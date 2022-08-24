比亞迪電池和車用晶片垂直整合成功，疫情期間銷售三級跳，有望挑戰全球電動車龍頭特斯拉
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中國電動車大廠比亞迪（BYD）透過完整產業垂直整合，成功在中國搶下市占率，日前在美洲深根的電動公車也逐漸站穩腳步，預計未來將和全球電動車霸主特斯拉一較高下。
中國電動車業者比亞迪（BYD）崛起，透過完整產業垂直整合，疫情期間銷售三級跳，在中國經濟下行的情況中「一支獨秀」，預計未來將與知名電動車大廠特斯拉（Tesla）一較高下，外媒直指未來不容小覷，恐成為全球電動車霸主。
比亞迪電動車熱銷
2021年電動車產業爆發性成長，全球市場賣出675萬輛，將較於上（2020）年324萬輛，整體成長達到108%。據《ARTC車輛研測專刊》統計，2021年以中國市場銷售居冠，佔全球市場50%，之後依序為歐洲35%、美國10%，以及其它地區5%。
中國電動車大廠比亞迪（BYD）幾乎可說是「大贏家」。
《華爾街日報》描述該公司在商業上有「難以反駁」的智慧。又於今（2022）年7月受到沃倫巴菲特（Warren Buffett）加碼投資，持續拉開和國內競爭對手的差距。儘管中國經濟遇到逆風，但仍無礙其電動車銷量成長超過2倍，再創新紀錄。
比亞迪成立於1995年，曾經是重要電子零組件（電池）供應商，其合作夥伴有MOTOROLA、NOKIA等。它經歷20多年發展，已經在全球打造30多個工業集團，目前主要業務範圍包含：電子、汽車、新能源和軌道交通等領域。目前，比亞迪是香港和深圳上市公司，營業額和總市值均超過人民幣千億元。
這些年來，無論經濟擴張或者是景氣寒冬，中國政府始終不離不棄對電動車給予「政策東風」，歷經數十年發展，終於在此兩年開花結果。今年第1季比亞迪扛下晶片荒與原物料價格上漲等供應鏈問題繳出不俗財報，相較於上季營收年增逾6成，淨利成長241%，至人民幣8.084億元。
比亞迪電動車垂直整合成功
當時比亞迪財報顯示電動車銷量創下歷史新高，市場占比持續提升趨勢相當明顯。比亞迪強調，上半年儘管面對宏觀經濟下行、疫情擴散、晶片短缺、原料價格持續上漲等諸多不利因素，但中國新能源汽車產業表現一枝獨秀。
《華爾街日報》報導指出，中國憑藉電池和車用晶片的垂直整合成功，比亞迪成為此一趨勢的受惠者，目前該集團已經掌握電動車最有利潤的零組件，包含電池、電機和微控制器等產品。
諮詢公司Sino Auto Insights的董事總經理Tu Le告訴記者，由於採用了這種商業模式，比亞迪比其他汽車製造商「更能掌控自己的命運」，主動權要大得多。
比亞迪的垂直整合，在疫情期間獲得「奇效」，因為正當包含特斯拉等勁敵，正飽受「晶片荒」及供應鏈中斷苦惱時，比亞迪此種「自研自產」的模式，正式受惠於其作為電子元件供應商的基礎上，大幅降低生產週期取得先機；反觀，特斯拉及眾多傳統汽車大廠的生產線被迫停工停產陷入了困境。
此外，值得玩味的是比亞迪和其他車廠，除了在商業競爭關係外，也是供應鏈夥伴。比亞迪執行副總裁廉玉波曾告訴中國國際電視台（CGTN）：「我們跟伊隆馬斯克（Elon Musk）是好朋友，因為我們馬上也給他們供電池了。」也代表某一方面掌控了其他車商的電池命脈。
未來，全球主要電動車市場預計在2025年電動車市場將會滲透率將從今年的17%再上升至30%。投顧機構高盛（Goldman Sachs）預測，比亞迪在中國新能源汽車市場的佔比，將從今年第1季度的26%上升到2023年的36%、2025年再提高到45%。
除了電動小型客車外，比亞迪較為知名的身份是電動巴士製造商，目前在美國洛杉磯到丹佛等地，都有該旗下加州蘭開斯特工廠生產的公車身影，路上能見度相當高。在可預見的未來，比亞迪越來越壯大，亦勢必要和特斯拉一較高下，搶奪全球電動車龍頭的地位。
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核稿編輯：翁世航
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不讓自住客成韭菜！永慶房屋新廣告戳破黑心仲介斂財術
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影響不動產價格的因素很多，裝潢、屋齡、屋況，甚至同一棟樓不同座向的房子都可能有不同價格，消費者光是消化交易資訊都已不容易，更別說自行查詢實價登錄。因此多數消費者都仰賴仲介人員的分析解說，這就給了黑心仲介聯手投機客操作的空間！
近日永慶房屋強打的新廣告「真房價保證－小夫妻買房篇」，揭開黑心仲介聯手投機客坑殺消費者的「暗黑手法」而引發熱議。廣告敘述帶著孩子的小夫妻，辛苦存錢買房，沒想到卻遇到黑心仲介，隱瞞前幾個月投機客才以600萬元購入房屋，並以較貴的成交行情讓小夫妻誤判行情，最終以900多萬元高價買屋，不只投機客6個月獲利超過45%，黑心仲介也賺了兩次服務費！
這不是永慶房屋第一次揭發產業惡習。事實上，2020年永慶廣告「真房價保證－退休老伯伯賣屋」，也是改編自真實消費者受害故事，訴說黑心仲介刻意拿附近較低的成交行情誤導，導致退休老伯伯低價賤賣房屋給投機客，而投機客很快再轉手高價賣出，短期內低買高賣賺差價，損害買賣方權益的案例。
短期交易非個案 黑心仲介聯手投機客炒高房價
永慶房屋總經理吳良治表示，永慶推出兩支黑心仲介聯手投機客坑殺買賣雙方的廣告，就是希望提醒消費者注意自身權利，更強力宣示永慶保障消費者權益的決心！
永慶頻頻示警，就是因為短期交易、坑殺消費者的案例依舊時有所聞。根據財政部統計，房地合一2.0上路滿一年，適用45%稅率的短期交易案件將上看3萬件，其中應有不少就是遭黑心仲介聯手投機客坑殺一般消費者的案例，不僅受害當事人遭受巨大的金錢損失，房價也因此越炒越高！
吳良治總經理說明，中古屋的交易佔整年不動產交易的大宗，現在的消費者買賣屋都會透過仲介，仲介就是關鍵的第一線，如果仲介泯滅良心，配合投機客低買高賣，炒高房價，就會帶動周邊行情不合理的上漲，區域行情就再被推高，房價因此越推越高！以蝴蝶效應的理論來看，黑心仲介就是源頭，是第一隻蝴蝶，炒高房價的元凶！
擔心「錢途」被斷？ 要求停播永慶房屋廣告
事實上，永慶揭開了業界「不能說的秘密」，不僅引起部分同業反彈，更被要求停播廣告！吳良治總經理分享，可能是永慶曝光黑心仲介聯手投機客的炒房手法，讓消費者加以警覺，斬斷黑心仲介的「錢途」。2020年「真房價保證－退休老伯伯賣屋」篇播出後，確實曾有部分同業要求永慶下架廣告不准再播。
但孫慶餘董事長在成立永慶房屋之初，就清楚定義了房仲的核心價值──不買房子、不賣房子。更多次提醒「房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益把關」，因此永慶經紀人以成為「誠實房仲」為榮，更深信「不做投機客的白手套、不炒房」是房仲業者最重要的企業社會責任。
拒絕炒房！永慶「真房價保證」保證不賺差價
為了落實孫慶餘董事長打造公平房產交易平台的承諾，永慶房屋連年推出消費者保障的誠實服務，更提出「真房價保證」，保證不炒房不賺差價，若未落實最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費，用實際的行動和服務，展現「房仲第一品牌」保障消費者權益的決心。
永慶房屋今年首創「一年內成交再上市地圖」，大膽曝光雙北市各行政區正在交易中、短期重複上市的物件數量，提醒消費者買賣屋時優先參考永慶的誠實房價報告書，以避免消費者以不合理的價格買房，成為炒房下的受害者。同時，永慶房屋也提供業界唯一的「買賣屋全保障」的房仲品牌，讓消費者有一個公平交易的平台，拒絕讓台灣成為炒房之島。
本文章內容由「永慶房屋」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。