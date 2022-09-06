《丹麥SUPER老師這樣教！》作者序：我不禁想，離開哥本哈根搬到首爾，讓我的孩子錯過了什麼？

文：馬庫斯・班辛（Markus Bernsen）、吳連鎬（Yeonho Oh）

台灣版作者序

丹麥人有句話說：「你以為很了解自己，等你有了孩子才知不然。」孩子就是有辦法改變你看待事物的觀點，改變你看待全世界的眼光。

這是我的經驗之談。我在丹麥長大，但身為駐外記者，我行遍天下，足跡無遠弗屆，漸漸也將自己視為一個世界公民。我總說自己很快就能適應異國文。我在中國、柬埔寨和韓國都生活過、工作過，自認格外融入亞洲的傳統和規範。但後來我有了孩子。準確來說，我們是在不到兩年內連有了三個孩子。先是生了個男孩彼得（Peter），一年多一點又生了龍鳳胎亞克柏（Jakob）和蕾貝卡（Rebekka）。而後時序來到二○一四年夏天，我們夫妻帶著家中的新成員，一家子搬到韓國首爾。妻子要到丹麥大使館赴任，我則要為北歐發行量最大的報紙《週末報》（Weekendavisen）撰寫日韓新聞。

東北亞的都會生活和哥本哈根的家庭生活很不一樣，但我們愛首爾的快步調和活力。大家都很親切熱情，也很喜歡小小孩。到處都會碰到有人擠眉弄眼地逗我們的孩子，又或者捏捏他們的臉頰、請他們吃點心。

每逢週末，我們一家人就到郊外欣賞自然美景。我會用特製的背包揹雙胞胎，一個揹在胸前，一個揹在背後。如此一來，我們就能全家一起去爬山。

我很滿意我們在亞洲的新生活。三個孩子開始去念當地的幼兒園，我也很滿意這所學校。老師們和善又有愛心，我的孩子跟這些老師也有了感情。但我很快就注意到，這裡和我家鄉的幼兒園有著細微的差異。而我越是注意，這些小小的差異就越變越大。

首先，這所在亞洲新成立的幼兒園感覺不像幼兒園，反倒比較像一所小學。我的大兒子三歲時已經在學寫字和算術了。每星期兩次，有個中文老師會來唱歌給他聽，刺激他的中文語言能力。這種做法似乎很有效。我兒子開始東一點、西一點學到了一些韓文和中文。下午，我去接他放學時，只見他正在練習加法。我一方面以他為榮，一方面卻又覺得這會不會⋯⋯太誇張了點？

我不禁想，離開丹麥讓我的孩子錯過了什麼？如果是在丹麥的幼兒園，他們絕大多數的時間只要玩就好了。不練算術，不學寫字，也絕對不上什麼外語課。他們每天都會到戶外去，整日在林子裡或鄉野間蹓躂。在丹麥，許多父母都會將孩子送去念所謂的「森林幼兒園」（Forest Kindergarten）。孩子們一年到頭待在戶外，爬爬樹、生營火煮午餐。到了冬天，他們就戴上毛帽、穿上毛衣、腳踩靴子，像小企鵝般到處走來走去。

北歐人熱愛帶孩子到戶外。我們相信野外生活能建立孩子的人格，並讓孩子在日後的人生中有更強的適應力。大自然裡沒有電視、電腦等各種螢幕，也沒有人造玩具，所以孩子們必須發揮想像力玩遊戲。和其他的小朋友互動時，他們要自己訂出規則，找到自己的角色。在戶外，他們也親身體驗到四季的變，親自去探索這個世界。風霜雨雪等各種氣候刺激孩子的感官，也鍛鍊他們的體。他們在大自然中學著認識自己。

在韓國就很少有這種體驗了。我們深愛那裡的生活和工作，但隨著一年又一年過去，我發覺自己渴望起北歐人陪伴孩子的方式。我不想一直逼孩子朝學業的方向發展。我想讓他們按照自己的步調成長，並發展不同的技能。隨著年紀漸長，他們自有大把時間可以學習英文文法和長除法。在人生最初的幾年，我想讓他們當個孩子就好。

我開始感覺到，北歐文化在我的骨子裡真的是根深蒂固。到頭來，我畢竟也不是那麼的世界公民嘛。若是我自己的子女，我就希望他們跟我有一樣的童年。我想讓他們玩個過癮。我想讓他們盡情交朋友，在跟其他孩子的互動中不必完成什麼特定的任務。我想讓他們把時間浪費在戶外。我不想讓他們花太多時間在課業上。至少現在還不要。就算不是從很小的時候就被逼著拿出表現來，我也相信他們在工作上終究會有豐碩的成果，而且還會活得比較快樂。

我開始研究亞洲各種不同的教育體制。在首爾，我訪問了正在準備大考的高中生。我很訝異他們累成那樣。見到這些學生時，距離考試還有幾星期，但他們看起來一副幾個月沒睡覺的模樣。我見到年紀比我孩子大不了多少的學生，他們已經私底下在補數學和英文。我發現中國、台灣、日本和亞洲其他國家也有一樣的現象。我也發現這些國家有許多師長在向國外尋求靈感，他們看到孩子為學業成績付出很大的代價，所以想方設法要為課堂和日常生活帶來小小的改變。

就在這樣的因緣際會之下，我認識了作家吳連鎬。我去拜訪了首爾市外一所仿效丹麥傳統「Efterskole」（譯註：丹麥學制中一年制的私立寄宿中學，十四歲至十八歲的青少年皆可就讀）的學校，吳連鎬是這所學校的共同創辦人。在首爾市外的一棟建築上看到丹麥文的「Efterskole」，對我來說是一次改變人生的轉捩點。還記得我在一個寒冷的冬日裡，只是站在那兒望著招牌。在亞洲看到一點丹麥的痕跡，感覺很奇特，卻又莫名的合理。

這所學校的學生似乎很高興能喘口氣，暫時擺脫當學生的壓力。上高中之前，他們有一年的時間寄宿在學校，而且有空到山上和附近的海邊散長長的步。他們重新把電池充飽，就像地球另一端同齡的北歐孩子一樣。有些學生已經明白自己在學科上不會有傑出的表現，所以開始摸索其他的技能。有些學生則在苦讀多年以後，純粹就是需要時間休息休息，也趁機考慮一下他們手中的選項。