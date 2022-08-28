TNL+ 2022/08/28,
藝文

【影評】《救命卡特》：一鏡到底攝影炫技玩過火，韓國電影產業實力雄厚但缺乏沉穩深度

【影評】《救命卡特》：一鏡到底攝影炫技玩過火，韓國電影產業實力雄厚但缺乏沉穩深度
Photo Credit: 《救命卡特》

我們想讓你知道的是

由Netflix出資的韓國動作電影《救命卡特》在8月初上線，原先備受期待的攝影風格與一鏡到底的手法，卻被許多人批評頭暈、沒劇情、看到一半就棄掉不看。

（本文涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

21世紀，CG特效橫行，奇幻電影當道，傳統的動作片處境變得有點尷尬。以80年代動作片的輝煌年代來說，片中要有大量槍砲爆破，飛車追逐，男主角具有明星氣質，有特定的影片象徵（例如藍波頭上的紅布條、「大蛇」普利斯金的眼罩）出現，整部片火光四射，即可滿足觀眾。

但在這時代，觀眾的胃口被養大，動作片不但需要精密的動作設計，主角要有特點（不管是不是明星），而該有的槍戰爆破又不能少，但還必須要有引人入勝的劇情，不能再像過去那樣誇大或充滿矛盾，更重要的是，要有「跟其他電影不同的系列作特徵」，就是獨樹一幟的風格，這樣才能獲得高票房，與觀眾的追捧。

純武打與爆破難以吸引觀眾

要把基本元素都做好並不難，CG在此也扮演很大作用。難的是如何做出他人沒有的風格。以《捍衛任務》系列為例，一個超級殺手因為一隻狗，開啟了一場殺戮之旅，第三集結束後，已發展到個人要單挑全世界最古老的殺手體制，面對全世界頂尖殺手的追殺，還要翻掉世界背後的暴力體系。

這無論如何就具有強大的系列風格。可以說是典範。

也有些動作片選擇低成本製作，以劇情來引人入勝。如《危險工作》，描述一個律師助理，在密閉的律師辦公室內，跟一個殺手展開一場抓迷藏的對決。故事模式可前所未見，全程只用到一把手槍（殺手的），但對抗過程中鬥智鬥力，也是很吸引人的動作片典範（劇情留有伏筆，可惜還沒發展系列作）。

1
Photo Credit: 《危險工作》

總的來說，新世紀動作片的製片與導演，都知道當代的趨勢，也都設法想拍出個人風格，可就沒那麼容易。以動作片最風光的香港電影來說，由於技擊格鬥的武打元素已被好萊塢電影吸納，在五大動作元素與劇情很難有所突破的狀態下，近來像《寒戰》、《拆彈專家》，已是相對以劇情取勝的傑出作品。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

猜你喜歡

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。
2022/08/22,
科技

雲端終將成為數位核心，AWS免費線上研討會邀您搶占先機！現在註冊AWS帳號就送隨身音箱

雲端終將成為數位核心，AWS免費線上研討會邀您搶占先機！現在註冊AWS帳號就送隨身音箱
Photo Credit：AWS

我們想讓你知道的是

AWS將於2022年9月14日下午2:00～5:00舉行AWS Next Gen Infra Web Day線上研討會，以「新世代雲端基礎設施」為主要議題，廣泛深入的服務組合創造最佳效能，幫助企業運用最低成本發揮基礎設施支出的最大價值，搶佔雲端先機。

近年在新冠疫情的催化下，產業數位轉型發展飛快，不只民間企業爭相競逐數位人才與雲端技術，近期即將掛牌成立的「數位發展部」也透露公部門對於數位、雲端趨勢的肯定及企圖。美國資訊科技研究顧問公司Gartner估計，至2025年將有85%的組織採用「雲端優先原則」，更大膽預言在不遠的未來，雲端將成為「新數位體驗的核心」。

當全球主動擁抱看似無限機會的雲端，企業與組織又該如何運用有限的IT預算及資源，發展更高效率的基礎設施，為潛力無限的資通訊技術奠定基礎？臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2022年9月14日的下午2點至5點，舉辦「AWS Next Gen Infra Web Day」新世代基礎設施線上研討會，邀請對雲端發展有興趣的您，與專家一起深入探討新世代雲端基礎設施的建設布局與發展。

填單獲得線上研討會免費席次

扎實基礎，奪得先機：搶先認識新時代基礎架構

新世代雲端基礎設施將是未來幾年的重點之一，在如今轉型過渡的關鍵時刻，夯實基礎、扎穩腳步即是當下不可輕忽的任務。數位轉型講求商業模式優化、內部作業流程更新、組織結構再升級，其核心是組織內部資料、數據的統一及流動應用，因此如何優化現有基礎架構，增加可擴展性與穩定性，絕對是數位轉型過程必然面對的挑戰。而「AWS Next Gen Infra Web Day」線上研討會內容將包含雲端運算、儲存和網路解決方案，帶領參與者了解如何以最低成本發揮基礎設施支出的最大價值，以廣泛、深入的服務組合創造最佳效能。

article
Photo Credit: AWS

填單即贈限量 AWS 喇叭

現在報名「AWS Next Gen Infra Web Day」，註冊好禮加碼送

想在雲端優先的世界中高速成長，又能確保技術同時兼具變革性和成本效益？或是想在預算內建置與執行比其他任何地方更多的應用程式？那您絕對不能錯過這次的「AWS Next Gen Infra Web Day」線上研討會。除了活動報名，也建議於活動前免費註冊AWS帳號，現在新註冊戶還可填寫額外領獎表單，兌換精美好禮「AWS藍芽喇叭」。

立即報名！AWS 新世代基礎設施 線上研討會

AWS Next Gen Infra Web Day 活動詳細資訊

  • 日期：2022年9月14日（星期三）
  • 時間：2:00 PM～5:00 PM
  • 形式：線上研討會
  • 語言：中文

AWS 免費線上研討會邀您搶占雲端先機


猜你喜歡