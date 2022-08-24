金馬最佳新導演張吉安新作《五月雪》備受矚目，碰觸馬來西亞的民族傷痛「五一三事件」
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《五月雪》的主創團隊選在今（24）日舉辦殺青記者會，導演張吉安率演員萬芳、鄭人碩以及新馬製作團隊出席，大聊創作過程。至於曾在1969年以電影《負心的人》紅遍影壇，今已息影多年的影星湯蘭花也到場亮相，暗示《負心的人》將在《五月雪》中扮演重要的時代吻痕。
來自馬來西亞的張吉安，曾在2020年憑藉《南巫》拿下金馬獎最佳新導演，兩年之後，張吉安的第二部劇情長片《五月雪》也拍攝完畢，進入後期製作階段。從時間軸來看，《五月雪》趕不上今（2022）年金馬獎報名，但預期會是明（2023）年華語影壇備受矚目的作品之一。
而《五月雪》的主創團隊選在今（24）日舉辦殺青記者會，導演張吉安率演員萬芳、鄭人碩以及新馬製作團隊出席，至於曾在1969年以電影《負心的人》紅遍影壇，今已息影多年的影星湯蘭花也到場亮相，暗示《負心的人》將在《五月雪》中扮演重要的時代吻痕。
談起張吉安在華語影壇的崛起之路，《南巫》是重要的首部劇情長片，此片改編自張吉安童年，家鄉吉打州的田野傳奇，獲得以李屏賓為首的評審團青睞，獲得金馬獎最佳新導演。至於張吉安再轉任導演之前，其實也身兼廣播主持人、行為藝術家、鄉音考古工作者，也曾於2011年獲頒馬來西亞國家廣播獎，更為首位獲此殊榮的華裔廣播人。
而除了金馬獎最佳新導演之外，《南巫》也在同年贏得「奈派克獎」和「亞洲電影觀察團推薦獎」，更獲得會外賽「國際影評人費比西獎」，《南巫》讓張吉安的名字響徹華語影壇。
揮別《南巫》之後，張吉安的下一部作品《五月雪》也在該屆金馬創投獲得「CNC現金獎」，張吉安當年這趟台灣行，雖然飽受隔離14天之苦，但滿載而歸。
至於《五月雪》劇情聚焦於1969年以及2018年兩代時空的5月13日，故事僅發生於這兩天，透過一個戲班、兩代女人的遭遇，試圖碰觸馬來西亞的民族傷痛「五一三事件」。
事實上，張吉安早在之前就以短片《義山》碰觸過五一三事件，《義山》請來劇場名導鄧壹齡以及金馬影后楊雁雁主演，而到了劇情長片《五月雪》，劇中的靈魂人物則是台灣演員萬芳、鄭人碩以及張吉安過往的合作夥伴蔡寶珠。
而萬芳飾演身處於2018年，背負母親遺憾、尋找父兄屍骨的「小英」；鄭人碩則詮釋1969年，來自福建的戲班少東「波仔」，也因此，跨時代的敘事軸線，實際上讓萬芳與鄭人碩全片毫無對手戲，不過，張吉安在1969年與2018年的5月13日徘徊遊蕩，片子僅透過這兩天輻射出歷史、國族、衝突底下的兩代小人物的時代傷痕。
倘若說《南巫》是張吉安的家庭記事，那麼《五月雪》則是關乎國族的時代印記。
談起《五月雪》，張吉安在記者會中表示：「1969年5月13日，對於東南亞而言是非常沈重的一天，而這樣的種族衝突至今已經過了50餘年，逐漸遭人遺忘，但我一直希望有一天，能夠用故事和畫面敘述、烙印這段歷史。而我花了十餘年時間做田調以及口述歷史，功課做得越多，就發現這部電影越不容易，其中涵蓋了時代的感慨與哀愁，身為創作者有時會迷失其中。這次背負的情感更加強大，確實擔心將《五月雪》拍得像為了抒發情懷而拍。」
張吉安進一步說：「後來發現，五一三事件跟台灣的二二八事件有些相似，而現在的台灣能在公開場合談論二二八，但馬來西亞對於五一三就是輕描淡寫。」
《五月雪》由馬來西亞晟創娛樂、匠子映畫，台灣台北市電影委員會、海鵬影業以及新加坡堂堂映畫聯合製作出品，因碰觸五一三的敏感議題，讓各界擔心在馬來西亞拍攝時遭到「特別關心」，事實上，根據張吉安表示，電影拍攝過程相當順利，相關的拍攝申請也都能夠通過，不像外界想像。至於當中最大的阻礙，應屬疫情的防疫工作以及酷暑難耐的炎熱天氣。
而《五月雪》在馬來西亞拍攝，後期製作則多數在台灣處理，包含聲音設計請來台灣新電影巨擘杜篤之。談起與台灣的淵源，張吉安表示：「這次能夠跨國和台灣朋友合作，感覺更靠近台灣一點，《南巫》和《五月雪》雖然都是馬來西亞的故事，但很有趣的是，這兩部作品的企劃案孵育都是從台灣金馬創投出發，這個劇本對我來說，會回到台灣，始終要回娘家。」
簡單談完《五月雪》的創作，接著要談張吉安與演員的邂逅。
選擇鄭仁碩，張吉安開玩笑不諱言地說，是因「鄭仁碩黑起來很像馬來人」，至於選擇萬芳，則是因為私心。張吉安擔任廣播主持人時，就熱愛播放萬芳的歌曲，自稱是萬芳迷弟的張吉安，坦言萬芳的歌聲很有故事，演戲應該也很有故事。
張吉安也坦言，首度看到萬芳的演出，是電影《詭絲》，從這刻起，就認為萬芳能將詮釋一種「很苦的宿命」，尤其是屬於東南亞苦命女人的形象銓釋。
「當我說要用萬芳時，團隊的好幾雙眼睛都跟著發亮，大家也很熱情幫忙找上萬芳，最後確實如我所料，萬芳是很內斂的演員，她就是這個角色。」張吉安如是說。
而談到與張吉安的合作，萬芳說：「收到導演的演出邀請，我才看過《南巫》，也很奇妙有趣的是，感覺和導演第一次見面，談到《五月雪》中的角色『小英』時，當下我覺得我就是小英，非常進入狀態。」
萬芳進一步談論「小英」，「我覺得所謂的苦，都是旁人覺得苦，小英遭致父權的壓迫對待，又得乘載著母親的遺憾，確實，2018年的小英肩負了時代的遺毒狀態，當代女性面對『家族位置』的心情，我也非常能夠體會箇中辛酸，但其實，我認為小英不知道苦是什麼，用堅強形容也不太對，其實，這就是人生。」
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep5：疫情、天災、戰火引爆全球緊急特況，兒童救援行動迫在眉睫
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep5關注世界各地發生的緊急特況：有經歷多重災禍、面臨人道危機的阿富汗，也關注因新冠疫情而陷入困難的臺灣弱勢家庭，帶大家共同了解兒童脆弱性與救援行動的必要性。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第五集，以實體活動形式於7月26日下午在台北文創大樓舉行。本集內容帶領觀眾一窺國內外「緊急特況」的現在進行式，搶救面臨天災、內戰、乾旱、飢荒、意外等的家庭與兒童。無論是在阿富汗、還是孕育你我生長的臺灣，世界展望會都以實際行動協助兒童的生命再次豐盛，也邀請各界攜手同行，伸手救援所有需要協助的人們。
「許多兒童都在苦苦掙扎求生存，他們也在失去機會。」
──阿富汗世界展望會會長 阿孫莎．查理絲
戰爭、氣候、地震引爆人道危機，阿富汗救援行動刻不容緩
今年6月22日，阿富汗經歷當地20年來最嚴重的強震，高達規模6.1的震度造成無數民宅倒塌、上千人死亡，許多民眾因此流離失所。過去《國際大風吹｜行動講堂》也曾提到，阿富汗本已存在武裝衝突與乾旱成災所造成的人道危機，如今這般大規模的震災更是讓國內民生情況雪上加霜。根據日經亞洲估計，阿富汗約有全國人口總數的三分之二人正在挨餓，飢餓人口數字高達2280萬。
除了飢餓，阿富汗2021年8月政權轉移後，隨後的經濟崩潰造成50萬個工作機會消失，也衍生更多危機，不只將近一半的阿富汗人缺乏糧食、健康設施、安全飲用水等基礎生活物資，也失去受教育的權利與工作機會，而政府當局對女性的諸多限制，更使無數女孩落入失學或童婚的危機。這不但重創阿富汗的經濟，更影響到數萬家庭生計，許多兒童也失去擁抱希望與夢想的機會。
在阿富汗的事工現場，疫情、通膨、政權更迭、武裝衝突……種種原因都讓脆弱家庭的情況更加危急，日漸艱難的生活讓越來越多過度消瘦、營養不良的孩童被送到救護機構。聯合國統計報告也指出，今年有超過100萬名阿富汗兒童面臨嚴重營養不良，幾乎是2018年的兩倍，甚至因為營養不良或健康設施的缺乏，在2022年一月造成13700名嬰兒夭折、27名孕婦死亡。接連不斷的天災人禍讓阿富汗的人道危機逐漸失控，迫切需要你我的援助。
緊急特況不只影響當下，更可能成為一生的遺憾
無論天災還是人禍，只要孩子受到疫情、天災、武裝衝突或氣候變遷等的影響而急需救援，就是世界展望會致力搶救的「緊急特況」。緊急特況之所以緊急，不只是災難本身帶來的苦難令人不忍，更因為兒童尚未發展健全的身心往往難以承受。我們可以量化因飢餓、天災、戰爭而受災的兒童人數，但貧困受迫造成孩子心靈世界崩塌的傷害，是永遠無法被度量與彌補的。
根據兒童發展研究協會（Society for Research in Child Development）的調查，單是因為洪水、颶風、乾旱、熱浪等自然災害而受苦的兒童，每年就高達1.75億，聯合國難民署近期統計也指出，全球因戰亂、天災流離失所人口，已達歷史新高的1億人。我們應該都同意，無論外在環境變化多麼劇烈，每個孩子都有免於恐懼、安穩成長的權利，或許生活安穩的我們很難體會統計數字之下代表的苦難，但它提醒我們更應該主動了解、伸出援手。
面對阿富汗多種因素構成的緊急特況，世界展望會除了發揮深耕阿富汗20多年的事工影響力，與聯合國糧食署合作從事緊急物資救援，也設立長期陪伴機構「街童中心」，為孩子們保留一片純真天地，可以盡情遊戲、學習，獲得心理及情緒上的支持。儘管離開後仍要面對殘酷的現實，但街童中心讓他們至少還能擁抱希望與夢想。
撐起孩子的未來：搶救疫情之下陷入生活危機的弱勢家庭
除了阿富汗，新冠疫情及俄烏戰爭造成國際原物料及糧食供應的緊縮，經濟、社會的劇烈衝擊是全球性的。回首觀察臺灣幾年間通貨膨脹的變化，根據行政院主計處統計，臺灣近三個月的消費者物價指數年增率（通膨率）已經超過3%，也讓弱勢家庭收入銳減、甚至發生斷炊的危機，這不只是多年來最糟糕的狀況，國內尋求家庭急難救助的需求也相較過去增加五倍之多，有約3200戶台灣世界展望會服務的特況家庭面臨物資、經濟等面向的迫切需求。
像是在台灣東部部落小鎮的小謙一家人，從父親阿宏五年前經歷職災，失去工作搬回部落後，就成為了世界展望會關心的特況家庭。當時為了「把孩子們帶大」的這個目標，爸爸阿宏依靠僅存的一隻手，在世界展望會的協助下搭建雞舍，依靠賣雞蛋、為觀光農場等店家代養雛雞的生意支撐著一家七口的生計來源。不過新冠疫情期間，因應部落自主防疫減少人流，代養雛雞的訂單銳減，再加上到外地送貨的染疫風險，讓小謙家一度陷入經濟困境。
面對這些因職災、疫情而生活困頓的弱勢家庭，世界展望會在第一時間張開雙臂提供扶助，撐起這些特況需求，不但安排社工員週期性的訪視給予關懷，評估特況家庭需求以提供相對應的物資扶助，例如白米、助學金等；也協助安排課後照顧、營養補充等社會資源連結，並協助阿宏修建雞舍、增進養殖技術。小謙也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，這讓阿宏找到迎向未來的希望，在某一次拜訪時，阿宏笑著對社工說：「全家人一起平安生活，又有展望會和許多人關心我們，就是福氣。」
讓孩子再次盼望明天，擁抱夢想
如今，全球已經漸漸走出新冠疫情的陰霾，變動之中蘊藏的是重新開始的機會，無論是後疫情的新生活模式、還是世界經濟格局變化，人們都在找尋更加美好的明天。相較於衝突不斷的阿富汗或其他國家，社會相對穩定的我們更是幸運，許多國內的特況家庭也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，全家人攜手相伴一步步落實對美好未來的想像。無論是千里之外還是臺灣這塊土地上的孩子，都應當擁有成長、盼望未來，以及發展自己夢想的機會，這是世界展望會致力事工服務的初衷，也是希望透過特況救援獻給世界的祈禱與祝福。
立即伸出援手，搶救面臨人道危機的兒童！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。