烏克蘭紀念獨立31週年，澤倫斯基感性演說：這個國家沒有哭喊，沒有逃跑或放棄

（中央社）烏克蘭今天（烏克蘭時間24日）在俄羅斯入侵滿半年之際，紀念脫離蘇聯獨立31週年，總統澤倫斯基誓言將奮戰到底，收復失土。近日傳出俄國打算吞併在烏克蘭占領的多個地區，西方警告俄國勿妄動。

俄羅斯入侵滿半年，烏克蘭紀念獨立31年

烏克蘭人今天紀念國家脫離蘇聯獨立31年，剛好落在俄烏戰爭滿半年這天，在面臨陸海空攻擊的威脅下，紀念活動規模縮減。

路透社報導，烏克蘭首都基輔禁止公開集會，公共服務中心今明兩日將關閉，購物中心基於安全因素將在獨立日關閉；遭砲轟數個月的東部前線城市哈爾科夫（Kharkiv）實施宵禁。

44歲的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天發表感性的獨立日演說，他在預錄演說中表示：「2月24日清晨4時，一個新的國家出現在世上。它不是出生，而是重生。這個國家沒有哭喊，沒有嚇壞，沒有逃跑或放棄，它也不會遺忘。」

澤倫斯基今天向媒體表示：「我們將奪回克里米亞，這是我們的領土。我們將用任何我們決定的方式奪回它。我們將自行做出決定，不會諮詢世上任何他國意見。」

傳俄擬吞併烏克蘭遭占領土，西方警告勿輕舉妄動

俄羅斯2014年吞併克里米亞（Crimea）後，近日傳出打算吞併在烏克蘭占領的多個地區，西方國家領袖今天警告俄國不得強行吞併烏克蘭更多領土。

法新社報導，西方領袖在基輔舉行的克里米亞平台（Crimea Platform）峰會上透過影片發表演說，烏克蘭總統澤倫斯基和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）親自與會。

克里米亞半島在舉行普遍被外界視為非法的公投後，2014年遭俄羅斯占領及非法吞併。

歐洲各國表態持續支援烏克蘭

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）誓言歐洲聯盟將繼續「長期」力挺烏克蘭，協助基輔當局對抗莫斯科。

法新社報導，馬克宏對在基輔舉行的克里米亞平台峰會（Crimea Platform）與會者發表視訊演說時表示：「我們的決心並未改變，我們也準備好要長期努力下去。」

英國首相強森（Boris Johnson）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz） 警告俄羅斯，不要試圖併吞烏克蘭其他領土，一如過去兼併克里米亞那樣。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）則建議不要採取任何「姑息」政策，並說：「與俄羅斯的關係已經無法恢復如舊。」

拜登宣布提供逾900億元武器設備援烏

美國總統拜登（Joe Biden）今天宣布，美國將對烏克蘭提供近30億美元軍事援助。

法新社報導，拜登在聲明中說：「我自豪地宣布截至目前我們最大一筆安全援助：透過『烏克蘭安全援助倡議』（Ukraine Security Assistance Initiative，USAI），提供大約29億8000萬美元（約新台幣901億6600萬元）武器和設備。」

「這將使烏克蘭取得防空系統、火砲系統和彈藥、反無人飛機系統和雷達，以確保能夠繼續長期進行自衛。」

普亭親信女兒被炸死，俄誓言緝凶「殺無赦」

俄羅斯極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）的女兒杜吉娜（Daria Dugina）20日遭汽車炸彈攻擊喪命，俄國誓言找出凶手「殺無赦」。數百人出席她的葬禮致哀。

法新社報導，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）對記者說：「我認為這是野蠻的罪行，不可原諒。」他要求對凶手「殺無赦」。杜金是對烏克蘭侵略戰爭的堅定支持者，據稱他與俄國總統普亭（Vladimir Putin）關係密切。杜金可能是此次攻擊原本鎖定的目標，最後導致其29歲女兒死亡。

俄南彈藥庫起火燃燒，1週內第2次

俄羅斯南部鄰近烏克蘭邊界處1座彈藥庫今天起火燃燒，是1週內第2次發生類似事件；地方官員表示，高溫是罪魁禍首。

俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，彈藥庫開始起火燃燒後，提莫諾夫（Timonovo）附近民眾隨即撤離，無人受傷。

基輔控俄綁架烏克蘭兒童，供人非法收養

基輔當局昨天指控俄羅斯將烏克蘭兒童從被俄軍占領的地區轉送到俄國境內，再安排非法大規模收養。

法新社報導，烏克蘭外交部發聲明稱：「俄羅斯聯邦持續在烏克蘭領土綁架兒童，並安排他們讓俄羅斯公民非法收養。」

聲明稱，俄軍所占烏南城市馬里烏波爾（Mariupol）的1000多名兒童被非法轉送到秋門（Tyumen）、伊爾庫次克（Irkutsk）、克麥洛伏（Kemerovo）和阿爾泰邊疆區（Altai Krai）等俄羅斯不同地區。

歐「團結通道」運糧奏效，烏穀物出口近戰前水準

美國官員表示，烏克蘭本月穀物出口量有望和俄羅斯入侵前幾乎一樣多，國際緩解糧食短缺的努力得到了巨大成功。

美國國務院1名高級官員告訴法新社：「多虧了國際積極合作，烏克蘭8月有望出口多達400萬公噸的農產品。」

烏克蘭和俄羅斯7月在土耳其和聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）調解下達成第1份戰時協議，保證船隻駛出烏克蘭的黑海港口。這名國務院官員說，過去幾週，已有33艘船從黑海港口運出逾72萬噸穀物。

但更大宗的是透過河流、鐵路和公路運輸烏克蘭穀物的一項歐洲倡議。歐盟「團結通道」（Solidarity Lanes）趕忙將包括卡車在內的車輛派到邊境，以解決烏克蘭列車與歐洲鐵路軌距不相容等障礙。

物價漲，歐盟外交官：普亭賭歐洲難再力挺烏克蘭