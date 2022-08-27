霹靂布袋戲《霹靂異數》：從史艷文到素還真與一頁書，重探90年代的英雄投射

如果要說哪部是霹靂布袋戲最精彩的劇集，資深的老戲迷一定公認1990年的《霹靂異數》是難以被超越的經典。為什麼一部1990年的劇集，會是往後30年來無法被超越的經典？我相信《霹靂異數》絕對不是偶然的創作巔峰，關鍵在於《霹靂異數》反映的是1990年代，一整個台灣社會最激盪人心的社會衝突；還有那有違傳統價值觀以致大家說不出口、卻普遍被大家私底下爭相效仿的英雄形象。

這部經典的布袋戲劇集《霹靂異數》因此於近期重新翻拍，原本在1990年上映40集的《霹靂異數》，前20集保留傳統幾乎按照當時的劇情拍成《刀說異數》；而後20集，則是大幅修改劇情改成《蝶龍之亂-上/下闕》，現在還以每週一集的形式播出。

這是我時隔20年，重新開始看的一部布袋戲。不知是巧合，還是90年代也是我讀國小、國中、高中的學生時代，讓我想重新回味。最近我看的兩部劇集《國際橋牌社》、《霹靂英雄戰記》都是滿滿的90年代元素。如果說《國際橋牌社》是回顧90年台灣的政治與國際情勢，《霹靂異數》則是從民間的布袋戲反映社會基層的價值觀。

為什麼不斷強調90年代？因為90年代是台灣經濟最好的年代，也是個足以讓大家思考台灣歷史脈絡的關鍵年代。

霹靂布袋戲的主角「素還真」在1988年由黃強華創作，首次出現在霹靂布袋戲中，「霹靂布袋戲」作為「雲州大儒俠」的傳承，還需要當時大名鼎鼎的史艷文出演不少戲份，來拉抬黃家新一代「霹靂布袋戲」的聲勢。當時劇情對素還真的鋪陳，還說素還真是史艷文的師父。這說來也挺有趣的，兒子黃強華創作的素還真，是父親黃俊雄創作的史艷文的師父，或許這是繼承戲迷的必要手段。

然而，素還真性格的深度刻畫，是到了1990年的劇集《霹靂異數》才開始的。在《霹靂異數》之前素還真的主角形象，和史艷文其實沒有非常大的區別，有智慧、有武功、講江湖道義，就是傳統戲曲中正派人物的價值觀與形象。到了《霹靂異數》，素還真開始陷入一連串的感情糾葛、拋妻棄子、犧牲朋友，還經常有讓觀眾大快人心的衝動暴走。

素還真作為霹靂的主角，形象為什麼有如此巨大的改變？我認為與90年代社會價值觀的投射息息相關。

如果想要回味90年代的社會氛圍，《國際橋牌社》也是很值得一看的劇集，總之在那個經濟最輝煌的年代，台灣的中小企業崛起，應該是最多白手起家就能當老闆的年代，而能夠在自由競爭的市場，拓展版圖升官發財，想必靠的絕對不是傳統忠孝節義的價值觀，而是《霹靂異數》裡素還真的那套。

民間社會如此，廟堂之上的政治，則是解嚴後政黨百家爭鳴，在國會還不時上演武俠動作片，有些拳掌招式說不定還比布袋戲更加精彩，所以《霹靂異數》的文戲武戲，只是當時的社會大家習以為常的景象。

比素還真更能代表90年代台灣英雄形象的，我認為是1990年在《霹靂異數》才出現的新主角「百世經綸・一頁書」。一頁書可以說是《霹靂異數》劇集中武功最強的高僧，黃強華把一頁書塑造出滿滿的衝突感：這位高僧不似輕聲細語的佛門中人，反而是口白黃文擇用盡他最高亢的嗓音詮釋；直到黃文擇晚年演繹一頁書的口白不再像當年高亢，戲迷都惋惜恐怕難以聽到一頁書經典的嗓音。

一頁書的行事作風也把那身袈裟做了全新的詮釋：他開口就是恐嚇，出手便是把邪魔歪道打得屍骨無存。在這次復刻版的《蝶龍之亂下闋-第5集》完整還原了當年一頁書的經典台詞：

一頁書：「近期若有人要求妳用夢術陷害素還真，我希望你拒絕。」 織夢師：「我如果不照你的意思做會怎樣？」 一頁書：「在混亂的武林中，誰會在乎一具無名女屍呢？」

圖片來源：《蝶龍之亂-上/下闕》 最新劇集中一頁書與織夢師的對話，完全還原30年前《霹靂異數》裡的經典台詞。

這段經典對白讓我想到同樣橫行1990年代，說「過高屏溪殺人無罪」的屏東縣議長鄭太吉，據說當年只要敢報導鄭太吉的記者，都會收到他親自電話關切：「你是不是懶得呼吸了？」、「我學過算命，算到你這個禮拜會沒命」。

從語言藝術的角度，鄭太吉比戲裡的一頁書過之而無不及。但仔細想想，戲裡佛門高僧的簡單粗暴，與戲外黑道當家的議會殿堂，哪個更有衝突感呢？

這不只是戲，不只是素還真，也不只是一頁書，而是30年前的台灣。

本文經林煜軒授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航