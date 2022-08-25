清大研究助半導體產業突破摩爾定律極限，登《自然奈米科技》7月封面

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劉昌樺解釋，新型凡德瓦爾異質結構可以克服三維材料的限制，讓電子操控技術更精進，可應用在厚度僅3顆原子的二維材料上，提升半導體製程技術，也就是說，未來若能應用到產業，可望將半導體製程再往摩爾定律極限推進。
（中央社）隨著半導體產業循摩爾定律逼近矽材料物理極限，國科會補助清華大學團隊研究開發出新材質，提升操控電子技術，可望推進半導體邁向1奈米等更加前瞻製程，研究成果獲選成為國際知名學術期刊《自然奈米科技》（Nature Nanotechnology）7月號封面。
清華大學電機系暨光電所副教授劉昌樺、物理系教授鄭弘泰、電機系暨電子所特聘教授邱博文團隊，透過國家科學及技術委員會經費補助研究，成功開發出新型凡德瓦爾異質結構，並於昨（24）日舉辦記者會發表成果。
半導體工業循著摩爾定律發展約半世紀，已逐漸逼近矽材料物理極限，目前業界使用三維材料製造半導體元件，若要達成更高效能運算，需要使用二維材料製造工藝，但仍需克服漏電挑戰，以延續摩爾定律。
所謂摩爾定律，是指一塊晶片上所容納電晶體數量，隨著製程技術提升，每18個月就會翻倍，效能跟著提升，不過摩爾定律極限是指，電晶體縮小到矽材料物理極限，最終無法突破最大效能。
為突破摩爾定律極限，晶圓代工龍頭廠台積電也投入相關研究。
劉昌樺解釋，新型凡德瓦爾異質結構可以克服三維材料的限制，讓電子操控技術更精進，可應用在厚度僅3顆原子的二維材料上，提升半導體製程技術，也就是說，未來若能應用到產業，可望將半導體製程再往摩爾定律極限推進。
至於這項研究最快何時能應用到產業界，劉昌樺解釋，目前還要克服多項挑戰，例如二維半導體要使用磁性材料，得以生長在大面積材料，做元件增列，這部分可能還需要5到10年時間。
至於研究能否運用到量子電腦或運算？劉昌樺說，此研究實現了電控量子位元，但還要進一步發展量子訊號傳輸、偵測技術，若實現就可達成量子運算。
國科會自然科學及永續研究發展處長羅夢凡說明，半導體產業是台灣核心產業，半導體元件愈做愈小，現在從3奈米已快做到1奈米以下，原先的元件運作物理機制將不再可行。
羅夢凡解釋，藉由異質堆疊，用電控產生電子能谷極化操作，可發射自旋極化的電洞到中間二維材料，這能增加半導體元件的資訊儲存、計算能力，對下世代半導體開發具很大應用潛力。
國科會表示，研究成果已在今年5月正式發表於國際知名學術期刊《自然奈米科技》上 ，並獲選為期刊7月份封面。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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國人理財總目標：安心退休與子女教育
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理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
由此可見，除了市場風險之外，「行為風險」也會影響到投資成效。為了降低行為風險給投資成效帶來的影響，中租基金平台開發「中租母子鎖利GO」，讓投資人先用母基金的錢轉去定期定額部分子基金，待子基金達到先前設立的停利點時，獲利部分便可自動滾回到母基金，而子基金的投資也不會因此被中斷。
換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
中租基金平台推出的四大服務，可以協助不同特性的投資人，在理財的路上走得更順遂。今年適逢中租投顧20週年，這四大服務不但在功能上都有進階的設計，現在除了開戶、申購與滿額優惠之外，另也有季度回饋、生日與推薦優惠，限時好康，只要即刻在中租基金平台開戶下單，就可以開始邁向投資與生活的雙贏之路。