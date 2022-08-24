泰國憲法法庭接受反對黨請願，總理帕拉育遭停職
我們想讓你知道的是
泰國總理帕拉育總理任期於24日屆滿8年，泰國反對黨在22日提交請願書，稱帕拉育任期已滿應下台。泰國憲法法院在24日做出拉育必須暫時停職的決定。預計將由副總理巴威接任臨時總理。
泰國總理帕拉育（Prayut Chan-ocha）總理任期於24日屆滿8年，泰國反對黨在22日提交請願書，稱帕拉育任期已滿應下台。泰國憲法法院在24日做出拉育必須暫時停職的決定。預計將由副總理巴威（Prawit Wongsuwan）接任臨時總理。
《曼谷郵報》報導，泰國憲法法院以5票對4票的票數，做出帕拉育必須暫時停職的決定，並待法院對其8年任期做出裁決。
憲法法院表示，9名法官一致同意接受請願書進行審議，並要求請願書中提到總理（即帕拉育）在收到正式通知後的15天內向法院提出反訴。此外，法院也指出，暫停帕拉育職位的決定是由多數決所決定。
《路透社》指出，憲法法院在發布給媒體的聲明中宣布此結果。不過，目前尚不清楚法院何時會對反對黨提出的請願書作出最終裁決。此外，泰國臨時總理預計將由副總理巴威接任。
反對黨提出的請願書認為，帕拉育作為軍政府領導人的時間應計入憲法規定的8年總理任期。
《海峽時報》指出，該份請願書是由170多名眾議院議員簽署，要求法院對泰國現行憲法進行解釋。根據泰國憲法規定：「總理任期不得超過8年，無論是否連任」。
要求帕拉育下台的示威者表示，帕拉育的8年任期應始於2014年8月24日。他當時是陸軍總司令，在當年5月發動軍事政變後上任。反對黨因此請求憲法法院審查帕拉育的8年任期限制。
由9名法官組成的憲法法院，將裁定帕拉育是否違反其他作為總理的最長任期限制，以及是否有資格在預計於明年初舉行的大選中競選連任。
《中央社》報導，有關帕拉育的總理任期目前有3種說法，第1是自2014年8月開始計算；第2是由泰國現行憲法生效日，也就是2017年開始計算；第3則是自2019年泰國國會選舉後，即帕拉育6月就職開始計算。
新聞來源
- Constitutional Court suspends Prayut（曼谷郵報）
- Thai court suspends PM Prayuth pending term limit review（路透社）
- Thailand's PM Prayut to stop duties while awaiting court verdict on eight-year term limit: Reports（海峽時報）
- 泰國憲法法庭暫停總理帕拉育職務（中央社）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
雲端終將成為數位核心，AWS免費線上研討會邀您搶占先機！現在註冊AWS帳號就送隨身音箱
我們想讓你知道的是
AWS將於2022年9月14日下午2:00～5:00舉行AWS Next Gen Infra Web Day線上研討會，以「新世代雲端基礎設施」為主要議題，廣泛深入的服務組合創造最佳效能，幫助企業運用最低成本發揮基礎設施支出的最大價值，搶佔雲端先機。
近年在新冠疫情的催化下，產業數位轉型發展飛快，不只民間企業爭相競逐數位人才與雲端技術，近期即將掛牌成立的「數位發展部」也透露公部門對於數位、雲端趨勢的肯定及企圖。美國資訊科技研究顧問公司Gartner估計，至2025年將有85%的組織採用「雲端優先原則」，更大膽預言在不遠的未來，雲端將成為「新數位體驗的核心」。
當全球主動擁抱看似無限機會的雲端，企業與組織又該如何運用有限的IT預算及資源，發展更高效率的基礎設施，為潛力無限的資通訊技術奠定基礎？臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2022年9月14日的下午2點至5點，舉辦「AWS Next Gen Infra Web Day」新世代基礎設施線上研討會，邀請對雲端發展有興趣的您，與專家一起深入探討新世代雲端基礎設施的建設布局與發展。
扎實基礎，奪得先機：搶先認識新時代基礎架構
新世代雲端基礎設施將是未來幾年的重點之一，在如今轉型過渡的關鍵時刻，夯實基礎、扎穩腳步即是當下不可輕忽的任務。數位轉型講求商業模式優化、內部作業流程更新、組織結構再升級，其核心是組織內部資料、數據的統一及流動應用，因此如何優化現有基礎架構，增加可擴展性與穩定性，絕對是數位轉型過程必然面對的挑戰。而「AWS Next Gen Infra Web Day」線上研討會內容將包含雲端運算、儲存和網路解決方案，帶領參與者了解如何以最低成本發揮基礎設施支出的最大價值，以廣泛、深入的服務組合創造最佳效能。
現在報名「AWS Next Gen Infra Web Day」，註冊好禮加碼送
想在雲端優先的世界中高速成長，又能確保技術同時兼具變革性和成本效益？或是想在預算內建置與執行比其他任何地方更多的應用程式？那您絕對不能錯過這次的「AWS Next Gen Infra Web Day」線上研討會。除了活動報名，也建議於活動前免費註冊AWS帳號，現在新註冊戶還可填寫額外領獎表單，兌換精美好禮「AWS藍芽喇叭」。
AWS Next Gen Infra Web Day 活動詳細資訊
- 日期：2022年9月14日（星期三）
- 時間：2:00 PM～5:00 PM
- 形式：線上研討會
- 語言：中文