霹靂布袋戲《霹靂異數》：從史艷文到素還真與一頁書，重探90年代的英雄投射
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素還真性格的深度刻畫，是到了1990年的劇集《霹靂異數》才開始的──陷入一連串的感情糾葛、拋妻棄子、犧牲朋友、還經常有讓觀眾大快人心的衝動暴走。素還真作為霹靂的主角，形象為什麼有如此巨大的改變？我認為與90年代社會價值觀的投射息息相關。
如果要說哪部是霹靂布袋戲最精彩的劇集，資深的老戲迷一定公認1990年的《霹靂異數》是難以被超越的經典。為什麼一部1990年的劇集，會是往後30年來無法被超越的經典？我相信《霹靂異數》絕對不是偶然的創作巔峰，關鍵在於《霹靂異數》反映的是1990年代，一整個台灣社會最激盪人心的社會衝突；還有那有違傳統價值觀以致大家說不出口、卻普遍被大家私底下爭相效仿的英雄形象。
這部經典的布袋戲劇集《霹靂異數》因此於近期重新翻拍，原本在1990年上映40集的《霹靂異數》，前20集保留傳統幾乎按照當時的劇情拍成《刀說異數》；而後20集，則是大幅修改劇情改成《蝶龍之亂-上/下闕》，現在還以每週一集的形式播出。
這是我時隔20年，重新開始看的一部布袋戲。不知是巧合，還是90年代也是我讀國小、國中、高中的學生時代，讓我想重新回味。最近我看的兩部劇集《國際橋牌社》、《霹靂英雄戰記》都是滿滿的90年代元素。如果說《國際橋牌社》是回顧90年台灣的政治與國際情勢，《霹靂異數》則是從民間的布袋戲反映社會基層的價值觀。
為什麼不斷強調90年代？因為90年代是台灣經濟最好的年代，也是個足以讓大家思考台灣歷史脈絡的關鍵年代。
霹靂布袋戲的主角「素還真」在1988年由黃強華創作，首次出現在霹靂布袋戲中，「霹靂布袋戲」作為「雲州大儒俠」的傳承，還需要當時大名鼎鼎的史艷文出演不少戲份，來拉抬黃家新一代「霹靂布袋戲」的聲勢。當時劇情對素還真的鋪陳，還說素還真是史艷文的師父。這說來也挺有趣的，兒子黃強華創作的素還真，是父親黃俊雄創作的史艷文的師父，或許這是繼承戲迷的必要手段。
然而，素還真性格的深度刻畫，是到了1990年的劇集《霹靂異數》才開始的。在《霹靂異數》之前素還真的主角形象，和史艷文其實沒有非常大的區別，有智慧、有武功、講江湖道義，就是傳統戲曲中正派人物的價值觀與形象。到了《霹靂異數》，素還真開始陷入一連串的感情糾葛、拋妻棄子、犧牲朋友，還經常有讓觀眾大快人心的衝動暴走。
素還真作為霹靂的主角，形象為什麼有如此巨大的改變？我認為與90年代社會價值觀的投射息息相關。
如果想要回味90年代的社會氛圍，《國際橋牌社》也是很值得一看的劇集，總之在那個經濟最輝煌的年代，台灣的中小企業崛起，應該是最多白手起家就能當老闆的年代，而能夠在自由競爭的市場，拓展版圖升官發財，想必靠的絕對不是傳統忠孝節義的價值觀，而是《霹靂異數》裡素還真的那套。
民間社會如此，廟堂之上的政治，則是解嚴後政黨百家爭鳴，在國會還不時上演武俠動作片，有些拳掌招式說不定還比布袋戲更加精彩，所以《霹靂異數》的文戲武戲，只是當時的社會大家習以為常的景象。
比素還真更能代表90年代台灣英雄形象的，我認為是1990年在《霹靂異數》才出現的新主角「百世經綸・一頁書」。一頁書可以說是《霹靂異數》劇集中武功最強的高僧，黃強華把一頁書塑造出滿滿的衝突感：這位高僧不似輕聲細語的佛門中人，反而是口白黃文擇用盡他最高亢的嗓音詮釋；直到黃文擇晚年演繹一頁書的口白不再像當年高亢，戲迷都惋惜恐怕難以聽到一頁書經典的嗓音。
一頁書的行事作風也把那身袈裟做了全新的詮釋：他開口就是恐嚇，出手便是把邪魔歪道打得屍骨無存。在這次復刻版的《蝶龍之亂下闋-第5集》完整還原了當年一頁書的經典台詞：
一頁書：「近期若有人要求妳用夢術陷害素還真，我希望你拒絕。」
織夢師：「我如果不照你的意思做會怎樣？」
一頁書：「在混亂的武林中，誰會在乎一具無名女屍呢？」
這段經典對白讓我想到同樣橫行1990年代，說「過高屏溪殺人無罪」的屏東縣議長鄭太吉，據說當年只要敢報導鄭太吉的記者，都會收到他親自電話關切：「你是不是懶得呼吸了？」、「我學過算命，算到你這個禮拜會沒命」。
從語言藝術的角度，鄭太吉比戲裡的一頁書過之而無不及。但仔細想想，戲裡佛門高僧的簡單粗暴，與戲外黑道當家的議會殿堂，哪個更有衝突感呢？
這不只是戲，不只是素還真，也不只是一頁書，而是30年前的台灣。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep5：疫情、天災、戰火引爆全球緊急特況，兒童救援行動迫在眉睫
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep5關注世界各地發生的緊急特況：有經歷多重災禍、面臨人道危機的阿富汗，也關注因新冠疫情而陷入困難的臺灣弱勢家庭，帶大家共同了解兒童脆弱性與救援行動的必要性。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第五集，以實體活動形式於7月26日下午在台北文創大樓舉行。本集內容帶領觀眾一窺國內外「緊急特況」的現在進行式，搶救面臨天災、內戰、乾旱、飢荒、意外等的家庭與兒童。無論是在阿富汗、還是孕育你我生長的臺灣，世界展望會都以實際行動協助兒童的生命再次豐盛，也邀請各界攜手同行，伸手救援所有需要協助的人們。
「許多兒童都在苦苦掙扎求生存，他們也在失去機會。」
──阿富汗世界展望會會長 阿孫莎．查理絲
戰爭、氣候、地震引爆人道危機，阿富汗救援行動刻不容緩
今年6月22日，阿富汗經歷當地20年來最嚴重的強震，高達規模6.1的震度造成無數民宅倒塌、上千人死亡，許多民眾因此流離失所。過去《國際大風吹｜行動講堂》也曾提到，阿富汗本已存在武裝衝突與乾旱成災所造成的人道危機，如今這般大規模的震災更是讓國內民生情況雪上加霜。根據日經亞洲估計，阿富汗約有全國人口總數的三分之二人正在挨餓，飢餓人口數字高達2280萬。
除了飢餓，阿富汗2021年8月政權轉移後，隨後的經濟崩潰造成50萬個工作機會消失，也衍生更多危機，不只將近一半的阿富汗人缺乏糧食、健康設施、安全飲用水等基礎生活物資，也失去受教育的權利與工作機會，而政府當局對女性的諸多限制，更使無數女孩落入失學或童婚的危機。這不但重創阿富汗的經濟，更影響到數萬家庭生計，許多兒童也失去擁抱希望與夢想的機會。
在阿富汗的事工現場，疫情、通膨、政權更迭、武裝衝突……種種原因都讓脆弱家庭的情況更加危急，日漸艱難的生活讓越來越多過度消瘦、營養不良的孩童被送到救護機構。聯合國統計報告也指出，今年有超過100萬名阿富汗兒童面臨嚴重營養不良，幾乎是2018年的兩倍，甚至因為營養不良或健康設施的缺乏，在2022年一月造成13700名嬰兒夭折、27名孕婦死亡。接連不斷的天災人禍讓阿富汗的人道危機逐漸失控，迫切需要你我的援助。
緊急特況不只影響當下，更可能成為一生的遺憾
無論天災還是人禍，只要孩子受到疫情、天災、武裝衝突或氣候變遷等的影響而急需救援，就是世界展望會致力搶救的「緊急特況」。緊急特況之所以緊急，不只是災難本身帶來的苦難令人不忍，更因為兒童尚未發展健全的身心往往難以承受。我們可以量化因飢餓、天災、戰爭而受災的兒童人數，但貧困受迫造成孩子心靈世界崩塌的傷害，是永遠無法被度量與彌補的。
根據兒童發展研究協會（Society for Research in Child Development）的調查，單是因為洪水、颶風、乾旱、熱浪等自然災害而受苦的兒童，每年就高達1.75億，聯合國難民署近期統計也指出，全球因戰亂、天災流離失所人口，已達歷史新高的1億人。我們應該都同意，無論外在環境變化多麼劇烈，每個孩子都有免於恐懼、安穩成長的權利，或許生活安穩的我們很難體會統計數字之下代表的苦難，但它提醒我們更應該主動了解、伸出援手。
面對阿富汗多種因素構成的緊急特況，世界展望會除了發揮深耕阿富汗20多年的事工影響力，與聯合國糧食署合作從事緊急物資救援，也設立長期陪伴機構「街童中心」，為孩子們保留一片純真天地，可以盡情遊戲、學習，獲得心理及情緒上的支持。儘管離開後仍要面對殘酷的現實，但街童中心讓他們至少還能擁抱希望與夢想。
撐起孩子的未來：搶救疫情之下陷入生活危機的弱勢家庭
除了阿富汗，新冠疫情及俄烏戰爭造成國際原物料及糧食供應的緊縮，經濟、社會的劇烈衝擊是全球性的。回首觀察臺灣幾年間通貨膨脹的變化，根據行政院主計處統計，臺灣近三個月的消費者物價指數年增率（通膨率）已經超過3%，也讓弱勢家庭收入銳減、甚至發生斷炊的危機，這不只是多年來最糟糕的狀況，國內尋求家庭急難救助的需求也相較過去增加五倍之多，有約3200戶台灣世界展望會服務的特況家庭面臨物資、經濟等面向的迫切需求。
像是在台灣東部部落小鎮的小謙一家人，從父親阿宏五年前經歷職災，失去工作搬回部落後，就成為了世界展望會關心的特況家庭。當時為了「把孩子們帶大」的這個目標，爸爸阿宏依靠僅存的一隻手，在世界展望會的協助下搭建雞舍，依靠賣雞蛋、為觀光農場等店家代養雛雞的生意支撐著一家七口的生計來源。不過新冠疫情期間，因應部落自主防疫減少人流，代養雛雞的訂單銳減，再加上到外地送貨的染疫風險，讓小謙家一度陷入經濟困境。
面對這些因職災、疫情而生活困頓的弱勢家庭，世界展望會在第一時間張開雙臂提供扶助，撐起這些特況需求，不但安排社工員週期性的訪視給予關懷，評估特況家庭需求以提供相對應的物資扶助，例如白米、助學金等；也協助安排課後照顧、營養補充等社會資源連結，並協助阿宏修建雞舍、增進養殖技術。小謙也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，這讓阿宏找到迎向未來的希望，在某一次拜訪時，阿宏笑著對社工說：「全家人一起平安生活，又有展望會和許多人關心我們，就是福氣。」
讓孩子再次盼望明天，擁抱夢想
如今，全球已經漸漸走出新冠疫情的陰霾，變動之中蘊藏的是重新開始的機會，無論是後疫情的新生活模式、還是世界經濟格局變化，人們都在找尋更加美好的明天。相較於衝突不斷的阿富汗或其他國家，社會相對穩定的我們更是幸運，許多國內的特況家庭也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，全家人攜手相伴一步步落實對美好未來的想像。無論是千里之外還是臺灣這塊土地上的孩子，都應當擁有成長、盼望未來，以及發展自己夢想的機會，這是世界展望會致力事工服務的初衷，也是希望透過特況救援獻給世界的祈禱與祝福。
立即伸出援手，搶救面臨人道危機的兒童！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。