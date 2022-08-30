【專訪】金曲歌后艾怡良：自由必須建立在，你真的有一顆追求完美的心

文：Stella Tsai

初見艾怡良這天，老天以一場突然其來的傾盆大雨作為序曲。匆匆寒暄過後，艾怡良一邊手速擦拭身上的狼狽，一邊不忘招呼大家照料好自己的濕意。幾分鐘後，妝容完美、笑意滿面，專業的艾怡良就定位，從自己的隨身包包拿出印好的訪綱，精準中不忘親切。她準備好了，一如這些年來，她面對世界的模樣。

2008年艾怡良參加超級偶像踢館賽，驚鴻一瞥就寫下紀錄，後來更過關斬將成為第五屆冠軍，那年的她還是大學生。儘管個性謹慎，卻從未畏懼用歌聲讓大家聽見自己的聲音。

後來的她沒有繼續唱歌，選擇如常人畢業、面試，成為上班族，在日復一日的工作日常裡試圖證明自己的價值。直到累進的挫折消磨光自信，好強的她才終於面對現實，轉身出走，結束過往20年的安分。

艾怡良以獨特的靈魂嗓音闖入台灣流行樂壇，起初並未大鳴大放，卻安靜地佔據每個人歌單裡的一角。 2017年她以專輯《說 艾怡良》獲金曲獎最佳國語女歌手； 2019年再以〈Forever Young〉獲最佳作曲人獎，創作與演唱實力皆獲得證明。 2021年首部電影《我沒有談的那場戀愛》讓她入圍金馬獎最佳新演員，並以傳唱度極高的主題曲〈我這個人〉拿下最佳原創電影歌曲。

Photo Credit: 天地合娛樂製作有限公司 艾怡良以獨特的靈魂嗓音闖入台灣流行樂壇。

好強是為了證明自己可以

「小時候的我就是乖，發誓要當老師最愛的學生。」

艾怡良說話時有一種誠懇，她總是仔細地看著對方的眼睛，確保表達的內容都有被對方接收。然而當她說起兒時渴望認同的過往，卻又笑著說自己是「俗仔」， 一直很怕別人的否定。

因為母親的支持，學齡前的艾怡良就開始學畫畫、彈鋼琴，倒也沒有非要成為什麼，母親甚至叮囑老師不要逼她學樂理、考檢定，快樂學習就好。而艾怡良也真的玩得快樂無比，不喜歡的琴譜甚至自主拒練。直到國中，她才發現任性的練習無法帶她進入音樂班，只好中途轉彎補習術科，硬生生考進師大附中美術班。想不到，這正是養成她自由靈魂的起點。

美術班的率性與自在帶給艾怡良無比的快樂，衣服總是東一塊油彩、西一坨顏料，髒兮兮的她卻彷彿找到生命的歸屬，用力嘗試喜歡的事物，也在此時開始玩樂團、唱歌，也在此遇見人生的兩大貴人：左光平與陳珊妮。 16歲的她參加校內歌唱比賽一鳴驚人，評審陳珊妮直接給了滿分肯定，讓艾怡良奪下第一名；左光平則成為她後來的經紀人。

Photo Credit: 天地合娛樂製作有限公司 拼進師大附中美術班的艾怡良，享受了此生最自由與快樂的三年時光。

試過了，才能跟隨心裡的聲音

大學時的艾怡良參加「超級偶像」，過關斬將獲得冠軍，她卻沒有立刻踏入演藝圈，反而回到校園，成為每天正裝、努力鍛鍊提案能力，對職場和未來充滿企圖心的女孩。

電影《我沒有談的那場戀愛》中，艾怡良飾演的女強人郭勤勤，總是一號表情沉浸在工作裡，套裝包覆的身體透著冰冷，自然的演技讓她一舉入圍多個最佳新演員。而現實中的艾怡良，還真的曾在畢業後進入公關公司，也讓從小到大都好強的她，在這裡碰上人生第一個滑鐵盧。



小型公關公司裡，一人最少分飾三角，還要處理表格、控期程、擔任溝通協調的橋樑。艾怡良囚禁在上班族身體裡，痛苦無比，「那時公關公司辦活動，我都很羨慕上台表演的藝人，而我卻是要負責聯絡他們的人。」她苦笑說，那時的自己不快樂，也搞砸很多事。

直到某天早上公車通勤，腳下的車體振頻喚起了艾怡良過往玩團的記憶，她想起跑場地試音時的音響震動，還有那個在舞台上快樂唱歌的自己，突然就想開了。她義無反顧放下上班族的執念，轉身成為全職的自由音樂人。

後來的成果大家都看到了，上班族是艾怡良不擅長的事情，她試過了、也確認了。重拾時間的自由，讓她孕育出無數精采的創作，透過音樂與專輯的製作，感動更多人，也終於建立了自我價值。

「我認為自由必須建立在，你真的有一顆追求完美的心。」自嘲膽怯的她從來不設規矩、不勉強他人，但她始終相信，若不是本性有著追求完美的堅持，也無法成為今天的艾怡良。

Photo Credit: 天地合娛樂製作有限公司 若非有追求完美的堅持，也無法成就今天的艾怡良。

你是什麼樣的人，就會寫出什麼樣子的作品

艾怡良的歌裡有她的生活、感情與人生遭遇，不只是旋律撩動心弦，歌詞更是寫進人心。20歲的她讀到石黑一雄《別讓我走》，感同身受文字裡的絕望、以及絕望中的希望，讀完後她哭了一個禮拜，石黑一雄從此成為最愛的作家，寫詞的時候拿來取材。

「他總能在一片晦澀的文字中，帶來一股暖意。這也是我寫詞時希望能傳達的能量。」艾怡良想了想又說，「我講話也不是很直接，這種表達方式讓我很舒服，寫進歌裡唱出來，也讓我感覺自在。」

個性使然，追求完美的艾怡良創作量不算豐沛，專輯以兩年一張的頻率，完整收錄每個階段的人生故事與情感。身為土生土長的台北人，她的生活就來自周遭的一切，「我不太擅長虛構，感情是我唯一能描寫的事情，因此我的歌只能誠實。」

唱歌時，艾怡良會給自己一個氛圍，想像主角當下所處的燈光、場景，與穿著的服裝和情緒，〈我多想變成她〉歌詞第一句「燈光在說話 誰會那麼傻」建構自她腦中的畫面，取材一場昏暗燈光下的分手。

每唱一次，就在她腦中輪播一回，「所以我有一陣子很怕寫詞，根本就是在翻舊帳。」她笑說，自己不擅長記憶重要的大事，偏偏忘不掉那些瑣碎的小細節。種種細節堆疊成創作裡的細膩層次，是她總能唱進聽眾心底的關鍵。

直視內心的恐懼才能蛻變

一如小時候的她，入行多年的艾怡良依然很用力。嬌小的身軀裝著巨大的靈魂，想被聽見、想被看見，想讓大家知道艾怡良可以。