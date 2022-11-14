民調封關倒數，各黨最後衝刺：九合一選舉哪些地方選情陷入膠著？

11月26日即將舉行全國九合一地方選舉，16日民調就即將封關，各黨都在最後衝刺階段。這次除了備受注目的台北市「三腳督」，新竹市、苗栗市、基隆市等非六都的「三腳督」縣市也非常精彩；在民調封關之前，各家媒體和市調公司、智庫等也紛紛推出最後一次民調，有哪些縣市選情膠著拉鋸？

藍營希望最後關頭由北台灣當火車頭，帶動中南部選情。國民黨秘書長黃健庭接受媒體訪問時強調，年底選戰不是藍綠政黨對決，而是反執政黨的集結。黨務高層估計，目前藍營優勢選區至少有12縣市，加上台北市及桃園市已逐步脫離五五波，呈現領先趨勢，保守估計拿下14席縣市長大有機會。

民進黨秘書長林錫耀則表示，據內部民調，民進黨支持度並沒有受選舉紛擾影響，甚至有小幅度增加，之前擔心選情比較冷，國民黨執政縣市比較多，挑戰現任者似乎比較不利，這樣情勢有慢慢轉變，主要因素分別是台北市長辯論效應，與民眾黨新竹市長候選人高虹安連環爆事件。

台北三腳督：蔣萬安民調支持度居首

目前針對台北市的選情，《中廣》委託蓋洛普公司14日最新的民調結果顯示，國民黨台北候選人蔣萬安以支持度34.25％居首，力抗民進黨候選人陳時中22.79％，以及無黨籍候選人黃珊珊15.6％，但仍有22.9％市民尚未決定意向。



交叉分析顯示，蔣萬安獲得87.26％的國民黨支持者認同，陳時中獲得民進黨支持者88.53％認同，而黃珊珊獲的民眾黨支持者88.88％認同，對於民進黨與國民黨支持者認同，只剩下4.8%與4.58％，顯示藍綠選民幾乎歸隊。

不過《自由時報》和《民視》的民調則顯示陳時中以34.8%排名居首，蔣萬安的28.71%次之，黃珊珊的23.45%名列第3。

黃珊珊則表示，因為即將要封關了，今天封關民調只證明一件事，就是封關民調絕不可信。

桃園藍綠差距拉近，鄭運鵬：北台灣親綠樣本擴大

根據《匯流新聞網》、《自由時報》、《聯合報》、《台灣民意基金會》、《ETtoday》等多家媒體公布民調顯示結果，國民黨候選人張善政與民進黨候選人鄭運鵬差距縮小，張善政仍處於領先，不過有游離選民的不確定因素，最後關頭若有重大戲劇性事件發生，很可能一扭轉。而「中華亞太菁英交流協會」14日公布的封關前最後一波民調，鄭運鵬甚至獲得39.4％，領先張善政33.9％。

《中央社》報導，鄭運鵬今天對此則表示，民調封關前很多機構都會提出，但他一向看趨勢、不看數字，可發現親藍樣本他已拉近、往上升，親綠樣本不但領先且擴大，這就是趨勢。這趨勢不只是桃園，北台灣都有這樣的狀況，跟國民黨比起來，民進黨政策完整、中央地方一致。

民進黨桃竹竹苗縣市長參選人今天也發表共同政見，主張中央地方成立「半導體政策平台」，強化招商服務單一窗口功能，並協助解決設廠用水用電問題、完善交通路網，成為護國群山的靠山。盼透過聯合競選拉抬聲勢。

苗栗鍾東錦仍領先，綠營盼「集中選票」終結黑道執政

據《聯合新聞網》的最新民調指出，頻頻遭到外界質疑是「黑道」、「經營違法砂石場」的無黨籍候選人鍾東錦，仍以25％領先其他對手，但徐定楨也以20％的支持度緊追在後。

在政黨傾向上，鍾東錦雖脫黨參選，但卻分割了50％的藍營選票，讓國民黨籍的謝福弘僅有僅有22％的支持者支持；反觀民進黨則有73％選民支持徐定楨，政黨集結力遠勝國民黨。另外，中間選民有17％支持鍾東錦，15％支持徐定楨，10％支持宋國鼎。

基隆陷入五五波膠著

綜合《菱傳媒》和《ETtoday》報導，國民黨基隆市長候選人謝國樑比民進黨對手蔡適應早備戰，加上謝家「二信系統」在地影響力，藍營本預估勢如破竹，但距選戰倒數14天，謝在民調上持續領先，卻仍未有明顯差距。謝國樑今天更坦言選情緊繃，他會盡最大努力拉開差距，期待黨主席朱立倫能再來基隆為他加持，加上北北基桃聯合造勢，26日共同獲得勝選。

民進黨挾地方執政優勢，現任巿長林右昌高巿政滿意度，成民進黨候選人蔡適應最佳助選員；林右昌也全力投入輔選，陪同蔡適應掃街拉票，宛如自己在選第三任巿長。輔選團隊也認為，「右昌牌」發酵是這次選戰蔡適應民調倒吃甘蔗的關鍵原因，8年執政的公信力，會拆穿謝國樑「小愛爸爸」人設的假面具。

新竹棄保仍未發生，高虹安民調領先但年輕人選票流失

本次選舉也異常熱鬧的新竹市，其中聲勢看好的民眾黨高虹安近來接連爆發各種爭議，包括資策會論文抄襲、違法兼職、涉及詐領助理費、請男友當公費助理但捐款民眾黨等爭議。

不過根據《TVBS民調中心》最新調查結果顯示，目前仍以高虹安的支持度最高，為33%；其次為民進黨沈慧虹略增至28%；而國民黨林耕仁支持度則下滑至19%。高虹安與沈慧虹的差距由7個百分點，縮小至5個百分點。

交叉分析發現，20-29歲年輕選民對高虹安的支持度由50%下滑兩成以上，至27%，而支持沈慧虹則由25%增加至38%，由落後轉為領先高虹安，林耕仁則仍僅一成左右。

美學者分析：蔡英文壓力大、朱立倫成最大受益者

《法國廣播電台》報導，長期觀察台灣政情的美國斯坦福大學胡佛研究所台灣在印太地區計畫主任坦普曼（Kharis Templeman）認為，陳時中與民進黨一直希望將台北市長的選舉焦點提到國家安全、兩岸關係的規格，不過，除非未來兩周兩岸關係發生大事，否則民進黨候選人強調來自中國威脅的努力不會奏效。