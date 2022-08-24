金馬最佳新導演張吉安新作《五月雪》備受矚目，碰觸馬來西亞的民族傷痛「五一三事件」

來自馬來西亞的張吉安，曾在2020年憑藉《南巫》拿下金馬獎最佳新導演，兩年之後，張吉安的第二部劇情長片《五月雪》也拍攝完畢，進入後期製作階段。從時間軸來看，《五月雪》趕不上今（2022）年金馬獎報名，但預期會是明（2023）年華語影壇備受矚目的作品之一。

而《五月雪》的主創團隊選在今（24）日舉辦殺青記者會，導演張吉安率演員萬芳、鄭人碩以及新馬製作團隊出席，至於曾在1969年以電影《負心的人》紅遍影壇，今已息影多年的影星湯蘭花也到場亮相，暗示《負心的人》將在《五月雪》中扮演重要的時代吻痕。

Photo Credit：關鍵評論網／杜晉軒 《五月雪》電影殺青記者會，左至右：張吉安、饒紫娟、湯蘭花、萬芳、鄭人碩

談起張吉安在華語影壇的崛起之路，《南巫》是重要的首部劇情長片，此片改編自張吉安童年，家鄉吉打州的田野傳奇，獲得以李屏賓為首的評審團青睞，獲得金馬獎最佳新導演。至於張吉安再轉任導演之前，其實也身兼廣播主持人、行為藝術家、鄉音考古工作者，也曾於2011年獲頒馬來西亞國家廣播獎，更為首位獲此殊榮的華裔廣播人。

而除了金馬獎最佳新導演之外，《南巫》也在同年贏得「奈派克獎」和「亞洲電影觀察團推薦獎」，更獲得會外賽「國際影評人費比西獎」，《南巫》讓張吉安的名字響徹華語影壇。

揮別《南巫》之後，張吉安的下一部作品《五月雪》也在該屆金馬創投獲得「CNC現金獎」，張吉安當年這趟台灣行，雖然飽受隔離14天之苦，但滿載而歸。

至於《五月雪》劇情聚焦於1969年以及2018年兩代時空的5月13日，故事僅發生於這兩天，透過一個戲班、兩代女人的遭遇，試圖碰觸馬來西亞的民族傷痛「五一三事件」。

事實上，張吉安早在之前就以短片《義山》碰觸過五一三事件，《義山》請來劇場名導鄧壹齡以及金馬影后楊雁雁主演，而到了劇情長片《五月雪》，劇中的靈魂人物則是台灣演員萬芳、鄭人碩以及張吉安過往的合作夥伴蔡寶珠。

而萬芳飾演身處於2018年，背負母親遺憾、尋找父兄屍骨的「小英」；鄭人碩則詮釋1969年，來自福建的戲班少東「波仔」，也因此，跨時代的敘事軸線，實際上讓萬芳與鄭人碩全片毫無對手戲，不過，張吉安在1969年與2018年的5月13日徘徊遊蕩，片子僅透過這兩天輻射出歷史、國族、衝突底下的兩代小人物的時代傷痕。

倘若說《南巫》是張吉安的家庭記事，那麼《五月雪》則是關乎國族的時代印記。

談起《五月雪》，張吉安在記者會中表示：「1969年5月13日，對於東南亞而言是非常沈重的一天，而這樣的種族衝突至今已經過了50餘年，逐漸遭人遺忘，但我一直希望有一天，能夠用故事和畫面敘述、烙印這段歷史。而我花了十餘年時間做田調以及口述歷史，功課做得越多，就發現這部電影越不容易，其中涵蓋了時代的感慨與哀愁，身為創作者有時會迷失其中。這次背負的情感更加強大，確實擔心將《五月雪》拍得像為了抒發情懷而拍。」

張吉安進一步說：「後來發現，五一三事件跟台灣的二二八事件有些相似，而現在的台灣能在公開場合談論二二八，但馬來西亞對於五一三就是輕描淡寫。」

《五月雪》由馬來西亞晟創娛樂、匠子映畫，台灣台北市電影委員會、海鵬影業以及新加坡堂堂映畫聯合製作出品，因碰觸五一三的敏感議題，讓各界擔心在馬來西亞拍攝時遭到「特別關心」，事實上，根據張吉安表示，電影拍攝過程相當順利，相關的拍攝申請也都能夠通過，不像外界想像。至於當中最大的阻礙，應屬疫情的防疫工作以及酷暑難耐的炎熱天氣。

而《五月雪》在馬來西亞拍攝，後期製作則多數在台灣處理，包含聲音設計請來台灣新電影巨擘杜篤之。談起與台灣的淵源，張吉安表示：「這次能夠跨國和台灣朋友合作，感覺更靠近台灣一點，《南巫》和《五月雪》雖然都是馬來西亞的故事，但很有趣的是，這兩部作品的企劃案孵育都是從台灣金馬創投出發，這個劇本對我來說，會回到台灣，始終要回娘家。」

Photo Credit：關鍵評論網／杜晉軒 《五月雪》導演張吉安

簡單談完《五月雪》的創作，接著要談張吉安與演員的邂逅。

選擇鄭仁碩，張吉安開玩笑不諱言地說，是因「鄭仁碩黑起來很像馬來人」，至於選擇萬芳，則是因為私心。張吉安擔任廣播主持人時，就熱愛播放萬芳的歌曲，自稱是萬芳迷弟的張吉安，坦言萬芳的歌聲很有故事，演戲應該也很有故事。

張吉安也坦言，首度看到萬芳的演出，是電影《詭絲》，從這刻起，就認為萬芳能將詮釋一種「很苦的宿命」，尤其是屬於東南亞苦命女人的形象銓釋。

「當我說要用萬芳時，團隊的好幾雙眼睛都跟著發亮，大家也很熱情幫忙找上萬芳，最後確實如我所料，萬芳是很內斂的演員，她就是這個角色。」張吉安如是說。

而談到與張吉安的合作，萬芳說：「收到導演的演出邀請，我才看過《南巫》，也很奇妙有趣的是，感覺和導演第一次見面，談到《五月雪》中的角色『小英』時，當下我覺得我就是小英，非常進入狀態。」

萬芳進一步談論「小英」，「我覺得所謂的苦，都是旁人覺得苦，小英遭致父權的壓迫對待，又得乘載著母親的遺憾，確實，2018年的小英肩負了時代的遺毒狀態，當代女性面對『家族位置』的心情，我也非常能夠體會箇中辛酸，但其實，我認為小英不知道苦是什麼，用堅強形容也不太對，其實，這就是人生。」