加州祭新規預計2035年全面禁售燃油車，專家憂通膨、供應鏈、電網壓力帶來巨大挑戰

美國加州制定新規定，預計於未來10年內逐步提升電動車使用率，並計畫在2035年全面禁售所有新燃油車。加州州長雖稱此舉標誌著燃油車走向末日的開始，仍有許多專家擔心通貨膨脹、供應鏈、電網壓力等問題，會為計畫帶來巨大挑戰。

加州州長紐森（Gavin Newsom）曾經於2年前首度以行政命令宣布2035年全面禁售燃油車的目標。不過，加州空氣資源局（California Air Resources Board，CARB）於昨（24）日公布的新政策中，為目標的達成設定了更進一步的中期目標。

內容包含至2026年，加州銷售的新車中，必須有35％為零碳排汽車；2030年，這一數字將提升至68％。根據《Politico》，到今（2022）年為止，加州銷售的新車中有16%為零碳排汽車，比全國平均6%還要高出許多。

此外政策也指出，CARB將對違反銷售目標的車商處以民事懲罰。為提高民眾接觸電動汽車的機會，政策也將提升車輛耐用性並新增電池保修要求，期望能延長零碳排汽t車車齡，以便其流入二手市場。

CARB預計，新政策將會加速全球使用電動汽車的過渡。《紐約時報》指出，除了身為美國最大汽車市場的加州已投入減排行動，目前也有十幾州正在制定與加州類似的計畫。這些新規定一旦實行，全美將有大約三分之一的市場會受到影響。

加州州長紐森（Gavin Newsom）稱這項新政策，無論從嚴格程度或是影響範圍來看，都可以媲美聯邦政府所制定的法律，成為世界上應對氣候變遷最重要的規定之一。

CA continues to lead the way:



“Experts said the new California rule, in both its stringency and reach, could stand alongside the Washington law as one of the world’s most important climate change policies.” https://t.co/l19OOcsLgF — Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 24, 2022

儘管紐森充滿信心，仍有專家擔憂政策的可行性。代表全美與國際汽車製造商的商會組織汽車新創聯盟（Alliance for Automotive Innovation）主席博澤拉（(John Bozzella）向《紐約時報》透露，汽車製造商的確希望看到更多電動汽車上路，但加州的要求仍「極具挑戰性。」

他說明，新政策能否實現與眾多外部因素直接相關，例如：通貨膨脹、充電與燃料基礎設施、供應鏈、勞動力、關鍵礦物的可得性與價格，以及半導體短缺等問題。

另一方面，對加速普及電動汽車持反面意見者則是認為，電動汽車的標價仍遠遠高於燃油汽車。德州基督教大學 （Texas Christian University）洛夫勞能源研究所（Ralph Lowe Energy Institute）主任布倫慈（Ann Bluntzer）指出，使用電動汽車也將為電網帶來壓力。「增加的用電量要從何而來？」她說道。「化石燃料、風力、太陽能，還是水力？」

《The Verge》報導，對此紐森回應，政府已經做好準備進行必要投資，未來6年將投入100億美元經費用於激勵消費者、興建充電設施建設與公共宣傳等層面。此外，加州針對低收入戶預計提供高達9500美元的補助，將燃油t車替換為電動汽車；同時給予任何想購買或租賃電動汽車的民眾補助7000美元。

新政策也符合美國總統拜登（Joe Biden）的電動車推動政策。上週拜登簽署的《通膨削減法案》中，即包含為電動車購買者提供的7500美元減稅優惠。此外，拜登也於今年年初推出新計畫，將在5年內向各州撥款50億美元，並於主要公路沿線設立全國性充電站網路，回應車主認為里程數會被充電據點受限的憂慮。

新政策宣布之際，美國汽油價格持續下跌。不過，紐森仍認為俄烏戰爭導致油價飆升的事實，確實凸顯了「擺脫石油獨裁者，並減少對石油市場依賴度」的緊迫性。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航