【關鍵專訪】拍謝少年 X 阿華師：為什麼在台灣，「百分之百」講台語好像是個奇怪的事？

曾兩度入圍金音創作獎的「拍謝少年」樂團，近兩張專輯發行前都是在flyingV平台上進行募資，其中《歹勢好勢》更打破台灣樂團募資史最高紀錄；身兼稻農、土礱碾米師、爆米香師三個身分的「阿華師」賴咏華，也曾串聯台灣16個鄉鎮的稻米農友，結合在地材料化作食農教育，在flyingV以超過目標兩倍的金額完成募資。

不過，募資成功並非拍謝少年和阿華師的唯一共同點——他們對台語文的推廣更是有志一同，不論是以台語文創作歌曲、在YouTube頻道中導正一般人對台語的誤解，在公開場合與日常生活也都盡可能使用台語。

在這個難得的機會裡，拍謝少年的三位團員和阿華師一起坐在桌邊——台語文是怎麼成為他們創作和日常重心的？怎麼看待台語在台灣的未來？而在守護台語文的路上，我們每個人又可以做些什麼？

使用台語創作，是為了用這個語言說自己的故事

早期曲風以後搖為主的拍謝少年，第一張專輯大多數歌曲都是以樂器為主，不過團員在完成第二張專輯中《暗流》這首台語歌詞比重增加的歌曲後，一致覺得風格不錯，之後也更多的將台語文結合在自己的歌曲中。

Photo Credit: 關鍵評論網 拍謝少年團員：左起為吉他手維尼、鼓手宗翰、貝斯手薑薑

「譬如講你佇你生活當中、佇你人生當中，對你來講足重要ê歌曲，若毋是英文ê，對阮來講應該攏是台語歌曲，著因為有這ê背景，阮著想講著按呢寫落去。（自己生活和人生中，對自己最重要的歌曲不是英文歌就是台語歌，因為有這樣的背景，就決定開始寫下去）」拍謝少年團員薑薑說。而在《歹勢好勢》這張專輯裡，曲風種類比以前更多，也讓團員在用台語寫故事時，可以表現出更多樣的生活和故事。

吉他手維尼補充，過去說到台語歌大家可能大多想到比較悲傷的「哭調仔」，負面歌詞多於正面歌詞，因此對拍謝少年來說，能不能用這個語言說自己的故事更為重要，「若欲用台語來寫歌ê時陣，寫ê故事ài用啥物款ê音樂去配才有合。（像是如果我要用台語說這個故事，要用怎麼樣的音樂去配）」，是一個很大的轉變。

而在台語創作的過程中，團員們對台語文的瞭解也不斷增進。「因為阮leh寫ê時陣，其實台語無足好，著leh查查查......」，除了隨時查詢台語APP字典，也會打電話回家問說「欸媽，那個什麼東西怎麼說」。

長期投入台語文推廣的阿華師，則是在2019年就踏上了在地語言的守護之路，精通台語、客語、英語三聲道的他，除了在自己的YouTube頻道上推廣台語文教育，日常生活也堅持不使用華語。2020年時阿華師受訪曾表示「台語使用者將會消亡」，時至今日這個想法有改變嗎？

「是，會發生。」阿華師毫不猶豫的回答，並開始在一旁的白板上畫出了一張象限圖。

Photo Credit: 關鍵評論網 本名為賴咏華的「阿華師」

阿華師說，這個由左上往右下變少的線條，就是台語使用人數的演變，如果這個語言要能活，那應該會有一個停止往下的反超點，但這點有出現嗎？你有看到說台語的小孩越來越多嗎？沒有。如果這個點沒到來，那就表示我們還在這個台語文消亡的路途之中。

台語在流行文化中越來越突出，對推廣台語文有幫助嗎？

在許多人眼裡，台灣在2022年的台語環境應該是近年較好的時代——台語文化教材進入學校、電視上台語節目越發成熟，此外還有滅火器、李英宏、茄子蛋等歌曲在年輕人之間琅琅上口，同樣也有多首膾炙人口台語文歌曲的拍謝少年，是怎麼看這個現象的呢？

鼓手宗翰舉了一個例子：小時候爸爸聽不懂英文但叫他去學英文，是因為想瞭解歌詞在唱什麼，而跟著爸爸聽歌的他，也因此為了瞭解歌曲的內容而查字典，「對我來講，我是感覺我會因為合意這條歌，我想欲瞭解內底ê意思......有出現英文字，我著想欲去學。」

然而阿華師對於靠流行文化的趣味內容，來讓年輕人因為有興趣而保存台語的方式，並沒有那麼樂觀。

他舉例：台語音樂創作再趣味，會不會比前幾年所有人都在看的《鬼滅之刃》還趣味？當時幾乎每個國小小孩都在看，但多少小朋友會因為看了漫畫而去學習日文？「咱ê流行文化當中...對這个趣味ê內容出發，tō會予少年人較學著……我感覺無可能。」

阿華師進一步解釋，從語言檢定的角度來看，有分母語人士、專業等級數，有一个真重要、真重要ê物件ài共伊囥入來，你學一个語言ài學到啥物程度，才有法度提這个語言來教囝？（你學一個語言要到什麼程度，才能用這個語言教小孩）」因為這才是讓語言不衰亡的辦法。初學者的程度不行，你至少要像是語言檢定的B1以上，「你ê台語無到這个程度，你無法度教出一个會曉講台語ê囝。」

阿華師認為，雖然像是漫畫或聽英文歌的老爸這些案例，有趣的內容可以引發人學習語言，但多少人真能學習到足夠延續這個語言的程度？通常就只是興趣而已。

對台語最大的貢獻，就是教出一個會講台語的小孩

正因為把台語視為一個將要死亡的語言，對阿華師來說，現在要做的不只是鼓勵大家說，而得像猶太人之於希伯來文一樣「對墓仔埔內底共彼ê語言挖出來。（從墓仔埔裡面把一個語言挖出來）」

要怎麼「挖」呢？阿華師認為，台灣必須要有全台語的義務教育，「我這馬家己有囡仔了後，我頭一項leh想ê是敢有人有法度辦一間台語幼稚園予伊讀？（我自己有小孩之後，第一個想的是有沒有人能辦一個台語幼稚園給他讀）」因為在幼稚園裡面教的多是吃飯穿鞋穿衣，沒有台語沒講到的領域，但現在國小開始學習台語，當老師要說「太陽是一個星球」，就要重新開始教台語要怎麼說。