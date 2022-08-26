【專訪】謝哲青：把所有的「理所當然」歸零，充滿好奇，這才是記憶力的起點
我們想讓你知道的是
謝哲青表示，「學習這件事是很辛苦的，我所有的追求裡面都有『追逐的辛勞』，到最後，會有那種抵達某一個階段終點的成就感，而這個成就感會讓知識留存在我心裡面。」或許很多時候，能讓「知識」真正留存於心裡的，是由於過程裡的苦，所以才能記得深。
文：Kacy
在《全民星攻略》中答題的亮眼表現，讓謝哲青被譽為「不只答題，還附詳解」的行走百科全書。不僅是正確答題，還能將答案的背後知識、脈絡一一分析，淺顯易懂地以故事說明，這是哲青哥的專業，也是他的魅力所在。
年少時，因著喜歡閱讀，便從書本裡撈出了一千萬個為什麼，在往後的人生中，帶著好奇心不斷地探索。一路走來，不知不覺也已四十年，而學習，依舊未竟。談及於此，哲青哥舉重若輕地留下一句：「帶著問題，是十年、二十年的追尋。」
謝哲青，這片知識的汪洋大海，是經年累月的學習不懈，是走過四大洲、航行過五大洋後的人生沉澱。
「到了四十歲之後，才逐漸理解，原來我的喜歡、我的追求，與我熱衷的事物，最後將我匯集成某個樣子。」聊起哲青哥的學思歷程，有點浪漫不羈、有點義無反顧，可以說是一種任性地追尋，跟隨著發自內心的「喜歡」與「好奇」，逐漸帶領著自己，長成獨一無二的樣貌。
大家總問我，為何記得那麼多知識？
「為什麼我會記得那麼多事情，其實是因為我對所有的事情都感到好奇。」哲青哥分享，當有了好奇、疑問之後，就會試著想要去理解它。而在理解的過程中，十分神奇地，記憶也跟著發生了。
還記得哲青哥在《全民星攻略》中答題時，曾有一題是問他，車子是先有安全帶還是杯架？他游刃有餘地回答，從詹姆斯・迪恩的車禍切入分析，又談到馬車的進化史。
這其實得從他讀《包法利夫人》開始說起，在他的腦海裡，始終有一幅十九世紀巴黎的城市街景，其中達達的馬蹄聲特別吸引他。
於是，哲青哥找到了日本作家鹿島茂的《我要買馬車：十九世紀巴黎男性社會史》，詳細地了解了當時「買馬車」的文化，其實與當今「買車買房」作為身份地位的象徵一樣。對於這個消失於現代社會已久的「馬車」，他十分感興趣。
後來，到了里斯本的馬車博物館，又陸續造訪其他與馬車相關的地點，他都會去看馬車的真實樣貌，試圖還原《包法利夫人》書中馬車行駛而過的模樣。對於知識的渴望與熱情，伴隨著哲青到處旅行、吸收知識。
「在每一個人在追求人生的道路上，你一定會對某一件事情有興趣，可能你這陣子看了《二十五，二十一》，看了《我們的藍調時光》，你會對裡面的人物瞭若指掌，你會對他的時代充滿好奇，然後你會回頭去搜索劇中那些『引起你的好奇或喜歡的事情』」哲青哥說道。
可以是《包法利夫人》，也可以是追劇、看球賽等任何感興趣的事物，從那裡下手，去追尋相關的知識，就會是你理解世界的基礎。
要把所有的理所當然歸零，充滿好奇，這才是記憶力的起點。
在這個網路流通、世界開放的世代，資訊唾手可得，我們太容易把事情看作理所當然，習慣有車子代步、習慣夏天有冷氣、習慣感動後，就停止追劇，不再給自己時間思考。
哲青哥點出「理所當然是學習最大的敵人」，停留在習以為常的思維中，便會在學習中止步。只有隨時把自己歸零，去體驗生活，透過觀察與傾聽，就能從他人的故事、語言中，多了解這個世界一點。
在喜歡的事情中，拼湊出自己的樣貌
回溯哲青哥的學習歷程，原來閱讀，單純地只是想克服難語症的行為，最大的動力還是對這個世界的好奇心。
兒時以來，對於「人」便充滿渴望與好奇，哲青哥形容自己就像是攀著一扇窗只為了盡情地向外看。那些書籍、報章雜誌甚至於紙鈔，都成了接觸「人」的橋樑。也是在這時，對於知識的渴求，隨著對人的好奇，逐漸延伸到各個領域。
「學習這件事是很辛苦的，我所有的追求裡面都有『追逐的辛勞』，到最後，會有那種抵達某一個階段終點的成就感，而這個成就感會讓知識留存在我心裡面。」或許很多時候，能讓「知識」真正留存於心裡的，是由於過程裡的苦，所以才能記得深。
想起學習歷程中的酸甜苦辣，哲青哥卻忍不住微笑，聲音突然變得十分雀躍，旁人都可以感受到他真心地熱愛「學習」。
「其實後來我發現我學的東西，它慢慢地、慢慢地彙整成我的樣子。」
經過多年的探索，哲青哥才發現，自己喜愛的事物其實都圍繞著「如何化繁為簡」。例如，只有直線、橫線出拳的詠春拳、幾何圖形的畫家皮特・蒙德里安、曲子簡單重複的菲利浦・葛拉斯。
不斷地探索，隨時間淘選出自己喜愛的內容，自然地在腦袋、心裡留存，最後記憶將堆疊出你的模樣。
架構你的記憶，成為你最好的樣子
當所有資訊、知識，只需要手機、平板、電腦搜尋，就會詳實地展露在你眼前，為你所用。活在這個世代，哲青哥反問我：「那我們彼此之間的差異是什麼？」
記憶的準確度已經構不成優勢，哲青哥認為，最有價值的便成了「屬於自己的記憶架構，隨時能提取、使用」。
答案可以隨意被搜尋到，那麼能造成你我之間有所差異的，便是我們用什麼方式找到答案？也可以說，我們腦海中的知識架構，如何調動記憶力，幫助我們查找資料？
而這就關乎記憶的方式，不能是散落各處的零碎，必須得在腦海裡被彼此串接，才能舉一反三、觸類旁通。
我一直在思索，因為每一個人的心智不一樣、學習歷程也不一樣，我該如何把我的東西複製到別人身上去，其實是非常困難的，所以我一直強調，唯一能找到的共通點是——情感。
哲青哥說明，這裡的情感是「喜歡」，是對於某種事物的喜愛。
舉例來說，有個人對「烘焙」有興趣，那他就會在學做麵包的過程中，發現麵粉有很多種類，會有不同的特性；理解水的溫度變化也會影響，所以涉及物理學；不同酵母、配方，會造成不一樣的口感，那他就得對化學有研究。最後，他要行銷麵包，就得學習溝通的技巧。
於是，從喜歡的事物出發，便能長成一串屬於自己的知識樹狀圖，開始向外接觸這個世界的各種知識，最終蓋成一座屬於自己的知識宮殿。
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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