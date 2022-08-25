林佳龍批新北興建社宅進度慢「規劃中掛零」，侯友宜反駁是內政部「卡關」：有11000戶審議認定中
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新北市城鄉局認為，新北市多元取得的社宅雖可提供概念相同的數據，但均未獲得內政部營建數的認可，恐怕只有等到落成啟用後，才可能被載入數據統計。
近日，新北市長侯友宜和新北市長參選人林佳龍互打「社會住宅」議題，林佳龍團隊批評新北興建社宅進度緩慢，甚至「規劃中」數量直接掛零，侯友宜則反駁林佳龍沒搞清楚，新北市有多元方式推動社會住宅，目前已有成果，甚至曾暗示是內政部「審議卡關」；而根據內政部不動產資訊平台上所公告的新北市目前的社宅興建進度總數為3.4萬戶，然而新北市府聲稱「規劃與中央攜手合作完成4.5萬戶社會住宅」，這當中到底差在哪裡？
時代力量立法委員王婉諭、新北市板橋區議員參選人彭盛韶、行動時代副秘書長李兆立偕同房產專家Sway今（25）日召開記者會，邀請內政部營建署、新北市政府就社會住宅進度釐清；結果新北市城鄉局喊冤表示，已經將1900戶的多元興辦和整開地9200戶的案件資料送到內政部審議，但目前還在審查認定當中，還有些文件需補齊，所以才會有數字落差。
新北市：規劃送到內政部，還在審議中
新北市城鄉局強調，根據行政院今年4月核定的社宅興辦計劃最新版本，新北市的住宅興建目標數為3.3萬戶，實際上在今年6月底已經達標，目前在內政部公告的就有3.4萬戶的數量，但他們仍然持續努力。新北與中央合作社宅政策10年，興辦量體已達1.1萬戶，未來持續以容積獎勵捐贈、公有地都更分回、都更一箭TOD增額容積、都更二箭容積加給、多元社福社宅、整體開發取得等開發利得回饋方式，展望4.5萬戶社會住宅。
而彭盛韶提出證據質疑，侯友宜去年在議會質詢時就已提出9958戶的整開與重建案將作為社宅，但營建署卻認為不符合規範，當時侯友宜還表示「這部分有賴中央趕快審查，中央也放在那裡沒給我審，這點要拜託你們去跟他們說。」究竟是中央卡關？還是近1萬戶規劃中的社宅，八字都還沒一撇，新北市就胡亂送件。
營建署國宅組副組長林美桂解釋，興辦社會住宅的程序在2020年建置，有一個管考系統，針對什麼樣的程序和進度，可以被視為「規劃中」的社會住宅都有明確定義，這也是為了讓各地方在推動社宅時有統一的標準，每個月各地方政府填報的數字，都是經過審議通過才會納入，而新北市確實今年有送件，但因為還有些資料有缺，加上8月11日有針對都市更新分回的社會住宅有不同的認定方式，所以也有發函給新北市要求補件，目前審議作業還在進行中。
城鄉局局長黃國峰日前則曾說明，新北市現在確定透過容積獎勵捐贈取得457戶、透過都更分回取得678戶，陸續函請營建署於內政部不動產資訊平台納入數量，然內政部不動產資訊平台以「政府主導興辦」的邏輯設計，要求填報工程上網日期、工程決標日期等「只有公共工程才會有」的資料，並以「必須提報社會住宅興辦事業計畫」為由，未予同意新北市更新社宅數據。
黃國峰指出，新北市多元取得的社宅雖可提供概念相同的數據，但均未獲認可，恐怕只有等到落成啟用後才可能被載入，他強調就算中央的系統不登載，新北的社宅數量仍然是實實在在正在成長，社宅的統計數據沒有實質意義，蓋得出來、讓市民看得到、用得到，才是真的。
新北市政府城鄉發展局主任秘書林炳勳今天則在記者會上表示，新北市是採取多元方式取得包括都更分回、容積獎勵捐贈，8月11日已針對函示原則重新填報送交審核；8月18日時，新北市又有再次發函請營建署更新數字，其中在「興建中」的增加了約500戶，規劃中的也有2762戶，所以其實新北市的星彥總量應該已經達到3萬7765戶。
林炳勳也解釋，現在透過都市更新分回和容積獎勵可以取得社會住宅1900戶，除此之外，新北市規劃了七處整體開發區，包括新莊新泰塭仔圳、新店十四張站B單園區、蘆洲南北側農業區、土城暫緩發展區，中和灰窯區和土城彈藥庫，這些都已經完成都市計畫，規劃為「社福設施用地」，也就是只能蓋社福相關設施例如社會住宅、公共托育中心等，預計可以蓋9200戶；這樣加起來就有1萬1000戶，所以這就是為什麼他們日前會說，新北市會有4.5萬戶的社宅。
都更分回地未來變社宅還是標售「還不一定」
另外都更分回地的隱憂為，不管是公辦還是民辦，分回的戶數是否會未來可能被建商拿來賣？彭盛韶以塭仔圳都市計畫為例，2018年新北市府預計規劃500戶社宅，如今卻增加為2100戶；新北市解釋，該案都市計畫有變更為社福用地，面積約兩公頃，加上社福用地容積率360%，蓋社宅可以提高1.5倍，規劃的房型也會影響戶數，目前確認大約2100戶左右，並強調社福用地依規定只能做社宅、公托、長照等用途，也因非住宅地是不會拿去賣的。
彭盛韶再追問，今年6月時代力量在萬板特區原朱立倫承諾會做社宅的都更案「皇翔來青」召開記者會，當時時力喊話這200多戶不要標售，但市府沒有明確回應，坊間也出現建商向消費者釋出「此案市府會標售」的消息，如果市府仍不積極承諾，反而有助長房價之嫌。
林炳勳則堅持，板橋案現階段沒有標售計畫，正在辦理點交中，但未來肯定會作為社宅使用，則無法保證。另外針對針對永和大陳案都更分回部分表示，市府內部有在討論，會盡力規劃社會住宅；王婉諭提醒新北市政府，不標售並不等同就會規劃社宅，也呼籲侯友宜、林佳龍作為首長候選人都應該正面回應積極表態。
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有創意只是基本，能實踐才有價值——三位新世代創作高手x Adobe，給年輕學子的一席課
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每一秒鐘，都有嶄新的想法正在成為現實。在這個創意有可能變成超能力的時代，靈光一現是你最強而有力的資源。但是，要怎麼把這些想法化為現實、完整呈現，你需要一套最懂市場需求，同時也懂你的工具。
身為設計界軟體開發龍頭的Adobe，一直以來都相信，靈感是促進改變並推動世界前進的動力，這次特別邀請到有同樣信念的三位年輕設計／創作者——影片特效創作者六指淵、街頭故事畫家李白，和設計師兼創業家薛名喻，談談他們如何使用Adobe實踐自己的獨特創意。
To be or not to be? 大膽嘗試就對了
「創作對我來說不是信手捻來的事情，我有想不出來很痛苦的時候。後來我想到解決的辦法，就是把創作轉換成企劃的形式。因為企劃是一個設定目標，然後盡力去達成的東西，這樣去思考我要做什麼就會變得很明確。」作為特效和知識型Youtuber，六指淵很清楚一個能夠將創意與實踐整合，同時還能和大家分享、共同學習的企劃，正是他創作的動力。但在像現在這樣，能夠釐清問題、看見目標之前，六指淵也走過非常混亂的時期。
「為了要證明自己，我其實也嘗試過很多事情，我意識到，我要做的應該是別人會望而卻步的事情，只要我能做到，我就贏了。」六指淵說。
同樣不服輸的，還有創業家薛名喻（Louis）。今年25歲的他，從小就明確的知道自己想要創業。在意識到學校提供的資源和資訊已經不足夠的時候，他勇敢跳脫一般社會對學生的期待，離開安逸的大學，開始自己找管道，累積實作經驗。Louis不僅選擇了和其他人不一樣的路徑，選擇的工作甚至和過去在校所學完全不同。「我後來跳脫高中所學，決定成為設計師。」Louis離開了學校，卻更認識了學習的意義。
「正因為我不是本科系的，所以更了解從零開始的痛苦，再加上我從高中就想要改變教育，而且教學一直都是我很喜歡的事情，所以我轉向開課、分享。對我來說，教學就是我的創作。」Louis說。
今年也剛開始投入教學的街頭似顏繪畫家李白，以溫暖的小故事搭配一幅幅風格獨具的插畫，成為網路上的人氣話題之作。他現在的成績，奠基於一個「讓我們彼此都不要太尷尬」的想法。當時的李白在街頭擺攤創作，畫似顏繪，在這段說長不長說短不短的時間裡，面對一個滑手機的客人實在太尷尬了。「所以我就定下了遊戲規則，如果客人跟我分享一個故事，我就給他優惠價。因為我只是一個萍水相逢的陌生人，所以滿多人願意對我講出他們沒辦法對別人說出口的事，我就像一個樹洞一樣，吸收了很多秘密、傷心和遺憾。」李白說。然後他把這些以「街頭故事」為主題的創作放上網路，在不斷調整文字和圖像搭配的方式、說故事的方式⋯⋯之後，讓那些試錯之後的結果，成為繼續往前的動力。
「所以開始教學也算是一種回饋吧，把我知道的跟大家分享。那些我也曾經很迷惘的時刻、很喜歡的東西，很多人應該也都有一樣的感覺。就跟街頭似顏繪一樣，你的故事也有可能成為別人的力量。」李白很溫暖地說。
三位來自不同領域的創作者，在各自的宇宙裡取得了令人驕傲的成績，六指淵擁有50萬YT頻道訂閱，每月收入突破六位數；Louis自從21歲開始創業至今，現在穩定經營三間公司，營收在八至九位數之間，同時也兼任上櫃公司的數位長；李白在短短時間內完成了超過兩千張似顏繪，並且突破十萬IG追蹤。他們的成功，除了來自於他們對於創作、分享的熱情和堅持之外，當然也少不了Adobe的應用程式們，在許多關鍵時刻幫助他們突破種種難關。
用對工具，100%實現精彩創意
Adobe的應用程式橫跨多元領域，從設計、影像、插圖、UI/UX介面、AR、3D等專業面向，到個人在社群媒體的需求，可以縱向支援更可以橫向結合，無所不入的實踐力與強大應用力，成為許多專業傑出使用者的首選。
介面設計師出身的Louis，最常使用Ai、 Ps和 Xd來完成他的作品，因為介面設計首重整合多方需求，並且達到視覺與使用體驗平衡的設計目的。繪圖用的Ai和修圖用的Ps，可以很快速地落實Louis在視覺上的想法，再以設計UI專用的Xd來完成設計，一氣呵成。Louis回想起他的第一個設計練習，當時是先用手繪之後，再掃描進電腦去做圖，耗時費工。但是在Adobe的應用程式成為他的設計工具之後，腦中的想像都能更快、更精準，也更有效率地成為現實。「我開始使用Adobe的時候還是個實習生，因為我不是本科生，所以我加倍地去學軟體，當時的主管很納悶我怎麼動作那麼快？這就是Adobe的好處——效率，和亮眼的結果。」
六指淵也強力推薦，每一個想讓影片特效更生動、精彩的人，絕對不能錯過影視業界首選的Ae。作為影片編輯應用程式家族之一的Ae，可以讓使用者任意的變化影片中的每一處細節，達成令人驚豔又興奮的效果。但是六指淵也坦承：「沒錯，Ae非常強大，但它並不是一個很好上手的軟體。他有很多複雜的功能，需要融會貫通之後才有辦法將它們很好地結合，然後製作出你想要的效果。這個過程並不容易，但是相信我，你會非常有成就感，這一切努力都是值得的。」
「這兩個應用程式可以完全實踐我的想法，強大不需要我多說，絕對可以說是平面、動畫設計師必備的武器。而且使用上非常直覺，每次改版新增的功能也常令我驚艷。」插畫家李白一定要向大家推薦的，就是Adobe領先業界的兩大應用程式，Ai以及Id。作為向量繪圖軟體之王Ai，繪圖僅僅只是設計功能的開端，它還能製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形等——例如搭配Adobe Character Animator，就可以將 Ai製作的圖像轉變成動畫！ 而版型和頁面設計軟體的領頭羊Id，同時適用於實體及數位設計，提供製作及發佈書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目所需的一切。
除此之外，Louis也非常推薦Adobe Creative Cloud，「我覺得Creative Cloud最棒的地方，除了可以任意依照自己的需求，購入搭配組合的應用程式之外，還可以收到最新的更新和教學資訊，更可以盡情使用對設計師來說永遠不嫌多的字體和影像素材。對於想要永遠走在最前端的人來說，這一點真的很有吸引力。」
自己，是唯一的假想敵
主動出擊、多方嘗試、不怕錯誤，這是三位創作者給予所有正在尋找目標、向自己夢想前進的學子們，共同的建議。「我有很多學生都卡在想太多，總覺得自己還有哪裡不足，所以遲遲不敢踏出第一步，但真的不需要，沒有開始，永遠只會停留在想。」Louis鼓勵大家勇往直前，六指淵也補充道：「你真的不用很厲害才開始，但是你要開始才會變得很厲害。」李白同時強調，獲取資訊的能力很重要，而且在網路如此發達的今天，獲取資訊幾乎已經不受時空限制。大量的去嘗試，最終一定能找到自己真心喜愛的目標，然後不斷前進。
的確，藉由網路，我們可以更彈性地利用自己的時間，做到零時差學習；把喜歡的事情發展成一生的志業，比起過去更是機會大增。今年，Adobe瞄準這些對希望藉由設計，展開自己未來的年輕學子們，推出開學季線上課程。一網打盡Adobe家族中最熱門、實用、搶手的應用程式，包括Xd、Ai、Ps、Pr、Ae和Id。在業界高手的親自引領之下，不只建立對這些應用程式的基礎認識，同時吸收第一手業界動態。不分年齡，沒有距離，點選課程開始的那一秒，就是你啟動完成夢想目標的第零天。
創意最強後援，一堂改變人生的應用課
創作是讓夢想發聲的方式，也是所有創作者的生命能量。相信自己的能力，加上正確的工具輔助，你也有可能成為一位閃閃發光的創作者。Adobe攜手無限學院，祭出學生專屬的開學季強檔優惠，凡訂閱就可以獲得價值高達NT$ 9,000的自選6堂Adobe課程。無限學院是專為設計者解決自學痛點的平台，這次的開學季強檔優惠課程，更由六指淵和Louis攜手合作規劃，一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體。包括Photoshop（Ps）、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、XD、InDesign（Id），還有六指淵最拿手的Premiere Pro（Pr）。總共10門官方教學課程，從新手基礎教學到實務操作應用，不僅切中設計者最核心的需求，更將線下實體職能教育，完整轉移至線上，讓跨領域學習更隨時隨地，無邊無際。詳細課程介紹請見官方課程網頁。