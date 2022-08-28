【影評】《救命卡特》：一鏡到底攝影炫技玩過火，韓國電影產業實力雄厚但缺乏沉穩深度

（本文涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

21世紀，CG特效橫行，奇幻電影當道，傳統的動作片處境變得有點尷尬。以80年代動作片的輝煌年代來說，片中要有大量槍砲爆破，飛車追逐，男主角具有明星氣質，有特定的影片象徵（例如藍波頭上的紅布條、「大蛇」普利斯金的眼罩）出現，整部片火光四射，即可滿足觀眾。

但在這時代，觀眾的胃口被養大，動作片不但需要精密的動作設計，主角要有特點（不管是不是明星），而該有的槍戰爆破又不能少，但還必須要有引人入勝的劇情，不能再像過去那樣誇大或充滿矛盾，更重要的是，要有「跟其他電影不同的系列作特徵」，就是獨樹一幟的風格，這樣才能獲得高票房，與觀眾的追捧。

純武打與爆破難以吸引觀眾

要把基本元素都做好並不難，CG在此也扮演很大作用。難的是如何做出他人沒有的風格。以《捍衛任務》系列為例，一個超級殺手因為一隻狗，開啟了一場殺戮之旅，第三集結束後，已發展到個人要單挑全世界最古老的殺手體制，面對全世界頂尖殺手的追殺，還要翻掉世界背後的暴力體系。

這無論如何就具有強大的系列風格。可以說是典範。

也有些動作片選擇低成本製作，以劇情來引人入勝。如《危險工作》，描述一個律師助理，在密閉的律師辦公室內，跟一個殺手展開一場抓迷藏的對決。故事模式可前所未見，全程只用到一把手槍（殺手的），但對抗過程中鬥智鬥力，也是很吸引人的動作片典範（劇情留有伏筆，可惜還沒發展系列作）。

Photo Credit: 《危險工作》

總的來說，新世紀動作片的製片與導演，都知道當代的趨勢，也都設法想拍出個人風格，可就沒那麼容易。以動作片最風光的香港電影來說，由於技擊格鬥的武打元素已被好萊塢電影吸納，在五大動作元素與劇情很難有所突破的狀態下，近來像《寒戰》、《拆彈專家》，已是相對以劇情取勝的傑出作品。