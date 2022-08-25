今日本土新增2萬6967例、死亡37例：9/1開始提供65歲以上長者免費快篩5劑，中秋節暫不加強人流管制

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增2萬7275例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬6967例本土個案及308例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。莊人祥說明今日的確診人數比起上週四上升16.8％。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為25例男性、12例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、26例未接種3劑COVID-19疫苗。

今日死亡個案中有一例較年輕的30多歲女性，無慢性病史且接種過3劑疫苗，在家中快篩陽性確診，曾出現噁心、頭暈、胡言亂語等症狀，送往急診因出現抽搐被醫師懷疑為腦炎症狀，後因出現猛爆性心肌炎病況惡化不幸過世。

指揮中心宣布9月1日起開始提供65歲以上長者快篩試劑，目的在於加強有症狀長者篩檢，以及早用藥，須知如下：

領取時間：9月1日

領取數量：每人5劑

領取對象：1957年（含）以前出生之65歲以上長者為限

領取地點：符合實名制資格民眾，可持健保卡至全國4千600多家販售家快篩試劑的實名制健保特約藥局及衛生所領取。

另外，莊人祥提呼籲家中若有0到6歲幼兒，指揮中心自8月15日起有提供第3輪實名制快篩供家長領取。

兒童疫苗效益部分，莊人祥指出莫德納只需打2劑，僅1個月可完整接種；輝瑞BNT則須3劑、過程3個月，且打完2劑至打第3劑之前這段時間的保護力僅有2至3成，因此有些人還是會有很大的機會確診。

指揮中心提醒家長目前BA.5疫情已經上升，要讓家中幼兒提早獲得保護力，莫德納還是一個比較好的選擇。另外，輝瑞BNT疫苗將在27日配送至各縣市供民眾施打，若選擇施打切記完全接種需耗時3個月。

另外，指揮中心澄清詐騙訊息，提醒若民眾收到「恭喜您符合條件，可提領防疫補貼，複製連結到瀏覽器領取」，記得不要點入以免受騙。

近日聯合國兒童基金會（UNICEF）公布COVID-19疫苗單劑價格，指揮中心表示此並非各國家直接提供，資料來源係為蒐集網路公開資料，其中多數來自媒體報導。莊人祥補充，網站其實有說明數據是由公開訊息所獲得的資料，並不保證正確性，也不一定有時效性，因此個人應用仍需自行負責。

關於UNICEF資料中，台灣疫苗價格相比其他國家高出不少的疑問，莊人祥回應許多國家是透過Covax的機制購買疫苗，定價方面會因國家經濟狀況有有所不同。此外，購買廠牌、高價規格疫苗的比例都會影響疫苗均價。

最後，中秋節將至，羅一鈞說明防疫措施還是會以不影響民眾正常生活為主，不過這波疫情中，優先防疫對象為長者與幼兒，民眾若有規劃中秋烤肉、聚餐等活動，針對尚未接種疫苗的高風險族群，建議還是避免聚餐或人潮擁擠的場域。

仍要參加則是盡快施打疫苗，或是家人以及朋友先行快篩、有症狀者不參加，以減少傳播風險。至於人流管制，不會往加強限制的方向前進。

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核稿編輯：翁世航