台南議員爆善化國中校隊約聘教練不當體罰，「用發球機往選手身上直射」，中信兄弟新秀一度放棄棒球
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因為球隊教練體罰，讓一位如此有天份的台南選手差點因此而消失在棒球界，地方政府需要正視教練不當方式帶隊所衍生出的問題，更盼政府能作為基層選手們堅強的後盾。
划船國手出身的台南市議員李中岑昨（23）日在市政總質詢時，揭露一起善化國中基層棒球隊教練，用不當體罰行為管教球員之事。並質疑該國中明明設有專任教練，但總教練一職卻是讓約聘僱教練擔任，2016年以來該校體育處知情卻未正視與改善。盼政府能介入改善，成為基層選手們堅強的後盾。
台南市長黃偉哲表示，針對議員顯示證據將會進一步查證，倘若事證確實也會立即啟動調查，基於零體罰精神，該教練對選手施虐之事則會嚴正處置。並允諾會改善專任與約聘任職總教練制度問題。
中信兄弟職棒新秀遭不當體罰，曾一度放棄棒球
李中岑揭露，目前善化國中約聘教練教練黃榮城曾是志願役軍人，在退役後到善化國中服務。在場下的教導方式經常以軍中的方式管教球員，也因管教不當造成球員身心理受傷，導致球員半途轉學及離開球隊不繼續打球。
李中岑指出，今（2022）年中華職棒季中選秀被中信兄弟四輪選上的白河商工主力投手阮裕智就是受害者之一。2016年，阮裕智在善化國中練球時，約聘教練黃榮城在全隊球員面前，用球棒擊球與發球機把球往選手身上直射，造成選手身上多處瘀青與心理傷害。
但當時阮煜智已在球隊註冊，家長擔心轉學後會有禁賽2年的規定，而讓阮煜智繼續就學。當時校方都已知情，但有民代介入此事，該事而不了了之，最終阮煜智在2017年因對棒球失去熱情而選擇轉學放棄打球。
關於禁賽2年的規定，一名現任高中基層棒球隊教練向《關鍵評論網》說明，國小、國中和高中都有規定，報名過教育部的聯賽或棒協選拔賽等賽事，一旦轉學至其他學校就要被禁賽。主要目的是防止青少棒球隊向各地國小棒球隊挖角，影響各縣市基層棒球的發展。
後來國中畢業，阮煜智和好友一起考上白河商工開始訓練，才又燃起他對棒球的喜好並現天份。在2022年全國青棒玉山盃代表台南市隊在比賽中投出最快球速147km/h，並獲得玉山盃最佳投手還入選今年第三十屆U-18世界盃棒球賽中華青棒培訓隊名單。
李中岑痛心表示，幸好阮煜智最後有堅持下來，像這樣有天份的台南選手差點因此而消失在棒球界，地方政府實在需要正視教練不當方式帶隊所衍生出的問題，更盼政府能作為基層選手們堅強的後盾。
由約聘教練任職總教練一職，為全國基層棒球隊中唯一案例
目前善化國中球隊有專任教練，但擔任球隊總教練並非是專任教練劉家榮，而是約聘教練黃榮城，此狀況在基層棒球隊中應是全國唯一的案例。李中岑指出，一個専任教練的職缺實屬不易，從劉家榮2016年到善化國中後，校方從未正視這個的問題。
李中岑表示，專任教練劉家榮到善化國中前時，當時約聘教練黃榮城與家長向校長遊說，如果未來讓劉家榮當總教練，家長就要集體讓孩子轉出善化國中。校長因怕事才讓家長讓考核紀錄不好的約聘教練黃榮城任總教練一職來平息此事，體育處知情卻未改善此情形。
「市府開專任教練是針對各學校體育班需要性，擔任教練一職需要經過審慎評估，而善化三級棒球是目前整個台南非常完整的棒球體系。」李中岑痛批，上述行為已枉費市府開缺的用意，専任教練有一定的帶隊的能力和經歷，在相較下專任比約聘更有能力把球隊帶好。
李中岑呼籲，市府應全面介入處理，依照規定導正該校應由專任教練擔任總教練，並查證體罰之事。
台南市長黃偉哲表示，針對議員顯示證據將會進一步查證，倘若事證確實也會立即啟動調查，基於零體罰精神，該教練對選手施虐之事則會嚴正處置。並允諾會改善專任與約聘任職總教練制度問題。
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：翁世航
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