歐洲大旱把樹木搞糊塗了，英國出現罕見的旱情連帶現象「假秋」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 旱情使得英國的樹木開始提前落葉。

雖然當下的英國時值仲夏，悶熱異常，但是如果人們單憑仰望枝頭火紅金黃的葉子，和俯視地面上成堆焦枯乾燥的落葉，一定會誤以為已入深秋。

據專家們解釋說，由於天氣異常，如今這種自然界的徵兆其實已經無法真實地反應時令。他們稱這種現象為「虛假的秋天」——假秋。

科學家警告說，超乎往常的高熱氣溫和隨之而來的乾旱，已經使英國各地的樹木進入求生模式，也就是樹木以為乾燥的秋冬季即將來臨，因此開始落葉或改變樹葉顏色，以求更好地在困難時期保存樹幹和樹根。

據悉，這種狀況甚至可能會導致一些樹木死亡。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 旱情導致倫敦公園內的一些樹木枯死。

英國皇家園藝協會的首席顧問亨特（Leigh Hunt）說，秋葉和過早落葉，都是顯示樹木緊張疲勞和停止活動的跡象。

他說：「樹木的表現讓我們以為進入秋天，但是白天還很漫長，自然的秋天過程還沒有開始。」

「植物並不是真的對秋天的狀況做出反應，這就是我們稱其為『虛假秋天』的原因。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 英格蘭西南康沃爾地區的一個水位下降的湖泊，暴露出乾枯的老樹幹（Colliford Lake）。

他說，今（2022）年45歲的他，這輩子還是第一次看到這麼多鄉間樹木受到嚴重損害。

雖然成年樹木可以透過發達的根系抵抗乾旱，但是年輕樹木，諸如那些種在路邊貧瘠土壤中的植物就會枯萎死去。

第二春

他解釋說，那些只失去一些葉子，樹葉有點發黃的樹木，在雨水充足的情況下仍然能恢復。

但是有個「重要節點」，當樹木不能透過樹葉上的細孔補充水分的時候，就會脫水，枯萎。

他表示，這種情況最近已經經歷了，在這種情況下樹木做出的反應就是多結果實，例如橡子，樹木努力繁殖，確保在未來有生存生存下去。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 乾旱讓土壤變硬，影響植物發芽。

他說如果雨水很多，我們可能看到所謂的「第二春」，許多樹木會生長更多的枝芽。

提前結果

天氣的反常性還有其他表現，諸如植物和灌木會結更多莓果。

林地基金（The Woodland Trust）一直在記錄季節變化，6月28日他們得到了關於成熟黑莓的最早的報告。

他們說水果和堅果都比以往成熟更快，這對於靠它們為食的野生動物來說可能是一場災難。

林地基金的弗裡莎．韋斯特（Fritha West）說：「我們剛經歷過的創紀錄的熱浪，導致一些早秋的現象發生。」

「從英格蘭南部我們得到了最早成熟黑莓的消息。在英國其他地方山楂和花楸也提前成熟，人們還看到樹葉褪色的時間也更早了。」

「記錄顯示，接骨木莓和紅莓果的結果期也提前了。極端氣溫和缺水，可能導致這些樹木的落葉時間早於我們的預期。」

河流減少

很難預測乾旱的長期後果，但是生態專家認為在英格蘭南部長達數周時間裡草地缺水，土壤變得堅硬將對於野生動物產生巨大影響。

河流當中與河流附近，在未來許多年內人們都可能感覺到乾旱的影響。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 英國阿什頓．凱恩斯（Ashton Keynes）附近的乾涸的泰晤士河床上的螯蝦殼。

在夏季乾旱期間，快速生長的藻類植物會覆蓋濕地植物，阻擋了光線讓濕地植物死去。

河水下降縮小了魚類、兩棲類和無脊椎動物的生存空間，影響到整個生態系統。

英國生態和水文中心的麥克．鮑斯（Mike Bowes）博士說，「這些植物為昆蟲和魚類提供了重要的棲息地，生態系統中沒有了這些植物會引起上游食物鏈發生變化。」

「這些植物恢復或重新在乾旱影響的河川中生長需要很多年，因此嚴重乾旱帶來的影響也會十分長久。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航