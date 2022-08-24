中華大學審議委員會認定林智堅論文涉抄襲且情節重大，第2個碩士學位被撤銷

前新竹市長林智堅日前先因論文抄襲而遭台大撤銷碩士學位，如今另一篇中華大學的論文審查結果出爐，審議委員會認定其論文存在抄襲且情節重大，因此撤銷碩士學位，並公告註銷學位證書。

林智堅近期身處論文抄襲風波，日前台大在進行論文審查時，他以社科院長蘇宏達「未審先判」為由拒絕出席，最後遭台大取消國發所碩士學位，之後便以選舉被論文抹黑失焦為由，退出桃園市長選舉。

但有爭議的論文不只一篇，另一篇中華大學的論文也涉及抄襲，在中華大學學術倫理審定會開會時，他一改先前態度親自出面說明。直到今早，中華大學突然發出聲明，表示審議委員會調查後已經完成決議，將在上午以書面方式快遞寄送調查結果給檢舉人與被檢舉人，預計雙方會在傍晚前收到。

隨後，中華大學在下午發布新聞稿指出，有關該校碩士在職專班畢業生林智堅碩士論文遭檢舉涉抄襲案，審議委員會認定該論文確實存在抄襲，且情節重大，因此建議撤銷其碩士學位。教務處在收到調查報告後，依照校方《博、碩士學位論文抄襲處理要點》第12點規定，撤銷碩士學位並公告註銷學位證書。

中華大學在7月7日和8日接獲具名檢舉信函及教育部來函，檢舉林智堅2008年7月的碩士論文〈以 TCSI 模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度〉，涉嫌抄襲竹科工業園區管理局委託中華大學科技管理學系，在2008年執行的研究計畫期末報告書〈以 TCSI 模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度〉。

中華大學進行論文和期末報告的初步比對後決定立案調查，並依照《中華大學博、碩士學位論文抄襲處理要點》組成學位著作抄襲審議委員會，委員有過半數為校外學者專家。

審議委員會在6次的審查會中，邀請被檢舉人及關係人出席、提出書面資料，最終釐清事實，並參考美國大學教授協會對抄襲的定義：「利用他人之想法、方法或所寫文字而未加以註明或企圖令人誤以為其為利用人本身之作品者。」以及教育部《專科以上學校學術倫理案件處理原則》第3點第3款的定義：「援用他人之申請資料、研究資料或研究成果未註明出處。註明出處不當，情節重大者，以抄襲論。」認定林智堅的論文存在抄襲情事，且情節重大。

對此，檢舉人國民黨議員王鴻薇表示，林智堅抄襲的是中華大學得標的竹科管理局委託案，所以林智堅侵犯了竹科管理局的智慧財產權，因此他要求竹科管理局根據今日中華大學做成的決議，去告林智堅侵害智慧財產權。

王鴻薇指出，如果竹科管理局「繼續裝睡，沒有採取任何侵權相關的法律動作」，那他就會告竹科管理局涉嫌貪污。

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核稿編輯：翁世航