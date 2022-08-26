【專訪】1976樂團：鐵漢柔情，依舊76，依舊找尋著相近頻率的你和我
我們想讓你知道的是
儘管1976不再時常演出，不再一直練團，甚至每個人都有自己的生活處境要面對，但無法只用斷章取義的那些精神層面，在阿凱這段話裡，還是很紮實。結合大麻與阿凱所說的精神與歸屬，相對應的代入感之中，我們因為1976而凝聚在一起的那些，不曾真正因為時空不同、年紀增長而有所改變。
1.
跟1976樂團相約在熟悉的「海邊的卡夫卡」，這個咖啡館，即將在明年初劃下句點。會不會是最後一次在這裡和1976聊天呢？
幸好，1976仍在，「依舊76」，即將於下半年展開巡演。由Legacy企劃的「鐵漢柔情」系列，時隔八個月，1976將再度登台演出專場。
阿凱問我：「那你覺得1976比較鐵漢還是比較柔情？」
嗯，好問題呢。作為資深的76迷，一時間也還需要思考呢。
肯定兩者都有，在人生的不同時刻。
2.
在吉他手大麻的臉書上，瞥見近日1976已經相聚，密集練團。
阿凱說，「我們本來就有打算（密集的練團），剛好Legacy來邀約演出，馬上就答應了，如果沒有答應，我們可能會更慢。」
上一張專輯已是八年前，近年的演出，不算多，團員各自也都有不一樣的生活樣貌。在這個年紀段裡，1976仍然有著代表性，不只是樂團，他們也映照初台北城市的變化，玩團文化的變遷。
在這個時代區塊裡，1976一直都是既懷舊又新潮的名字。
這四位玩團少年，踏進中年，過著什麼樣的日子呢？
鼓手大師兄去年開始迷上騎重機，買很多實體唱片，依舊聽大量的音樂，多為了個人喜好，而非創作。貝斯手子喬作為較為年輕的團員，也步入全職奶爸，剛帶三歲孩子去打了莫德納疫苗，因為疫情和家庭，幾乎沒出門，最近每週練團是他最開心的時候。
大麻開始思考玩樂團與人生的關係，近年做過咖啡館生意，日常還是教琴、當錄音師，就他的說法，「也算是上班族」。阿凱經營新團有成，康士坦的變化球、逃走鮑伯非常活躍，以自己所寫故事為底的舞台劇「21號咖啡店」公演在即，訪問當日，他從高雄一路開車抵達海邊的卡夫卡，為著高流卡夫卡展店忙碌，「嘗試新的事情，很忙，但不會很累。」
四種生活，重回彼此共同的軌道，1976。每週練團三小時，閒聊很重要，練習的思考也不太一樣。
難免會想起，過去與現在。
3.
曾經，1976是不用特別「練團」的，台上直接演新歌是日常。那時候，演出很多，「基地」地下社會還在，阿凱可以直接把麥克風交給台下，去旁邊自己點起一根菸。1976的「鐵漢」，在於他們的天賦與青春。
「停滯一段時間，蠻久沒出來，也會慌啊。」大麻邊說邊想起以前跟現在練團的不同樣貌「高中時，沒有為了成果發表在練團啊。每天都背著吉他，每天就想著要練團，有時候想到『這禮拜要去海國練團』，就很興奮。」反而真的『變大人』了，把樂團當作工作時，大家沒事混在一起，寫歌、練團，練完跑去挪威森林咖啡館坐一下。已經不是那種時期了。
跟電腦錄音有關，跟樂團的經營狀態也有關。
跟青春也有關。
「以前先表演、練團，直接台上就表演那些歌，現在反而是在電腦前先生出來，才去想表演的事。」大麻很懷念直接演的感受，但作為一個「科學家」，他也知道電腦帶來的改變，其來有自。
大師兄則是猛然想起，《耳機裡的新浪潮》時期，那是他剛從日本回來的時候，「歌曲都表演過很多次，才去錄專輯⋯⋯甚至好像現場反應都快要變差了才去錄專輯。」「那之後的歌好像都是一次錄好，才發表，大家聽完，才有現場，那去想現場能不能執行出來（專輯的樣子）。」
所以，以前不太「練」新歌嗎？
「那時候沒有在練新歌，直接演就好了，反正也不會被上傳到YouTube。」說起這句時，大麻的神情好像這件事根本再正常不過了。
「還是會有災難的現場啦，但沒關係，演起來很爽很帥就好了」提起這件事，阿凱的神情，跟大麻，極為相似。
那就是一個帥氣樂團的樣子吧，我想。那些年一起聽過狂暴1976的樂迷，有幸在歌曲成為「錄音成品」前就聽爽爽的樂迷，一定都還相信著，1976的帥氣。
對我來說，那書寫了台灣indie音樂最棒的直覺、天份與場景。
4.
回到練團的狀態，大家感受又是如何呢？
阿凱表示，看到很多新的樂團演出，每次看，都會想著如果是自己演出，要怎麼演，要說些什麼話。「其實還是很想看到76的演出」。
大師兄說，近年自己作息已經很固定，「因為要顧身體」，回歸練團室做新歌，「居然可以熬夜，做新歌時，不容易累」。
子喬開始改用貝斯寫歌了，發現自己原來「還是有能力編出自己喜歡的作品」，也用midi自己編了不少歌曲，放在76的創作資料夾，團員笑稱「其實可以出一張個人專輯」。
大麻也希望固定的練團可以帶來新作品。「畢竟遇到演出時，練演出的歌還是多些，新歌就比較沒辦法好好弄。」
這次演出的曲目，會是「一些以前比較少演出的歌曲」。
「1976一起做了一些歌，是大家沒那麼熟悉的，但它們真的很好。當然，大家都認識的那些歌，作為互動、口號呼喊，也是很棒的。我們很少演的歌，沒有那麼口號式，比較仔細，比較琢磨，比方說〈重返金銀島〉、〈平凡的早晨〉，但因為現場反應不是很熱烈，所以沒那麼常演。」
「以前覺得『現場』做不到。『不紅』的那些歌，藝術價值比較高的歌，如今練團的狀態都蠻棒的。錄音版本的小巧思，以前會覺得，現場做蠻麻煩的，台下也get不到，但現在，團員各自有『小技術』，在舞台上，可以去放大、去玩。」
「我們真的有變比較厲害，這些歌，好像到了我們可以表演的時候。」
Tags：
圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
我們想讓你知道的是
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
行政院科技會報辦公室 廣告