徐巧芯：《外役監條例》遴選資格放寬，不就是民進黨護航搞出來的？

文：徐巧芯

看到PTT網友在討論《外役監條例》的歷史，我也很想知道是誰修了《外役監條例》，就上網查一下：民進黨的版本是要放寬了遴選資格，本來累犯都不能遴選，現在變成「已執行完畢之前案均為受六個月以下有期徒刑者，不在此限」。

時代力量則是試著修更嚴格，簡單來說就是貪污犯不可以去外役監。

國民黨是又更嚴格，除了主張貪污犯不得遴選以外，更排除了《刑法》235和315條這種性隱私犯罪相關的犯行，皆不得遴選。

結局是怎樣呢？表決當然是民進黨依照人數優勢霸氣通過囉！

作者提供 民進黨版的修法版本

作者提供 國民黨與時代力量的修法版本

民進黨突然在2020年6月通過修法，放寬外役監的規定，根據網友爆料，原來這是一場「量身打造」的修法，為了讓一個有前科的民進黨地方大老能夠到明德外役監過爽日子，高雄的立委們團結在一起，替他修法。

這名關鍵人物是民進黨的前中常委李清福。這個名字雖然聽起來不是很知名，但只要去查，就知道他才是真正的大咖。

他的暱稱是「陳菊代理人」，更被媒體稱呼為「陳其邁大將」。不管高雄民進黨的政權如何交替，永遠都有他。蔡英文競選總統時，他也擔任「大高雄後援會總會長」，在民進黨內的關係極其良好。

媒體對他的描述是這樣的：

民進黨前天進行中常委改選，陳菊為首的「菊系」人馬，為此在上周六齊聚台北君悅酒店，原打算推派內政部前部長余政憲參選，但李清福表態自己想擔任，還帶著高雄各路角頭老大北上幫忙「喬」事情，最後終以「陳菊代理人」之姿順利擠進民進黨權力核心，踢走余政憲。 據了解，李清福在高雄擁有龐大勢力，有「黑派新教父」之稱，這次讓陳菊不惜力挺還成為「唯一代理人」，關鍵在於有意爭取連任大高雄市長的陳菊，必須借重李清福在地方上的人脈。

李清福曾經因為賭博罪被判處有期徒刑三個月，原本應該因為「累犯」身分無法申請外役監，但民進黨立委修法通過後，放寬累犯身分六個月以下徒刑均可申請，這個因為貪污罪被判十年的人，在2020年9月到明德外役監，推估大約6月左右申請（經立法委員協助查證）。

這個時間點，是不是很巧合呢？民進黨的高雄立委們一修法放寬資格（2020年6月），李清福馬上就申請成功。

作者提供

上面這張照片一眼看到陳菊、李清福，現場有人穿著2020的民進黨制服，顯然時間點是2020之後。照理來說李清福2017年入獄，貪污犯應該要好好待在監獄，怎麼會在外面跟陳菊拍照呢？因為外役監是可以請假的，這是不是李清福在外役監第一次申請放假，一出來就急著跟一票高雄的政治人物見面呢？其他穿著「2020 Taiwan」的幾位，是否也是民進黨的政治人物呢？

為什麼我們的監察院長會跟貪污犯混在一起？整件事情是不是監察院長陳菊在運作？否則為什麼提案放寬《外役監條例》的提案人（邱志偉／邱議瑩／趙天麟／許智傑），全部都是高雄立委？

這樣就很清楚了，為什麼當年國民黨跟時代力量都提案「貪污犯不得參院外役監遴選」，但民進黨卻利用人數優勢直接封殺。阿就是要給貪污犯去的，給你過這條不就白搞了。

蔡英文現在說「《外役監條例》」要通盤檢討條件與標準，但上一次有機會可以修法的時候，你們是選擇為了這個高雄的「黑派新教父」量身打造一個新天堂。這不是很諷刺嗎？

備註：除了這件事之外，2020年3月，民進黨的立委還不斷幫李清福「平反」，監察院更是想方設法要「證明」他的貪污案是「冤案」，這些都是現在進行式。此外，過去（2016）也曾經爆出民進黨立委提出「農會法第25條之一修正草案」，是為了怕李清福貪污罪定讞，要讓他的兒子能夠接班。

本文由作者授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航