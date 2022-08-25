日本索尼半導體社長：台積電熊本廠打造本土供應鏈，是「矽島九州」復活的契機

台積電（TSMC）位於日本九州熊本縣菊陽町的半導體工廠，已於今（2022）年4月動工，預定2024年底前開始生產，其最大投資夥伴——日本索尼半導體（Sony Semiconductor Manufacturing）社長強調，台積電將成為日本「矽島九州」復活的契機。

打造半導體供應鏈，日本產官學動起來！

1980年代日本半導體市占率逼近50%，美國貿易逆差日益擴大，為緩和其國內高漲的不滿情緒，美國迫使日本開放市場，又使日圓大幅升值，導致日本電子產品失去競爭優勢，與此同時拉抬韓國成為重要零組件供應國。

近日，日本索尼（Sony）集團旗下子公司索尼半導體製造社長山口宜洋接受《日經新聞》表示，之前台積電進駐九州打造當地半導體供應鏈，成為「矽島九州」復活的契機。

山口宜洋強調，日本產官學界已出現最近10年從未有過的行動。

行動除了由日本經產省主導設立人才培育計畫，還包含美日「經濟版2+2」會議中達成協議共同研發半導體先進製程2奈米（N2）技術，目前由美國國立研究機構和日本的大學成立聯盟，協同企業IBM、英特爾共同合作。

據《日經中文》報導指出，日前，日本經濟產業大臣萩生田光一考察IBM的研究所後，鎖定該公司的技術「FinFET」和「全環繞柵極（gate-all-around、簡稱GAA)」等技術。其中，GAA技術決定半導體「摩爾定律」是否能持續維持的關鍵。

台積電成「矽島九州」復活關鍵

事實上，台積電和索尼合作後，關係變得更為微妙。過去台積電是各大品牌業者的晶圓代工夥伴，包含蘋果、索尼及英特爾等電子巨擘，但受到日本政策影響，索尼也開始打造了晶圓代工業務，表面上隨然保有合作關係，但是在半導體設備、人才乃至於日後客戶，均有主導權磨合的可能。

山口宜洋說明，雖然日後在「徵才」上能會相互競爭（和台積電），但是期待會對該公司帶來良性刺激。若不將全國的人才集中至九州的話、就無法和全球競爭，他更期待半導體有興趣的人才都可以匯聚於九州。

目前，台積電、索尼和日本政府三方於九州熊本打造以FinFET技術生產的28奈米（N28）至28（N28）之成熟製程晶圓工廠，整體投資金額86億美元（日本政府補助（34.7億美金）。聘用員工達1700名，這其中台灣派遣320名工程師、索尼則調度200名進行合作，剩餘則另外招聘。工廠目標月產能5.5萬片，預計於2024年12月開始出貨。

該工廠將由台積電晶圓代工服務子公司JASM負責營運，而Sony旗下完全子公司索尼半導體解決方案公司（SSS）以及日本汽車業龍頭豐田汽車（Toyota）、日本汽車零組件大廠Denso皆成為業務夥伴。

日本不畏懼產業翻轉，仍積極投資半導體

不過，隨著近來半導體市況雜音頻傳，部分中國晶圓代工廠傳出調降價格，根據《經濟日報》描述「降幅很有感」，意味晶圓庫存壓力日益攀高。其中台灣IC設計業者，包含聯發科、聯詠等大廠均表示市場疲弱，將廠商共體時艱，甚至還有不具名的IC設計業者透露，要求客戶端希望「降價」。

面對市況可能翻轉，日本業者仍不為所動強勁投資，例如半導體材料商大日本印刷（DNP）到2023年度前，還會投資近100億日元，增加位於日本、中國及台灣生産線；日本三菱化學今年投資幾十億日元，將高純度硫酸的産能提高到原來的1.5倍。

日本半導體製造裝置協會（SEAJ）預計2022年日本半導體製造設備的銷售額將比去年增加17%，達到4.02兆日元，比今年1月的預測上調4783億日元，顯示供應鏈上游依然在積極投資半導體。

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核稿編輯：翁世航