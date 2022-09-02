根管治療需要回診幾次？為什麼抽完神經以後還會痛？
我們想讓你知道的是
根管治療期間術後的疼痛發生的機會，根據研究發生機率約2％到20％不等，發生的原因有可能是打麻藥部位疼痛、牙齦潰瘍，或是牙齒本身因清創而導致細菌和免疫系統的平衡被打破。影響發生率高低的相關因素眾多，好發因子和治療前是否有疼痛或腫脹較為相關。
文：方榮葳醫師（根管治療專科）
根管治療需要幾次呢？
根管治療的次數根據牙齒發炎的程度，根管系統複雜的程度而有所不同，需要一次至多次的約診。
一般來說，在沒有嚴重根尖發炎或根管型態較單純的牙齒，是有機會一次完成的，但在複雜或根管內發炎嚴重需多次換藥的牙齒，就需要多次的治療。因為根管治療步驟較為繁瑣複雜，每次花費時間較長，需要採取約診制度，請給醫生充足且從容的治療時間好好治療。
治療次數的多寡會不會影響根管治療成功率呢？目前根據現有已發表的研究顯示，就診次數對於根管治療的成功率及牙齒根尖組織的癒合沒有影響，所以不用擔心根管治療一次完成會不會沒有清潔乾淨喔。
如果對於治療時間或次數有疑問的話，建議可以在治療前好好的跟您的醫師討論需要的次數及每次治療的時間，相信每位根管治療醫師都是想達到最好的清潔效果而留下自然的牙齒。
根管治療後疼痛的原因？根管治療後疼痛該怎麼辦？
根管治療後疼痛的情況，分為根管治療期間術後的疼痛，及根管封填後的疼痛。
- 根管治療期間的術後疼痛
根管治療期間術後的疼痛發生的機會，根據研究發生機率約2％到20％不等，發生的原因有可能是打麻藥部位疼痛、牙齦潰瘍，或是牙齒本身因清創而導致細菌和免疫系統的平衡被打破。影響發生率高低的相關因素眾多，好發因子和治療前是否有疼痛或腫脹較為相關。
其中疼痛的程度根據每個人的感受也有所不同，大約會在術後的6－18小時內發生，大多數人的疼痛都會在一周後消失不見。通常醫師會開立藥物交由患者，如果疼痛狀況較難以忍受時，藥物可以按照醫囑服用，如上下牙齒接觸會疼痛時，可以回診請醫師做些微咬合調整。
另外「症狀突發」是指接受根管治療數小時到數天後，臉頸部發生嚴重的腫脹或疼痛。有少部份情況，口服藥物無法控制，甚至有可能會發展成蜂窩性組織炎，這時需要藥物靜脈注射或住院處理。（延伸閱讀：牙痛臉腫，竟是蛀牙成蜂窩性組織炎和鼻竇炎）
- 根管治療封填後的疼痛
根管封填後的疼痛根據研究，在封填後的初始一到兩天，有高達四成的病患會感受到輕重不同程度的疼痛，其中相關的因素包括了性別、根尖病灶的大小、牙位等因子相關。
因此當發生封填後的疼痛時，不需要太過緊張，可以當作牙齒在癒合的一個過程，但仍然要和根管治療醫師保持定期回診。藉由臨床和X光檢查來追蹤根管治療的成功與否與根尖發炎的癒合情況，才是完整的治療喔。
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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屬於台灣人的千中選一香氣！台酒花酵母系列清酒研發故事與品飲指南
我們想讓你知道的是
在酒友圈裡掀起好評的花酵母系列，是怎麼開發出來的？台灣的清酒又有什麼獨到之處？我們邀請到花酵母系列清酒的主要推手之一，台酒桃園酒廠副廠長謝育卿Cherry來分享開發過程的故事，以及非常實用的搭餐建議！
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清酒的嬌貴展現在其對於溫度的敏感，從製作過程到送至人們的酒杯中，溫度都需要精準控制。製作清酒的原料米經過「精米」步驟去除蛋白質、氨基酸等成分，保留最多的澱粉，接著讓米放置吸水回潮後，蒸熟做成讓麴菌生長的「米麴」。等待整整28天的發酵期，才能進到壓榨、調和至最後裝瓶，這所有階段都在保持低溫的環境與桶槽設備中完成。
日本冬季的寒冷正適合釀製清酒，但在亞熱帶的台灣，夏季幾乎每天都是30幾度的炎熱，在這樣的氣候條件下台灣能釀出什麼樣的清酒呢？台酒桃園酒廠副廠長謝育卿Cherry從酒廠的歷史說起，和我們分享這一切究竟怎麼開始。
做出與日本一較高下的清酒（04:08）
日治時期，許多在台灣的日本人有飲用清酒的需求，當時除了從日本進口，他們也在台灣蓋很多酒廠，「芳釀株式會社」是台灣第一間民營現代化清酒釀造廠。這50年期間，台灣人也受影響，包括台中、埔里、花蓮幾間酒廠都有釀清酒，只不過1949年國民政府來台，同時將紹興酒的飲用習慣帶進來，「1986年建成的桃園酒廠最初就是紹興酒的釀製工廠。」
Cherry提到1960年代的紹興酒屬於招待用的高級酒，即便1986年左右台灣開放國外菸酒進口，那時紹興酒也還算普及。直到1990年代台灣社會漸漸富足，加上大家飲食習慣改變，口味濃郁厚重的紹興酒反而不受喜愛。「那時候桃園酒廠還是林口酒廠，設備是做紹興酒的，但總是要生存啊，所以就開始投入轉型、試做清酒，在1996年成功研發出玉泉清酒。」
從玉泉清酒到近期推出的花酵母系列，中間時隔20多年，「我們一直在思考怎麼做出可以跟日本一較高下的清酒，」Cherry說起這系列清酒的研發，其實是從工作之餘在種滿花的廠區散心開始的，「花蜜吸引昆蟲，他們會把一些微生物、酵母帶過來，我們藉由這樣的方式從花上面找到酵母。」
*禁止酒駕酒後找代駕平安送到家*
酒廠研發中心的同仁們採集了桂花、山櫻花、芭樂花、雞蛋花等30-40種花，「每個樣本都要測試它到底耐不耐得住酒精，再來就是可不可以發酵產酒精，」不斷嘗試的過程長達三年，最終從上千種酵母中成功篩選出「山櫻花酵母」，釀造出「山櫻花吟釀」這支香氣輕盈的清酒。
精米步合？爽薰醇熟？清酒的等級與分類（17:56）
熟悉清酒的酒友一定對「吟釀」或「大吟釀」這些分級不陌生。談到清酒的等級，Cherry以台酒花酵母系列的三款清酒解說：「花自慢屬於普通酒等級，精米的程度是『精米步合 70』，就是去除米的30%成分，保留70%；山櫻花吟釀的吟釀等級就要『精米步合55』，成本愈來愈高；到大吟釀等級，精米步合要45以下。」台酒花酵母系列第一支就挑戰吟釀等級，為了要把米磨到只剩下55%，因此特別挑選比較大顆的台東關山米。
「精米步合對於清酒口感影響蠻大的，去掉愈多表層的東西、雜質，留下中心的澱粉愈多。大吟釀等級，風味是細緻優雅的；普通酒等級，喝起來就比較粗獷厚重。」此外Cherry也提到研發過程中，除了傾力篩選酵母，也針對試飲溫度做了很多測試，而「山櫻花吟釀」最適合的飲用溫度是10°C，「在日本，不同品飲溫度有不同名字，10°C叫做『花冷』，非常剛好。」
「花自慢」與「山櫻花吟釀」這兩款酒都是以山櫻花酵母釀成，前者品嚐起來有一些草本香氣帶著細緻的甜味，適合搭配熱炒、居酒屋料理，與很多人一起開心吃飯、輕鬆飲用；後者的香氣主要是蘋果香、瓜果香，還有些許的優格味，推薦去賞花、賞楓或野餐時帶上一支，適合優雅悠閒的氣氛。
飲食與文化在各地都有緊密的關聯，Cherry提到清酒最初是從神社的祭典文化發展出來，「此外日本很多酒廠會向釀造協會購買『釀協酵母』，所以清酒產生出來的風格很類似。」台酒花酵母系列的初衷是希望發展出台灣在地的酒款，用台灣米、台灣水，酵母也是自己的台灣酵母，口感設定上清甜中帶點酸度，喝起來讓人完全不膩。
根據日本侍酒師協會（Sake Service Institute，SSI）對於清酒香氣的分類，目前分成「爽」（清爽淡麗）、「薰」（薰香，氣味奔放）、「醇」（厚重）、「熟」（熟成，香菇味）四個象限，再搭配花果香跟米飯香來做區分。「山櫻花吟釀」就是屬於薰酒中偏清淡的花果香，「香味的生成主要靠酵母，而這就是酵母厲害的地方。」
來自台灣特有種紅毛杜鵑的花酵母（33:16）
「花酵母純米大吟釀・紅毛杜鵑」是台酒2022年一月才成功開發出來的酒款，「要做到這麼高等級，發酵溫度就要控制得更低、更嚴格。」Cherry提到研發團隊當時設想，這樣的酵母較需要能適應低溫環境，於是竟跑到高山上去找花，「我去爬合歡東峰看到全都是階梯，還沒爬就有點無力。」平時沒有爬山習慣的Cherry為了酵母豁出去，當時用棉棒採集許多高山花卉的樣本回到實驗室研發，「唯一成功的就是台灣特有種花卉紅毛杜鵑的花酵母」。
紅毛杜鵑大吟釀的香氣非常奔放，豐富花果香偏熱帶水果的香氣。這樣比較濃郁的酒，Cherry認為適合搭配味道清淡的食物如生魚片，以酒為主餐食為輔，慢慢喝、細細品嚐味道。「剛提到爽薰純厚的四個象限，紅毛杜鵑大吟釀並不在這個分類，」它屬於這兩年較流行的第五類「juicy & fruity」（果汁果香），「這支酒的設定就是去挑戰這個類型。」
「持續採花！」台灣在地酒款的未來（39:56）
從實驗室裡的試管、三角瓶，花酵母經過多個階段的測試，不斷放大試釀規模，「酒廠的空氣中有很多微生物，不容易控制溫度與環境」從實驗室到量產是釀造的挑戰，「通常到能釀出 3000公升的階段就算試釀成功。」Cherry表示除了清酒之外，他們也嘗試以花酵母釀製白葡萄酒，「我們還在努力，持續採花！」
各位酒友們可以開始期待台酒接下來推出的花酵母系列酒囉！目前「花自慢」在便利商店就可以買到，另外兩支花酵母清酒因為希望保有像出廠時的香氣與品質，透過冷鏈運送、販售，得透過買酒網門市或台灣菸酒自營據點購買。Cherry也邀請大家搭乘機捷到桃園酒廠，在群花環繞中享受花酵母系列清酒！
花酵母系列清酒銷售資訊：
花自慢—全家、萊爾富、美廉社、台灣菸酒自營據點
山櫻花吟釀—台灣菸酒自營據點
紅毛杜鵑純米大吟釀—買酒網門市、台灣菸酒自營據點
*禁止酒駕酒後找代駕平安送到家*