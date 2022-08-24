英特爾左手拿美國《晶片法案》補助，右手向Brookfield融資300億美元，劍指台積電霸主地位
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英特爾（Intel）獲得300億美元金援，和全球知名資產公司——布魯克菲爾德資產管理公司（Brookfield）合作，劍指台積電（TSMC）霸主地位。
受到疫情間「晶片荒」影響，各國出爐各種大撒幣政策，要打造屬於自己的半導體產業鍊，企圖拿回下一世代科技主導權。英特爾（Intel）一方面大力遊說美國政府給予更多「補助」，二來又和全球知名資產公司——布魯克菲爾德資產管理公司（Brookfield）合作融資300億美元蓋晶圓廠，劍指台積電（TSMC）霸主地位。
英特爾左手拿美國補助，右手爭取大筆融資
據美國半導體協會（SAI）統計，除了美國的《晶片與科學法案》（Chips and Science Act，CHIPS Act）外，中國早在2014到2030年，擘畫要在半導體領域投資達到1500億美元，其中階段性目標是在2024年前建造31座大型半導體廠。
此外，歐盟也推動超過430億歐元的半導體補助，他們希望能在2030年時，將半導體市占率從目前的9%、10%，翻倍成長至20%以上；接著台灣、日本韓國也有數百億的晶圓投資計畫。
不過，這些補助對晶圓廠而言只是「杯水車薪」，根據台積電財報顯示，2018年蓋5奈米廠時，就砸下了250億美元（新台幣7500億元），當時台積電總裁魏哲家強調研發人員高達6145人，相較於10年前是翻倍成長，未來未來技術研發難度愈高，研發費用也會持續提高。
果然去（2021）年台積電再度上調資本支出達到美元440億左右，創下了「台積電門檻」，這也代表單一台積電的投資金額已和國家戰略投資不相上下，令人相當訝異。
然而，台積電競爭對手之一的英特爾並未放棄晶圓代工業務，他們除了積極向美國政府爭取補助外，也同時宣布和知名加拿大上市資產管理公司——Brookfield簽約合作，由他們提供「300億美元融資」，欲協助英特爾在亞利桑那州建廠。
Brookfield坐擁7500億美元的資產成富爸爸
Brookfield成立於1899年，目前管理超過7500億美元的資產，其業務面向包含房地資產、再生能源、基礎設施、私募股權還有信用保險等，據點遍及全球30多國橫跨五大洲、員工超過15萬人，財力相當驚人。
本次英特爾和Brookfield的合作受到產業界注目。《華爾街日報》強調，300億美元的融資合作協議「非比尋常」，這一方面表示大型投資者大型投資者對半導體的長期需求持樂觀態度，也間接證實對英特爾具有信心。
報導稱，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）的計劃，是劍指台灣台積電和三星（Samsung）目前所領先的優勢地位。
英特爾財務官David Zinsner表示，根據協議，將提供英特爾提供51%的資金在亞利桑那州建造新的晶片製造工廠，英特爾也將持有這些融資工具的控股權，而Brookfield將持有剩餘的股權，屆時2家公司將平分這些工廠的收入，並指此合作是半導體行業首例有這樣類型的協議。
Zinsner表示，英特爾與Brookfield的協議最遲將在今（2022）年年底完成。他還表示，隨著英特爾在其他地方建立工廠，他相信Brookfield和英特爾會有更多這樣類型的半導體協議誕生。
面對美國政策和資產公司的鉅額資金挹注，是否會對台積電造成影響。半導體業內人士Tony強調，短時間內台積電仍然在技術上佔有相當優勢，尤其3奈米（N3）如期量產，也對台灣半導體打下一劑強心針，但是美國動作頻頻台積電確實小心溫水煮青蛙。
過去已經有案例，例如1980年代日本半導體業非常輝煌，日本攻下30%以上的半導體記憶體市場，沒幾年日本的市場佔有率直逼50%，當時以英特爾為首的美國半導體公司營收大幅下滑，幾乎要破產。
後來美國在1990年代左右，透過政治壓力，起草《美日半導體協議》要求日本開放半導體市場，再執行各種關稅政策打壓日本業者，又拉抬韓國取代其地位，才造成日本半導體產業破滅。Tony說，面對這樣的歷史，台積電和政府都應該審慎面對，除了嚴防對岸偷技術外，也不應該對美國太過鬆懈。
延伸閱讀
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- 台經院總監劉佩真：台灣半導體業未來10年的機遇與挑戰
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核稿編輯：翁世航
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有創意只是基本，能實踐才有價值——三位新世代創作高手x Adobe，給年輕學子的一席課
我們想讓你知道的是
每一秒鐘，都有嶄新的想法正在成為現實。在這個創意有可能變成超能力的時代，靈光一現是你最強而有力的資源。但是，要怎麼把這些想法化為現實、完整呈現，你需要一套最懂市場需求，同時也懂你的工具。
身為設計界軟體開發龍頭的Adobe，一直以來都相信，靈感是促進改變並推動世界前進的動力，這次特別邀請到有同樣信念的三位年輕設計／創作者——影片特效創作者六指淵、街頭故事畫家李白，和設計師兼創業家薛名喻，談談他們如何使用Adobe實踐自己的獨特創意。
To be or not to be? 大膽嘗試就對了
「創作對我來說不是信手捻來的事情，我有想不出來很痛苦的時候。後來我想到解決的辦法，就是把創作轉換成企劃的形式。因為企劃是一個設定目標，然後盡力去達成的東西，這樣去思考我要做什麼就會變得很明確。」作為特效和知識型Youtuber，六指淵很清楚一個能夠將創意與實踐整合，同時還能和大家分享、共同學習的企劃，正是他創作的動力。但在像現在這樣，能夠釐清問題、看見目標之前，六指淵也走過非常混亂的時期。
「為了要證明自己，我其實也嘗試過很多事情，我意識到，我要做的應該是別人會望而卻步的事情，只要我能做到，我就贏了。」六指淵說。
同樣不服輸的，還有創業家薛名喻（Louis）。今年25歲的他，從小就明確的知道自己想要創業。在意識到學校提供的資源和資訊已經不足夠的時候，他勇敢跳脫一般社會對學生的期待，離開安逸的大學，開始自己找管道，累積實作經驗。Louis不僅選擇了和其他人不一樣的路徑，選擇的工作甚至和過去在校所學完全不同。「我後來跳脫高中所學，決定成為設計師。」Louis離開了學校，卻更認識了學習的意義。
「正因為我不是本科系的，所以更了解從零開始的痛苦，再加上我從高中就想要改變教育，而且教學一直都是我很喜歡的事情，所以我轉向開課、分享。對我來說，教學就是我的創作。」Louis說。
今年也剛開始投入教學的街頭似顏繪畫家李白，以溫暖的小故事搭配一幅幅風格獨具的插畫，成為網路上的人氣話題之作。他現在的成績，奠基於一個「讓我們彼此都不要太尷尬」的想法。當時的李白在街頭擺攤創作，畫似顏繪，在這段說長不長說短不短的時間裡，面對一個滑手機的客人實在太尷尬了。「所以我就定下了遊戲規則，如果客人跟我分享一個故事，我就給他優惠價。因為我只是一個萍水相逢的陌生人，所以滿多人願意對我講出他們沒辦法對別人說出口的事，我就像一個樹洞一樣，吸收了很多秘密、傷心和遺憾。」李白說。然後他把這些以「街頭故事」為主題的創作放上網路，在不斷調整文字和圖像搭配的方式、說故事的方式⋯⋯之後，讓那些試錯之後的結果，成為繼續往前的動力。
「所以開始教學也算是一種回饋吧，把我知道的跟大家分享。那些我也曾經很迷惘的時刻、很喜歡的東西，很多人應該也都有一樣的感覺。就跟街頭似顏繪一樣，你的故事也有可能成為別人的力量。」李白很溫暖地說。
三位來自不同領域的創作者，在各自的宇宙裡取得了令人驕傲的成績，六指淵擁有50萬YT頻道訂閱，每月收入突破六位數；Louis自從21歲開始創業至今，現在穩定經營三間公司，營收在八至九位數之間，同時也兼任上櫃公司的數位長；李白在短短時間內完成了超過兩千張似顏繪，並且突破十萬IG追蹤。他們的成功，除了來自於他們對於創作、分享的熱情和堅持之外，當然也少不了Adobe的應用程式們，在許多關鍵時刻幫助他們突破種種難關。
用對工具，100%實現精彩創意
Adobe的應用程式橫跨多元領域，從設計、影像、插圖、UI/UX介面、AR、3D等專業面向，到個人在社群媒體的需求，可以縱向支援更可以橫向結合，無所不入的實踐力與強大應用力，成為許多專業傑出使用者的首選。
介面設計師出身的Louis，最常使用Ai、 Ps和 Xd來完成他的作品，因為介面設計首重整合多方需求，並且達到視覺與使用體驗平衡的設計目的。繪圖用的Ai和修圖用的Ps，可以很快速地落實Louis在視覺上的想法，再以設計UI專用的Xd來完成設計，一氣呵成。Louis回想起他的第一個設計練習，當時是先用手繪之後，再掃描進電腦去做圖，耗時費工。但是在Adobe的應用程式成為他的設計工具之後，腦中的想像都能更快、更精準，也更有效率地成為現實。「我開始使用Adobe的時候還是個實習生，因為我不是本科生，所以我加倍地去學軟體，當時的主管很納悶我怎麼動作那麼快？這就是Adobe的好處——效率，和亮眼的結果。」
六指淵也強力推薦，每一個想讓影片特效更生動、精彩的人，絕對不能錯過影視業界首選的Ae。作為影片編輯應用程式家族之一的Ae，可以讓使用者任意的變化影片中的每一處細節，達成令人驚豔又興奮的效果。但是六指淵也坦承：「沒錯，Ae非常強大，但它並不是一個很好上手的軟體。他有很多複雜的功能，需要融會貫通之後才有辦法將它們很好地結合，然後製作出你想要的效果。這個過程並不容易，但是相信我，你會非常有成就感，這一切努力都是值得的。」
「這兩個應用程式可以完全實踐我的想法，強大不需要我多說，絕對可以說是平面、動畫設計師必備的武器。而且使用上非常直覺，每次改版新增的功能也常令我驚艷。」插畫家李白一定要向大家推薦的，就是Adobe領先業界的兩大應用程式，Ai以及Id。作為向量繪圖軟體之王Ai，繪圖僅僅只是設計功能的開端，它還能製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形等——例如搭配Adobe Character Animator，就可以將 Ai製作的圖像轉變成動畫！ 而版型和頁面設計軟體的領頭羊Id，同時適用於實體及數位設計，提供製作及發佈書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目所需的一切。
除此之外，Louis也非常推薦Adobe Creative Cloud，「我覺得Creative Cloud最棒的地方，除了可以任意依照自己的需求，購入搭配組合的應用程式之外，還可以收到最新的更新和教學資訊，更可以盡情使用對設計師來說永遠不嫌多的字體和影像素材。對於想要永遠走在最前端的人來說，這一點真的很有吸引力。」
自己，是唯一的假想敵
主動出擊、多方嘗試、不怕錯誤，這是三位創作者給予所有正在尋找目標、向自己夢想前進的學子們，共同的建議。「我有很多學生都卡在想太多，總覺得自己還有哪裡不足，所以遲遲不敢踏出第一步，但真的不需要，沒有開始，永遠只會停留在想。」Louis鼓勵大家勇往直前，六指淵也補充道：「你真的不用很厲害才開始，但是你要開始才會變得很厲害。」李白同時強調，獲取資訊的能力很重要，而且在網路如此發達的今天，獲取資訊幾乎已經不受時空限制。大量的去嘗試，最終一定能找到自己真心喜愛的目標，然後不斷前進。
的確，藉由網路，我們可以更彈性地利用自己的時間，做到零時差學習；把喜歡的事情發展成一生的志業，比起過去更是機會大增。今年，Adobe瞄準這些對希望藉由設計，展開自己未來的年輕學子們，推出開學季線上課程。一網打盡Adobe家族中最熱門、實用、搶手的應用程式，包括Xd、Ai、Ps、Pr、Ae和Id。在業界高手的親自引領之下，不只建立對這些應用程式的基礎認識，同時吸收第一手業界動態。不分年齡，沒有距離，點選課程開始的那一秒，就是你啟動完成夢想目標的第零天。
創意最強後援，一堂改變人生的應用課
創作是讓夢想發聲的方式，也是所有創作者的生命能量。相信自己的能力，加上正確的工具輔助，你也有可能成為一位閃閃發光的創作者。Adobe攜手無限學院，祭出學生專屬的開學季強檔優惠，凡訂閱就可以獲得價值高達NT$ 9,000的自選6堂Adobe課程。無限學院是專為設計者解決自學痛點的平台，這次的開學季強檔優惠課程，更由六指淵和Louis攜手合作規劃，一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體。包括Photoshop（Ps）、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、XD、InDesign（Id），還有六指淵最拿手的Premiere Pro（Pr）。總共10門官方教學課程，從新手基礎教學到實務操作應用，不僅切中設計者最核心的需求，更將線下實體職能教育，完整轉移至線上，讓跨領域學習更隨時隨地，無邊無際。詳細課程介紹請見官方課程網頁。