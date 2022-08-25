徐巧芯：《外役監條例》遴選資格放寬，不就是民進黨護航搞出來的？
我們想讓你知道的是
當年國民黨跟時代力量都提案「貪污犯不得參院外役監遴選」，但民進黨卻利用人數優勢直接封殺。蔡英文現在說「外役監條例」要通盤檢討條件與標準，但上次有機會可以修法時，卻選擇為了這個高雄「黑派新教父」量身打造一個新天堂。這不是很諷刺嗎？
文：徐巧芯
看到PTT網友在討論《外役監條例》的歷史，我也很想知道是誰修了《外役監條例》，就上網查一下：民進黨的版本是要放寬了遴選資格，本來累犯都不能遴選，現在變成「已執行完畢之前案均為受六個月以下有期徒刑者，不在此限」。
時代力量則是試著修更嚴格，簡單來說就是貪污犯不可以去外役監。
國民黨是又更嚴格，除了主張貪污犯不得遴選以外，更排除了《刑法》235和315條這種性隱私犯罪相關的犯行，皆不得遴選。
結局是怎樣呢？表決當然是民進黨依照人數優勢霸氣通過囉！
民進黨突然在2020年6月通過修法，放寬外役監的規定，根據網友爆料，原來這是一場「量身打造」的修法，為了讓一個有前科的民進黨地方大老能夠到明德外役監過爽日子，高雄的立委們團結在一起，替他修法。
這名關鍵人物是民進黨的前中常委李清福。這個名字雖然聽起來不是很知名，但只要去查，就知道他才是真正的大咖。
他的暱稱是「陳菊代理人」，更被媒體稱呼為「陳其邁大將」。不管高雄民進黨的政權如何交替，永遠都有他。蔡英文競選總統時，他也擔任「大高雄後援會總會長」，在民進黨內的關係極其良好。
媒體對他的描述是這樣的：
民進黨前天進行中常委改選，陳菊為首的「菊系」人馬，為此在上周六齊聚台北君悅酒店，原打算推派內政部前部長余政憲參選，但李清福表態自己想擔任，還帶著高雄各路角頭老大北上幫忙「喬」事情，最後終以「陳菊代理人」之姿順利擠進民進黨權力核心，踢走余政憲。
據了解，李清福在高雄擁有龐大勢力，有「黑派新教父」之稱，這次讓陳菊不惜力挺還成為「唯一代理人」，關鍵在於有意爭取連任大高雄市長的陳菊，必須借重李清福在地方上的人脈。
李清福曾經因為賭博罪被判處有期徒刑三個月，原本應該因為「累犯」身分無法申請外役監，但民進黨立委修法通過後，放寬累犯身分六個月以下徒刑均可申請，這個因為貪污罪被判十年的人，在2020年9月到明德外役監，推估大約6月左右申請（經立法委員協助查證）。
這個時間點，是不是很巧合呢？民進黨的高雄立委們一修法放寬資格（2020年6月），李清福馬上就申請成功。
上面這張照片一眼看到陳菊、李清福，現場有人穿著2020的民進黨制服，顯然時間點是2020之後。照理來說李清福2017年入獄，貪污犯應該要好好待在監獄，怎麼會在外面跟陳菊拍照呢？因為外役監是可以請假的，這是不是李清福在外役監第一次申請放假，一出來就急著跟一票高雄的政治人物見面呢？其他穿著「2020 Taiwan」的幾位，是否也是民進黨的政治人物呢？
為什麼我們的監察院長會跟貪污犯混在一起？整件事情是不是監察院長陳菊在運作？否則為什麼提案放寬《外役監條例》的提案人（邱志偉／邱議瑩／趙天麟／許智傑），全部都是高雄立委？
這樣就很清楚了，為什麼當年國民黨跟時代力量都提案「貪污犯不得參院外役監遴選」，但民進黨卻利用人數優勢直接封殺。阿就是要給貪污犯去的，給你過這條不就白搞了。
蔡英文現在說「《外役監條例》」要通盤檢討條件與標準，但上一次有機會可以修法的時候，你們是選擇為了這個高雄的「黑派新教父」量身打造一個新天堂。這不是很諷刺嗎？
備註：除了這件事之外，2020年3月，民進黨的立委還不斷幫李清福「平反」，監察院更是想方設法要「證明」他的貪污案是「冤案」，這些都是現在進行式。此外，過去（2016）也曾經爆出民進黨立委提出「農會法第25條之一修正草案」，是為了怕李清福貪污罪定讞，要讓他的兒子能夠接班。
本文由作者授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep5：疫情、天災、戰火引爆全球緊急特況，兒童救援行動迫在眉睫
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep5關注世界各地發生的緊急特況：有經歷多重災禍、面臨人道危機的阿富汗，也關注因新冠疫情而陷入困難的臺灣弱勢家庭，帶大家共同了解兒童脆弱性與救援行動的必要性。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第五集，以實體活動形式於7月26日下午在台北文創大樓舉行。本集內容帶領觀眾一窺國內外「緊急特況」的現在進行式，搶救面臨天災、內戰、乾旱、飢荒、意外等的家庭與兒童。無論是在阿富汗、還是孕育你我生長的臺灣，世界展望會都以實際行動協助兒童的生命再次豐盛，也邀請各界攜手同行，伸手救援所有需要協助的人們。
「許多兒童都在苦苦掙扎求生存，他們也在失去機會。」
──阿富汗世界展望會會長 阿孫莎．查理絲
戰爭、氣候、地震引爆人道危機，阿富汗救援行動刻不容緩
今年6月22日，阿富汗經歷當地20年來最嚴重的強震，高達規模6.1的震度造成無數民宅倒塌、上千人死亡，許多民眾因此流離失所。過去《國際大風吹｜行動講堂》也曾提到，阿富汗本已存在武裝衝突與乾旱成災所造成的人道危機，如今這般大規模的震災更是讓國內民生情況雪上加霜。根據日經亞洲估計，阿富汗約有全國人口總數的三分之二人正在挨餓，飢餓人口數字高達2280萬。
除了飢餓，阿富汗2021年8月政權轉移後，隨後的經濟崩潰造成50萬個工作機會消失，也衍生更多危機，不只將近一半的阿富汗人缺乏糧食、健康設施、安全飲用水等基礎生活物資，也失去受教育的權利與工作機會，而政府當局對女性的諸多限制，更使無數女孩落入失學或童婚的危機。這不但重創阿富汗的經濟，更影響到數萬家庭生計，許多兒童也失去擁抱希望與夢想的機會。
在阿富汗的事工現場，疫情、通膨、政權更迭、武裝衝突……種種原因都讓脆弱家庭的情況更加危急，日漸艱難的生活讓越來越多過度消瘦、營養不良的孩童被送到救護機構。聯合國統計報告也指出，今年有超過100萬名阿富汗兒童面臨嚴重營養不良，幾乎是2018年的兩倍，甚至因為營養不良或健康設施的缺乏，在2022年一月造成13700名嬰兒夭折、27名孕婦死亡。接連不斷的天災人禍讓阿富汗的人道危機逐漸失控，迫切需要你我的援助。
緊急特況不只影響當下，更可能成為一生的遺憾
無論天災還是人禍，只要孩子受到疫情、天災、武裝衝突或氣候變遷等的影響而急需救援，就是世界展望會致力搶救的「緊急特況」。緊急特況之所以緊急，不只是災難本身帶來的苦難令人不忍，更因為兒童尚未發展健全的身心往往難以承受。我們可以量化因飢餓、天災、戰爭而受災的兒童人數，但貧困受迫造成孩子心靈世界崩塌的傷害，是永遠無法被度量與彌補的。
根據兒童發展研究協會（Society for Research in Child Development）的調查，單是因為洪水、颶風、乾旱、熱浪等自然災害而受苦的兒童，每年就高達1.75億，聯合國難民署近期統計也指出，全球因戰亂、天災流離失所人口，已達歷史新高的1億人。我們應該都同意，無論外在環境變化多麼劇烈，每個孩子都有免於恐懼、安穩成長的權利，或許生活安穩的我們很難體會統計數字之下代表的苦難，但它提醒我們更應該主動了解、伸出援手。
面對阿富汗多種因素構成的緊急特況，世界展望會除了發揮深耕阿富汗20多年的事工影響力，與聯合國糧食署合作從事緊急物資救援，也設立長期陪伴機構「街童中心」，為孩子們保留一片純真天地，可以盡情遊戲、學習，獲得心理及情緒上的支持。儘管離開後仍要面對殘酷的現實，但街童中心讓他們至少還能擁抱希望與夢想。
撐起孩子的未來：搶救疫情之下陷入生活危機的弱勢家庭
除了阿富汗，新冠疫情及俄烏戰爭造成國際原物料及糧食供應的緊縮，經濟、社會的劇烈衝擊是全球性的。回首觀察臺灣幾年間通貨膨脹的變化，根據行政院主計處統計，臺灣近三個月的消費者物價指數年增率（通膨率）已經超過3%，也讓弱勢家庭收入銳減、甚至發生斷炊的危機，這不只是多年來最糟糕的狀況，國內尋求家庭急難救助的需求也相較過去增加五倍之多，有約3200戶台灣世界展望會服務的特況家庭面臨物資、經濟等面向的迫切需求。
像是在台灣東部部落小鎮的小謙一家人，從父親阿宏五年前經歷職災，失去工作搬回部落後，就成為了世界展望會關心的特況家庭。當時為了「把孩子們帶大」的這個目標，爸爸阿宏依靠僅存的一隻手，在世界展望會的協助下搭建雞舍，依靠賣雞蛋、為觀光農場等店家代養雛雞的生意支撐著一家七口的生計來源。不過新冠疫情期間，因應部落自主防疫減少人流，代養雛雞的訂單銳減，再加上到外地送貨的染疫風險，讓小謙家一度陷入經濟困境。
面對這些因職災、疫情而生活困頓的弱勢家庭，世界展望會在第一時間張開雙臂提供扶助，撐起這些特況需求，不但安排社工員週期性的訪視給予關懷，評估特況家庭需求以提供相對應的物資扶助，例如白米、助學金等；也協助安排課後照顧、營養補充等社會資源連結，並協助阿宏修建雞舍、增進養殖技術。小謙也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，這讓阿宏找到迎向未來的希望，在某一次拜訪時，阿宏笑著對社工說：「全家人一起平安生活，又有展望會和許多人關心我們，就是福氣。」
讓孩子再次盼望明天，擁抱夢想
如今，全球已經漸漸走出新冠疫情的陰霾，變動之中蘊藏的是重新開始的機會，無論是後疫情的新生活模式、還是世界經濟格局變化，人們都在找尋更加美好的明天。相較於衝突不斷的阿富汗或其他國家，社會相對穩定的我們更是幸運，許多國內的特況家庭也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，全家人攜手相伴一步步落實對美好未來的想像。無論是千里之外還是臺灣這塊土地上的孩子，都應當擁有成長、盼望未來，以及發展自己夢想的機會，這是世界展望會致力事工服務的初衷，也是希望透過特況救援獻給世界的祈禱與祝福。
立即伸出援手，搶救面臨人道危機的兒童！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。