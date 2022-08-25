繼面板業後，工具機、鋼鐵業也「鼓勵休假」：台灣7月外銷訂單意外翻黑，已有近2萬人放無薪假

景氣悄悄發生變化，數月前歐美各大業者已經開始減招裁員，台灣亦繼面板業後，近日工具機、鋼鐵等業者陸續傳出「鼓勵休假」。據統計今（2022）年7月外銷訂單意外「翻黑」，目前有2971家事業單位，近2萬人實施無薪假，而近1週內增加44家、718人，其中以製造業新增284人為最多。

繼面板、IC設計後，工具機、鋼鐵等產業鼓勵休假

烏俄戰爭導致通貨膨脹惡化，美國聯準會（FED）啟動循環升息，全球經濟遇到逆風，數月前歐美企業陸續傳出停招、裁員等消息。位於產業中下游的台灣，已開始感受到壓力。

首當其衝的是面板業，由於各大廠產能利用率驟降，人力需求亦開始下調。25日面板大廠群創爆出要求要放員工無薪假，強制規劃兩次連休，被外界解讀為「強休不給薪」等爭議。

對此，群創表示，受到消費市場疲弱、產業正值逆風時期，鼓勵同仁在工作中持續穩住心態，沉潛從事閱讀進修、休閒活動等，「預先給假」不會扣到個人薪資。

接著受到影響的是工具機、鋼鐵等產業。

昨（24）日，台灣機器人與智慧自動化展中機械製造業者上銀董事長卓文恒示警，中國疫情、限電及升息等全球性影響，台灣工具機業將會比去（2021）年至今年第1季衰退2至3成，頹勢將延續到2023，整體而言相當不樂觀。

《工商時報》引述部分工具機業者指出，恐怕將重演2020年疫情爆發初期，訂單疲軟的狀態，已有部分業者開始降價搶單，甚至鼓勵員工放年假排休。卓文恒說，台灣傳動設備市場，受台、中兩國影響較大，但佈局廣泛的廠商，或在新能源、半導體及智慧產業影響則相對小。

至於鋼鐵業，中鋼董事長翁朝棟也對外指出，9月因內外銷缺乏動能，接單狀況同樣不如預期，確實有鼓勵員工排休，不過沒有強制性要休假；且伴年度即將結束也會加強宣導，鼓勵集團同仁儘快排休。

一週通報增加44家、718人，無薪假總數逼近2萬

各大產業界刪減招聘人力需求，又有鼓勵員工排休，凸顯經濟面臨轉折。根據勞動部昨日公布，現有2971家、1萬9750人實施無薪假，總數直逼2萬人，近1週之內通報增加44家、718人，增加以製造業為多達到284人，主因多為國外訂單減少，後以依序為支援服務業新增227人及批發零售業201人。

市場終端需求走弱，客戶進行庫存調整。經濟部日前公布今年7月外銷訂單金額542.6億美元，月減7.8%、年減1.9%，外界本預期出口將連3紅表現，未料遜於預期還意外翻黑。數據顯示除了電子產品（5G、高效能運算、車用電子）一支獨秀外，傳統貨物、通訊產品及光電面板相形疲弱。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴《工商時報》，目前製造業已出現零星個案實施無薪假，是否因全球需求下降導致製造業海外訂單減少、景氣轉為趨緩，仍須密切觀察。

勞動部統計指出，以製造業而言，現有178家、2263人實施無薪假。製造業中產的4大業裡頭，無薪假數以金屬機電業1029人最多、資訊電子則有399人、化學工業272人、民生工業563人；支援服務業（含旅行社）無薪假人數仍呈增加，目前有19084人實施無薪假，直逼2萬人。

勞動部告訴我們，公司位因受景氣影響，若打算暫時性實施減少工時及工資，現在有機制協同經濟部及當地勞工局等，將即時關注並給予協助。公司應該與員工簽訂書面協議，並通報當地縣市政府，實施減少工時及工資期間，以不超過「3個月」為原則。如有延長期間之必要，應重行徵得勞工同意。

此外，勞動部已推動「充電再出發訓練計畫」，鼓勵減少工時勞工參加在職訓練課程，會協助各地方政府，提供必要幫助，在訓練期間仍有訓練津貼等維持生計措施，以降低「無薪休假」造成的衝擊。

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核稿編輯：翁世航