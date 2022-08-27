【專訪】「人類圖計程車」Repeat老師：所有人際關係，尤其是愛情，都得從「認識自己」開始
我們想讓你知道的是
Repeat認為人類圖在關係中就像是一個「路標」，設立一個基準點，在遇到情況時，能讓兩人察覺彼此想法上的差異，進而相互理解。
文：Kacy
「大家都想要一帆風順的愛情，我也老實說，人際關係中沒有一帆風順，不然就等於彼此之間沒有任何交集。就像是有張梗圖：『我的愛情路十分順暢，因為一路上都沒有人。 』」
在YouTuber米鹿的頻道上，擁有人類圖官方一階認證的Repeat老師受邀解答大眾對戀愛的各種問題，淺顯易懂的解釋，巧妙又生動的比喻，讓人類圖不再令人感到艱澀複雜，反而更能貼近生活，至今影片觀看數已衝破十多萬次。
超過780小時的授課、定期在Clubhouse上與大眾的互動，喜愛與人互動的特質，就像是Repeat的稱號一樣，開著這台「人類圖計程車」到處與人交流，在彼此的人生中，相互載送一程。
而這些積累，也讓Repeat不僅精通人類圖背後的理論，還能回到生活情境，點出行為背後是源自哪些特質的相互干擾。讓人類圖這門「區分的科學」，不再是艱澀難懂的定義，而是能在生活中，不斷地被實驗的科學。
「我其實很少下指導棋，這樣是在限制可能性。告訴對方，行為背後的原理是如何運作的，反而能幫助他拿回人生的主導權。」
Repeat分享，所有人際關係，尤其是愛情，都得從「認識自己」開始。而透過人類圖這本「人生使用說明書」，了解自己行為背後的成因， 理解自己、擁抱自己，才能回到關係中，找到兩人之間的平衡。
踏入關係前，先搞懂我是誰？我想要的是什麼？
Repeat收到最多的問題就是「如何在戀愛中與對方相處？」。交往中的想確認問題出在誰身上，交往前、曖昧中的則是想知道如何跟對方相處，好讓他能更愛我。
然而，在「愛與相處」的課題中，第一步其實是「認識自己」。
你一定要先知道自己是誰，才有辦法跟另一個人相處。如果不知道自己是誰，很容易活在別人的投射、期望裡。
Repeat提到，自己無意識地調整成對方喜歡的模樣，反而會壓抑真實的自我。在關係中感到不舒服、不斷積累後，總有一天會爆發，營造出來的人設，終究會破滅。
當「對方的期待」與「自己的喜好」之間的界線模糊不清，其實就是所謂的「人我分際不清」。在這個情況下，很容易會怪罪對方「我為你付出了這麼多，為何你還是不喜歡我？」其實關係的天秤在一開始，就已經逐漸走向失衡。
也許我們會開始反省自己，但Repeat卻說「不自覺想符合社會、他人期待的樣子」的行為並非你的錯，這其實是大多數人天生的能量場設計。
舉例來說，幾乎佔了總人口數的七成以上的「生產者」，他們的能量場是完全開放的。也就是說容易受到他人的期望、情緒影響。若是沒有自覺，便很容易成為社會、他人期待的樣子，而背離自己原本的樣貌。
Repeat談到在進入關係前，「生產者需要被問，因為你真的不知道吸引自己的究竟是什麼？」舉個例子，生產者很容易被一個人吸引目光，就開始腦補各種情節。
這時，若有人問他「你是不是覺得他身上的衣服好看？」生產者可能會直覺反應回答「嗯！」但要是再問「他追你的話，你有要跟他在一起嗎？」生產者可能就沒有「嗯！」的回應了。
原來，生產者自己也不知道，吸引自己的並非這個人，而是他的氣質、衣著甚至是那天剛好風和日麗的氛圍。通過正確的問答，才能明白自己的能量如何流動，進而找到適合自己的人。
透過了解自己是哪種類型的人，運用人類圖中對應的方式幫助自己設下界線，釐清「我是誰，你是誰，我們中間的界線在哪裡？」。搞懂自己真正想要的是什麼，才能在關係中找到平衡。
找到彼此的界線，才能改善關係中的摩擦
「在相處的課題中，我覺得『尊重』是一件很重要的事情，找到彼此的界線才能相互理解、尊重彼此。」Repeat分享，要先知道自己是什麼樣子，才會了解對方與自己的不同之處，而知道彼此差異後，因著相愛，不會硬要改變對方，這就是一種「尊重」。
看了這麼多對情侶，Repeat發現「很多摩擦其實不需要累積，只是一開始因著不了解而產生誤會。」
舉例來說，有一對情侶，其中一人的人生角色是需要自我空間的3爻，另一人是重視緊密關係的4爻。兩人看待吵架的觀點便不同，對4爻人來說，這是一種連結，每次吵架都是一種溝通，感情的付出又更深刻了。
但是對3爻人來說，一次次的吵架卻成了變相的壓力，是不適合的證明，既然不適合，那就切斷關係好了。
「我們常常會用自己的方式去理解對方，會覺得這樣就是對他好，我用我自己的方式照顧他，但那可能不是他要的，因為他並不是那樣看事情的啊！」
Repeat認為人類圖在關係中就像是一個「路標」，設立一個基準點，在遇到情況時，能讓兩人察覺彼此想法上的差異，進而相互理解。
像是當我們知道對方是3爻人後，就能了解3爻天生設計就需要個人空間，他並非心裡有別人才保持距離，於是不必要的腦補就可以減少。理解要給對方空間並非關係變得淡薄，也不是「你要空間，我都給你！」這種反而讓3爻人壓力山大的體諒。
「當你們理解彼此，才有辦法做出不一樣的選擇，去改善你們的關係。」人類圖作為感情上的路標，在遇到情況的時候，能讓我們更有機會正確地與彼此互動，不讓當初吸引彼此的優點，成了相處時的阻礙。
找到問題的施力點，才能更好地做出選擇
「我會講解原因給你聽，給你一個路標，但你的人生一定要有自己的選擇權。」
如果你曾自行研究人類圖或是星座，你可能會注意到，某些人的解釋，會讓你覺得很不準，但另一個人的描述，卻讓你很有感。
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
我們想讓你知道的是
國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。