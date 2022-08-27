【專訪】「人類圖計程車」Repeat老師：所有人際關係，尤其是愛情，都得從「認識自己」開始

文：Kacy

「大家都想要一帆風順的愛情，我也老實說，人際關係中沒有一帆風順，不然就等於彼此之間沒有任何交集。就像是有張梗圖：『我的愛情路十分順暢，因為一路上都沒有人。 』」

在YouTuber米鹿的頻道上，擁有人類圖官方一階認證的Repeat老師受邀解答大眾對戀愛的各種問題，淺顯易懂的解釋，巧妙又生動的比喻，讓人類圖不再令人感到艱澀複雜，反而更能貼近生活，至今影片觀看數已衝破十多萬次。

超過780小時的授課、定期在Clubhouse上與大眾的互動，喜愛與人互動的特質，就像是Repeat的稱號一樣，開著這台「人類圖計程車」到處與人交流，在彼此的人生中，相互載送一程。

而這些積累，也讓Repeat不僅精通人類圖背後的理論，還能回到生活情境，點出行為背後是源自哪些特質的相互干擾。讓人類圖這門「區分的科學」，不再是艱澀難懂的定義，而是能在生活中，不斷地被實驗的科學。

「我其實很少下指導棋，這樣是在限制可能性。告訴對方，行為背後的原理是如何運作的，反而能幫助他拿回人生的主導權。」

Repeat分享，所有人際關係，尤其是愛情，都得從「認識自己」開始。而透過人類圖這本「人生使用說明書」，了解自己行為背後的成因， 理解自己、擁抱自己，才能回到關係中，找到兩人之間的平衡。

踏入關係前，先搞懂我是誰？我想要的是什麼？

Repeat收到最多的問題就是「如何在戀愛中與對方相處？」。交往中的想確認問題出在誰身上，交往前、曖昧中的則是想知道如何跟對方相處，好讓他能更愛我。

然而，在「愛與相處」的課題中，第一步其實是「認識自己」。

你一定要先知道自己是誰，才有辦法跟另一個人相處。如果不知道自己是誰，很容易活在別人的投射、期望裡。

Repeat提到，自己無意識地調整成對方喜歡的模樣，反而會壓抑真實的自我。在關係中感到不舒服、不斷積累後，總有一天會爆發，營造出來的人設，終究會破滅。

當「對方的期待」與「自己的喜好」之間的界線模糊不清，其實就是所謂的「人我分際不清」。在這個情況下，很容易會怪罪對方「我為你付出了這麼多，為何你還是不喜歡我？」其實關係的天秤在一開始，就已經逐漸走向失衡。

也許我們會開始反省自己，但Repeat卻說「不自覺想符合社會、他人期待的樣子」的行為並非你的錯，這其實是大多數人天生的能量場設計。

舉例來說，幾乎佔了總人口數的七成以上的「生產者」，他們的能量場是完全開放的。也就是說容易受到他人的期望、情緒影響。若是沒有自覺，便很容易成為社會、他人期待的樣子，而背離自己原本的樣貌。

Repeat談到在進入關係前，「生產者需要被問，因為你真的不知道吸引自己的究竟是什麼？」舉個例子，生產者很容易被一個人吸引目光，就開始腦補各種情節。

這時，若有人問他「你是不是覺得他身上的衣服好看？」生產者可能會直覺反應回答「嗯！」但要是再問「他追你的話，你有要跟他在一起嗎？」生產者可能就沒有「嗯！」的回應了。

原來，生產者自己也不知道，吸引自己的並非這個人，而是他的氣質、衣著甚至是那天剛好風和日麗的氛圍。通過正確的問答，才能明白自己的能量如何流動，進而找到適合自己的人。

Photo Credit: 生鮮時書提供

透過了解自己是哪種類型的人，運用人類圖中對應的方式幫助自己設下界線，釐清「我是誰，你是誰，我們中間的界線在哪裡？」。搞懂自己真正想要的是什麼，才能在關係中找到平衡。

找到彼此的界線，才能改善關係中的摩擦

「在相處的課題中，我覺得『尊重』是一件很重要的事情，找到彼此的界線才能相互理解、尊重彼此。」Repeat分享，要先知道自己是什麼樣子，才會了解對方與自己的不同之處，而知道彼此差異後，因著相愛，不會硬要改變對方，這就是一種「尊重」。

看了這麼多對情侶，Repeat發現「很多摩擦其實不需要累積，只是一開始因著不了解而產生誤會。」

舉例來說，有一對情侶，其中一人的人生角色是需要自我空間的3爻，另一人是重視緊密關係的4爻。兩人看待吵架的觀點便不同，對4爻人來說，這是一種連結，每次吵架都是一種溝通，感情的付出又更深刻了。

但是對3爻人來說，一次次的吵架卻成了變相的壓力，是不適合的證明，既然不適合，那就切斷關係好了。

「我們常常會用自己的方式去理解對方，會覺得這樣就是對他好，我用我自己的方式照顧他，但那可能不是他要的，因為他並不是那樣看事情的啊！」

Repeat認為人類圖在關係中就像是一個「路標」，設立一個基準點，在遇到情況時，能讓兩人察覺彼此想法上的差異，進而相互理解。

像是當我們知道對方是3爻人後，就能了解3爻天生設計就需要個人空間，他並非心裡有別人才保持距離，於是不必要的腦補就可以減少。理解要給對方空間並非關係變得淡薄，也不是「你要空間，我都給你！」這種反而讓3爻人壓力山大的體諒。

「當你們理解彼此，才有辦法做出不一樣的選擇，去改善你們的關係。」人類圖作為感情上的路標，在遇到情況的時候，能讓我們更有機會正確地與彼此互動，不讓當初吸引彼此的優點，成了相處時的阻礙。

找到問題的施力點，才能更好地做出選擇

「我會講解原因給你聽，給你一個路標，但你的人生一定要有自己的選擇權。」

如果你曾自行研究人類圖或是星座，你可能會注意到，某些人的解釋，會讓你覺得很不準，但另一個人的描述，卻讓你很有感。