿懷希望，但現在我們感覺自己就像被困在這裡
穆罕默德．侯賽因在緬甸內政部擔任了超過38年的公務員。1982年時，他因為羅興亞人的種族身分而被剝奪了公民權。自此以後，侯賽因見證著自己的權利、自由如何漸漸地被侵蝕。他被迫逃到孟加拉並在難民營生活了五年。以下為他的自白。
1973年從高中畢業後，我開始在政府單位擔任職員。那時候緬甸的憲法還承認羅興亞人。 1948年緬甸自英國獨立後，身為緬甸公民，不同種族的人都能受到同等對待，沒有人會遭受歧視。
但在1978年「龍王行動」（Naga Min/Dragon King census）後一切就都變了。那場人口調查行動劃清了誰該是緬甸公民；誰該是孟加拉公民的界線。許多人都因為沒有該有的檔案而被捕。
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產學鳴笛出題，5G人才解題，共創時代讓新世代順利啟航
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5G帶來的低延遲、高頻寬與多連結等特性，在產業上也創造出更多場景應用。但在打造場景背後，存在著不少需要被突破的技術與人才需求，此時，產學合作就成了重要關鍵，由產業出題，讓學生們得以在求學時期就先學以致用，才能快速掌握5G未來的致勝關鍵。
隨著基礎建設的逐步完備，5G頓時成了推動各式產業向前躍進的大浪，即便各式場景都將因5G而進入下一章，但也考驗著當前掌舵手從技術到場域整合的實力，這艘船應該怎麼順著5G浪潮航行，更凸顯產業對「有能力駕馭5G場景應用」人才的渴求。
對此，經濟部工業局也超前部署，為解決未來5G產業人才缺口，推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，藉由企業對市場敏銳的嗅覺進行出題，攜手學子的創新與創意，以產學合作的方式讓人才有機會搶先跨入實戰場域，不只是學以致用，更能為研究計畫或職涯規劃帶入全新觀點。
今年，有不少加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的實驗室與學生，透過計畫豐富的資源，在各自研究的領域上有了全新體驗。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」經過密集聯繫了解後，找出三所各有特色的學校教授，作為本次訪談對象，其中包括：推動跨域人才的國立臺灣科技大學主任秘書暨電子工程系呂政修教授和科技管理所黃振皓助理教授；國立成功大學工程科學系綠能元件實驗室張御琦教授；以及專攻天線應用領域的國立高雄科技大學電訊工程系所天線及微波工程實驗室陸瑞漢教授。
從推薦學生加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」後，教授們觀察到學生有什麼樣的改變？以及如何以傳道授業解惑的角度帶領同學成長？以下是本次《關鍵評論網》直擊各實驗室教授們對於5G全新世代的見解，也帶大家了解產官學如何方向一致的航行在5G大浪上，發現市場與需求的新契機。
鼓勵學生參與計畫，發揮創意接招產業出題挑戰
Q1：您對於經濟部工業局推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的看法及觀察為何？
國立臺灣科技大學（以下簡稱臺科大）呂政修教授：這就像「試婚」過程。產業始終在面臨人才荒，若能藉由產學合作會是個好的開始，透過企業出題，尋求學界支援，讓業界培養未來所需人才，同時學生也能在步入職場前了解市場上正面對的挑戰及自我欠缺的技能，加速未來5G產業的落地應用，特別是也有機會培育出跨域人才，讓5G發展更加多元。
國立成功大學（以下簡稱成大）張御琦教授：我認為這是一個很棒的計畫。我們的學生在台郡科技股份有限公司業師的帶領下，發揮自己課堂所學，捲起袖子動手解決產業提出的挑戰，對技術落地、成本考量以及跨部門溝通都有大幅度進步，這是課本無法提供的寶貴經驗，並且產學合作的計畫中，讓學生能更快了解他們的所學究竟在解決未來5G產業的哪些問題，相當有意義。
國立高雄科技大學（以下簡稱高科大）陸瑞漢教授：就我觀察，這樣的計畫能發揮兩個不同價值，其一是率先掌握產業需要的技術研發、其二則是培育產業人才庫。我一直很鼓勵學生在能力可及下多參與這樣的計畫，目的是希望藉由產業合作過程中，減少產學之間的落差，特別是5G產業發展日新月異，需要更有韌性的學習態度才能因應未來各種挑戰。
Q2：「5G+產業新星揚帆啟航計畫」對未來產業將帶來哪些潛在的影響？
臺科大呂政修教授：5G產業的應用已不再是單一領域，需要集結跨域人才一同找出解方。當獵戶科技股份有限公司願意任用非本科系的研習生時，我想就已成功一半。因為產業需要整合有技術、創意與場域應用等各式人才，透過計畫讓學生能學到跨域知識，同時創造彼此的溝通機會，對未來推動5G產業發展將能激盪出更有創意的火花。
成大張御琦教授：產學合作是串起業界跟學界的橋樑。學生目前所面臨到的產業題目，多半都還是跟製程有關，但當全球都在倡議淨零碳排的此刻，實驗室所賦予他們的能力或許在不久的將來有機會導入到產業中，可以說在計畫的推動下，開始讓學生學習多元思考，從不同角度看問題，就能為產業未來的發展注入一股創意活水，創造產業與學界互利、共創價值的生態。
高科大陸瑞漢教授：我們所投入的產業比較專一，就是以天線技術為本位，相比其他應用領域可能需要的跨域人才，這塊所追求的反而是，在本職學能上的實際場域該如何落地應用。因此，在計畫的推動下，我相信能讓學生們更早了解在整個5G產業鏈中，筆電、移動裝置、電動車等不同應用上，天線的設計該如何發揮最佳效益，以求為產業未來發展取得最佳利基點。
企業靠計畫超前部署，培育5G場域人才應戰
Q3：您認為「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的產學合作能如何紓解求才若渴的現象？
臺科大呂政修教授：我們希望能「以戰養才」，而這項計畫相比單點式的競賽而言，更具全面性及前瞻性。透過企業出題讓學生能將實驗室及課堂所學與實務結合，在了解產業問題之前也能洞察自己本職學能的不足，進而誘發學生主動求知的慾望，想必對未來5G產業的人才培育上將有長足的助益。
成大張御琦教授：我們有不少博士生加入這項計畫。過去社會整體氛圍一直對博士生有偏見、認為他們多以學術研究為主要任務，在實務經驗上相對缺乏，但我認為博士生的技術養成是條漫漫長路，同時也為培育未來人才帶來機會：產業能善用博士生的獨立思考和解決問題的能力訓練他們在本職學能上的深化，同時在實驗室研究計畫的時間管理上，也能發揮統御能力，例如掌握好碩士班學弟妹的研究進度，為未來成為管理職做準備，透過計畫是博士生領導力培養的最佳練兵場。
高科大陸瑞漢教授：我們已經與川升股份有限公司簽訂MOU，可以見得產業相當積極希望透過產學合作育才、留才。我也告訴實驗室的學生們，市場上不只有一個護國神山，其實還有許多領域值得去關注，並發揮解決問題的能力，所以我不認為市場上真的存在人才荒，反倒是企業應挹注資源與學界合作，儘早培育產業需要的人才技能；而學生也該透過這樣的訓練，找出自己的興趣，提早對未來職涯作出規劃，深度挖掘自己的潛能。
Ｑ4：您如何看待「5G+產業新星揚帆啟航計畫」中，教授與學生其角色扮演的重要性？
臺科大黃振皓教授：學生比我們都還要積極爭取這項計畫的實習機會。對我們來說，學生在其中得到的不只是與業界溝通的能力，也能將經驗帶入研究計畫，並傳承給學弟妹為學習帶來更正向的影響；而作為教授，則是盡量讓學生自由發揮，確保學生在加入計畫後能獲得有系統的訓練，而這項計畫也確實為學生規劃了非常紮實的內容，這也是為什麼我會支持學生持續參與。
成大張御琦教授：技職體系的學生有比較多銜接產業的技能，我認為高教體系的教授應該要站在「鼓勵」的角度出發，讓學生能多參與這類讓學生可近距離接觸產業的計畫，提早培養跨域的技能與接觸相關環境，唯有教授願意放手讓學生嘗試，學生才會在求學過程中找出自己的興趣並學以致用，5G產業的多元性也才能遍地開花。
高科大陸瑞漢教授：身為教授非常贊成學生投入產學合作，但我認為參與計畫不應因噎廢食，反而要懂得學習時間分配，實驗室的計畫、論文的研究及實習的案子，都能帶來不同的學習與腦力激盪，不只是本職學能更是職場態度的磨練，每個角色對學生都充滿挑戰，能為實驗室裡注入活力，學生更應該要感激政府這類的人才培育計畫帶來的學習機會。
計畫持續進行，助5G產業揚帆升級
面對學生加入這項「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，教授們不約而同地認為從個人到實驗室，學生們都像是脫胎換骨般帶來了全新活力，對於知識的渴求也比過往更加積極，並且讓學弟妹們看見參與計畫帶來的前後改變。正因5G列車已經開始啟動，臺灣作為全球產業鏈中的要角，接棒人才更應持續強化技術量能保有即戰力、並更接地氣，而透過未見歇止的計畫推動，在這個趨勢浪潮上縱使產業發展仍充滿挑戰，但能攜手產官學各方力量，在不同場域中持續磨刀練兵，依舊能為下個新世代在5G產業裡找到自己發揮的舞台與新天地。
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