台大徐進鈺談金門、馬祖邊界研究：被「雙重邊界」困住的前線地帶
我們想讓你知道的是
隨著國民黨的退守，位於中國沿海的金門、馬祖也進入「軍管時期」。這時的金馬烈嶼不但不准與中國往來，連台灣人民也被禁止在當兵以外的緣故來到這所謂的「前線」地區，在金馬人心中，他們儼然被困在「雙重邊界」之中。
作者：人文．島嶼 （ 採訪撰稿：Allan｜編輯：林俊孝｜攝影：W. Xiang、林俊孝、李瑪莉）
你是否曾感到好奇？金門、馬祖（後稱金、馬）作為中華民國（台灣）的最前緣，時刻與對岸中華人民共和國相視，邊界的人民如何在國境、異地的夾縫中過活？又是怎麼面對國際局勢巨變而做出改變？想瞭解這些秘密，就得走進台大地理系徐進鈺教授的研究裡頭。
「大海怎麼會有界線？」這是1950年代生活在金門、馬祖民眾心中的疑問。伴隨冷戰爆發，在美國與蘇聯對抗下，兩大集團展開一連串外交對峙，而遠在亞洲的小島，成為捍衛中華民國體制最前線，原本暢行無阻的港灣、航線瞬間關閉；一道從中央送來的政令，打破福建、廈門與金、馬各島嶼，已維繫數百年的關係，拉起一層層封鎖線，兩國邊界就此形成。
邊界所引發的「矛盾大對決」
1949年國民黨與共產黨於金門大戰方酣，而台灣才剛結束日本統治，舉著中華民國國旗歡欣鼓舞地期盼著新政權的到來。但隨著國民黨從中國大陸敗退，金門、馬祖等各嶼卻徬徨地進入「軍管時期」。
20世紀中葉，全球各地戰事如火如荼，其中，最著名莫過於南、北韓，居民可能早晨踏出門外，才發現政治上已風雲變色，原本富足的黃土大地，被灰色鐵網一分為二，對面原先蔥鬱的林子，不再是家園，而成為危機四伏的敵營。
「不過，金、馬與冷戰下其他國家所產生的邊界，卻有本質上不同，除了是與統治中心在『地理距離』上相當疏離外，更大一部分來自於『文化』的隔閡。」徐進鈺分析說。
由於台灣島在經歷50年日本統治後，在語言、生活甚至是對歷史的解讀，都有著截然不同的想像。但對金、馬人民而言，原先相鄰對望的親友，卻轉眼成為敵人，反而遠在數千海哩之外，說著一口流利日語的台灣島人，卻要成為戰友，那種矛盾可想而知。
隨後戰事陷入膠著，金、馬兩地於1956年被中央劃定為「戰地政務區」，實施嚴格軍事監管，當地居民被納入軍法審判名單外，還要實施宵禁，從錢幣、船隻、電話筒，到一顆電燈泡的使用，都有嚴格管制。
「以前我們，不能去金門、馬祖，」徐進鈺回憶說，除非當兵，台灣島內人民是不被允許到金馬，這是一種「雙重邊界」，對外敵對的邊界，同時又跟台灣島劃開，形成「前線」與「後方」的概念。
邊界的魔力，利用「他者化」打造一個國家
過去許多研究以文化、傳播媒體甚至是政治體制，來描繪國家的形成。徐進鈺點出：「很少學者從地理上『邊界』的角度，來看待國家間的關係。」其實邊界化（bordering）的概念，是阻礙、加速和篩選，區隔出對他國的想像，也造就了「我群主體（我是誰？）」的認識，然後凝聚「民族」的誕生。
人們或許沒注意到，金、馬邊界上，無數低矮白牆、灰褐色的海堤上，被烙印上各種鮮紅「標語」，如：還我河山；共匪不滅，軍人之恥；三民主義統一中國，以及反攻大陸等標語、政治宣傳，就像是種召喚，不斷提醒人們「我們是誰」。
邊界不只地圖上的一條線，實際上對居民間產生一種秩序，被迫分辨，我們是誰、誰是敵人，這便是一種他者化 （othering）現象。
既然邊界可以凝聚民族，那當然也會破壞地域中的人際關係。徐進鈺指出，當中央劃定好邊界，原本地域的親戚、朋友甚至婚姻，便跟著瞬間抹滅。以阿富汗為例，原先邊界上人們來來往往，但在國與國關係緊張後，便被迫分辨「你是哪裡人」，國家、民族意識隨後跟著誕生。
邊界上各國中央政府為了杜絕人們間來往、捍衛主權，利用各種口號、政策甚至是動用監視，形塑著邊界的內、外差異。但人們的日常是隨性的，無法從根本斷絕人與人的互動，於是衍生出各種「矛盾」現象。
邊界上的矛盾：敵人、親人和生意人，成為推動兩岸小三通的契機
這樣的矛盾可從金、馬居民身上，觀測一二。隨著兩岸局勢和緩，邊界上的氛圍有了轉變，過去居民倚靠「軍隊經濟」所衍生的生活模式為之改變，為「討生活」，只好跟中華人民共和國海西一帶展開小額貿易（走私貿易）。
邊界上的居民一方面高喊「三民主義統一中國」，但為填飽肚子，轉而用「商戰」和對岸交流，起先偷偷摸摸，但隨著兩岸穩定交流，政治人物們的視野逐漸落在對兩岸人民都有利的政策上，開始透過「金、馬」作為彼此的對話窗口，促成後來2001年「小三通」的推行。
「過去所認定的『邊陲』，繼『小三通』成功，加速著國家級政策『大三通』的推進。其實這些突破和改變，都發生於生活。」徐進鈺振奮地說。
誰能想到這些國家級別的政策，皆源於那些「日常偷渡行為」，顛覆過去由中央一個口令、動作，然後改變社會、國家，乃至世界局勢的模式。在這裡，「邊界」反而成為那顆，改變全國政策的關鍵齒輪。
邊界不僅是地圖上的一條線，而是民眾心中的一把尺
「實際上，邊界從來沒有消失過，它只是不斷被畫了又重畫，且影響著世界的運作，」徐進鈺細細解釋道，政治學者們形容邊界，是在流動的沙上劃定的線，具有不斷改變的特質。或許人們可能以為隨著柏林圍牆倒下，民主、共產所形成的冷戰邊界就會隨之消失，但事實上並不是。
當邊界兩邊的人民，開始因為種種原因，而有了不同生活習慣、語言，甚至形成宗教、文化，邊界便早就已存在於人們心中，「當人民心有所屬（我屬於哪一個民族、國家？），就算高牆再高，也不過是一種物理高度，人們還是會想方設法翻過去，美墨邊界就是很好的例子，」徐進鈺點出核心問題說。
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