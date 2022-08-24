泰國憲法法庭接受反對黨請願，總理帕拉育遭停職

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-ocha）總理任期於24日屆滿8年，泰國反對黨在22日提交請願書，稱帕拉育任期已滿應下台。泰國憲法法院在24日做出拉育必須暫時停職的決定。預計將由副總理巴威（Prawit Wongsuwan）接任臨時總理。

《曼谷郵報》報導，泰國憲法法院以5票對4票的票數，做出帕拉育必須暫時停職的決定，並待法院對其8年任期做出裁決。

憲法法院表示，9名法官一致同意接受請願書進行審議，並要求請願書中提到總理（即帕拉育）在收到正式通知後的15天內向法院提出反訴。此外，法院也指出，暫停帕拉育職位的決定是由多數決所決定。

《路透社》指出，憲法法院在發布給媒體的聲明中宣布此結果。不過，目前尚不清楚法院何時會對反對黨提出的請願書作出最終裁決。此外，泰國臨時總理預計將由副總理巴威接任。

反對黨提出的請願書認為，帕拉育作為軍政府領導人的時間應計入憲法規定的8年總理任期。

《海峽時報》指出，該份請願書是由170多名眾議院議員簽署，要求法院對泰國現行憲法進行解釋。根據泰國憲法規定：「總理任期不得超過8年，無論是否連任」。

要求帕拉育下台的示威者表示，帕拉育的8年任期應始於2014年8月24日。他當時是陸軍總司令，在當年5月發動軍事政變後上任。反對黨因此請求憲法法院審查帕拉育的8年任期限制。

由9名法官組成的憲法法院，將裁定帕拉育是否違反其他作為總理的最長任期限制，以及是否有資格在預計於明年初舉行的大選中競選連任。

《中央社》報導，有關帕拉育的總理任期目前有3種說法，第1是自2014年8月開始計算；第2是由泰國現行憲法生效日，也就是2017年開始計算；第3則是自2019年泰國國會選舉後，即帕拉育6月就職開始計算。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒