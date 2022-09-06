《兩輪江湖的真相》：麥當勞飲料杯蓋在外送界是出了名的鬆，稍微有個閃失會瞬間不見半杯
我們想讓你知道的是
可能更換包裝方式會增加店家的負擔，但如果客戶老是收到爆裂的湯、只剩半杯的飲料，次數一多就不會再來訂餐了，對店家也是損失，所以各位老闆們，我們的小小建議要聽啦！
文：林昱樹
有些餐不宜外送，勉強會讓期待落空
麥當勞飲料的杯蓋，在外送界是出了名的鬆，鬆的程度是，不去碰它就有可能自己往上彈開，我曾經遇過一筆訂了12杯飲料的訂單，當時麥當勞的飲料還沒有像現在有用膠帶黏住，而我的外送箱也還沒有裝備六孔杯架，所以12杯飲料全部只架在麥當勞的紙杯架上，我就只能用猶如照顧新生兒的慢動作，小心呵護這12杯飲料，深怕有個閃失飲料會瞬間不見半杯。
每次遇到有飲料的訂單，我騎車都會特別小心，但是就算已經慢慢騎，還是有兩次沒閃過馬路上的坑洞，讓飲料坐了一趟雲霄飛車。第一次是一杯濃湯瞬間跳車。餐點在外送箱裡，我怎麼知道它跳車了？因為我聞到後面飄出陣陣很香的濃湯味。心想：「啊～系啊（死定了）！怎辦！」不能少餐給客戶，只好厚著臉皮轉回麥當勞，請他們免費再給我一杯，好在店家佛心有給。
第二次是外送一組套餐，其中的飲料被我沿路搖滾，抵達客戶處後打開外送箱一看，飲料已經搖掉了三分之一，液體都從箱子縫隙滴出來了，整個箱子都是黏黏甜甜的味道。可是已經通知客戶拿餐了，也不能離開，心裡上演小劇場：「她會不會投訴？會不會叫我再跑一次，重送一杯新的？會不會退回拒收？」邊等客戶，腦子裡邊有各種想像。結果大概因為那是晚餐時段，公寓樓梯間的燈光昏暗，客戶沒注意到飲料少了將近一半，拿起來的重量差不多，就不疑有他的收下餐點，讓我安全下莊。
很多夥伴向麥當勞抱怨這種狀況，或許他們有聽到我們的聲音，不知道從何時開始，就增加了用膠帶把飲料杯蓋黏住的做法。
但老實說，我個人認為有沒有加貼膠帶差別不大，杯蓋還是一樣鬆，因為他們用的是紙膠帶，而不是一般的透明膠帶，黏貼的效果沒有很好，除了熱飲可以稍微黏牢，固定得住杯蓋，當遇到冰飲時杯身外都是水，膠帶也不靈了。
有些悲劇是店家造成的
餐點毀損，其實外送員只有一部分的責任，有一部分是店家的問題，不仔細的打包、不夠堅固的包裝盒，這就不是我們可以控制的了。這樣造成的餐點毀損，我也遇過，故事發生在我家對面的越南河粉店，我送了兩次他們家的餐，兩次都出事。
第一次是晚餐時段，訂單是六碗河粉，餐點總共有三袋，兩個袋子裝六碗湯，一袋裡疊三碗，全部的河粉裝在另一袋裡。我取餐時沒多想，只覺得店家會這樣疊放應該就是沒問題，就很平常的把餐點放進外送大箱，用杯架跟面紙固定好，出發。
一路上沒飆車、沒超速，安全抵達客戶地址，拿出餐點一看，疊在最底下的塑膠碗已經被熱湯燙到變形，再加上上面還疊了兩碗湯，承受不住重量，碗爆裂，湯汁全部流出來。這慘狀真的不是我可以處理的，只能跟客戶實話實說，好在客戶明事理，沒有因此給我負評。
第二次接到河粉店的單，因為有前一次的經驗，這次我就建議老闆：「你們用的塑膠碗很容易變形，可不可以換成紙碗比較堅固？」老闆：「我送都沒事，那是你沒固定好，用東西固定好不會晃就沒問題了。」
既然老闆都這麼說了，我就再試一次看看吧。這次分量比較少，只有三碗，河粉一袋、湯一袋，又是三碗湯疊在一起。我照常用各種工具把餐點牢牢卡住，保證不會晃動，一路上也是不飆車、不超速。到達客戶地址，我邊祈禱「不要灑出來，不要灑出來」，邊小心翼翼的打開外送箱，果不其然，最下面那個碗又變形了，湯汁再度離家出走。而且這次沒那麼好運氣，客戶不買單，給了我一記負評。
不聽外送言，吃虧在眼前
有這兩次深刻的經驗後，我就再也不接這間店的單，隔了將近一年之後，直到有一天因為一直沒有派單過來，等了快一小時終於來了一單「越南河粉」，只好接了。去店家取餐時，發現老闆改用紙碗了，而且高湯還有用塑膠袋裝起來，加邦提圈（塑膠繩）綁住，再放進紙碗裡，這次終於平安送達。
遇到包裝不夠完善的餐點，外送員多半都會跟店家反應或建議，不只是為了不讓自己收到負評，也因為我們都會盡力保護餐點，若是最後讓客戶拿到亂七八糟的餐點，我們心裡也不是滋味。可能更換包裝方式會增加店家的負擔，但如果客戶老是收到爆裂的湯、只剩半杯的飲料，次數一多就不會再來訂餐了，對店家也是損失，所以各位老闆們，我們的小小建議要聽啦！
書籍介紹
本文摘錄自《兩輪江湖的真相：你的美食正在路上 我的人生也在前進 為了更快達成夢想 外送員是我必須繞的路》，任性出版
作者：林昱樹
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外送資歷3年10個月，外送次數超過6600趟的外送員親自執筆，揭開兩輪江湖之中，你想知道的真相。
作者林昱樹，今年29歲，國立大學資訊科系畢業，夢想是存夠資金，開一家傳承阿嬤44年手藝的客家傳統小吃店，和成為潛水教練。
剛畢業時，他為了快速達成夢想，誤走捷徑，「港股投資」、「博弈遊戲」、「點數卡」……統統都試過，
結果被騙走至少80萬元，從小存到大的紅包錢、零用錢，幾乎歸零。
他只好從頭開始，一天做兩份工作，早上在早餐店打工，中午到韓式料理店上班到晚上10點，好不容易存夠了一點資金，就跟媽媽一起微型創業，擺攤賣麵線，沒想到媽媽竟累出病來，「小腦中風」只能收攤。他只好加入時間彈性的外送員行列，一邊賺錢一邊照顧媽媽。
「你當外送員？這行業只要會騎車，誰都可以做吧。」「不用看老闆和主管臉色，想做就做想休就休，很爽吧！」「聽說月入十幾萬，萬一外送時遇上阿姨，就可以不用努力了，真的嗎？」
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當消費者已經「優惠疲勞」，你需要的是服務升級
我們想讓你知道的是
疫情與國際情勢緊張造成全球通膨飆升，萬物飛漲的外在環境讓各大通路以無止盡的銷售優惠因應，此舉卻反而加速了消費者的優惠疲勞，讓如今的消費者更加在意品牌的服務有無周全、口碑是否優良。
近年來因為接連疫情反覆及烏俄戰爭的開打，能源、原物料等全球供應鏈受到影響，民生物資通貨膨脹更是各國有感，美國及歐元區上半年消費者物價指數上升超過8％。美國多家零售品牌如Walmart、Best buy都修正下半年度的預期獲利，發布之後，整體零售業，包括Amazon、梅西百貨等知名零售商的股價也跟著下跌。由於通貨膨脹，消費者必須將財務資源分配給民生必需品，使得消費性電子商品、服飾等獲利減少。台灣雖然目前消費者物價指數增加3.1%，也是近年來最大漲幅，面對這樣的情況，品牌該如何應對呢？
過去品牌通常會應用優惠手段吸引消費者維持消費，如去年底有波物價上漲風聲，各大實體賣場紛紛成立民生用品抗漲專區，消除民眾對於民生用品價格上漲的恐慌，全聯除了實體店面提供買一送一等優惠外，也結合金流提供滿額回饋福利點數，聯合抗漲挽救消費者的購物信心。但當每一家品牌都推出最低折扣，長久下來難免造成消費者優惠疲勞，優惠訊息變成噪音，品牌更難行銷。
貼心服務助品牌維持信任度
優惠不再是品牌獲得消費者青睞的唯一管道，長期以來鋪墊的服務和口碑更能在市場遭遇變動時見真章。雖然Amazon在其他品牌發布獲利報告後股票下跌，但其指出，Amazon prime會員制度的推行，包含境內免費快速到貨、免費觀看及收聽串流音樂及影片，及會員專屬折扣等服務，培養出一群黏著度很高的中高層消費者，消費金額並不會因通貨膨脹而減少，因此對預期獲利仍保持樂觀態度。
國內電商也不僅僅以優惠擄獲消費者的心，根據日本觀光局統計，疫情爆發前，每年訪日的台灣旅客逼近500萬，然而現在前往日本的旅客不到往年的1%。PChome旗下比比昂跨境電商看準了台灣人對於日本商品的需求和跨境購物痛點，與日本物流業者合作，祭出台灣代購市場最低運費的服務，今年上半年的整體業績成長60%。此外，了解台灣人熱愛購買日本藥妝商品，也特別開站「比比昂日本藥妝商城」，並提供中文界面與服務，讓消費者免去語言隔閡和匯率換算的困難，在疫情下為渴望出國的消費者提供最即時、最貼心的服務。
此外，近期PChome 24h購物首頁也針對UI／UX進行改版，不只在視覺方面更簡潔明亮，在使用上也更加直覺，針對主題活動和各場館的版面也放大，讓消費者能更快速找到目的地；在個人化體驗上，也有專屬個人欄位，顯示購物車、追蹤清單、P幣餘額、折價券和訂單進度等購物資訊，藉由貼心改版提升消費者的信賴感。
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