比亞迪電池和車用晶片垂直整合成功，疫情期間銷售三級跳，有望挑戰全球電動車龍頭特斯拉

中國電動車業者比亞迪（BYD）崛起，透過完整產業垂直整合，疫情期間銷售三級跳，在中國經濟下行的情況中「一支獨秀」，預計未來將與知名電動車大廠特斯拉（Tesla）一較高下，外媒直指未來不容小覷，恐成為全球電動車霸主。

比亞迪電動車熱銷

2021年電動車產業爆發性成長，全球市場賣出675萬輛，將較於上（2020）年324萬輛，整體成長達到108%。據《ARTC車輛研測專刊》統計，2021年以中國市場銷售居冠，佔全球市場50%，之後依序為歐洲35%、美國10%，以及其它地區5%。

中國電動車大廠比亞迪（BYD）幾乎可說是「大贏家」。

《華爾街日報》描述該公司在商業上有「難以反駁」的智慧。又於今（2022）年7月受到沃倫巴菲特（Warren Buffett）加碼投資，持續拉開和國內競爭對手的差距。儘管中國經濟遇到逆風，但仍無礙其電動車銷量成長超過2倍，再創新紀錄。

比亞迪成立於1995年，曾經是重要電子零組件（電池）供應商，其合作夥伴有MOTOROLA、NOKIA等。它經歷20多年發展，已經在全球打造30多個工業集團，目前主要業務範圍包含：電子、汽車、新能源和軌道交通等領域。目前，比亞迪是香港和深圳上市公司，營業額和總市值均超過人民幣千億元。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2022 年8月18日，在中國北京舉行的 2022 年世界機器人大會上，人們走過比亞迪子公司弗迪電池（FinDreams Battery）的攤位，顯示該集團掌握電動車中重要的電池供應鏈。

這些年來，無論經濟擴張或者是景氣寒冬，中國政府始終不離不棄對電動車給予「政策東風」，歷經數十年發展，終於在此兩年開花結果。今年第1季比亞迪扛下晶片荒與原物料價格上漲等供應鏈問題繳出不俗財報，相較於上季營收年增逾6成，淨利成長241%，至人民幣8.084億元。

比亞迪電動車垂直整合成功

當時比亞迪財報顯示電動車銷量創下歷史新高，市場占比持續提升趨勢相當明顯。比亞迪強調，上半年儘管面對宏觀經濟下行、疫情擴散、晶片短缺、原料價格持續上漲等諸多不利因素，但中國新能源汽車產業表現一枝獨秀。

《華爾街日報》報導指出，中國憑藉電池和車用晶片的垂直整合成功，比亞迪成為此一趨勢的受惠者，目前該集團已經掌握電動車最有利潤的零組件，包含電池、電機和微控制器等產品。

諮詢公司Sino Auto Insights的董事總經理Tu Le告訴記者，由於採用了這種商業模式，比亞迪比其他汽車製造商「更能掌控自己的命運」，主動權要大得多。

比亞迪的垂直整合，在疫情期間獲得「奇效」，因為正當包含特斯拉等勁敵，正飽受「晶片荒」及供應鏈中斷苦惱時，比亞迪此種「自研自產」的模式，正式受惠於其作為電子元件供應商的基礎上，大幅降低生產週期取得先機；反觀，特斯拉及眾多傳統汽車大廠的生產線被迫停工停產陷入了困境。

此外，值得玩味的是比亞迪和其他車廠，除了在商業競爭關係外，也是供應鏈夥伴。比亞迪執行副總裁廉玉波曾告訴中國國際電視台（CGTN）：「我們跟伊隆馬斯克（Elon Musk）是好朋友，因為我們馬上也給他們供電池了。」也代表某一方面掌控了其他車商的電池命脈。

未來，全球主要電動車市場預計在2025年電動車市場將會滲透率將從今年的17%再上升至30%。投顧機構高盛（Goldman Sachs）預測，比亞迪在中國新能源汽車市場的佔比，將從今年第1季度的26%上升到2023年的36%、2025年再提高到45%。

除了電動小型客車外，比亞迪較為知名的身份是電動巴士製造商，目前在美國洛杉磯到丹佛等地，都有該旗下加州蘭開斯特工廠生產的公車身影，路上能見度相當高。在可預見的未來，比亞迪越來越壯大，亦勢必要和特斯拉一較高下，搶奪全球電動車龍頭的地位。

Photo Credit：AP / 達志影像 除了美國洛杉磯到丹佛等地，南美洲发展最快的哥倫比亞首都波哥大（Transmilenio）也能見到比亞迪公車的身影，顯示其在美洲市場已經逐漸站穩腳步。圖片拍攝：2020年1月5日。

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核稿編輯：翁世航