【2022酷兒影展】六部台灣短片，帶領觀眾推開性別的門，奔向流動多元的新世界

文：陳宏瑋（波昂刺刺）

性別是一輩子的議題。打從出生，人類就被社會、世俗所規範期待。於是乎，威權的二元性別體制，像是結界般封印想像思考。多數的人，就這麼被安排人生；直至自我認同開始掙扎，嘗試逃脫僵固的性別定義，推開性別的門，奔向流動多元的新世界。

要如何推開性別的門呢？有人用肉身體驗情慾、有人用閱讀拓展眼界，有人則選擇觀看電影。從三十年前的台灣金馬國際影片觀摩展策劃「愛在愛滋蔓延時」單元，加速「同志」一詞在台灣流傳，扎根融入本土文化脈絡發展。至此，同志電影、酷兒電影穿梭在各大影展，影迷觀眾見識到迥異繁盛的性別模樣。

儘管電影讓觀眾推開性別的門；但電影圈很愛高格調地大談闊論：「電影是電影、XX是XX。」XX通常講的是政治，但我想，性別也通。這群高格調份子說電影是藝術，評判電影要看整體美學，不可以只看性別。

如此的fucking bullshit言論，從沒想過自己的美學養成建構奠基於異性戀文化。一方面在教育、生活面大聲疾呼性別很重要，另外一方面評論電影時性別變得不重要。性別成為評價電影的小眾觀點，好多的細節、生命經驗就此忽略埋沒。

慶幸的是，台灣國際酷兒影展從第一屆以來，堅持選映台灣在地同志／酷兒電影，讓這些作品得以用性別角度正視。本屆的台灣短片競賽單元共有六部作品，我依序介紹。

《雙面曹里歐》（Leo & Nymphia）

故事主講述變裝皇后曹里歐的藝術創作以及多彩多姿的生活日常。特別的是，紀錄片導演潘信安將自己的視角置入其中。潘信安過去就讀花蓮慈濟大學曾獲頒「全國優秀青年」，他是社會中主流價值認為的「模範」、「優秀」。

相比之下，藝術表演的變裝皇后是多數家長認為的不正當職業。拍攝過程中，導演不斷質疑自我認定的社會主流價值觀，他開始懷疑自己能不能像被攝者做自己。創作者的迷惘困惑是本片的精彩之處。

Photo Credit: 酷兒影展提供 《雙面曹里歐》劇照

《桶妝仙女》（Tank Fairy）

全片故事講述一名小男孩，遇到送瓦斯的變裝皇后，遂打開「開關」追尋自己的性別展演。美裔導演雷利運用MV形式衝撞台灣敘事電影的框架，暨奇幻又可愛，本片是近年最ㄎㄧㄤ的性別電影。

Photo Credit: 酷兒影展提供 《桶妝仙女》劇照

《未泯》（A Rolling Stone）

故事圍繞在男同志羅義皇，他同時具備作家、創作者、更生人的身份。作為紀錄片被攝者，羅義皇企圖在鏡頭前「表演」自己的人生，藉此找到自己的存在與自信。全片看得出他的主導性快要凌駕於導演，讓導演反像是個觀眾與攝影師。彼此交互的拉拔，是這部紀錄片的一大看點。

Photo Credit: 酷兒影展提供 《未泯》劇照

《玫瑰色的裙》（Rose Skirt）

啟發至葉永鋕事件，改編至新北市板橋高中在校學生發起的「板中男裙—裙聚效應」活動。故事講述台灣青少年的幽微不明的性別認同，主角嚮往女性裝扮，卻畏懼吐露內心祕密。直到他偶然遇見一名跨性別者，於是開始嘗試不同的扮裝。整體而言，這是部能動性非常高的電影。

Photo Credit: 酷兒影展提供 《玫瑰色的裙》劇照

《悄悄告訴她》（Swimming In The Dark）

是台灣典型青春電影，可以說是當代的《藍色大門》。全片故事講述兩名泳隊少女面對比賽壓力的情感矛盾。《悄悄告訴她》執行得很成功，從兩女的曖昧拉扯，會令觀者不自覺聯想起個人青春時期的苦澀回憶。

Photo Credit: 酷兒影展提供 《悄悄告訴她》劇照

《台北過手無暝無日》（Do Not Go Gentel In Taipei）

由三位新生代翹楚演員李雪、王渝萱與潘綱大所共同詮釋演繹。別於台灣同志電影很愛講的小清新，這部片十分重口味。劇情描繪一對女同志伴侶的情慾探索。最特別的是，這場情慾探索意外觸發一起犯罪事件。本片擷取至導演王逸鈴正在籌備的電影長片文本，無論是說故事、攝影、美術甚至是場面調度，絕對是本屆影展名列前茅的作品。

Photo Credit: 酷兒影展提供 《台北過手無暝無日》劇照

以上六部作品，呈現出台灣年度同志／酷兒電影的切面。影展競賽是電影播映的平臺，刺激著觀眾辯證性的思考，而台灣國際酷兒影展又是當中最非主流、反霸權的。同婚之後，個體生命並非轉化為同質，而是更重視個體的差異。因此我們看見更細緻的名詞稱謂、更量身打造的法條規範。性別何其複雜，讓我們推開性別的門，用電影產看見各種可能性。

影展資訊

名稱：2022第9屆台灣國際酷兒影展

地點＆日期：台北國賓長春8／26-28、台中站前秀泰9／3-4、全國線上影展8／29-9／11

更多詳情請點台灣國際酷兒影展粉絲專頁或是官網查詢

Photo Credit: 台灣國際影音與教育協會提供

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航