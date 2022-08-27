【專訪】日籍音樂人櫻井弘二：在台灣的音樂路就像上了一艘賊船，而船長正是古靈精怪的張雨生
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今年最重要的願望，莫過於9月份在高雄衛武營演出的《湖底之鬼》能有好成績，Koji一直在挑戰自己，包括本次的音樂說故事劇場，要如何讓觀眾只聽聲音就能感覺劇情走向、人物情感與場景變化，觸發人們最極致的感管體驗。
文：陳威任
「我在台灣已經比在日本還久了。」櫻井弘二說。
總是把「喜歡」唸成「喜翻」，有空就在家烹飪或做甜點的音樂家櫻井弘二（Koji Sakurai），今年即將在衛武營國家藝術文化中心以《湖底之鬼》跟大家見面。
我們或許對這個名字不甚了解，但卻肯定聽過張雨生的〈我期待〉、〈口是心非〉，張惠妹的〈孤單Tequila〉，甚至是江蕙與伍思凱合唱的台語歌曲〈秋雨彼一暝〉，這些都是經過Koji巧手編曲的名作。
他不僅親身參與了1990年代台灣流行音樂最蓬勃的時期，統籌大型活動的音樂製作，其後更在大學裡任教，培育音樂相關人才。是什麼原因，讓這麼可愛又這麼厲害的Koji老師決定放棄日本NHK的工作，前來台灣闖蕩，而且一待就是三十個年頭呢？
故事的開端，或許要從被譽為「新音樂教父」的日本音樂家坂本龍一說起。那一年，Koji剛上國中，對音樂課本上的五線譜還沒有什麼好感，只是偶爾聽聽流行的搖滾樂，而日本的唱片行裡還沒有「Techno」這個音樂分類，只好將Yellow Magic Orchestra（簡稱YMO）的唱片放到搖滾樂的類別裡。
當年少的Koji推開眾多黑膠唱片，抽出YMO的同名專輯時，電唱機的唱針即將奏出的，是跟音樂密不可分的人生旅程。與德國的發電廠樂團（Kraftwerk）分別引領東、西方音樂潮流的YMO，迷幻的電子合成音樂風格，在日本率先引起廣大的關注，對Koji的音樂觀也造成非常大的衝擊，原來音樂可以這麼自由，這麼變化多端，從而燃起投身音樂的決心，開始替前往柏克萊音樂學院做準備。
在家人通力支持下，Koji也不負眾望，憑藉自己的天份跟努力完成學業，回到日本的NHK任職。但事與願違，雖是節目的音樂總監，實際上負責的工作內容卻完全無法自由發揮他的音樂才能。
一想到未來二、三十年可能都會這樣度過，Koji決定給自己一個機會，跟李壽全老師簽下工作合約來台。雖然一開始預計要做的兒童有聲書不了了之，所幸合約效力還在，也讓Koji有時間嘗試其他的工作，進而認識張雨生並擔任他的鍵盤手，正式踏入流行音樂圈。
Koji在台灣的音樂路，走起來就像上了一艘賊船，而船長正是古靈精怪的張雨生。說是鍵盤手，第一次合作的《卡拉OK Live・台北・我》就是一張融合了搖滾、民謠、爵士、古典、雷鬼等多種不同音樂風格的專輯，甚至是完全沒接觸過的舞台劇，都像是張雨生給Koji的突擊測驗，也幸好Koji總能見招拆招，再多陌生挑戰都正面對決。
每一次的陌生挑戰，都是Koji一展長才的絕佳舞台，同時也讓更多人注意到他。在搖滾音樂劇《吻我吧娜娜》取得巨大成功之後，Koji儼然是劇場界不可忽視的創作新星， 2003年因於豎琴家解瑄的音樂劇場《紅色薩拉邦》與朱宗慶打擊樂團的資深團員吳珮菁合作，而結識了朱宗慶老師，不僅開啟雙方至今二十年的合作關係，更拓展了Koji的工作規格。
2009年高雄世運是首次在台灣舉辦的國際大型綜合運動賽事，負責開幕式的Koji，也首次跳脫單一樂曲規格，全面性地統籌一個大型音樂製作。直到2017年台北世大運，再次擔綱大型活動的音樂總監，Koji早已是在台灣「深耕多年，橫跨多界」的全方位音樂人，對台灣的了解，讓他在音樂元素的運用更駕輕就熟，合乎情理，又不乏意外驚喜。然而，在這二十多年間，Koji除了音樂人，又多了一個不一樣的身份。
當然，在果陀與當時擔任演員的鄭詠珊相知相戀，進而成為台灣女婿，的確是一個新的身份，更大的轉變，是Koji成為教育者，以「創作」之外的方式推廣音樂理念，到大學裡教授音樂相關課程，過程中，鄭詠珊扮演了最關鍵的角色。
起初，Koji對自己的中文不夠自信，但是鄭詠珊看出他對音樂的熱情，加上對周遭環境與人們的關懷，非常適合進入教學現場，於是多方鼓勵Koji，協助他加強中文並準備面試資料，而Koji以輝煌亮眼的業界資歷，順利取得教職，至今仍在東吳大學及文化大學裡任教。
13歲才決定開始學音樂的Koji，很清楚自己該如何幫助音樂系與非音樂系的學生，即使多數非音樂系的學生未來不一定會直接從事音樂創作，卻極有可能在工作上碰到與音樂相關的人事物，自己的課程可以幫助大家更了解音樂，若能幫二十歲左右的同學們打開音樂這扇窗，在往後四五十年的人生裡，就像把12色的彩色筆升級成24色，甚至36色一樣，可以揮灑、看見的風景必定更加多彩亮麗。
回顧來台近三十年的歲月，Koji有太多難忘的的人事物。令Koji印象深刻的一件事是，有一回跟著張雨生到北京進行錄製交響樂的工作，當時的樂譜都是Koji親自手寫，總共四頁的分譜，到了錄音室發現譜架的數量跟大小，根本無法同時展示四頁的樂譜，如果折疊起來，那麼翻頁的聲音必定會一起錄進去。
當晚，連同製作助理，大夥一邊吃著披薩，一邊苦思解決辦法，看著吃完的披薩紙盒，Koji突然靈機一動，那個尺寸跟厚度還有寬度，只要稍微加工一下，正好可以成為譜架的延伸！於是，連張雨生也沒有偷懶，三人一起切割披薩紙盒，成功延伸了譜架，最後也順利完成錄製工作。
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。