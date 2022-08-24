交通部國旅自由行住宿補助9月8日到期，宜蘭、花蓮、台東最多人使用

交通部觀光局的悠遊國旅自由行補助從7月15日上路至今，已經用掉了7成的優惠房間數，因此觀光局宣布活動只會到9月8日。另外，觀光局副局長林信任也透露，使用自由行補助最多的3個縣市是宜蘭、花蓮、台東，未來希望延續熱潮，讓旅遊回歸市場機制。

交通部所爭取的55億元振興觀光預算中，一部份支應的「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」從7月15日起上路，自由行旅客每人每晚補助新台幣800元，如果旅客打滿3劑疫苗，或是住宿符合環保標章、星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿等條件，還可以再加碼500元，旅客最高可獲得1300元的住宿補助。

交通部觀光局長張錫聰日前就指出，如果預算用完就會停止相關補助，因此旅客是「先住先贏」。如今由於民眾使用補助熱度維持高檔，觀光局宣布9月8日是活動的最後一天。

觀光局指出，這次的悠遊國旅活動網頁上以「紅、黃、綠」燈號，顯示優惠房間的使用情形，活動進行到8月15日時已經開始顯示使用過半的「黃燈」，23日則亮起使用超過七成的「紅燈」，觀光局估算到9月8日優惠房間數就會使用完畢。

觀光局提醒，如果民眾打算配合優惠活動截止日，調整出遊計畫，要和旅宿業者依個別旅客訂房定型化契約的規定辦理。

根據《蘋果新聞網》的報導，觀光局副局長林信任今（24）日出席《接軌國際 樂齡新藍海》論壇受訪時表示，活動熱烈的情形超過預期，當初籌辦國旅補助時疫情相當嚴重，國人沒有意願出門旅遊，不料推出後反應熱烈、各地一房難求。

林信任指出，大家如果最近有走雪隧會發現非常塞車，因為使用自由行補助最多的3個縣市是宜蘭、花蓮、台東，接下來是台中、屏東，這些縣市幾乎一房難求，希望後續能延續熱潮，回歸市場機制。

林信任表示，國旅補助預期舉辦到12月15日，但個別住房補助是用完為止，團遊補助則會持續進行，經費也足夠用到12月15日，還沒有申請到自由行客房優惠的民眾，也可以參加團遊。

團遊補助的部分，指的是旅行業15人組團、安排兩天一夜以上行程，並符合相關條件，就可以申請每團2萬元補助。如果是安排到國家綠道以及16條多元自行車路線等地，總共8項條件每項可以再補助5000元，每團最多加碼1萬元。

林信任表示，遊樂園3折門票也還在持續進行中，自由行遊客可以享有個票種原價3折優惠入園。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航