《兩輪江湖的真相》：麥當勞飲料杯蓋在外送界是出了名的鬆，稍微有個閃失會瞬間不見半杯

文：林昱樹

有些餐不宜外送，勉強會讓期待落空

麥當勞飲料的杯蓋，在外送界是出了名的鬆，鬆的程度是，不去碰它就有可能自己往上彈開，我曾經遇過一筆訂了12杯飲料的訂單，當時麥當勞的飲料還沒有像現在有用膠帶黏住，而我的外送箱也還沒有裝備六孔杯架，所以12杯飲料全部只架在麥當勞的紙杯架上，我就只能用猶如照顧新生兒的慢動作，小心呵護這12杯飲料，深怕有個閃失飲料會瞬間不見半杯。

每次遇到有飲料的訂單，我騎車都會特別小心，但是就算已經慢慢騎，還是有兩次沒閃過馬路上的坑洞，讓飲料坐了一趟雲霄飛車。第一次是一杯濃湯瞬間跳車。餐點在外送箱裡，我怎麼知道它跳車了？因為我聞到後面飄出陣陣很香的濃湯味。心想：「啊～系啊（死定了）！怎辦！」不能少餐給客戶，只好厚著臉皮轉回麥當勞，請他們免費再給我一杯，好在店家佛心有給。

第二次是外送一組套餐，其中的飲料被我沿路搖滾，抵達客戶處後打開外送箱一看，飲料已經搖掉了三分之一，液體都從箱子縫隙滴出來了，整個箱子都是黏黏甜甜的味道。可是已經通知客戶拿餐了，也不能離開，心裡上演小劇場：「她會不會投訴？會不會叫我再跑一次，重送一杯新的？會不會退回拒收？」邊等客戶，腦子裡邊有各種想像。結果大概因為那是晚餐時段，公寓樓梯間的燈光昏暗，客戶沒注意到飲料少了將近一半，拿起來的重量差不多，就不疑有他的收下餐點，讓我安全下莊。

很多夥伴向麥當勞抱怨這種狀況，或許他們有聽到我們的聲音，不知道從何時開始，就增加了用膠帶把飲料杯蓋黏住的做法。

但老實說，我個人認為有沒有加貼膠帶差別不大，杯蓋還是一樣鬆，因為他們用的是紙膠帶，而不是一般的透明膠帶，黏貼的效果沒有很好，除了熱飲可以稍微黏牢，固定得住杯蓋，當遇到冰飲時杯身外都是水，膠帶也不靈了。

有些悲劇是店家造成的

餐點毀損，其實外送員只有一部分的責任，有一部分是店家的問題，不仔細的打包、不夠堅固的包裝盒，這就不是我們可以控制的了。這樣造成的餐點毀損，我也遇過，故事發生在我家對面的越南河粉店，我送了兩次他們家的餐，兩次都出事。

第一次是晚餐時段，訂單是六碗河粉，餐點總共有三袋，兩個袋子裝六碗湯，一袋裡疊三碗，全部的河粉裝在另一袋裡。我取餐時沒多想，只覺得店家會這樣疊放應該就是沒問題，就很平常的把餐點放進外送大箱，用杯架跟面紙固定好，出發。

一路上沒飆車、沒超速，安全抵達客戶地址，拿出餐點一看，疊在最底下的塑膠碗已經被熱湯燙到變形，再加上上面還疊了兩碗湯，承受不住重量，碗爆裂，湯汁全部流出來。這慘狀真的不是我可以處理的，只能跟客戶實話實說，好在客戶明事理，沒有因此給我負評。

第二次接到河粉店的單，因為有前一次的經驗，這次我就建議老闆：「你們用的塑膠碗很容易變形，可不可以換成紙碗比較堅固？」老闆：「我送都沒事，那是你沒固定好，用東西固定好不會晃就沒問題了。」

既然老闆都這麼說了，我就再試一次看看吧。這次分量比較少，只有三碗，河粉一袋、湯一袋，又是三碗湯疊在一起。我照常用各種工具把餐點牢牢卡住，保證不會晃動，一路上也是不飆車、不超速。到達客戶地址，我邊祈禱「不要灑出來，不要灑出來」，邊小心翼翼的打開外送箱，果不其然，最下面那個碗又變形了，湯汁再度離家出走。而且這次沒那麼好運氣，客戶不買單，給了我一記負評。

不聽外送言，吃虧在眼前

有這兩次深刻的經驗後，我就再也不接這間店的單，隔了將近一年之後，直到有一天因為一直沒有派單過來，等了快一小時終於來了一單「越南河粉」，只好接了。去店家取餐時，發現老闆改用紙碗了，而且高湯還有用塑膠袋裝起來，加邦提圈（塑膠繩）綁住，再放進紙碗裡，這次終於平安送達。

遇到包裝不夠完善的餐點，外送員多半都會跟店家反應或建議，不只是為了不讓自己收到負評，也因為我們都會盡力保護餐點，若是最後讓客戶拿到亂七八糟的餐點，我們心裡也不是滋味。可能更換包裝方式會增加店家的負擔，但如果客戶老是收到爆裂的湯、只剩半杯的飲料，次數一多就不會再來訂餐了，對店家也是損失，所以各位老闆們，我們的小小建議要聽啦！

書籍介紹

本文摘錄自《兩輪江湖的真相：你的美食正在路上 我的人生也在前進 為了更快達成夢想 外送員是我必須繞的路》，任性出版

作者：林昱樹

外送資歷3年10個月，外送次數超過6600趟的外送員親自執筆，揭開兩輪江湖之中，你想知道的真相。

作者林昱樹，今年29歲，國立大學資訊科系畢業，夢想是存夠資金，開一家傳承阿嬤44年手藝的客家傳統小吃店，和成為潛水教練。

剛畢業時，他為了快速達成夢想，誤走捷徑，「港股投資」、「博弈遊戲」、「點數卡」……統統都試過，

結果被騙走至少80萬元，從小存到大的紅包錢、零用錢，幾乎歸零。

他只好從頭開始，一天做兩份工作，早上在早餐店打工，中午到韓式料理店上班到晚上10點，好不容易存夠了一點資金，就跟媽媽一起微型創業，擺攤賣麵線，沒想到媽媽竟累出病來，「小腦中風」只能收攤。他只好加入時間彈性的外送員行列，一邊賺錢一邊照顧媽媽。

「你當外送員？這行業只要會騎車，誰都可以做吧。」「不用看老闆和主管臉色，想做就做想休就休，很爽吧！」「聽說月入十幾萬，萬一外送時遇上阿姨，就可以不用努力了，真的嗎？」