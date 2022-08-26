【專訪】1976樂團：鐵漢柔情，依舊76，依舊找尋著相近頻率的你和我

1.

跟1976樂團相約在熟悉的「海邊的卡夫卡」，這個咖啡館，即將在明年初劃下句點。會不會是最後一次在這裡和1976聊天呢？

幸好，1976仍在，「依舊76」，即將於下半年展開巡演。由Legacy企劃的「鐵漢柔情」系列，時隔八個月，1976將再度登台演出專場。

阿凱問我：「那你覺得1976比較鐵漢還是比較柔情？」

嗯，好問題呢。作為資深的76迷，一時間也還需要思考呢。

肯定兩者都有，在人生的不同時刻。

Photo Credit: Legacy提供 左起：鼓手大師兄、主唱阿凱、吉他手大麻、貝斯手子喬

2.

在吉他手大麻的臉書上，瞥見近日1976已經相聚，密集練團。

阿凱說，「我們本來就有打算（密集的練團），剛好Legacy來邀約演出，馬上就答應了，如果沒有答應，我們可能會更慢。」

上一張專輯已是八年前，近年的演出，不算多，團員各自也都有不一樣的生活樣貌。在這個年紀段裡，1976仍然有著代表性，不只是樂團，他們也映照初台北城市的變化，玩團文化的變遷。

在這個時代區塊裡，1976一直都是既懷舊又新潮的名字。

這四位玩團少年，踏進中年，過著什麼樣的日子呢？

鼓手大師兄去年開始迷上騎重機，買很多實體唱片，依舊聽大量的音樂，多為了個人喜好，而非創作。貝斯手子喬作為較為年輕的團員，也步入全職奶爸，剛帶三歲孩子去打了莫德納疫苗，因為疫情和家庭，幾乎沒出門，最近每週練團是他最開心的時候。

大麻開始思考玩樂團與人生的關係，近年做過咖啡館生意，日常還是教琴、當錄音師，就他的說法，「也算是上班族」。阿凱經營新團有成，康士坦的變化球、逃走鮑伯非常活躍，以自己所寫故事為底的舞台劇「21號咖啡店」公演在即，訪問當日，他從高雄一路開車抵達海邊的卡夫卡，為著高流卡夫卡展店忙碌，「嘗試新的事情，很忙，但不會很累。」

四種生活，重回彼此共同的軌道，1976。每週練團三小時，閒聊很重要，練習的思考也不太一樣。

難免會想起，過去與現在。

Photo Credit: Legacy提供 經典神團重回江湖！1976宣布將於9月在Legacy開唱

3.

曾經，1976是不用特別「練團」的，台上直接演新歌是日常。那時候，演出很多，「基地」地下社會還在，阿凱可以直接把麥克風交給台下，去旁邊自己點起一根菸。1976的「鐵漢」，在於他們的天賦與青春。

「停滯一段時間，蠻久沒出來，也會慌啊。」大麻邊說邊想起以前跟現在練團的不同樣貌「高中時，沒有為了成果發表在練團啊。每天都背著吉他，每天就想著要練團，有時候想到『這禮拜要去海國練團』，就很興奮。」反而真的『變大人』了，把樂團當作工作時，大家沒事混在一起，寫歌、練團，練完跑去挪威森林咖啡館坐一下。已經不是那種時期了。

跟電腦錄音有關，跟樂團的經營狀態也有關。

跟青春也有關。

「以前先表演、練團，直接台上就表演那些歌，現在反而是在電腦前先生出來，才去想表演的事。」大麻很懷念直接演的感受，但作為一個「科學家」，他也知道電腦帶來的改變，其來有自。

大師兄則是猛然想起，《耳機裡的新浪潮》時期，那是他剛從日本回來的時候，「歌曲都表演過很多次，才去錄專輯⋯⋯甚至好像現場反應都快要變差了才去錄專輯。」「那之後的歌好像都是一次錄好，才發表，大家聽完，才有現場，那去想現場能不能執行出來（專輯的樣子）。」

所以，以前不太「練」新歌嗎？

「那時候沒有在練新歌，直接演就好了，反正也不會被上傳到YouTube。」說起這句時，大麻的神情好像這件事根本再正常不過了。

「還是會有災難的現場啦，但沒關係，演起來很爽很帥就好了」提起這件事，阿凱的神情，跟大麻，極為相似。

那就是一個帥氣樂團的樣子吧，我想。那些年一起聽過狂暴1976的樂迷，有幸在歌曲成為「錄音成品」前就聽爽爽的樂迷，一定都還相信著，1976的帥氣。

對我來說，那書寫了台灣indie音樂最棒的直覺、天份與場景。

Photo Credit: Legacy提供 許久沒有專場演出的1976一公布演出消息，歌迷感動喊：「終於等到青春回來！」

4.

回到練團的狀態，大家感受又是如何呢？

阿凱表示，看到很多新的樂團演出，每次看，都會想著如果是自己演出，要怎麼演，要說些什麼話。「其實還是很想看到76的演出」。

大師兄說，近年自己作息已經很固定，「因為要顧身體」，回歸練團室做新歌，「居然可以熬夜，做新歌時，不容易累」。

子喬開始改用貝斯寫歌了，發現自己原來「還是有能力編出自己喜歡的作品」，也用midi自己編了不少歌曲，放在76的創作資料夾，團員笑稱「其實可以出一張個人專輯」。

大麻也希望固定的練團可以帶來新作品。「畢竟遇到演出時，練演出的歌還是多些，新歌就比較沒辦法好好弄。」

這次演出的曲目，會是「一些以前比較少演出的歌曲」。

「1976一起做了一些歌，是大家沒那麼熟悉的，但它們真的很好。當然，大家都認識的那些歌，作為互動、口號呼喊，也是很棒的。我們很少演的歌，沒有那麼口號式，比較仔細，比較琢磨，比方說〈重返金銀島〉、〈平凡的早晨〉，但因為現場反應不是很熱烈，所以沒那麼常演。」

「以前覺得『現場』做不到。『不紅』的那些歌，藝術價值比較高的歌，如今練團的狀態都蠻棒的。錄音版本的小巧思，以前會覺得，現場做蠻麻煩的，台下也get不到，但現在，團員各自有『小技術』，在舞台上，可以去放大、去玩。」

「我們真的有變比較厲害，這些歌，好像到了我們可以表演的時候。」