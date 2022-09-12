【專訪】溝通表達專家張忘形：獨創「引情啟動」四步驟，讓創作者溝通不只靠感覺
我們想讓你知道的是
張忘形將人們接收資訊的習慣，梳理成一套具有系統的脈絡與架構，透過「引起動機」、「情境故事」、「啟發重點」、「邀請行動」4步驟，讓創作者未來在面對採訪或問答時，不再「只靠感覺」來作回應。
文：Kacy
「為什麼他的文章，一點進去就讓人停不下來，不知不覺就看完了？」
我想這個問題，是每個在臉書上曾看過「忘形流簡報」的人心中多少都會有的疑問。一邊閱讀著張忘形他那在日常中富有洞見、又能讓人會心一笑的文字，一邊感受著手指間不停閃動的黑白圖文，彷彿能感覺到渴望求知的速度與快感。
啪！42張簡報竟然就這樣看完了？那股在微笑與好奇之間，不知不覺將文章看完的魔力，正是「忘形流」最為人稱道、又獨一無二的溝通魅力。
身為溝通表達培訓講師的張忘形，每每在臉書上分享對生活與愛情的感觸，總是吸引了上萬人的轉發迴響。
在臉書上擁有18萬粉絲的他，2015年自創「忘形流簡報」，以黑白圖文、化繁為簡的敘事風格來討論多元議題所引起的高流量、高轉發、高互動，更是在社群上引發高度關注。
究竟，忘形流簡報是如何抓住生活中令人感動的閃光點，精準敘事、保存美好？我們能如何運用這些貼文撰寫思維，打動讀者、創造流量，讓各個專業的價值與重要性，被更多人看見？
在導遊經歷中，找到吸引客群的秘訣
出身於社工系的忘形，成為講師前的第一份工作其實是一名領隊導遊，在他思考著「該怎麼講才能讓客人想聽導覽解說」的過程中，悄悄地發現溝通的真諦。
「從前到了觀光勝地，總會覺得導遊就是應該好好講歷史故事或介紹名勝古蹟，但後來發現比起當地歷史，民眾們其實更喜歡聽你分享的——是你當初帶別的客人到這邊旅遊時，他們發生了什麼奇怪的事。」
在傳遞重要資訊之前，先說說他們最感興趣的事。
從那天起，張忘形大大改變了自己說話的作戰策略。在溝通中不急著給予，而是在引起興趣、建立連結、取得聽眾信任後，再進一步傳遞其他重要資訊。
這個過程就如同「為聽眾開一扇門」，將聆聽從被動化為主動，引導有興趣的人們主動往裡頭探索與找尋。
靈感的源頭：有意識地觀察生活
「說起該如何尋找聽眾感興趣的主題⋯⋯」只見忘形笑了笑，說道：「大部分的人可能都會一直想『我要講什麼』；但其實我們真正要做的，反而是去『觀察聽眾都在抱怨什麼』。」
忘形的貼文之所以會落筆寫愛情，絕非偶然。始終對社群保持敏銳的他發現，在網路上大家最常抱怨討論、引起話題的，正是對於愛情的煩惱。
「在我眼裡，那些在人們眼裡看似微不足道的舉動，都富有意義。若想找尋靈感，認真生活早已不是秘密，但我認為更重要的是那顆——不把一切視為理所當然、始終願意用欣賞的眼光去觀察、去發現、並敢於分享的心。」人們的抱怨與討論，讓我們找到能夠切入故事的話題與痛點。
面對人們無意識在網路上的抱怨發言，身為分享者的我們，更要有意識在生活中蒐集素材；在不斷尋找答案、分享給予並獲得回饋的過程中，靈感往往會油然而生。
屆時你會發現：生活處處皆是俯拾即是的素材與痛點，並理解那些看似平凡無奇的日常裡，其實都擁有珍貴的所在。
獨創四步驟「引情啟動」，讓溝通不只靠感覺
「嘿，你有聽過忘形流的『引情啟動』嗎？」
「當人們對你的文章感到期待、當創作者開始感受到讀者敲碗的壓力後，我才發現一味的憑直覺創作，並不足以支撐必須定期更新的產出量能。我總是不斷在想，有什麼方法可以幫助我有系統、有效率的產出靈感——就這樣，『忘形流圖像資訊溝通術』在增加效率、減少失誤風險的需求下，就此誕生。」
我深深記得採訪張忘形時，聽他談起寫文章時蒐集靈感、提煉故事、關注讀者感受的過程，總會讓人感覺，自己彷彿也跟著他一起走過一遭創作之旅。
在他的言語中，不僅流露著對溝通專業的熟練與細膩，更令人印象深刻的是他那份不只想好好傳遞資訊，更在乎聽眾是否能夠聽懂的同理心——看著他在訴說時的堅定與熱情，我想是誰都很難不被感動。
「經營社群的人可能都有過這樣的煩惱，那就是：明明覺得自己分享的內容價值很高，但別人卻不願意聽你說⋯⋯因此我始終在尋找一個方式，讓硬知識、好內容能夠更容易進到人們的生活中。
為此，我歸納出的溝通要領即為『引、情、啟、動』四步驟。」
張忘形將人們接收資訊的習慣，梳理成一套具有系統的脈絡與架構，透過「引起動機」、「情境故事」、「啟發重點」、「邀請行動」四步驟，讓創作者未來在面對採訪或問答時，不再「只靠感覺」來作回應。
而是能使用一套可遵循的方法，清楚檢視溝通流程卡在哪一個環節，進一步知道該如何有效解決問題癥結、推進對話。
最好的溝通並非說服，而是感到被理解了
「你知道嗎？文章沒有流量或回應，很多時候並不是我們文筆不好，而是我們在急著給予的當下，總是太快撞到別人的防禦系統。而所謂人們接收資訊時的防禦系統正是：跟自己無關的東西便會忽略。」
為了找尋這個「能夠和聽眾快速建立連結」的關鍵點，忘形開始觀察生活中有效說服的種種案例，透過觀察成功演講者的說話方式，他發現這些講者似乎有一個最大的共通點——他們總喜歡用「提問」來開啟一個話題。
「我發現在一段演講中，「提問」二字彷彿擁有神奇的魔力，當講者透過問題不斷堆疊我的好奇心，當我開始順著他的脈絡開始思考之後，就會突然覺得他接下來說的都好有道理。」
不僅如此，張忘形更提到其中關鍵是——我們必須用「故事」取代原先要填入的「硬知識」。
我們總是不斷在討論文章的「含金量」，但其實社群上更必須看重的是「吸收率」。我們都渴望被看見而推出滿是乾貨的好內容，但試想，若含金量100%但吸收率只有0％的情況下，效果依舊是0%。
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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