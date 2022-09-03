房事不順有解，「性治療師」助你減壓找回性福

文：Louis Zhang

醫學審稿：賴建翰醫師

目前愈來愈多醫院開設性福門診，坊間也找得到專業性治療師（Sex Therapist），讓飽受性方面困擾的民眾有管道諮詢，不再求助無門。然而，雖然現在是網路普及時代，資訊十分發達，但歸咎於社會普遍對性的保守心態所致，正確性知識仍有進一步教育宣導的空間。

曾有性治療師接受採訪指出，一開始開業因為民眾不了解，往往戴著有色眼鏡來看待，形成嚴重誤解。因此我們將分享性治療到底是什麼、性治療師可以如何幫助您，希望藉由資訊的彙整，讓讀者們多些心理準備，面對性問題時再勇敢些，自在地找回屬於自己的春天。

什麼情況需要性治療？

舉凡性行為過程不順遂的地方，例如男性常見的勃起功能障礙（俗稱陽痿或不舉）、早發性射精（俗稱早洩），女性常聽到的陰道痙攣、性交疼痛，或者性冷感等性方面的疑難雜症，都可以尋求性治療師、醫師等專家的協助。

我不敢談性，怎麼辦？

相信對不少人來說，第一次接受性治療前，內心必先交戰一番，接著抱持忐忑不安的心情赴診，但別擔心，這很正常。一來，傳統上和陌生人談論性話題，有時因道德感的緊箍咒，變得難以啟齒；二來，目前社會仍不甚了解何謂性治療（感謝網路能將正確資訊傳遞出去），不曉得自己會面臨什麼形式的「神秘考驗」，而部分的人純粹礙於面子問題，怯於尋求幫助。

受過專業訓練的性治療師們，都很了解這些癥結點，因此他們會仔細與患者溝通，慢慢卸下患者的心理障礙後，才施展專業功夫，助他們重獲性福。

性治療如何進行？

另一篇專文「不舉 ≠ 無能，而是身體亮紅燈」，提到男性勃起功能障礙的肇因有很多種，可能是生理或心理因素，或者兩者交互影響，全是因人而異。因此同樣的道理，性治療師會傾向先聆聽患者、和患者聊聊，了解其健康狀況、性經驗、性方面的觀念，以及求診問題，一方面可以探究病因，另一方面也能夠透過對話，突破患者心防。

另外，在性治療過程中，性治療師會因人施教，幫助情況不一的求診者建立正確的性觀念，包括性知識、性器官如何清潔，或者透過書籍、影片、道具輔助，來教導正確的性愛技巧，並且給予適度的「回家作業」，和另一半實作所學。

根據國際性學醫學會（International Society for Sexual Medicine, ISSM）所述，以下可能是性治療師會給你的作業：

1. 實驗學習：和另一半互相配合，調整性行為習慣及喜好，適時透過不同方式，例如情趣用品輔助，來達到床笫最契合的程度。

2. 感官專注訓練（Sensate Focus）：這項訓練方式，是由專精人類性學研究的麥斯特和強生（Master and Johnson）團隊，於1960年代在美國提出，主要是藉由一系列的行為觀念引導，幫助患者和另一半促進性趣與親密關係，並且降低性行為時的焦慮感。

3. 正確性教育：性教育在部分人的成長經驗裡，相當匱乏，造成他們對身體認知、性器官構造，以及性觀念都缺乏了解，這很容易衍生日後性方面的問題，所以性治療師會指定一些性教材，或者正確的教學影片，幫助他們補充相關性知識。

4. 親密溝通：性治療師會幫助患者學習在親密關係裡，表達自己的性需求，以及如何面對情感問題。

勇敢面對自己的性問題，努力配合專業人士指導，過程中若有任何不適或疑問，也應該立即提出討論。另外，性愛絕對孤掌難鳴，唯有耐心和另一半溝通合作，透過一次次練習，才能夠琴瑟和鳴，為親密關係滿滿加分。

Hello 醫師並不提供醫療建議、診斷或治療

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航