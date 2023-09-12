許宗力批律師「一盤散沙」犯眾怒，司法院回應：擬提高法扶律師酬金、組國民法官專案團隊

司法院長許宗力9日出席全國律師聯合會律師節慶祝大會，致詞時談到國民法官新制指出，相較於檢察官，律師表現像一盤散沙，此言引發律師眾怒。司法院今（12）日召開例行記者會，發言人陳婷玉回應，國民法官是司法院重大政策，許宗力不是要批評，只是要表達關切。目前司法院正積極研議各項作法，包括在法律扶助基金會（法扶）組成專職律師團隊、提高法扶律師酬金、積極強化公設辯護人訓練等，期盼讓國民法官制度更加完善。

一盤散沙引發律師眾怒，全律會呼籲合理提高律師酬金

曾多次協助模擬法庭的律師林俊宏在臉書表示，國民法官制度沒有設計律師參與的誘因，自然不會有太多人認真研究及投入，資源不足下，想看到辯護律師有力的表現，顯然是緣木求魚。

林俊宏也說，司法院一廂情願期望律師不顧自己生活、配合司法政策，「不是太天真，就是把律師們看的太傻。」他表示，沒有好的配套，就永遠不可能有充足的律師資源支撐制度，制度所需的審檢辯三角平衡必然崩壞，國民法官制度終將走向失敗。

旁聽多場國民法官開庭的律師沈元楷在臉書指出，目前國民法官制度在辯方是「違反經濟理性」的。國民法官的案件通常由法扶律師或公設辯護人接手，但法扶律師的酬金實在不符市場行情，這是受限於國家預算和資源配置。以目前國民法官法案件的強度，檢方都是以打「社會高度矚目案件」的規格嚴陣以待，法扶律師要達到和檢方對等的強度，從收案、準備、審理可能耗時上百小時，最高酬金僅7萬5000元，無法吸引有經驗、有戰力的律師投入。

全國律師聯合會今日稍早也發出聲明表示，國民法官法公布後，全國各縣市律師公會、刑事辯護律師協會等民間律師團體，不僅全力支援辦理模擬法庭，更於新制上路前持續開辦相關教育訓練課程，累計上千人次受訓。



全國律師聯合會表示，國民法官上路9個月做成寥寥數案判決，被外界放大檢視、多所評論，認為國民法官有「從重量刑」的傾向。只有少數判決，本不該以此論斷制度成敗，許宗力卻稱這些案件「檢辯表現失衡」、辯護人「看不出團隊合作跡象，顯得一團散沙」，令第一線辯護律師難以苟同。

全國律師聯合會表示，國民法官制度上路前就曾要求合理計付律師酬金，前理事長陳彥希也曾在司法院活動公開呼籲合理提高法扶律師報酬，期盼司法院正視律師界的聲音，共同實現更能保障人民權益的司法。

司法院澄清許宗力並非批評律師，目前已積極研議因應方案

司法院發言人陳婷玉今澄清，許宗力說的「一盤散沙」，並非在批評律師、亦非針對特定案件，是在表達關切。相對於檢方有組織、有訓練、有專職人力配置，欠缺組織奧援的辯方通常單打獨鬥，即使有3位律師一起出庭也看不出團隊合作。檢辯雙方表現和資源顯然不對等，這是各界都觀察到的現象，律師界也提出這樣的意見。

陳婷玉說，司法院聽取各方意見後，已開始研議各項配套。例如成立專門承接國民法官案件的法扶律師小組、提高法扶律師酬金，另也將積極強化公設辯護人的培訓。

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核稿編輯：邱宜君