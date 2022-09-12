【專訪】溝通表達專家張忘形：獨創「引情啟動」四步驟，讓創作者溝通不只靠感覺

文：Kacy

「為什麼他的文章，一點進去就讓人停不下來，不知不覺就看完了？」

我想這個問題，是每個在臉書上曾看過「忘形流簡報」的人心中多少都會有的疑問。一邊閱讀著張忘形他那在日常中富有洞見、又能讓人會心一笑的文字，一邊感受著手指間不停閃動的黑白圖文，彷彿能感覺到渴望求知的速度與快感。

啪！42張簡報竟然就這樣看完了？那股在微笑與好奇之間，不知不覺將文章看完的魔力，正是「忘形流」最為人稱道、又獨一無二的溝通魅力。

身為溝通表達培訓講師的張忘形，每每在臉書上分享對生活與愛情的感觸，總是吸引了上萬人的轉發迴響。

在臉書上擁有18萬粉絲的他，2015年自創「忘形流簡報」，以黑白圖文、化繁為簡的敘事風格來討論多元議題所引起的高流量、高轉發、高互動，更是在社群上引發高度關注。

究竟，忘形流簡報是如何抓住生活中令人感動的閃光點，精準敘事、保存美好？我們能如何運用這些貼文撰寫思維，打動讀者、創造流量，讓各個專業的價值與重要性，被更多人看見？

在導遊經歷中，找到吸引客群的秘訣

出身於社工系的忘形，成為講師前的第一份工作其實是一名領隊導遊，在他思考著「該怎麼講才能讓客人想聽導覽解說」的過程中，悄悄地發現溝通的真諦。

「從前到了觀光勝地，總會覺得導遊就是應該好好講歷史故事或介紹名勝古蹟，但後來發現比起當地歷史，民眾們其實更喜歡聽你分享的——是你當初帶別的客人到這邊旅遊時，他們發生了什麼奇怪的事。」

在傳遞重要資訊之前，先說說他們最感興趣的事。

從那天起，張忘形大大改變了自己說話的作戰策略。在溝通中不急著給予，而是在引起興趣、建立連結、取得聽眾信任後，再進一步傳遞其他重要資訊。

這個過程就如同「為聽眾開一扇門」，將聆聽從被動化為主動，引導有興趣的人們主動往裡頭探索與找尋。

靈感的源頭：有意識地觀察生活

「說起該如何尋找聽眾感興趣的主題⋯⋯」只見忘形笑了笑，說道：「大部分的人可能都會一直想『我要講什麼』；但其實我們真正要做的，反而是去『觀察聽眾都在抱怨什麼』。」

忘形的貼文之所以會落筆寫愛情，絕非偶然。始終對社群保持敏銳的他發現，在網路上大家最常抱怨討論、引起話題的，正是對於愛情的煩惱。

「在我眼裡，那些在人們眼裡看似微不足道的舉動，都富有意義。若想找尋靈感，認真生活早已不是秘密，但我認為更重要的是那顆——不把一切視為理所當然、始終願意用欣賞的眼光去觀察、去發現、並敢於分享的心。」人們的抱怨與討論，讓我們找到能夠切入故事的話題與痛點。

面對人們無意識在網路上的抱怨發言，身為分享者的我們，更要有意識在生活中蒐集素材；在不斷尋找答案、分享給予並獲得回饋的過程中，靈感往往會油然而生。

屆時你會發現：生活處處皆是俯拾即是的素材與痛點，並理解那些看似平凡無奇的日常裡，其實都擁有珍貴的所在。

獨創四步驟「引情啟動」，讓溝通不只靠感覺

「嘿，你有聽過忘形流的『引情啟動』嗎？」

「當人們對你的文章感到期待、當創作者開始感受到讀者敲碗的壓力後，我才發現一味的憑直覺創作，並不足以支撐必須定期更新的產出量能。我總是不斷在想，有什麼方法可以幫助我有系統、有效率的產出靈感——就這樣，『忘形流圖像資訊溝通術』在增加效率、減少失誤風險的需求下，就此誕生。」

我深深記得採訪張忘形時，聽他談起寫文章時蒐集靈感、提煉故事、關注讀者感受的過程，總會讓人感覺，自己彷彿也跟著他一起走過一遭創作之旅。

Photo Credit: 生鮮時書提供

在他的言語中，不僅流露著對溝通專業的熟練與細膩，更令人印象深刻的是他那份不只想好好傳遞資訊，更在乎聽眾是否能夠聽懂的同理心——看著他在訴說時的堅定與熱情，我想是誰都很難不被感動。

「經營社群的人可能都有過這樣的煩惱，那就是：明明覺得自己分享的內容價值很高，但別人卻不願意聽你說⋯⋯因此我始終在尋找一個方式，讓硬知識、好內容能夠更容易進到人們的生活中。

為此，我歸納出的溝通要領即為『引、情、啟、動』四步驟。」

張忘形將人們接收資訊的習慣，梳理成一套具有系統的脈絡與架構，透過「引起動機」、「情境故事」、「啟發重點」、「邀請行動」四步驟，讓創作者未來在面對採訪或問答時，不再「只靠感覺」來作回應。

而是能使用一套可遵循的方法，清楚檢視溝通流程卡在哪一個環節，進一步知道該如何有效解決問題癥結、推進對話。

最好的溝通並非說服，而是感到被理解了

「你知道嗎？文章沒有流量或回應，很多時候並不是我們文筆不好，而是我們在急著給予的當下，總是太快撞到別人的防禦系統。而所謂人們接收資訊時的防禦系統正是：跟自己無關的東西便會忽略。」

為了找尋這個「能夠和聽眾快速建立連結」的關鍵點，忘形開始觀察生活中有效說服的種種案例，透過觀察成功演講者的說話方式，他發現這些講者似乎有一個最大的共通點——他們總喜歡用「提問」來開啟一個話題。

「我發現在一段演講中，「提問」二字彷彿擁有神奇的魔力，當講者透過問題不斷堆疊我的好奇心，當我開始順著他的脈絡開始思考之後，就會突然覺得他接下來說的都好有道理。」

不僅如此，張忘形更提到其中關鍵是——我們必須用「故事」取代原先要填入的「硬知識」。

我們總是不斷在討論文章的「含金量」，但其實社群上更必須看重的是「吸收率」。我們都渴望被看見而推出滿是乾貨的好內容，但試想，若含金量100%但吸收率只有0％的情況下，效果依舊是0%。