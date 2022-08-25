烏克蘭紀念獨立31週年，澤倫斯基感性演說：這個國家沒有哭喊，沒有逃跑或放棄
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澤倫斯基向媒體表示：「我們將奪回克里米亞，這是我們的領土。我們將用任何我們決定的方式奪回它。我們將自行做出決定，不會諮詢世上任何他國意見。」
（中央社）烏克蘭今天（烏克蘭時間24日）在俄羅斯入侵滿半年之際，紀念脫離蘇聯獨立31週年，總統澤倫斯基誓言將奮戰到底，收復失土。近日傳出俄國打算吞併在烏克蘭占領的多個地區，西方警告俄國勿妄動。
俄羅斯入侵滿半年，烏克蘭紀念獨立31年
烏克蘭人今天紀念國家脫離蘇聯獨立31年，剛好落在俄烏戰爭滿半年這天，在面臨陸海空攻擊的威脅下，紀念活動規模縮減。
路透社報導，烏克蘭首都基輔禁止公開集會，公共服務中心今明兩日將關閉，購物中心基於安全因素將在獨立日關閉；遭砲轟數個月的東部前線城市哈爾科夫（Kharkiv）實施宵禁。
44歲的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天發表感性的獨立日演說，他在預錄演說中表示：「2月24日清晨4時，一個新的國家出現在世上。它不是出生，而是重生。這個國家沒有哭喊，沒有嚇壞，沒有逃跑或放棄，它也不會遺忘。」
澤倫斯基今天向媒體表示：「我們將奪回克里米亞，這是我們的領土。我們將用任何我們決定的方式奪回它。我們將自行做出決定，不會諮詢世上任何他國意見。」
傳俄擬吞併烏克蘭遭占領土，西方警告勿輕舉妄動
俄羅斯2014年吞併克里米亞（Crimea）後，近日傳出打算吞併在烏克蘭占領的多個地區，西方國家領袖今天警告俄國不得強行吞併烏克蘭更多領土。
法新社報導，西方領袖在基輔舉行的克里米亞平台（Crimea Platform）峰會上透過影片發表演說，烏克蘭總統澤倫斯基和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）親自與會。
克里米亞半島在舉行普遍被外界視為非法的公投後，2014年遭俄羅斯占領及非法吞併。
歐洲各國表態持續支援烏克蘭
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）誓言歐洲聯盟將繼續「長期」力挺烏克蘭，協助基輔當局對抗莫斯科。
法新社報導，馬克宏對在基輔舉行的克里米亞平台峰會（Crimea Platform）與會者發表視訊演說時表示：「我們的決心並未改變，我們也準備好要長期努力下去。」
英國首相強森（Boris Johnson）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz） 警告俄羅斯，不要試圖併吞烏克蘭其他領土，一如過去兼併克里米亞那樣。
波蘭總統杜達（Andrzej Duda）則建議不要採取任何「姑息」政策，並說：「與俄羅斯的關係已經無法恢復如舊。」
拜登宣布提供逾900億元武器設備援烏
美國總統拜登（Joe Biden）今天宣布，美國將對烏克蘭提供近30億美元軍事援助。
法新社報導，拜登在聲明中說：「我自豪地宣布截至目前我們最大一筆安全援助：透過『烏克蘭安全援助倡議』（Ukraine Security Assistance Initiative，USAI），提供大約29億8000萬美元（約新台幣901億6600萬元）武器和設備。」
「這將使烏克蘭取得防空系統、火砲系統和彈藥、反無人飛機系統和雷達，以確保能夠繼續長期進行自衛。」
普亭親信女兒被炸死，俄誓言緝凶「殺無赦」
俄羅斯極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）的女兒杜吉娜（Daria Dugina）20日遭汽車炸彈攻擊喪命，俄國誓言找出凶手「殺無赦」。數百人出席她的葬禮致哀。
法新社報導，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）對記者說：「我認為這是野蠻的罪行，不可原諒。」他要求對凶手「殺無赦」。杜金是對烏克蘭侵略戰爭的堅定支持者，據稱他與俄國總統普亭（Vladimir Putin）關係密切。杜金可能是此次攻擊原本鎖定的目標，最後導致其29歲女兒死亡。
俄南彈藥庫起火燃燒，1週內第2次
俄羅斯南部鄰近烏克蘭邊界處1座彈藥庫今天起火燃燒，是1週內第2次發生類似事件；地方官員表示，高溫是罪魁禍首。
俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，彈藥庫開始起火燃燒後，提莫諾夫（Timonovo）附近民眾隨即撤離，無人受傷。
基輔控俄綁架烏克蘭兒童，供人非法收養
基輔當局昨天指控俄羅斯將烏克蘭兒童從被俄軍占領的地區轉送到俄國境內，再安排非法大規模收養。
法新社報導，烏克蘭外交部發聲明稱：「俄羅斯聯邦持續在烏克蘭領土綁架兒童，並安排他們讓俄羅斯公民非法收養。」
聲明稱，俄軍所占烏南城市馬里烏波爾（Mariupol）的1000多名兒童被非法轉送到秋門（Tyumen）、伊爾庫次克（Irkutsk）、克麥洛伏（Kemerovo）和阿爾泰邊疆區（Altai Krai）等俄羅斯不同地區。
歐「團結通道」運糧奏效，烏穀物出口近戰前水準
美國官員表示，烏克蘭本月穀物出口量有望和俄羅斯入侵前幾乎一樣多，國際緩解糧食短缺的努力得到了巨大成功。
美國國務院1名高級官員告訴法新社：「多虧了國際積極合作，烏克蘭8月有望出口多達400萬公噸的農產品。」
烏克蘭和俄羅斯7月在土耳其和聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）調解下達成第1份戰時協議，保證船隻駛出烏克蘭的黑海港口。這名國務院官員說，過去幾週，已有33艘船從黑海港口運出逾72萬噸穀物。
但更大宗的是透過河流、鐵路和公路運輸烏克蘭穀物的一項歐洲倡議。歐盟「團結通道」（Solidarity Lanes）趕忙將包括卡車在內的車輛派到邊境，以解決烏克蘭列車與歐洲鐵路軌距不相容等障礙。
物價漲，歐盟外交官：普亭賭歐洲難再力挺烏克蘭
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep5：疫情、天災、戰火引爆全球緊急特況，兒童救援行動迫在眉睫
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep5關注世界各地發生的緊急特況：有經歷多重災禍、面臨人道危機的阿富汗，也關注因新冠疫情而陷入困難的臺灣弱勢家庭，帶大家共同了解兒童脆弱性與救援行動的必要性。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第五集，以實體活動形式於7月26日下午在台北文創大樓舉行。本集內容帶領觀眾一窺國內外「緊急特況」的現在進行式，搶救面臨天災、內戰、乾旱、飢荒、意外等的家庭與兒童。無論是在阿富汗、還是孕育你我生長的臺灣，世界展望會都以實際行動協助兒童的生命再次豐盛，也邀請各界攜手同行，伸手救援所有需要協助的人們。
「許多兒童都在苦苦掙扎求生存，他們也在失去機會。」
──阿富汗世界展望會會長 阿孫莎．查理絲
戰爭、氣候、地震引爆人道危機，阿富汗救援行動刻不容緩
今年6月22日，阿富汗經歷當地20年來最嚴重的強震，高達規模6.1的震度造成無數民宅倒塌、上千人死亡，許多民眾因此流離失所。過去《國際大風吹｜行動講堂》也曾提到，阿富汗本已存在武裝衝突與乾旱成災所造成的人道危機，如今這般大規模的震災更是讓國內民生情況雪上加霜。根據日經亞洲估計，阿富汗約有全國人口總數的三分之二人正在挨餓，飢餓人口數字高達2280萬。
除了飢餓，阿富汗2021年8月政權轉移後，隨後的經濟崩潰造成50萬個工作機會消失，也衍生更多危機，不只將近一半的阿富汗人缺乏糧食、健康設施、安全飲用水等基礎生活物資，也失去受教育的權利與工作機會，而政府當局對女性的諸多限制，更使無數女孩落入失學或童婚的危機。這不但重創阿富汗的經濟，更影響到數萬家庭生計，許多兒童也失去擁抱希望與夢想的機會。
在阿富汗的事工現場，疫情、通膨、政權更迭、武裝衝突……種種原因都讓脆弱家庭的情況更加危急，日漸艱難的生活讓越來越多過度消瘦、營養不良的孩童被送到救護機構。聯合國統計報告也指出，今年有超過100萬名阿富汗兒童面臨嚴重營養不良，幾乎是2018年的兩倍，甚至因為營養不良或健康設施的缺乏，在2022年一月造成13700名嬰兒夭折、27名孕婦死亡。接連不斷的天災人禍讓阿富汗的人道危機逐漸失控，迫切需要你我的援助。
緊急特況不只影響當下，更可能成為一生的遺憾
無論天災還是人禍，只要孩子受到疫情、天災、武裝衝突或氣候變遷等的影響而急需救援，就是世界展望會致力搶救的「緊急特況」。緊急特況之所以緊急，不只是災難本身帶來的苦難令人不忍，更因為兒童尚未發展健全的身心往往難以承受。我們可以量化因飢餓、天災、戰爭而受災的兒童人數，但貧困受迫造成孩子心靈世界崩塌的傷害，是永遠無法被度量與彌補的。
根據兒童發展研究協會（Society for Research in Child Development）的調查，單是因為洪水、颶風、乾旱、熱浪等自然災害而受苦的兒童，每年就高達1.75億，聯合國難民署近期統計也指出，全球因戰亂、天災流離失所人口，已達歷史新高的1億人。我們應該都同意，無論外在環境變化多麼劇烈，每個孩子都有免於恐懼、安穩成長的權利，或許生活安穩的我們很難體會統計數字之下代表的苦難，但它提醒我們更應該主動了解、伸出援手。
面對阿富汗多種因素構成的緊急特況，世界展望會除了發揮深耕阿富汗20多年的事工影響力，與聯合國糧食署合作從事緊急物資救援，也設立長期陪伴機構「街童中心」，為孩子們保留一片純真天地，可以盡情遊戲、學習，獲得心理及情緒上的支持。儘管離開後仍要面對殘酷的現實，但街童中心讓他們至少還能擁抱希望與夢想。
撐起孩子的未來：搶救疫情之下陷入生活危機的弱勢家庭
除了阿富汗，新冠疫情及俄烏戰爭造成國際原物料及糧食供應的緊縮，經濟、社會的劇烈衝擊是全球性的。回首觀察臺灣幾年間通貨膨脹的變化，根據行政院主計處統計，臺灣近三個月的消費者物價指數年增率（通膨率）已經超過3%，也讓弱勢家庭收入銳減、甚至發生斷炊的危機，這不只是多年來最糟糕的狀況，國內尋求家庭急難救助的需求也相較過去增加五倍之多，有約3200戶台灣世界展望會服務的特況家庭面臨物資、經濟等面向的迫切需求。
像是在台灣東部部落小鎮的小謙一家人，從父親阿宏五年前經歷職災，失去工作搬回部落後，就成為了世界展望會關心的特況家庭。當時為了「把孩子們帶大」的這個目標，爸爸阿宏依靠僅存的一隻手，在世界展望會的協助下搭建雞舍，依靠賣雞蛋、為觀光農場等店家代養雛雞的生意支撐著一家七口的生計來源。不過新冠疫情期間，因應部落自主防疫減少人流，代養雛雞的訂單銳減，再加上到外地送貨的染疫風險，讓小謙家一度陷入經濟困境。
面對這些因職災、疫情而生活困頓的弱勢家庭，世界展望會在第一時間張開雙臂提供扶助，撐起這些特況需求，不但安排社工員週期性的訪視給予關懷，評估特況家庭需求以提供相對應的物資扶助，例如白米、助學金等；也協助安排課後照顧、營養補充等社會資源連結，並協助阿宏修建雞舍、增進養殖技術。小謙也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，這讓阿宏找到迎向未來的希望，在某一次拜訪時，阿宏笑著對社工說：「全家人一起平安生活，又有展望會和許多人關心我們，就是福氣。」
讓孩子再次盼望明天，擁抱夢想
如今，全球已經漸漸走出新冠疫情的陰霾，變動之中蘊藏的是重新開始的機會，無論是後疫情的新生活模式、還是世界經濟格局變化，人們都在找尋更加美好的明天。相較於衝突不斷的阿富汗或其他國家，社會相對穩定的我們更是幸運，許多國內的特況家庭也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，全家人攜手相伴一步步落實對美好未來的想像。無論是千里之外還是臺灣這塊土地上的孩子，都應當擁有成長、盼望未來，以及發展自己夢想的機會，這是世界展望會致力事工服務的初衷，也是希望透過特況救援獻給世界的祈禱與祝福。
立即伸出援手，搶救面臨人道危機的兒童！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。