方格子執行長解密：一個大型部落格，或一個中型內容網站的廣告收入大約有多少？

文：翁子騏

在上一篇文章〈我對寫作即挖礦，以及OOXX即挖礦的個人淺見〉 中，我提到流量、廣告與收入的基本架構，後來收到不少人來私訊和詢問，大多是表示意外，原來廣告帶來的收入竟如此微薄和羞澀。

有時候有機會在外頭分享時，會遇到有些人問我方格子為什麼不放廣告，以及如果不放廣告要怎麼營運下去？一時半刻實在很難清楚解釋，實際上，方格子今年在沒有任何廣告的情況下，大致可以做到本文以廣告為主的模式的數倍以上。

如果要單靠廣告維持一個中型以上的內容網站或平台，也並不是不可能的，但有各種必須滿足的條件，這篇文章就帶大家進一步來拆解背後的結構，也因此能更了解目前數位內容產業的狀況。

Photo Credit: 翁子騏提供 方格子創辦人翁子騏

以中型規模的媒體為例

一個中型媒體和內容網站的瀏覽量大約是600萬，如果我們用Google AdSense給的預估來推算，透過聯播網廣告帶來的年收入約720萬，每個月約60萬，而如果是按照我上篇文章分享的公式，年收入大約是900萬，月收入75萬。

以方格子的經驗推估，一個月使用AWS的Server和零零總總雲端服務費用加起來，至少25萬（以上），但因為我們的後台和設計較為完整，所以這裡我們就打個50%的折扣吧，75萬扣除12.5萬後，剩下62.5萬。

維運一個網站總需要工程師吧？我們節制一點，就只請一位全端工程師，前端、後端和Server全包，月薪10萬，再扣除掉這筆工程師的費用，剩下52.5萬。

讓這個中小型的內容網站持續有新的內容，大約200至300個穩定供稿的作者，總需要至少3至5位數位編輯吧？我們用4位計算，一位的月薪4.5萬，一個月是18萬，再扣除這邊費用後，剩下34.5萬。

合法立案的公司，總還是要有標準的流程，行政出納會計財務總務的工作，我們就讓一位鐵打的萬能管理人員來處理吧！月薪4.5萬，扣除後是30萬。

以上還不包含勞健保、給供稿作者的稿費（所以大量媒體直接都走轉載編譯，或是「互利互惠」）、房租、營運行銷或客服等等人事的費用。

我們就假設房子是家裡的，其他工作老闆自己包辦。剩餘的30萬，今天老闆佛心來著，自己只留下10萬，把剩的20萬拿出來分給所有供稿的作者，大約佔收入的32%，拿出來分，分好分滿！

300位供稿的創作者，平均每個月可以拿到666元台幣（不論今天是UGC平台模式依據瀏覽量貢獻拆帳，或是PGC案稿件計酬，總之約略是這個級距內的金額）。

哇，所以聯播網廣告的模式跟想的好像不太一樣啊！

所以我還是要強調，任何以廣告模式作為主收入來源的「OOXX-to-Earn」模式，即便短期仰賴補貼或各種神秘操作，終究有一天必須讓基本的業務持續成長起來，才有機會建立正循環，而這件事情其實不是那麼容易的，接下來我們繼續進一步拆解，也幫助大家更了解「流量－眼球－廣告」經濟的生態。

那麼身為一個中型內容網站的經營者，該怎麼做？

假設今天是這個中型內容網站的經營者，如何在這樣的結構底下發展？如何優化？我會分別從以下幾個角度來思考。

降低營業費用跟營業成本（就是Cost-Down啦）

盡可能降低產製內容的成本：不養記者、降低稿費、不給稿費

能夠仰賴轉載帶來流量的話，當然越多越好

不要in-house工程師了，網站直接外包就好

在這樣的情況下，的確能逐步提升淨利，但同樣也產生許多詬病，例如內容品質參差不齊，新聞農場化、PTT化、爆料公社化（讀者：那我幹嘛不看這些社群就好？）

往這樣的方向發展，通常最後會內容農場化，特色是：大量的流量、極高的跳出率，偏低的廣告CPM變現率。然而如果設計得宜，是能夠穩定獲利的。我曾經就聽聞有某某朋友的朋友的朋友，以這樣的模式在數位內容產業走跳，手上同時握有多個內容農場。

我不認為這對內容產業來說是健康的模式，因為內容供應這一段的價值鏈是失衡的（產內容的人吃土），否則也不會創立vocus。每個人有不同的思考路徑，雖然不苟同這樣的價值，但癡長到一定年紀，我認為那些把內容農場當成一門生意來思考的人也蠻酷的，加加減減湊成一個又一個吸引眼球的廣告收入機器（笑），入不敷出了就關站，再戰下一個，下下一個。

拓展更多的廣告收入

低階的聯播網廣告只是杯水車薪

業配、廣編稿這一類的收入才是主軸

跟客戶提案一整包的整合行銷企劃

不走Cost-Down，另一個思考點就是拓展收入。首先必須說，上述提到的廣告收入，只是聯播網廣告，在業界其實只能算是「基本款」，因為大家都知道聯播網價格便宜，所以有了一定的規模後，會開始自建業務團隊，開始自己賣重要頁面的蓋板廣告、廣編稿、業配等「高單價款」，更甚者就是自己蓋廣告系統了。

一個中型內容網站，大約可以做到每月100萬甚至以上，一年下來有1200萬的收入，再加上720萬聯播網，就有將近2000萬左右的營收了。

然而，這些廣編和業配，是由媒體內部的業務團隊和內容團隊來執行與處理的，一般來說這塊的收入不太可能「拿出來分」，通常較可能的情況是媒體具備一定的規模和底氣後，會開始給支付稿費給重要或核心的供稿者。

若以UGC（使用者生成內容）平台的模式來說，案子的執行大多也是由平台團隊處理，分發一部分的內容產製給平台上的創作者，扣除內容產製的基本費用，盈餘是否會拿出來分，則不太一定。

此外，這個100萬或以上的收入，完全看業務及行銷企劃的能力，做到一定的規模，你甚至可以說這個中型網站的團隊，裡頭的業務和行銷企劃團隊，幾乎就跟專業代理商的專業差不多。