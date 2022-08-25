中韓建交30週年：專家示警經濟結構危機，「大規模貿易順差時代正在結束」
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韓國企業過去靠著在中國設廠，降低組裝加工的人工成本，並能直接供應廣大中國市場，但隨著便宜人力紅利消失、中國製造業崛起，韓國中間材對中出口額開始降低，終端消費性產品市占率也大不如前。
韓中建交30週年 專家示警經濟結構危機
（中央社）韓中建交至今30週年，韓國財經界24日發表報告示警，指出韓中貿易結構已出現變化，對中國可能不再享有貿易順差優勢，應調整出口策略。
韓中建交30年以來，今（2022）年首次出現對中國貿易逆差狀況，至7月已連續4個月逆差，也就是韓國對中國出口金額低於進口金額，引發韓國政府及業界憂心。
韓國全國經濟人聯合會（全經聯）在韓中建交30週年的24日發布雙邊貿易結構變化及啟示報告，指出中國在這30年間藉由高度產業化成為「世界工廠」，同時也是全球主要市場，使韓中出口競爭加劇，建議韓國應擺脫過去以半導體、石化產業等特定中間材產品為主的策略，增加成品出口型的終端產品出口比例。
韓聯社引述韓國金融研究院資深研究委員池晚洙分析報導，今年首次出現的對中國貿易逆差顯示，韓國對中國的大規模貿易順差時代正在結束，過去以加工貿易為核心的韓中貿易結構正在產生變化。
據統計，韓國對中國貿易金額從1992年建交時的63億美元成長至2021年的3000億美元，規模成長超過47倍，中國急速躋身韓國最大貿易國，占比達24％，甚至在貿易收入中，有8成倚賴中國，而這些收入大多來自韓國企業出口至中國進行加工的中間材產品。
韓國企業過去靠著在中國設廠，降低組裝加工的人工成本，並能直接供應廣大中國市場，但隨著便宜人力紅利消失、中國製造業崛起，韓國中間材對中出口額開始降低，終端消費性產品市占率也大不如前。
池晚洙指出，三星電子1992年就在中國設廠，當時三星手機在中國市占率達17％，韓製面板、電池半導體等零件也大量出口至中國；但隨著中國人工費用增加，韓企生產據點轉移，韓國對中國貿易順差也從2013年的628億美元高點直直落。
而在中國政府推行「中國製造2025」政策下，中國製造業迅速崛起，韓國過去的技術優勢弱化，產品逐漸不敵中國攻勢。以三星手機為例，三星手機2013年在中國市占率達到20％以上，成為市場龍頭，但近年在高階手機蘋果、中低階手機小米等中國品牌夾擊下，在中國市占率已大跌至1％以下。
另外，未能抓住中國轉換電動車商機的現代、起亞汽車也是差不多的狀況，在中國市占率從2016年的7.35％跌至2021年的1.7％。韓國化妝品、家電等在中國銷售狀況也大不如前。
而這30年來，韓國與中國的經濟雖雙雙起飛，但觀察主要經濟指標，中國增速大幅超越韓國。根據全經聯報告，韓國自1992至2021年國內生產毛額（GDP）成長約5.1倍，中國則成長35.5倍，兩者差異約達7倍；出口金額方面的成長也是中國的39.3倍，遠勝韓國的8.3倍。
報告指出，中國經濟及科技實力與韓國差距逐漸擴大，韓國企業未來將更難從中國市場獲利，造成韓國對中國貿易逆差進一步擴大。
中韓建交30周年 習近平尹錫悅兩國總理互致賀函
（中央社）中國國家主席習近平24日與韓國總統尹錫悅互致賀函慶祝建交30周年。習近平在賀函中說，願與尹錫悅以此為新起點「排除干擾、夯實友好」；尹錫悅則說，盼雙方就加強供應鏈等領域實質合作。
同一天，中國國務院總理李克強也與韓國總理韓德洙互致賀電，都期許兩國能加強合作。
新華社報導，習近平說，中韓關係之所以能「取得輝煌發展成就」，在於雙方「堅持互尊互信，照顧彼此核心利益和重大關切，通過真誠溝通增進理解與信任」；在於雙方「堅持開放包容，攜手維護地區和平穩定，促進區域融合發展，維護國際關係基本準則。」這些寶貴經驗值得倍加珍惜和長期堅持。
習近平提到，他願與尹錫悅加強戰略溝通，引領中韓雙方以建交30週年為新起點，「把握大勢、排除干擾、夯實友好、聚焦合作」，共創兩國關係更加美好的未來，更好造福兩國和兩國人民。
根據報導，尹錫悅在賀函中說，希望雙方以相互尊重精神為基礎，探索新的合作方向，推動兩國關係朝著更加成熟健康的方向發展。
尹錫悅表示，希望韓中雙方密切高層交往，加強供應鏈等經濟安全及環境、氣候變化等領域實質性合作，推動取得兩國國民能切身感受到的成果。希望韓中建交30周年紀念活動能進一步促進兩國交流合作，深化兩國國民間的友誼。
至於李克強則在賀電中說，中方願與韓方一道，以建交30周年為新起點，推動中韓戰略合作伙伴關係健康穩定發展，取得新的更大成就；韓德洙則說，期待雙方進一步活躍高層交往，加強供應鏈、文化、環保等領域合作，加快推進兩國自貿協定第2階段談判，推動兩國關係實現更好發展。
台韓斷交30年 韓國民眾集會支持恢復邦交
（中央社）台灣與韓國在1992年斷交至今滿30年，韓媒Media Watch連續第4年發起支持台韓恢復邦交活動，呼籲韓國政府與台灣、日本正常交流合作。
韓國在1992無預警宣布與台灣斷交，隨後與中國建交，此後台韓關係遲滯，在24日韓中舉辦多項慶祝建交30週年活動同時，一群仍支持韓國與台灣恢復邦交的韓國民眾聚集在駐韓台北代表部前發聲。
韓國網路媒體Media Watch在24日舉辦第4屆支持台韓恢復邦交活動，Media Watch代表顧問、韓國極右派社會運動家邊熙宰表示，韓國政權已經從進步派文在寅政府交接到保守派尹錫悅政府，但新任總統尹錫悅在美國眾議院議長裴洛西（Paul Pelosi）訪韓時，看來仍忌諱中國對台灣議題的態度，與過去對中國強硬的真正保守派不同。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep5：疫情、天災、戰火引爆全球緊急特況，兒童救援行動迫在眉睫
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep5關注世界各地發生的緊急特況：有經歷多重災禍、面臨人道危機的阿富汗，也關注因新冠疫情而陷入困難的臺灣弱勢家庭，帶大家共同了解兒童脆弱性與救援行動的必要性。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第五集，以實體活動形式於7月26日下午在台北文創大樓舉行。本集內容帶領觀眾一窺國內外「緊急特況」的現在進行式，搶救面臨天災、內戰、乾旱、飢荒、意外等的家庭與兒童。無論是在阿富汗、還是孕育你我生長的臺灣，世界展望會都以實際行動協助兒童的生命再次豐盛，也邀請各界攜手同行，伸手救援所有需要協助的人們。
「許多兒童都在苦苦掙扎求生存，他們也在失去機會。」
──阿富汗世界展望會會長 阿孫莎．查理絲
戰爭、氣候、地震引爆人道危機，阿富汗救援行動刻不容緩
今年6月22日，阿富汗經歷當地20年來最嚴重的強震，高達規模6.1的震度造成無數民宅倒塌、上千人死亡，許多民眾因此流離失所。過去《國際大風吹｜行動講堂》也曾提到，阿富汗本已存在武裝衝突與乾旱成災所造成的人道危機，如今這般大規模的震災更是讓國內民生情況雪上加霜。根據日經亞洲估計，阿富汗約有全國人口總數的三分之二人正在挨餓，飢餓人口數字高達2280萬。
除了飢餓，阿富汗2021年8月政權轉移後，隨後的經濟崩潰造成50萬個工作機會消失，也衍生更多危機，不只將近一半的阿富汗人缺乏糧食、健康設施、安全飲用水等基礎生活物資，也失去受教育的權利與工作機會，而政府當局對女性的諸多限制，更使無數女孩落入失學或童婚的危機。這不但重創阿富汗的經濟，更影響到數萬家庭生計，許多兒童也失去擁抱希望與夢想的機會。
在阿富汗的事工現場，疫情、通膨、政權更迭、武裝衝突……種種原因都讓脆弱家庭的情況更加危急，日漸艱難的生活讓越來越多過度消瘦、營養不良的孩童被送到救護機構。聯合國統計報告也指出，今年有超過100萬名阿富汗兒童面臨嚴重營養不良，幾乎是2018年的兩倍，甚至因為營養不良或健康設施的缺乏，在2022年一月造成13700名嬰兒夭折、27名孕婦死亡。接連不斷的天災人禍讓阿富汗的人道危機逐漸失控，迫切需要你我的援助。
緊急特況不只影響當下，更可能成為一生的遺憾
無論天災還是人禍，只要孩子受到疫情、天災、武裝衝突或氣候變遷等的影響而急需救援，就是世界展望會致力搶救的「緊急特況」。緊急特況之所以緊急，不只是災難本身帶來的苦難令人不忍，更因為兒童尚未發展健全的身心往往難以承受。我們可以量化因飢餓、天災、戰爭而受災的兒童人數，但貧困受迫造成孩子心靈世界崩塌的傷害，是永遠無法被度量與彌補的。
根據兒童發展研究協會（Society for Research in Child Development）的調查，單是因為洪水、颶風、乾旱、熱浪等自然災害而受苦的兒童，每年就高達1.75億，聯合國難民署近期統計也指出，全球因戰亂、天災流離失所人口，已達歷史新高的1億人。我們應該都同意，無論外在環境變化多麼劇烈，每個孩子都有免於恐懼、安穩成長的權利，或許生活安穩的我們很難體會統計數字之下代表的苦難，但它提醒我們更應該主動了解、伸出援手。
面對阿富汗多種因素構成的緊急特況，世界展望會除了發揮深耕阿富汗20多年的事工影響力，與聯合國糧食署合作從事緊急物資救援，也設立長期陪伴機構「街童中心」，為孩子們保留一片純真天地，可以盡情遊戲、學習，獲得心理及情緒上的支持。儘管離開後仍要面對殘酷的現實，但街童中心讓他們至少還能擁抱希望與夢想。
撐起孩子的未來：搶救疫情之下陷入生活危機的弱勢家庭
除了阿富汗，新冠疫情及俄烏戰爭造成國際原物料及糧食供應的緊縮，經濟、社會的劇烈衝擊是全球性的。回首觀察臺灣幾年間通貨膨脹的變化，根據行政院主計處統計，臺灣近三個月的消費者物價指數年增率（通膨率）已經超過3%，也讓弱勢家庭收入銳減、甚至發生斷炊的危機，這不只是多年來最糟糕的狀況，國內尋求家庭急難救助的需求也相較過去增加五倍之多，有約3200戶台灣世界展望會服務的特況家庭面臨物資、經濟等面向的迫切需求。
像是在台灣東部部落小鎮的小謙一家人，從父親阿宏五年前經歷職災，失去工作搬回部落後，就成為了世界展望會關心的特況家庭。當時為了「把孩子們帶大」的這個目標，爸爸阿宏依靠僅存的一隻手，在世界展望會的協助下搭建雞舍，依靠賣雞蛋、為觀光農場等店家代養雛雞的生意支撐著一家七口的生計來源。不過新冠疫情期間，因應部落自主防疫減少人流，代養雛雞的訂單銳減，再加上到外地送貨的染疫風險，讓小謙家一度陷入經濟困境。
面對這些因職災、疫情而生活困頓的弱勢家庭，世界展望會在第一時間張開雙臂提供扶助，撐起這些特況需求，不但安排社工員週期性的訪視給予關懷，評估特況家庭需求以提供相對應的物資扶助，例如白米、助學金等；也協助安排課後照顧、營養補充等社會資源連結，並協助阿宏修建雞舍、增進養殖技術。小謙也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，這讓阿宏找到迎向未來的希望，在某一次拜訪時，阿宏笑著對社工說：「全家人一起平安生活，又有展望會和許多人關心我們，就是福氣。」
讓孩子再次盼望明天，擁抱夢想
如今，全球已經漸漸走出新冠疫情的陰霾，變動之中蘊藏的是重新開始的機會，無論是後疫情的新生活模式、還是世界經濟格局變化，人們都在找尋更加美好的明天。相較於衝突不斷的阿富汗或其他國家，社會相對穩定的我們更是幸運，許多國內的特況家庭也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，全家人攜手相伴一步步落實對美好未來的想像。無論是千里之外還是臺灣這塊土地上的孩子，都應當擁有成長、盼望未來，以及發展自己夢想的機會，這是世界展望會致力事工服務的初衷，也是希望透過特況救援獻給世界的祈禱與祝福。
立即伸出援手，搶救面臨人道危機的兒童！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。