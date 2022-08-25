中韓建交30週年：專家示警經濟結構危機，「大規模貿易順差時代正在結束」

韓中建交30週年 專家示警經濟結構危機

（中央社）韓中建交至今30週年，韓國財經界24日發表報告示警，指出韓中貿易結構已出現變化，對中國可能不再享有貿易順差優勢，應調整出口策略。

韓中建交30年以來，今（2022）年首次出現對中國貿易逆差狀況，至7月已連續4個月逆差，也就是韓國對中國出口金額低於進口金額，引發韓國政府及業界憂心。

韓國全國經濟人聯合會（全經聯）在韓中建交30週年的24日發布雙邊貿易結構變化及啟示報告，指出中國在這30年間藉由高度產業化成為「世界工廠」，同時也是全球主要市場，使韓中出口競爭加劇，建議韓國應擺脫過去以半導體、石化產業等特定中間材產品為主的策略，增加成品出口型的終端產品出口比例。

韓聯社引述韓國金融研究院資深研究委員池晚洙分析報導，今年首次出現的對中國貿易逆差顯示，韓國對中國的大規模貿易順差時代正在結束，過去以加工貿易為核心的韓中貿易結構正在產生變化。

據統計，韓國對中國貿易金額從1992年建交時的63億美元成長至2021年的3000億美元，規模成長超過47倍，中國急速躋身韓國最大貿易國，占比達24％，甚至在貿易收入中，有8成倚賴中國，而這些收入大多來自韓國企業出口至中國進行加工的中間材產品。

韓國企業過去靠著在中國設廠，降低組裝加工的人工成本，並能直接供應廣大中國市場，但隨著便宜人力紅利消失、中國製造業崛起，韓國中間材對中出口額開始降低，終端消費性產品市占率也大不如前。

池晚洙指出，三星電子1992年就在中國設廠，當時三星手機在中國市占率達17％，韓製面板、電池半導體等零件也大量出口至中國；但隨著中國人工費用增加，韓企生產據點轉移，韓國對中國貿易順差也從2013年的628億美元高點直直落。

而在中國政府推行「中國製造2025」政策下，中國製造業迅速崛起，韓國過去的技術優勢弱化，產品逐漸不敵中國攻勢。以三星手機為例，三星手機2013年在中國市占率達到20％以上，成為市場龍頭，但近年在高階手機蘋果、中低階手機小米等中國品牌夾擊下，在中國市占率已大跌至1％以下。

另外，未能抓住中國轉換電動車商機的現代、起亞汽車也是差不多的狀況，在中國市占率從2016年的7.35％跌至2021年的1.7％。韓國化妝品、家電等在中國銷售狀況也大不如前。

而這30年來，韓國與中國的經濟雖雙雙起飛，但觀察主要經濟指標，中國增速大幅超越韓國。根據全經聯報告，韓國自1992至2021年國內生產毛額（GDP）成長約5.1倍，中國則成長35.5倍，兩者差異約達7倍；出口金額方面的成長也是中國的39.3倍，遠勝韓國的8.3倍。

報告指出，中國經濟及科技實力與韓國差距逐漸擴大，韓國企業未來將更難從中國市場獲利，造成韓國對中國貿易逆差進一步擴大。

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中韓建交30周年 習近平尹錫悅兩國總理互致賀函

（中央社）中國國家主席習近平24日與韓國總統尹錫悅互致賀函慶祝建交30周年。習近平在賀函中說，願與尹錫悅以此為新起點「排除干擾、夯實友好」；尹錫悅則說，盼雙方就加強供應鏈等領域實質合作。

同一天，中國國務院總理李克強也與韓國總理韓德洙互致賀電，都期許兩國能加強合作。

新華社報導，習近平說，中韓關係之所以能「取得輝煌發展成就」，在於雙方「堅持互尊互信，照顧彼此核心利益和重大關切，通過真誠溝通增進理解與信任」；在於雙方「堅持開放包容，攜手維護地區和平穩定，促進區域融合發展，維護國際關係基本準則。」這些寶貴經驗值得倍加珍惜和長期堅持。

習近平提到，他願與尹錫悅加強戰略溝通，引領中韓雙方以建交30週年為新起點，「把握大勢、排除干擾、夯實友好、聚焦合作」，共創兩國關係更加美好的未來，更好造福兩國和兩國人民。

根據報導，尹錫悅在賀函中說，希望雙方以相互尊重精神為基礎，探索新的合作方向，推動兩國關係朝著更加成熟健康的方向發展。

尹錫悅表示，希望韓中雙方密切高層交往，加強供應鏈等經濟安全及環境、氣候變化等領域實質性合作，推動取得兩國國民能切身感受到的成果。希望韓中建交30周年紀念活動能進一步促進兩國交流合作，深化兩國國民間的友誼。

至於李克強則在賀電中說，中方願與韓方一道，以建交30周年為新起點，推動中韓戰略合作伙伴關係健康穩定發展，取得新的更大成就；韓德洙則說，期待雙方進一步活躍高層交往，加強供應鏈、文化、環保等領域合作，加快推進兩國自貿協定第2階段談判，推動兩國關係實現更好發展。

Photo Credit: 中央社 支持韓國與台灣恢復邦交的韓國民眾24日聚集在駐韓台北代表部前發聲。（Media Watch提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 111年8月24日

台韓斷交30年 韓國民眾集會支持恢復邦交

（中央社）台灣與韓國在1992年斷交至今滿30年，韓媒Media Watch連續第4年發起支持台韓恢復邦交活動，呼籲韓國政府與台灣、日本正常交流合作。

韓國在1992無預警宣布與台灣斷交，隨後與中國建交，此後台韓關係遲滯，在24日韓中舉辦多項慶祝建交30週年活動同時，一群仍支持韓國與台灣恢復邦交的韓國民眾聚集在駐韓台北代表部前發聲。

韓國網路媒體Media Watch在24日舉辦第4屆支持台韓恢復邦交活動，Media Watch代表顧問、韓國極右派社會運動家邊熙宰表示，韓國政權已經從進步派文在寅政府交接到保守派尹錫悅政府，但新任總統尹錫悅在美國眾議院議長裴洛西（Paul Pelosi）訪韓時，看來仍忌諱中國對台灣議題的態度，與過去對中國強硬的真正保守派不同。