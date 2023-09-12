許宗力批律師「一盤散沙」犯眾怒，司法院回應：擬提高法扶律師酬金、組國民法官專案團隊
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司法院已開始積極研議相關因應作法，像是協助半官方的法扶基金會，在法扶律師團隊中組成專門承接國民法官案件的任務編組，提高法扶律師的酬金。另外也將積極強化公設辯護人的國民法官培訓。
司法院長許宗力9日出席全國律師聯合會律師節慶祝大會，致詞時談到國民法官新制指出，相較於檢察官，律師表現像一盤散沙，此言引發律師眾怒。司法院今（12）日召開例行記者會，發言人陳婷玉回應，國民法官是司法院重大政策，許宗力不是要批評，只是要表達關切。目前司法院正積極研議各項作法，包括在法律扶助基金會（法扶）組成專職律師團隊、提高法扶律師酬金、積極強化公設辯護人訓練等，期盼讓國民法官制度更加完善。
一盤散沙引發律師眾怒，全律會呼籲合理提高律師酬金
曾多次協助模擬法庭的律師林俊宏在臉書表示，國民法官制度沒有設計律師參與的誘因，自然不會有太多人認真研究及投入，資源不足下，想看到辯護律師有力的表現，顯然是緣木求魚。
林俊宏也說，司法院一廂情願期望律師不顧自己生活、配合司法政策，「不是太天真，就是把律師們看的太傻。」他表示，沒有好的配套，就永遠不可能有充足的律師資源支撐制度，制度所需的審檢辯三角平衡必然崩壞，國民法官制度終將走向失敗。
旁聽多場國民法官開庭的律師沈元楷在臉書指出，目前國民法官制度在辯方是「違反經濟理性」的。國民法官的案件通常由法扶律師或公設辯護人接手，但法扶律師的酬金實在不符市場行情，這是受限於國家預算和資源配置。以目前國民法官法案件的強度，檢方都是以打「社會高度矚目案件」的規格嚴陣以待，法扶律師要達到和檢方對等的強度，從收案、準備、審理可能耗時上百小時，最高酬金僅7萬5000元，無法吸引有經驗、有戰力的律師投入。
全國律師聯合會今日稍早也發出聲明表示，國民法官法公布後，全國各縣市律師公會、刑事辯護律師協會等民間律師團體，不僅全力支援辦理模擬法庭，更於新制上路前持續開辦相關教育訓練課程，累計上千人次受訓。
全國律師聯合會表示，國民法官上路9個月做成寥寥數案判決，被外界放大檢視、多所評論，認為國民法官有「從重量刑」的傾向。只有少數判決，本不該以此論斷制度成敗，許宗力卻稱這些案件「檢辯表現失衡」、辯護人「看不出團隊合作跡象，顯得一團散沙」，令第一線辯護律師難以苟同。
全國律師聯合會表示，國民法官制度上路前就曾要求合理計付律師酬金，前理事長陳彥希也曾在司法院活動公開呼籲合理提高法扶律師報酬，期盼司法院正視律師界的聲音，共同實現更能保障人民權益的司法。
司法院澄清許宗力並非批評律師，目前已積極研議因應方案
司法院發言人陳婷玉今澄清，許宗力說的「一盤散沙」，並非在批評律師、亦非針對特定案件，是在表達關切。相對於檢方有組織、有訓練、有專職人力配置，欠缺組織奧援的辯方通常單打獨鬥，即使有3位律師一起出庭也看不出團隊合作。檢辯雙方表現和資源顯然不對等，這是各界都觀察到的現象，律師界也提出這樣的意見。
陳婷玉說，司法院聽取各方意見後，已開始研議各項配套。例如成立專門承接國民法官案件的法扶律師小組、提高法扶律師酬金，另也將積極強化公設辯護人的培訓。
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核稿編輯：邱宜君
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html