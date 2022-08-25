韓駐港領事：若香港與中國一模一樣，將沒必要存在

（中央社）韓國駐香港總領事白龍天說，若香港變得與中國一樣沒存在必要，並說香港務必繼續深化有別於中國，而且是開放又獨特的經貿轉運中心地位，如此香港才能維持深獲各國青睞的國際吸引力。

據香港《南華早報》（SCMP）昨日（24日）的獨家報導，2020年到任的白龍天（Baek Yong-chun）另表示，過去兩年香港執行的防疫政策已使得韓國企業卻步，並且對於開發大灣區的策略能否使得香港成為更具吸引力的投資目的地感到困惑。

被問到是否看好大灣區開發計畫可再度振興香港，並使得香港再次受到韓國企業的青睞，白龍天存疑。

他說，北京力主在2035年，使幅員達5萬6000平方公里，涵蓋廣東省9個城市與港澳的大灣區開發計畫，成為帶動經濟發展的動力，但此刻看來這項計畫「相當晦暗不明」。

白龍天表示：「這就是中國式的治理，中國式的治理就是中央政府只會丟大藍圖，然後就交由地方政府去鋪陳細節…所以到頭來就變成只因中央政府推動一項全面發展計畫，廣東與港澳這些地方政府不得不動起來，而一切都還是一片空白。」

白龍天表示：「到目前為止，我這麼說吧，（大灣區）將會是甚麼樣，我不太了解。」

他說，香港維繫國際地位的唯一可行之道就是深化既有的獨特性與競爭力，而非只是藉由政府「規劃的工業區」方案。

白龍天指出：「很顯然，以中國作為後盾，香港將開創許多獨特及多樣化的商業契機…（但）若香港變得與中國一模一樣，香港就沒必要存在了。」

融合港澳與廣東省的大灣區開發是中共領導人習近平謀劃，號稱「譜寫一國兩制新篇章」。但《SCMP》先前已報導，中港兩地格格不入的分歧難融合，恐怕使得大灣區開發計畫原本被看好的潛力難以發揮。

白龍天指出，不過當前對於在香港經商的韓國企業主而言，最迫切需要就是往返廣東與香港的陸路運輸正常化。現階段兩地的往來因邊界採行嚴格的防疫措施而受阻礙。

他告訴《SCMP》：「兩地人員與物流往來的正常化是首要之務，而且一向如此，這個都辦不到，其他都不可能。總而言之，香港的優勢就在於自由、開放並與國際社會廣泛交流的競爭環境。」

Photo Credit：AP / 達志影像

韓國駐港總領事館在當地已逾70年，據韓國貿易投資振興公社指出，如今香港是韓國第4大出口目的地，去年的出口總值高達370億美元。

由於香港是進出中國的門戶，因此韓國企業界仰賴香港作為經貿轉運中心。

運抵香港的韓國商品中，約莫81%再轉至中國，而所有從韓國出口至香港的貨物，半導體佔了85%。另一方面，去年香港出口至韓國的總額約22億美元。

即因如此，白龍天說，由於轉運貿易相當關鍵，這也是為何在港韓國企業遭受疫情重創。例如，當廣東封控隨即造成大麻煩，也就是韓國公司的晶片從香港進不了深圳等中國境內城市。

他表示，雖然改以空運終於解決了運送半導體的燃眉之急，但對於韓國家電用品的出口難題還是沒解決，導致韓國企業銷售網絡的瓦解，因為韓國製家用品的需求並非舉足輕重，而且中國廠商可輕易取得替代貨源。

白龍天說，由於陸路運輸的封鎖導致50家銷售網絡在中國的韓國企業營運被打亂，總領事館與韓國貿易投資振興公社協助他們另謀出路。

不僅如此，韓國的服務業與旅遊業也因香港執行的防疫措施而慘遭波及，他說，很多知名的服務與旅遊業者紛紛結束在港的據點收攤回韓國，就算留下來還沒走，則是展開裁員並調度員工到其他地區。

此外，自疫情爆發以來，在港韓人的人數驟降。白龍天說，相較於2年半前，持短期居留簽證的韓國人數砍半，從1萬降至約5000，這其中不包括長期居留與留學生。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex