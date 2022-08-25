韓駐港領事：若香港與中國一模一樣，將沒必要存在
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韓國駐香港總領事白龍天說，若香港變得與中國一樣沒存在必要，並說香港務必繼續深化有別於中國，而且是開放又獨特的經貿轉運中心地位，如此香港才能維持深獲各國青睞的國際吸引力。
（中央社）韓國駐香港總領事白龍天說，若香港變得與中國一樣沒存在必要，並說香港務必繼續深化有別於中國，而且是開放又獨特的經貿轉運中心地位，如此香港才能維持深獲各國青睞的國際吸引力。
據香港《南華早報》（SCMP）昨日（24日）的獨家報導，2020年到任的白龍天（Baek Yong-chun）另表示，過去兩年香港執行的防疫政策已使得韓國企業卻步，並且對於開發大灣區的策略能否使得香港成為更具吸引力的投資目的地感到困惑。
被問到是否看好大灣區開發計畫可再度振興香港，並使得香港再次受到韓國企業的青睞，白龍天存疑。
他說，北京力主在2035年，使幅員達5萬6000平方公里，涵蓋廣東省9個城市與港澳的大灣區開發計畫，成為帶動經濟發展的動力，但此刻看來這項計畫「相當晦暗不明」。
白龍天表示：「這就是中國式的治理，中國式的治理就是中央政府只會丟大藍圖，然後就交由地方政府去鋪陳細節…所以到頭來就變成只因中央政府推動一項全面發展計畫，廣東與港澳這些地方政府不得不動起來，而一切都還是一片空白。」
白龍天表示：「到目前為止，我這麼說吧，（大灣區）將會是甚麼樣，我不太了解。」
他說，香港維繫國際地位的唯一可行之道就是深化既有的獨特性與競爭力，而非只是藉由政府「規劃的工業區」方案。
白龍天指出：「很顯然，以中國作為後盾，香港將開創許多獨特及多樣化的商業契機…（但）若香港變得與中國一模一樣，香港就沒必要存在了。」
融合港澳與廣東省的大灣區開發是中共領導人習近平謀劃，號稱「譜寫一國兩制新篇章」。但《SCMP》先前已報導，中港兩地格格不入的分歧難融合，恐怕使得大灣區開發計畫原本被看好的潛力難以發揮。
白龍天指出，不過當前對於在香港經商的韓國企業主而言，最迫切需要就是往返廣東與香港的陸路運輸正常化。現階段兩地的往來因邊界採行嚴格的防疫措施而受阻礙。
他告訴《SCMP》：「兩地人員與物流往來的正常化是首要之務，而且一向如此，這個都辦不到，其他都不可能。總而言之，香港的優勢就在於自由、開放並與國際社會廣泛交流的競爭環境。」
韓國駐港總領事館在當地已逾70年，據韓國貿易投資振興公社指出，如今香港是韓國第4大出口目的地，去年的出口總值高達370億美元。
由於香港是進出中國的門戶，因此韓國企業界仰賴香港作為經貿轉運中心。
運抵香港的韓國商品中，約莫81%再轉至中國，而所有從韓國出口至香港的貨物，半導體佔了85%。另一方面，去年香港出口至韓國的總額約22億美元。
即因如此，白龍天說，由於轉運貿易相當關鍵，這也是為何在港韓國企業遭受疫情重創。例如，當廣東封控隨即造成大麻煩，也就是韓國公司的晶片從香港進不了深圳等中國境內城市。
他表示，雖然改以空運終於解決了運送半導體的燃眉之急，但對於韓國家電用品的出口難題還是沒解決，導致韓國企業銷售網絡的瓦解，因為韓國製家用品的需求並非舉足輕重，而且中國廠商可輕易取得替代貨源。
白龍天說，由於陸路運輸的封鎖導致50家銷售網絡在中國的韓國企業營運被打亂，總領事館與韓國貿易投資振興公社協助他們另謀出路。
不僅如此，韓國的服務業與旅遊業也因香港執行的防疫措施而慘遭波及，他說，很多知名的服務與旅遊業者紛紛結束在港的據點收攤回韓國，就算留下來還沒走，則是展開裁員並調度員工到其他地區。
此外，自疫情爆發以來，在港韓人的人數驟降。白龍天說，相較於2年半前，持短期居留簽證的韓國人數砍半，從1萬降至約5000，這其中不包括長期居留與留學生。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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屬於台灣人的千中選一香氣！台酒花酵母系列清酒研發故事與品飲指南
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在酒友圈裡掀起好評的花酵母系列，是怎麼開發出來的？台灣的清酒又有什麼獨到之處？我們邀請到花酵母系列清酒的主要推手之一，台酒桃園酒廠副廠長謝育卿Cherry來分享開發過程的故事，以及非常實用的搭餐建議！
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清酒的嬌貴展現在其對於溫度的敏感，從製作過程到送至人們的酒杯中，溫度都需要精準控制。製作清酒的原料米經過「精米」步驟去除蛋白質、氨基酸等成分，保留最多的澱粉，接著讓米放置吸水回潮後，蒸熟做成讓麴菌生長的「米麴」。等待整整28天的發酵期，才能進到壓榨、調和至最後裝瓶，這所有階段都在保持低溫的環境與桶槽設備中完成。
日本冬季的寒冷正適合釀製清酒，但在亞熱帶的台灣，夏季幾乎每天都是30幾度的炎熱，在這樣的氣候條件下台灣能釀出什麼樣的清酒呢？台酒桃園酒廠副廠長謝育卿Cherry從酒廠的歷史說起，和我們分享這一切究竟怎麼開始。
做出與日本一較高下的清酒（04:08）
日治時期，許多在台灣的日本人有飲用清酒的需求，當時除了從日本進口，他們也在台灣蓋很多酒廠，「芳釀株式會社」是台灣第一間民營現代化清酒釀造廠。這50年期間，台灣人也受影響，包括台中、埔里、花蓮幾間酒廠都有釀清酒，只不過1949年國民政府來台，同時將紹興酒的飲用習慣帶進來，「1986年建成的桃園酒廠最初就是紹興酒的釀製工廠。」
Cherry提到1960年代的紹興酒屬於招待用的高級酒，即便1986年左右台灣開放國外菸酒進口，那時紹興酒也還算普及。直到1990年代台灣社會漸漸富足，加上大家飲食習慣改變，口味濃郁厚重的紹興酒反而不受喜愛。「那時候桃園酒廠還是林口酒廠，設備是做紹興酒的，但總是要生存啊，所以就開始投入轉型、試做清酒，在1996年成功研發出玉泉清酒。」
從玉泉清酒到近期推出的花酵母系列，中間時隔20多年，「我們一直在思考怎麼做出可以跟日本一較高下的清酒，」Cherry說起這系列清酒的研發，其實是從工作之餘在種滿花的廠區散心開始的，「花蜜吸引昆蟲，他們會把一些微生物、酵母帶過來，我們藉由這樣的方式從花上面找到酵母。」
*禁止酒駕酒後找代駕平安送到家*
酒廠研發中心的同仁們採集了桂花、山櫻花、芭樂花、雞蛋花等30-40種花，「每個樣本都要測試它到底耐不耐得住酒精，再來就是可不可以發酵產酒精，」不斷嘗試的過程長達三年，最終從上千種酵母中成功篩選出「山櫻花酵母」，釀造出「山櫻花吟釀」這支香氣輕盈的清酒。
精米步合？爽薰醇熟？清酒的等級與分類（17:56）
熟悉清酒的酒友一定對「吟釀」或「大吟釀」這些分級不陌生。談到清酒的等級，Cherry以台酒花酵母系列的三款清酒解說：「花自慢屬於普通酒等級，精米的程度是『精米步合 70』，就是去除米的30%成分，保留70%；山櫻花吟釀的吟釀等級就要『精米步合55』，成本愈來愈高；到大吟釀等級，精米步合要45以下。」台酒花酵母系列第一支就挑戰吟釀等級，為了要把米磨到只剩下55%，因此特別挑選比較大顆的台東關山米。
「精米步合對於清酒口感影響蠻大的，去掉愈多表層的東西、雜質，留下中心的澱粉愈多。大吟釀等級，風味是細緻優雅的；普通酒等級，喝起來就比較粗獷厚重。」此外Cherry也提到研發過程中，除了傾力篩選酵母，也針對試飲溫度做了很多測試，而「山櫻花吟釀」最適合的飲用溫度是10°C，「在日本，不同品飲溫度有不同名字，10°C叫做『花冷』，非常剛好。」
「花自慢」與「山櫻花吟釀」這兩款酒都是以山櫻花酵母釀成，前者品嚐起來有一些草本香氣帶著細緻的甜味，適合搭配熱炒、居酒屋料理，與很多人一起開心吃飯、輕鬆飲用；後者的香氣主要是蘋果香、瓜果香，還有些許的優格味，推薦去賞花、賞楓或野餐時帶上一支，適合優雅悠閒的氣氛。
飲食與文化在各地都有緊密的關聯，Cherry提到清酒最初是從神社的祭典文化發展出來，「此外日本很多酒廠會向釀造協會購買『釀協酵母』，所以清酒產生出來的風格很類似。」台酒花酵母系列的初衷是希望發展出台灣在地的酒款，用台灣米、台灣水，酵母也是自己的台灣酵母，口感設定上清甜中帶點酸度，喝起來讓人完全不膩。
根據日本侍酒師協會（Sake Service Institute，SSI）對於清酒香氣的分類，目前分成「爽」（清爽淡麗）、「薰」（薰香，氣味奔放）、「醇」（厚重）、「熟」（熟成，香菇味）四個象限，再搭配花果香跟米飯香來做區分。「山櫻花吟釀」就是屬於薰酒中偏清淡的花果香，「香味的生成主要靠酵母，而這就是酵母厲害的地方。」
來自台灣特有種紅毛杜鵑的花酵母（33:16）
「花酵母純米大吟釀・紅毛杜鵑」是台酒2022年一月才成功開發出來的酒款，「要做到這麼高等級，發酵溫度就要控制得更低、更嚴格。」Cherry提到研發團隊當時設想，這樣的酵母較需要能適應低溫環境，於是竟跑到高山上去找花，「我去爬合歡東峰看到全都是階梯，還沒爬就有點無力。」平時沒有爬山習慣的Cherry為了酵母豁出去，當時用棉棒採集許多高山花卉的樣本回到實驗室研發，「唯一成功的就是台灣特有種花卉紅毛杜鵑的花酵母」。
紅毛杜鵑大吟釀的香氣非常奔放，豐富花果香偏熱帶水果的香氣。這樣比較濃郁的酒，Cherry認為適合搭配味道清淡的食物如生魚片，以酒為主餐食為輔，慢慢喝、細細品嚐味道。「剛提到爽薰純厚的四個象限，紅毛杜鵑大吟釀並不在這個分類，」它屬於這兩年較流行的第五類「juicy & fruity」（果汁果香），「這支酒的設定就是去挑戰這個類型。」
「持續採花！」台灣在地酒款的未來（39:56）
從實驗室裡的試管、三角瓶，花酵母經過多個階段的測試，不斷放大試釀規模，「酒廠的空氣中有很多微生物，不容易控制溫度與環境」從實驗室到量產是釀造的挑戰，「通常到能釀出 3000公升的階段就算試釀成功。」Cherry表示除了清酒之外，他們也嘗試以花酵母釀製白葡萄酒，「我們還在努力，持續採花！」
各位酒友們可以開始期待台酒接下來推出的花酵母系列酒囉！目前「花自慢」在便利商店就可以買到，另外兩支花酵母清酒因為希望保有像出廠時的香氣與品質，透過冷鏈運送、販售，得透過買酒網門市或台灣菸酒自營據點購買。Cherry也邀請大家搭乘機捷到桃園酒廠，在群花環繞中享受花酵母系列清酒！
花酵母系列清酒銷售資訊：
花自慢—全家、萊爾富、美廉社、台灣菸酒自營據點
山櫻花吟釀—台灣菸酒自營據點
紅毛杜鵑純米大吟釀—買酒網門市、台灣菸酒自營據點
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