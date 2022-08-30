【專訪】金曲歌后艾怡良：自由必須建立在，你真的有一顆追求完美的心
我們想讓你知道的是
艾怡良以獨特的靈魂嗓音闖入台灣流行樂壇，起初並未大鳴大放，卻安靜地佔據每個人歌單裡的一角。 2017年她以專輯《說 艾怡良》獲金曲獎最佳國語女歌手； 2019年再以〈Forever Young〉獲最佳作曲人獎，創作與演唱實力皆獲得證明。 2021年首部電影《我沒有談的那場戀愛》讓她入圍金馬獎最佳新演員，並以傳唱度極高的主題曲〈我這個人〉拿下最佳原創電影歌曲。
文：Stella Tsai
初見艾怡良這天，老天以一場突然其來的傾盆大雨作為序曲。匆匆寒暄過後，艾怡良一邊手速擦拭身上的狼狽，一邊不忘招呼大家照料好自己的濕意。幾分鐘後，妝容完美、笑意滿面，專業的艾怡良就定位，從自己的隨身包包拿出印好的訪綱，精準中不忘親切。她準備好了，一如這些年來，她面對世界的模樣。
2008年艾怡良參加超級偶像踢館賽，驚鴻一瞥就寫下紀錄，後來更過關斬將成為第五屆冠軍，那年的她還是大學生。儘管個性謹慎，卻從未畏懼用歌聲讓大家聽見自己的聲音。
後來的她沒有繼續唱歌，選擇如常人畢業、面試，成為上班族，在日復一日的工作日常裡試圖證明自己的價值。直到累進的挫折消磨光自信，好強的她才終於面對現實，轉身出走，結束過往20年的安分。
艾怡良以獨特的靈魂嗓音闖入台灣流行樂壇，起初並未大鳴大放，卻安靜地佔據每個人歌單裡的一角。 2017年她以專輯《說 艾怡良》獲金曲獎最佳國語女歌手； 2019年再以〈Forever Young〉獲最佳作曲人獎，創作與演唱實力皆獲得證明。 2021年首部電影《我沒有談的那場戀愛》讓她入圍金馬獎最佳新演員，並以傳唱度極高的主題曲〈我這個人〉拿下最佳原創電影歌曲。
好強是為了證明自己可以
「小時候的我就是乖，發誓要當老師最愛的學生。」
艾怡良說話時有一種誠懇，她總是仔細地看著對方的眼睛，確保表達的內容都有被對方接收。然而當她說起兒時渴望認同的過往，卻又笑著說自己是「俗仔」， 一直很怕別人的否定。
因為母親的支持，學齡前的艾怡良就開始學畫畫、彈鋼琴，倒也沒有非要成為什麼，母親甚至叮囑老師不要逼她學樂理、考檢定，快樂學習就好。而艾怡良也真的玩得快樂無比，不喜歡的琴譜甚至自主拒練。直到國中，她才發現任性的練習無法帶她進入音樂班，只好中途轉彎補習術科，硬生生考進師大附中美術班。想不到，這正是養成她自由靈魂的起點。
美術班的率性與自在帶給艾怡良無比的快樂，衣服總是東一塊油彩、西一坨顏料，髒兮兮的她卻彷彿找到生命的歸屬，用力嘗試喜歡的事物，也在此時開始玩樂團、唱歌，也在此遇見人生的兩大貴人：左光平與陳珊妮。 16歲的她參加校內歌唱比賽一鳴驚人，評審陳珊妮直接給了滿分肯定，讓艾怡良奪下第一名；左光平則成為她後來的經紀人。
試過了，才能跟隨心裡的聲音
大學時的艾怡良參加「超級偶像」，過關斬將獲得冠軍，她卻沒有立刻踏入演藝圈，反而回到校園，成為每天正裝、努力鍛鍊提案能力，對職場和未來充滿企圖心的女孩。
電影《我沒有談的那場戀愛》中，艾怡良飾演的女強人郭勤勤，總是一號表情沉浸在工作裡，套裝包覆的身體透著冰冷，自然的演技讓她一舉入圍多個最佳新演員。而現實中的艾怡良，還真的曾在畢業後進入公關公司，也讓從小到大都好強的她，在這裡碰上人生第一個滑鐵盧。
小型公關公司裡，一人最少分飾三角，還要處理表格、控期程、擔任溝通協調的橋樑。艾怡良囚禁在上班族身體裡，痛苦無比，「那時公關公司辦活動，我都很羨慕上台表演的藝人，而我卻是要負責聯絡他們的人。」她苦笑說，那時的自己不快樂，也搞砸很多事。
直到某天早上公車通勤，腳下的車體振頻喚起了艾怡良過往玩團的記憶，她想起跑場地試音時的音響震動，還有那個在舞台上快樂唱歌的自己，突然就想開了。她義無反顧放下上班族的執念，轉身成為全職的自由音樂人。
後來的成果大家都看到了，上班族是艾怡良不擅長的事情，她試過了、也確認了。重拾時間的自由，讓她孕育出無數精采的創作，透過音樂與專輯的製作，感動更多人，也終於建立了自我價值。
「我認為自由必須建立在，你真的有一顆追求完美的心。」自嘲膽怯的她從來不設規矩、不勉強他人，但她始終相信，若不是本性有著追求完美的堅持，也無法成為今天的艾怡良。
你是什麼樣的人，就會寫出什麼樣子的作品
艾怡良的歌裡有她的生活、感情與人生遭遇，不只是旋律撩動心弦，歌詞更是寫進人心。20歲的她讀到石黑一雄《別讓我走》，感同身受文字裡的絕望、以及絕望中的希望，讀完後她哭了一個禮拜，石黑一雄從此成為最愛的作家，寫詞的時候拿來取材。
「他總能在一片晦澀的文字中，帶來一股暖意。這也是我寫詞時希望能傳達的能量。」艾怡良想了想又說，「我講話也不是很直接，這種表達方式讓我很舒服，寫進歌裡唱出來，也讓我感覺自在。」
個性使然，追求完美的艾怡良創作量不算豐沛，專輯以兩年一張的頻率，完整收錄每個階段的人生故事與情感。身為土生土長的台北人，她的生活就來自周遭的一切，「我不太擅長虛構，感情是我唯一能描寫的事情，因此我的歌只能誠實。」
唱歌時，艾怡良會給自己一個氛圍，想像主角當下所處的燈光、場景，與穿著的服裝和情緒，〈我多想變成她〉歌詞第一句「燈光在說話 誰會那麼傻」建構自她腦中的畫面，取材一場昏暗燈光下的分手。
每唱一次，就在她腦中輪播一回，「所以我有一陣子很怕寫詞，根本就是在翻舊帳。」她笑說，自己不擅長記憶重要的大事，偏偏忘不掉那些瑣碎的小細節。種種細節堆疊成創作裡的細膩層次，是她總能唱進聽眾心底的關鍵。
直視內心的恐懼才能蛻變
一如小時候的她，入行多年的艾怡良依然很用力。嬌小的身軀裝著巨大的靈魂，想被聽見、想被看見，想讓大家知道艾怡良可以。
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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