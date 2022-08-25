日本索尼半導體社長：台積電熊本廠打造本土供應鏈，是「矽島九州」復活的契機
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日本無懼近日半導體市況屢傳雜音，其產官學動起來加碼投資，而日本索尼半導體（Sony Semiconductor Manufacturing）社長強調，台積電將成為日本「矽島」九州復活的契機。
台積電（TSMC）位於日本九州熊本縣菊陽町的半導體工廠，已於今（2022）年4月動工，預定2024年底前開始生產，其最大投資夥伴——日本索尼半導體（Sony Semiconductor Manufacturing）社長強調，台積電將成為日本「矽島九州」復活的契機。
打造半導體供應鏈，日本產官學動起來！
1980年代日本半導體市占率逼近50%，美國貿易逆差日益擴大，為緩和其國內高漲的不滿情緒，美國迫使日本開放市場，又使日圓大幅升值，導致日本電子產品失去競爭優勢，與此同時拉抬韓國成為重要零組件供應國。
近日，日本索尼（Sony）集團旗下子公司索尼半導體製造社長山口宜洋接受《日經新聞》表示，之前台積電進駐九州打造當地半導體供應鏈，成為「矽島九州」復活的契機。
山口宜洋強調，日本產官學界已出現最近10年從未有過的行動。
行動除了由日本經產省主導設立人才培育計畫，還包含美日「經濟版2+2」會議中達成協議共同研發半導體先進製程2奈米（N2）技術，目前由美國國立研究機構和日本的大學成立聯盟，協同企業IBM、英特爾共同合作。
據《日經中文》報導指出，日前，日本經濟產業大臣萩生田光一考察IBM的研究所後，鎖定該公司的技術「FinFET」和「全環繞柵極（gate-all-around、簡稱GAA)」等技術。其中，GAA技術決定半導體「摩爾定律」是否能持續維持的關鍵。
台積電成「矽島九州」復活關鍵
事實上，台積電和索尼合作後，關係變得更為微妙。過去台積電是各大品牌業者的晶圓代工夥伴，包含蘋果、索尼及英特爾等電子巨擘，但受到日本政策影響，索尼也開始打造了晶圓代工業務，表面上隨然保有合作關係，但是在半導體設備、人才乃至於日後客戶，均有主導權磨合的可能。
山口宜洋說明，雖然日後在「徵才」上能會相互競爭（和台積電），但是期待會對該公司帶來良性刺激。若不將全國的人才集中至九州的話、就無法和全球競爭，他更期待半導體有興趣的人才都可以匯聚於九州。
目前，台積電、索尼和日本政府三方於九州熊本打造以FinFET技術生產的28奈米（N28）至28（N28）之成熟製程晶圓工廠，整體投資金額86億美元（日本政府補助（34.7億美金）。聘用員工達1700名，這其中台灣派遣320名工程師、索尼則調度200名進行合作，剩餘則另外招聘。工廠目標月產能5.5萬片，預計於2024年12月開始出貨。
該工廠將由台積電晶圓代工服務子公司JASM負責營運，而Sony旗下完全子公司索尼半導體解決方案公司（SSS）以及日本汽車業龍頭豐田汽車（Toyota）、日本汽車零組件大廠Denso皆成為業務夥伴。
日本不畏懼產業翻轉，仍積極投資半導體
不過，隨著近來半導體市況雜音頻傳，部分中國晶圓代工廠傳出調降價格，根據《經濟日報》描述「降幅很有感」，意味晶圓庫存壓力日益攀高。其中台灣IC設計業者，包含聯發科、聯詠等大廠均表示市場疲弱，將廠商共體時艱，甚至還有不具名的IC設計業者透露，要求客戶端希望「降價」。
面對市況可能翻轉，日本業者仍不為所動強勁投資，例如半導體材料商大日本印刷（DNP）到2023年度前，還會投資近100億日元，增加位於日本、中國及台灣生産線；日本三菱化學今年投資幾十億日元，將高純度硫酸的産能提高到原來的1.5倍。
日本半導體製造裝置協會（SEAJ）預計2022年日本半導體製造設備的銷售額將比去年增加17%，達到4.02兆日元，比今年1月的預測上調4783億日元，顯示供應鏈上游依然在積極投資半導體。
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核稿編輯：翁世航
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不送月餅送什麼？3大中秋禮盒選購要點，教你企業公關送禮不失禮
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中秋佳節即將到來，也是企業籌備公關送禮，藉此表達感謝、維繫關係的重要時刻。然而疫情之下預算大減，如何把握重要的傳統節日，將心意送的巧妙、創新，又能一舉提升企業和品牌形象？一起來看企業中秋贈禮的3大選購要點。
習俗傳承至今，現代人的職場交際彷彿就是家族縮影。舉例來說，企業每逢中秋籌備的企業顧客及公關贈禮，便是透過中秋節日的禮尚往來，向平時有公務往來的客戶、協力廠商及官方民間團體，藉此表達一年來的感謝心意，並繼續維繫合作關係的情誼。許多調研發現，企業公務送禮的預算，即使在近2年疫情衝擊、禮金預算大減之下，仍是多數公司的必要支出。
此外，現代節日的送禮趨勢早已改變，許多人不再希望收到傳統月餅，也讓企業總務採購開始苦惱；如何在精準的預算裡切中當下送禮趨勢，又能呈現送禮者的獨到品味？一起來看看企業顧客、公關贈禮的3大中秋禮盒選購要點，教你將心意送得巧妙又創新。
要點一、彰顯職人精神：運用高級食材，重新演繹禮盒人情味
中秋送禮除了傳統月餅，佔據華人節日一席之地的肉鬆、肉乾也不可小覷。這項道地傳統美食傳承自職人手作精神，代表著濃濃的人情味傳遞，是老饕紛紛推薦的在地伴手禮；其中若使用高級食材如黑豬肉及松露，更能彰顯企業及品牌與眾不同的格調，重新演繹出濃厚人情味。
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要點二、展現創意印象：創新燒烤系美食，共享中秋團圓記憶
除了吃月餅撥柚子，台灣人自80年代起開始盛行中秋前後家家戶戶來烤肉，「中秋」等於「烤肉」的印象可說是深植台灣人心！尤其是近2年受到疫情影響，許多節日因無法群聚而取消，這時候若能挑選具有中秋美食印象的禮盒贈送，收禮者肯定倍感窩心、留下深刻印象。
新東陽在中秋節推出的「XO烏金黑豬肉乾」可說匠心獨具，以野生烏魚子特製而成的烏金XO醬，再搭配獨家秘製醬汁低溫醃漬而成，經高溫烘烤讓肉乾更持久入味，XO醬使豬肉乾更加鮮美，肉質更綿軟細膩且鬆軟易嚼。明明是在品嚐肉乾，卻能聞到撲鼻而來的烏金XO醬烤肉香氣，高檔食材透過創意完美展現，絕對能讓收禮者津津樂道，體會「一家烤肉萬家香」的道地台灣人情味。
三、提升環保形象：綠色有機用品，提升企業環境友善形象
全球掀起環保意識，送禮也愈來愈符合環保趨勢，訴求簡約設計的包裝、具有綠色意識的禮盒，能夠大大提升企業和品牌的形象質感。要選購更加環保的中秋禮盒，首先是掌握「一多三少」原則，即產品份量多、包裝材料少、材質種類少、印刷少，降低禮盒垃圾對環境的衝擊。
其次可選擇具有綠色意識的有機生活用品，同時把握自備、重複及少用原則，就能在中秋團圓時刻從生活中減少廢棄物。例如新東陽的〈千江月禮盒〉就特別附上一款「環保蜂蠟布」，抗菌的天然蜂蠟和柔軟的有機棉布，能取代保鮮膜不怕殘留塑化劑，還能為食材保濕、保鮮。不只可以拿來包裹肉乾品嚐，只要以冷水洗淨即可多次重複使用，對環境更佳友善。
而且蜂蠟布相比保鮮膜的製作過程更加低碳減塑，新東陽的時尚蜂蠟布是與綠色工廠的精神結合，一年減少66m²的保鮮膜，為地球盡一份心力。此外，新東陽〈千江月禮盒〉更有簡約時尚的設計風格，特別適合企業顧客及公關贈禮，送禮高級又大方實用，便利收禮人享用及保鮮美食的綠色設計「蜂蠟布」，更是提升送禮者企業綠色環保的形象。
中秋佳節傳遞初心，新東陽千江月禮盒
我們向來熟悉的中秋習俗，包括享用月餅等應景食品，一家團聚祭祖感謝祖先庇佑，賞月慶祝圓滿和豐收等等；整個漢文化圈各地習俗雖略有不同，卻都與「月亮」、「團圓」有著密切關係。現代人如何結合當代的風土民情，讓傳統文化繼續綿延流傳，傳遞初心絕對是不二法門。
宋朝高僧編撰的《普燈錄》有句「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」，北宋詩人黃庭堅也曾在《五祖演禪師真贊》提及「無心萬事禪，一月千江水」，兩句皆勾勒出千江映月的詩情畫意，讀來令人回歸初心而廣為流傳。經典品牌「新東陽」多年來以創新傳統美食文化為己任，選在中秋佳節推出〈千江月禮盒〉呈現千江映月的雅緻意境，跳脫傳統月餅禮盒範疇；不僅運用高級食材彰顯職人精神，以創新XO烏金黑豬肉乾展現創意印象，超好蓋蜂蠟布更是幫助企業提升綠色環保形象、凸顯企業格調，是企業公關贈禮表達感謝、維繫關係的創新好選擇。今年中秋節，就選擇新東陽的獨家環保特色千江月禮盒，讓你送禮超體面！