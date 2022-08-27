【專訪】日籍音樂人櫻井弘二：在台灣的音樂路就像上了一艘賊船，而船長正是古靈精怪的張雨生

文：陳威任

「我在台灣已經比在日本還久了。」櫻井弘二說。

總是把「喜歡」唸成「喜翻」，有空就在家烹飪或做甜點的音樂家櫻井弘二（Koji Sakurai），今年即將在衛武營國家藝術文化中心以《湖底之鬼》跟大家見面。

我們或許對這個名字不甚了解，但卻肯定聽過張雨生的〈我期待〉、〈口是心非〉，張惠妹的〈孤單Tequila〉，甚至是江蕙與伍思凱合唱的台語歌曲〈秋雨彼一暝〉，這些都是經過Koji巧手編曲的名作。

他不僅親身參與了1990年代台灣流行音樂最蓬勃的時期，統籌大型活動的音樂製作，其後更在大學裡任教，培育音樂相關人才。是什麼原因，讓這麼可愛又這麼厲害的Koji老師決定放棄日本NHK的工作，前來台灣闖蕩，而且一待就是三十個年頭呢？

Photo Credit: 衛武營國家藝術文化中心提供

故事的開端，或許要從被譽為「新音樂教父」的日本音樂家坂本龍一說起。那一年，Koji剛上國中，對音樂課本上的五線譜還沒有什麼好感，只是偶爾聽聽流行的搖滾樂，而日本的唱片行裡還沒有「Techno」這個音樂分類，只好將Yellow Magic Orchestra（簡稱YMO）的唱片放到搖滾樂的類別裡。

當年少的Koji推開眾多黑膠唱片，抽出YMO的同名專輯時，電唱機的唱針即將奏出的，是跟音樂密不可分的人生旅程。與德國的發電廠樂團（Kraftwerk）分別引領東、西方音樂潮流的YMO，迷幻的電子合成音樂風格，在日本率先引起廣大的關注，對Koji的音樂觀也造成非常大的衝擊，原來音樂可以這麼自由，這麼變化多端，從而燃起投身音樂的決心，開始替前往柏克萊音樂學院做準備。

在家人通力支持下，Koji也不負眾望，憑藉自己的天份跟努力完成學業，回到日本的NHK任職。但事與願違，雖是節目的音樂總監，實際上負責的工作內容卻完全無法自由發揮他的音樂才能。

一想到未來二、三十年可能都會這樣度過，Koji決定給自己一個機會，跟李壽全老師簽下工作合約來台。雖然一開始預計要做的兒童有聲書不了了之，所幸合約效力還在，也讓Koji有時間嘗試其他的工作，進而認識張雨生並擔任他的鍵盤手，正式踏入流行音樂圈。

Photo Credit: 衛武營國家藝術文化中心提供

Koji在台灣的音樂路，走起來就像上了一艘賊船，而船長正是古靈精怪的張雨生。說是鍵盤手，第一次合作的《卡拉OK Live・台北・我》就是一張融合了搖滾、民謠、爵士、古典、雷鬼等多種不同音樂風格的專輯，甚至是完全沒接觸過的舞台劇，都像是張雨生給Koji的突擊測驗，也幸好Koji總能見招拆招，再多陌生挑戰都正面對決。

每一次的陌生挑戰，都是Koji一展長才的絕佳舞台，同時也讓更多人注意到他。在搖滾音樂劇《吻我吧娜娜》取得巨大成功之後，Koji儼然是劇場界不可忽視的創作新星， 2003年因於豎琴家解瑄的音樂劇場《紅色薩拉邦》與朱宗慶打擊樂團的資深團員吳珮菁合作，而結識了朱宗慶老師，不僅開啟雙方至今二十年的合作關係，更拓展了Koji的工作規格。

2009年高雄世運是首次在台灣舉辦的國際大型綜合運動賽事，負責開幕式的Koji，也首次跳脫單一樂曲規格，全面性地統籌一個大型音樂製作。直到2017年台北世大運，再次擔綱大型活動的音樂總監，Koji早已是在台灣「深耕多年，橫跨多界」的全方位音樂人，對台灣的了解，讓他在音樂元素的運用更駕輕就熟，合乎情理，又不乏意外驚喜。然而，在這二十多年間，Koji除了音樂人，又多了一個不一樣的身份。

當然，在果陀與當時擔任演員的鄭詠珊相知相戀，進而成為台灣女婿，的確是一個新的身份，更大的轉變，是Koji成為教育者，以「創作」之外的方式推廣音樂理念，到大學裡教授音樂相關課程，過程中，鄭詠珊扮演了最關鍵的角色。

起初，Koji對自己的中文不夠自信，但是鄭詠珊看出他對音樂的熱情，加上對周遭環境與人們的關懷，非常適合進入教學現場，於是多方鼓勵Koji，協助他加強中文並準備面試資料，而Koji以輝煌亮眼的業界資歷，順利取得教職，至今仍在東吳大學及文化大學裡任教。

13歲才決定開始學音樂的Koji，很清楚自己該如何幫助音樂系與非音樂系的學生，即使多數非音樂系的學生未來不一定會直接從事音樂創作，卻極有可能在工作上碰到與音樂相關的人事物，自己的課程可以幫助大家更了解音樂，若能幫二十歲左右的同學們打開音樂這扇窗，在往後四五十年的人生裡，就像把12色的彩色筆升級成24色，甚至36色一樣，可以揮灑、看見的風景必定更加多彩亮麗。

Photo Credit: 衛武營國家藝術文化中心提供

回顧來台近三十年的歲月，Koji有太多難忘的的人事物。令Koji印象深刻的一件事是，有一回跟著張雨生到北京進行錄製交響樂的工作，當時的樂譜都是Koji親自手寫，總共四頁的分譜，到了錄音室發現譜架的數量跟大小，根本無法同時展示四頁的樂譜，如果折疊起來，那麼翻頁的聲音必定會一起錄進去。

當晚，連同製作助理，大夥一邊吃著披薩，一邊苦思解決辦法，看著吃完的披薩紙盒，Koji突然靈機一動，那個尺寸跟厚度還有寬度，只要稍微加工一下，正好可以成為譜架的延伸！於是，連張雨生也沒有偷懶，三人一起切割披薩紙盒，成功延伸了譜架，最後也順利完成錄製工作。