中國出生率低迷不僅是「養不起」的問題，清零政策更是搞得民不聊「生」
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中國生育率下降有三大原因，首先是如台灣、香港、韓國那樣因為社會發展導致生育率下降；其次中國幾十年的計劃生育不可逆地改變了人們的生育觀念，從幼兒園就開始接受「少生」的教育。另外COVID-19疫情是生育率下降的一大原因。
近日，中國國家衛健委等17個部門發布多項支持生育的措施，涵蓋住房、托兒等多個方面，期望以政策帶動低迷的生育率。
但有人口問題專家對BBC表示，中國政府的新政策只是在解決「養不起」的問題，效果不會很好。
「一個都不想生」
新發布的文件提出了一些具體措施，包括增加托育服務、完善生育休假機制、解決青年人等群體住房困難、完善促進婦女就業等。
中國國家發展改革委社會發展司副司長郝福慶稱，國內調查顯示，嬰幼兒無人照料是阻礙生育的首要因素，城市中超過三分之一的家庭有托育需求，但供給明顯不足。
但社交媒體上，網友卻不這麼認為。微博網友「狂風戲沙」說：「因為窮，房價太高，買不起大房子，老人來看孩子住的地方都沒有。 因為窮，必須雙職工打工人，父母沒時間照看孩子。 因為窮，送不起外面各種高大上的私立托育機構。」
今（2022）年32歲的肖樂（化名）是一名兩歲男孩的母親。她在今年7月意外懷孕，但選擇毫不猶豫地流掉了第二個孩子。
「沒錢沒時間沒精力，」她對BBC中文概括了不生的原因，「其實內心裡一個都不想生。對於90後來說，大部分是獨生子女，活得比較自我，我們自己是獨生子女，也沒有覺得獨生子女有哪裡不好。」
她還給記者算了一筆經濟帳，雖然孩子還小，但現在吃穿的基本支出已經達到每個月3000元人民幣，未來上學可能要達到每個月5000元，經濟壓力非常大。
「再生一個的話，我都不知道為什麼要活著，」她說，「我們這一代物質條件相對更好，不是很想降低自己的生活品質，要是我生個二胎，買個啥東西都要想一下。」
肖樂目前是湖南一家培訓機構的英語老師，雖然有家人幫忙帶孩子，但她仍感覺精力不足。
「工作很累，上了一整天班，下了班還要帶孩子花很多時間陪伴，誰不想快快樂樂地看視頻玩手機啊，」肖樂說。
低迷的生育率
為了減緩人口增長，中國自1980年代開始執行嚴格的獨生子女政策。不過近年來中國政府開始逐步改變人口政策，先是在2014年允許夫婦一方為獨生子女的情況下生育兩個孩子。
2015年，中國結束一孩政策，允許所有夫婦生育兩個孩子。2021年，中國當局又進一步放寬政策，允許所有中國夫婦生育三個孩子。
中國國家衛健委早前在《求是》雜誌發文稱，「十四五」期間中國將進入人口負增長階段：生育水平持續走低，近年來總和生育率降到1.3以下，低生育率成為影響中國人口均衡發展的最主要風險。
2021年衛健委調查顯示，育齡婦女生育意願也繼續走低，平均打算生育子女數為1.64個，低於2017年的1.76個和2019年的1.73個，作為生育主力的「90後」、「00後」僅為1.54個和1.48個。
長期關注中國人口問題的威斯康辛大學研究員易富賢對BBC中文表示，中國生育率下降有三大原因，首先是如台灣、香港、韓國那樣因為社會發展導致生育率下降；其次中國幾十年的計劃生育不可逆地改變了人們的生育觀念，從幼兒園就開始接受「少生」的教育。另外COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情是生育率下降的一大原因。
「疫情導致失業率，尤其是青年失業率攀升，收入下降，民生壓力增加，不確定性增加，隨時會核酸檢測、隔離，懷孕後會更加不方便，擔心孕期去醫院產檢，民不聊『生』，2020至2021年的結婚數減少85萬人，還導致很多人放棄生育、延遲生育，」易富賢指出，「2022年的『清零政策』，導致結婚數繼續下降、青年失業率增加，預計2023年出生數將繼續減少。」
措施會有效嗎？
其實在17個部門聯合發出指導意見之前，中國當局已經推出了許多促進生育的政策，包括延長產假。
中國媒體報道，截至8月1日，超過30個省市延長產假和陪產假。
在北京、蘇州等地，孕產期女性將可享受158天的假期；重慶和青海女性的產假時間則可以達到178和188天；在陝西，女性生育三孩後可享有350天的假期。
易富賢表示，中國生育率低下有三大徵結，包括心理上不願意生，物質上養不起，生理上生不了；而中國政府的新政策只是在解決「養不起」。他認為，效果不會很好。
易富賢指出，中國在「養不起」上面臨兩個無法解決的難題。
「第一，中國的居民可支配收入只佔GDP的44％，是典型的『強政府、弱家庭』的法家模式。家庭養一個孩子都有壓力，更不可能養得起兩三個孩子了，」易富賢說，「第二，中國的房地產市值是GDP的4.1倍，美國只是1.48倍，日本也只有2.3倍。如此高的房價是不可能養得起兩、三個孩子的。但是如果將房地產泡沫縮水，將面臨金融危機，地方政府也將面臨財政短缺、債務危機，因此中國政府不可能讓房地產泡沫破裂，那麼生育率就不可能提升。」
易富賢還表示，中國政府如果想解決人口問題，應該多管齊下：提高生育意願、降低房價提高養育能力，以及提高青年就業率、縮短學制、修改法定結婚年齡以保護生育能力。
「韓國、西班牙、義大利的生育率低的原因之一是青年就業率過低，養不起家，有生殖能力時沒有養育能力，等到有養育能力時已經喪失了生殖能力。中國近年生育率下降，原因之一是青年失業率上升。」易富賢說。
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產學鳴笛出題，5G人才解題，共創時代讓新世代順利啟航
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5G帶來的低延遲、高頻寬與多連結等特性，在產業上也創造出更多場景應用。但在打造場景背後，存在著不少需要被突破的技術與人才需求，此時，產學合作就成了重要關鍵，由產業出題，讓學生們得以在求學時期就先學以致用，才能快速掌握5G未來的致勝關鍵。
隨著基礎建設的逐步完備，5G頓時成了推動各式產業向前躍進的大浪，即便各式場景都將因5G而進入下一章，但也考驗著當前掌舵手從技術到場域整合的實力，這艘船應該怎麼順著5G浪潮航行，更凸顯產業對「有能力駕馭5G場景應用」人才的渴求。
對此，經濟部工業局也超前部署，為解決未來5G產業人才缺口，推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，藉由企業對市場敏銳的嗅覺進行出題，攜手學子的創新與創意，以產學合作的方式讓人才有機會搶先跨入實戰場域，不只是學以致用，更能為研究計畫或職涯規劃帶入全新觀點。
今年，有不少加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的實驗室與學生，透過計畫豐富的資源，在各自研究的領域上有了全新體驗。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」經過密集聯繫了解後，找出三所各有特色的學校教授，作為本次訪談對象，其中包括：推動跨域人才的國立臺灣科技大學主任秘書暨電子工程系呂政修教授和科技管理所黃振皓助理教授；國立成功大學工程科學系綠能元件實驗室張御琦教授；以及專攻天線應用領域的國立高雄科技大學電訊工程系所天線及微波工程實驗室陸瑞漢教授。
從推薦學生加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」後，教授們觀察到學生有什麼樣的改變？以及如何以傳道授業解惑的角度帶領同學成長？以下是本次《關鍵評論網》直擊各實驗室教授們對於5G全新世代的見解，也帶大家了解產官學如何方向一致的航行在5G大浪上，發現市場與需求的新契機。
鼓勵學生參與計畫，發揮創意接招產業出題挑戰
Q1：您對於經濟部工業局推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的看法及觀察為何？
國立臺灣科技大學（以下簡稱臺科大）呂政修教授：這就像「試婚」過程。產業始終在面臨人才荒，若能藉由產學合作會是個好的開始，透過企業出題，尋求學界支援，讓業界培養未來所需人才，同時學生也能在步入職場前了解市場上正面對的挑戰及自我欠缺的技能，加速未來5G產業的落地應用，特別是也有機會培育出跨域人才，讓5G發展更加多元。
國立成功大學（以下簡稱成大）張御琦教授：我認為這是一個很棒的計畫。我們的學生在台郡科技股份有限公司業師的帶領下，發揮自己課堂所學，捲起袖子動手解決產業提出的挑戰，對技術落地、成本考量以及跨部門溝通都有大幅度進步，這是課本無法提供的寶貴經驗，並且產學合作的計畫中，讓學生能更快了解他們的所學究竟在解決未來5G產業的哪些問題，相當有意義。
國立高雄科技大學（以下簡稱高科大）陸瑞漢教授：就我觀察，這樣的計畫能發揮兩個不同價值，其一是率先掌握產業需要的技術研發、其二則是培育產業人才庫。我一直很鼓勵學生在能力可及下多參與這樣的計畫，目的是希望藉由產業合作過程中，減少產學之間的落差，特別是5G產業發展日新月異，需要更有韌性的學習態度才能因應未來各種挑戰。
Q2：「5G+產業新星揚帆啟航計畫」對未來產業將帶來哪些潛在的影響？
臺科大呂政修教授：5G產業的應用已不再是單一領域，需要集結跨域人才一同找出解方。當獵戶科技股份有限公司願意任用非本科系的研習生時，我想就已成功一半。因為產業需要整合有技術、創意與場域應用等各式人才，透過計畫讓學生能學到跨域知識，同時創造彼此的溝通機會，對未來推動5G產業發展將能激盪出更有創意的火花。
成大張御琦教授：產學合作是串起業界跟學界的橋樑。學生目前所面臨到的產業題目，多半都還是跟製程有關，但當全球都在倡議淨零碳排的此刻，實驗室所賦予他們的能力或許在不久的將來有機會導入到產業中，可以說在計畫的推動下，開始讓學生學習多元思考，從不同角度看問題，就能為產業未來的發展注入一股創意活水，創造產業與學界互利、共創價值的生態。
高科大陸瑞漢教授：我們所投入的產業比較專一，就是以天線技術為本位，相比其他應用領域可能需要的跨域人才，這塊所追求的反而是，在本職學能上的實際場域該如何落地應用。因此，在計畫的推動下，我相信能讓學生們更早了解在整個5G產業鏈中，筆電、移動裝置、電動車等不同應用上，天線的設計該如何發揮最佳效益，以求為產業未來發展取得最佳利基點。
企業靠計畫超前部署，培育5G場域人才應戰
Q3：您認為「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的產學合作能如何紓解求才若渴的現象？
臺科大呂政修教授：我們希望能「以戰養才」，而這項計畫相比單點式的競賽而言，更具全面性及前瞻性。透過企業出題讓學生能將實驗室及課堂所學與實務結合，在了解產業問題之前也能洞察自己本職學能的不足，進而誘發學生主動求知的慾望，想必對未來5G產業的人才培育上將有長足的助益。
成大張御琦教授：我們有不少博士生加入這項計畫。過去社會整體氛圍一直對博士生有偏見、認為他們多以學術研究為主要任務，在實務經驗上相對缺乏，但我認為博士生的技術養成是條漫漫長路，同時也為培育未來人才帶來機會：產業能善用博士生的獨立思考和解決問題的能力訓練他們在本職學能上的深化，同時在實驗室研究計畫的時間管理上，也能發揮統御能力，例如掌握好碩士班學弟妹的研究進度，為未來成為管理職做準備，透過計畫是博士生領導力培養的最佳練兵場。
高科大陸瑞漢教授：我們已經與川升股份有限公司簽訂MOU，可以見得產業相當積極希望透過產學合作育才、留才。我也告訴實驗室的學生們，市場上不只有一個護國神山，其實還有許多領域值得去關注，並發揮解決問題的能力，所以我不認為市場上真的存在人才荒，反倒是企業應挹注資源與學界合作，儘早培育產業需要的人才技能；而學生也該透過這樣的訓練，找出自己的興趣，提早對未來職涯作出規劃，深度挖掘自己的潛能。
Ｑ4：您如何看待「5G+產業新星揚帆啟航計畫」中，教授與學生其角色扮演的重要性？
臺科大黃振皓教授：學生比我們都還要積極爭取這項計畫的實習機會。對我們來說，學生在其中得到的不只是與業界溝通的能力，也能將經驗帶入研究計畫，並傳承給學弟妹為學習帶來更正向的影響；而作為教授，則是盡量讓學生自由發揮，確保學生在加入計畫後能獲得有系統的訓練，而這項計畫也確實為學生規劃了非常紮實的內容，這也是為什麼我會支持學生持續參與。
成大張御琦教授：技職體系的學生有比較多銜接產業的技能，我認為高教體系的教授應該要站在「鼓勵」的角度出發，讓學生能多參與這類讓學生可近距離接觸產業的計畫，提早培養跨域的技能與接觸相關環境，唯有教授願意放手讓學生嘗試，學生才會在求學過程中找出自己的興趣並學以致用，5G產業的多元性也才能遍地開花。
高科大陸瑞漢教授：身為教授非常贊成學生投入產學合作，但我認為參與計畫不應因噎廢食，反而要懂得學習時間分配，實驗室的計畫、論文的研究及實習的案子，都能帶來不同的學習與腦力激盪，不只是本職學能更是職場態度的磨練，每個角色對學生都充滿挑戰，能為實驗室裡注入活力，學生更應該要感激政府這類的人才培育計畫帶來的學習機會。
計畫持續進行，助5G產業揚帆升級
面對學生加入這項「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，教授們不約而同地認為從個人到實驗室，學生們都像是脫胎換骨般帶來了全新活力，對於知識的渴求也比過往更加積極，並且讓學弟妹們看見參與計畫帶來的前後改變。正因5G列車已經開始啟動，臺灣作為全球產業鏈中的要角，接棒人才更應持續強化技術量能保有即戰力、並更接地氣，而透過未見歇止的計畫推動，在這個趨勢浪潮上縱使產業發展仍充滿挑戰，但能攜手產官學各方力量，在不同場域中持續磨刀練兵，依舊能為下個新世代在5G產業裡找到自己發揮的舞台與新天地。
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