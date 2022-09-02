根管治療需要回診幾次？為什麼抽完神經以後還會痛？

文：方榮葳醫師（根管治療專科）

根管治療需要幾次呢？

根管治療的次數根據牙齒發炎的程度，根管系統複雜的程度而有所不同，需要一次至多次的約診。

一般來說，在沒有嚴重根尖發炎或根管型態較單純的牙齒，是有機會一次完成的，但在複雜或根管內發炎嚴重需多次換藥的牙齒，就需要多次的治療。因為根管治療步驟較為繁瑣複雜，每次花費時間較長，需要採取約診制度，請給醫生充足且從容的治療時間好好治療。

Photo Credit: 品粹牙醫 較複雜且鈣化根管，建議找顯微根管專科的醫師治療。（案例提供：竹北品粹牙醫 方榮葳醫師）

治療次數的多寡會不會影響根管治療成功率呢？目前根據現有已發表的研究顯示，就診次數對於根管治療的成功率及牙齒根尖組織的癒合沒有影響，所以不用擔心根管治療一次完成會不會沒有清潔乾淨喔。

如果對於治療時間或次數有疑問的話，建議可以在治療前好好的跟您的醫師討論需要的次數及每次治療的時間，相信每位根管治療醫師都是想達到最好的清潔效果而留下自然的牙齒。

根管治療後疼痛的原因？根管治療後疼痛該怎麼辦？

根管治療後疼痛的情況，分為根管治療期間術後的疼痛，及根管封填後的疼痛。

Photo Credit: 品粹牙醫 根管治療步驟：根管治療期間、根管封填後

根管治療期間的術後疼痛

根管治療期間術後的疼痛發生的機會，根據研究發生機率約2％到20％不等，發生的原因有可能是打麻藥部位疼痛、牙齦潰瘍，或是牙齒本身因清創而導致細菌和免疫系統的平衡被打破。影響發生率高低的相關因素眾多，好發因子和治療前是否有疼痛或腫脹較為相關。

其中疼痛的程度根據每個人的感受也有所不同，大約會在術後的6－18小時內發生，大多數人的疼痛都會在一周後消失不見。通常醫師會開立藥物交由患者，如果疼痛狀況較難以忍受時，藥物可以按照醫囑服用，如上下牙齒接觸會疼痛時，可以回診請醫師做些微咬合調整。

另外「症狀突發」是指接受根管治療數小時到數天後，臉頸部發生嚴重的腫脹或疼痛。有少部份情況，口服藥物無法控制，甚至有可能會發展成蜂窩性組織炎，這時需要藥物靜脈注射或住院處理。（延伸閱讀：牙痛臉腫，竟是蛀牙成蜂窩性組織炎和鼻竇炎）

根管治療封填後的疼痛

根管封填後的疼痛根據研究，在封填後的初始一到兩天，有高達四成的病患會感受到輕重不同程度的疼痛，其中相關的因素包括了性別、根尖病灶的大小、牙位等因子相關。

因此當發生封填後的疼痛時，不需要太過緊張，可以當作牙齒在癒合的一個過程，但仍然要和根管治療醫師保持定期回診。藉由臨床和X光檢查來追蹤根管治療的成功與否與根尖發炎的癒合情況，才是完整的治療喔。

本文經品粹牙醫授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航