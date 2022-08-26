【專訪】謝哲青：把所有的「理所當然」歸零，充滿好奇，這才是記憶力的起點

文：Kacy

在《全民星攻略》中答題的亮眼表現，讓謝哲青被譽為「不只答題，還附詳解」的行走百科全書。不僅是正確答題，還能將答案的背後知識、脈絡一一分析，淺顯易懂地以故事說明，這是哲青哥的專業，也是他的魅力所在。

年少時，因著喜歡閱讀，便從書本裡撈出了一千萬個為什麼，在往後的人生中，帶著好奇心不斷地探索。一路走來，不知不覺也已四十年，而學習，依舊未竟。談及於此，哲青哥舉重若輕地留下一句：「帶著問題，是十年、二十年的追尋。」

謝哲青，這片知識的汪洋大海，是經年累月的學習不懈，是走過四大洲、航行過五大洋後的人生沉澱。

「到了四十歲之後，才逐漸理解，原來我的喜歡、我的追求，與我熱衷的事物，最後將我匯集成某個樣子。」聊起哲青哥的學思歷程，有點浪漫不羈、有點義無反顧，可以說是一種任性地追尋，跟隨著發自內心的「喜歡」與「好奇」，逐漸帶領著自己，長成獨一無二的樣貌。

大家總問我，為何記得那麼多知識？

「為什麼我會記得那麼多事情，其實是因為我對所有的事情都感到好奇。」哲青哥分享，當有了好奇、疑問之後，就會試著想要去理解它。而在理解的過程中，十分神奇地，記憶也跟著發生了。

還記得哲青哥在《全民星攻略》中答題時，曾有一題是問他，車子是先有安全帶還是杯架？他游刃有餘地回答，從詹姆斯・迪恩的車禍切入分析，又談到馬車的進化史。

這其實得從他讀《包法利夫人》開始說起，在他的腦海裡，始終有一幅十九世紀巴黎的城市街景，其中達達的馬蹄聲特別吸引他。

於是，哲青哥找到了日本作家鹿島茂的《我要買馬車：十九世紀巴黎男性社會史》，詳細地了解了當時「買馬車」的文化，其實與當今「買車買房」作為身份地位的象徵一樣。對於這個消失於現代社會已久的「馬車」，他十分感興趣。

後來，到了里斯本的馬車博物館，又陸續造訪其他與馬車相關的地點，他都會去看馬車的真實樣貌，試圖還原《包法利夫人》書中馬車行駛而過的模樣。對於知識的渴望與熱情，伴隨著哲青到處旅行、吸收知識。

「在每一個人在追求人生的道路上，你一定會對某一件事情有興趣，可能你這陣子看了《二十五，二十一》，看了《我們的藍調時光》，你會對裡面的人物瞭若指掌，你會對他的時代充滿好奇，然後你會回頭去搜索劇中那些『引起你的好奇或喜歡的事情』」哲青哥說道。

可以是《包法利夫人》，也可以是追劇、看球賽等任何感興趣的事物，從那裡下手，去追尋相關的知識，就會是你理解世界的基礎。

要把所有的理所當然歸零，充滿好奇，這才是記憶力的起點。

在這個網路流通、世界開放的世代，資訊唾手可得，我們太容易把事情看作理所當然，習慣有車子代步、習慣夏天有冷氣、習慣感動後，就停止追劇，不再給自己時間思考。

哲青哥點出「理所當然是學習最大的敵人」，停留在習以為常的思維中，便會在學習中止步。只有隨時把自己歸零，去體驗生活，透過觀察與傾聽，就能從他人的故事、語言中，多了解這個世界一點。

在喜歡的事情中，拼湊出自己的樣貌

回溯哲青哥的學習歷程，原來閱讀，單純地只是想克服難語症的行為，最大的動力還是對這個世界的好奇心。

兒時以來，對於「人」便充滿渴望與好奇，哲青哥形容自己就像是攀著一扇窗只為了盡情地向外看。那些書籍、報章雜誌甚至於紙鈔，都成了接觸「人」的橋樑。也是在這時，對於知識的渴求，隨著對人的好奇，逐漸延伸到各個領域。

Photo Credit: 生鮮時書

「學習這件事是很辛苦的，我所有的追求裡面都有『追逐的辛勞』，到最後，會有那種抵達某一個階段終點的成就感，而這個成就感會讓知識留存在我心裡面。」或許很多時候，能讓「知識」真正留存於心裡的，是由於過程裡的苦，所以才能記得深。

想起學習歷程中的酸甜苦辣，哲青哥卻忍不住微笑，聲音突然變得十分雀躍，旁人都可以感受到他真心地熱愛「學習」。

「其實後來我發現我學的東西，它慢慢地、慢慢地彙整成我的樣子。」

經過多年的探索，哲青哥才發現，自己喜愛的事物其實都圍繞著「如何化繁為簡」。例如，只有直線、橫線出拳的詠春拳、幾何圖形的畫家皮特・蒙德里安、曲子簡單重複的菲利浦・葛拉斯。

不斷地探索，隨時間淘選出自己喜愛的內容，自然地在腦袋、心裡留存，最後記憶將堆疊出你的模樣。

架構你的記憶，成為你最好的樣子

當所有資訊、知識，只需要手機、平板、電腦搜尋，就會詳實地展露在你眼前，為你所用。活在這個世代，哲青哥反問我：「那我們彼此之間的差異是什麼？」

記憶的準確度已經構不成優勢，哲青哥認為，最有價值的便成了「屬於自己的記憶架構，隨時能提取、使用」。

答案可以隨意被搜尋到，那麼能造成你我之間有所差異的，便是我們用什麼方式找到答案？也可以說，我們腦海中的知識架構，如何調動記憶力，幫助我們查找資料？

而這就關乎記憶的方式，不能是散落各處的零碎，必須得在腦海裡被彼此串接，才能舉一反三、觸類旁通。

Photo Credit: 生鮮時書

我一直在思索，因為每一個人的心智不一樣、學習歷程也不一樣，我該如何把我的東西複製到別人身上去，其實是非常困難的，所以我一直強調，唯一能找到的共通點是——情感。

哲青哥說明，這裡的情感是「喜歡」，是對於某種事物的喜愛。

舉例來說，有個人對「烘焙」有興趣，那他就會在學做麵包的過程中，發現麵粉有很多種類，會有不同的特性；理解水的溫度變化也會影響，所以涉及物理學；不同酵母、配方，會造成不一樣的口感，那他就得對化學有研究。最後，他要行銷麵包，就得學習溝通的技巧。

於是，從喜歡的事物出發，便能長成一串屬於自己的知識樹狀圖，開始向外接觸這個世界的各種知識，最終蓋成一座屬於自己的知識宮殿。