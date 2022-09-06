《丹麥SUPER老師這樣教！》作者序：我不禁想，離開哥本哈根搬到首爾，讓我的孩子錯過了什麼？
我們想讓你知道的是
本書收錄十位丹麥Super在教學現場的經驗心法，他們走進教室，是為了點燃孩子自發的學習動力，放大學生的未來。當孩子失去學習動力時，丹麥老師打造更多元、生活化、活潑的課堂風景，點亮孩子眼裡的小星星。
文：馬庫斯・班辛（Markus Bernsen）、吳連鎬（Yeonho Oh）
台灣版作者序
丹麥人有句話說：「你以為很了解自己，等你有了孩子才知不然。」孩子就是有辦法改變你看待事物的觀點，改變你看待全世界的眼光。
這是我的經驗之談。我在丹麥長大，但身為駐外記者，我行遍天下，足跡無遠弗屆，漸漸也將自己視為一個世界公民。我總說自己很快就能適應異國文。我在中國、柬埔寨和韓國都生活過、工作過，自認格外融入亞洲的傳統和規範。但後來我有了孩子。準確來說，我們是在不到兩年內連有了三個孩子。先是生了個男孩彼得（Peter），一年多一點又生了龍鳳胎亞克柏（Jakob）和蕾貝卡（Rebekka）。而後時序來到二○一四年夏天，我們夫妻帶著家中的新成員，一家子搬到韓國首爾。妻子要到丹麥大使館赴任，我則要為北歐發行量最大的報紙《週末報》（Weekendavisen）撰寫日韓新聞。
東北亞的都會生活和哥本哈根的家庭生活很不一樣，但我們愛首爾的快步調和活力。大家都很親切熱情，也很喜歡小小孩。到處都會碰到有人擠眉弄眼地逗我們的孩子，又或者捏捏他們的臉頰、請他們吃點心。
每逢週末，我們一家人就到郊外欣賞自然美景。我會用特製的背包揹雙胞胎，一個揹在胸前，一個揹在背後。如此一來，我們就能全家一起去爬山。
我很滿意我們在亞洲的新生活。三個孩子開始去念當地的幼兒園，我也很滿意這所學校。老師們和善又有愛心，我的孩子跟這些老師也有了感情。但我很快就注意到，這裡和我家鄉的幼兒園有著細微的差異。而我越是注意，這些小小的差異就越變越大。
首先，這所在亞洲新成立的幼兒園感覺不像幼兒園，反倒比較像一所小學。我的大兒子三歲時已經在學寫字和算術了。每星期兩次，有個中文老師會來唱歌給他聽，刺激他的中文語言能力。這種做法似乎很有效。我兒子開始東一點、西一點學到了一些韓文和中文。下午，我去接他放學時，只見他正在練習加法。我一方面以他為榮，一方面卻又覺得這會不會⋯⋯太誇張了點？
我不禁想，離開丹麥讓我的孩子錯過了什麼？如果是在丹麥的幼兒園，他們絕大多數的時間只要玩就好了。不練算術，不學寫字，也絕對不上什麼外語課。他們每天都會到戶外去，整日在林子裡或鄉野間蹓躂。在丹麥，許多父母都會將孩子送去念所謂的「森林幼兒園」（Forest Kindergarten）。孩子們一年到頭待在戶外，爬爬樹、生營火煮午餐。到了冬天，他們就戴上毛帽、穿上毛衣、腳踩靴子，像小企鵝般到處走來走去。
北歐人熱愛帶孩子到戶外。我們相信野外生活能建立孩子的人格，並讓孩子在日後的人生中有更強的適應力。大自然裡沒有電視、電腦等各種螢幕，也沒有人造玩具，所以孩子們必須發揮想像力玩遊戲。和其他的小朋友互動時，他們要自己訂出規則，找到自己的角色。在戶外，他們也親身體驗到四季的變，親自去探索這個世界。風霜雨雪等各種氣候刺激孩子的感官，也鍛鍊他們的體。他們在大自然中學著認識自己。
在韓國就很少有這種體驗了。我們深愛那裡的生活和工作，但隨著一年又一年過去，我發覺自己渴望起北歐人陪伴孩子的方式。我不想一直逼孩子朝學業的方向發展。我想讓他們按照自己的步調成長，並發展不同的技能。隨著年紀漸長，他們自有大把時間可以學習英文文法和長除法。在人生最初的幾年，我想讓他們當個孩子就好。
我開始感覺到，北歐文化在我的骨子裡真的是根深蒂固。到頭來，我畢竟也不是那麼的世界公民嘛。若是我自己的子女，我就希望他們跟我有一樣的童年。我想讓他們玩個過癮。我想讓他們盡情交朋友，在跟其他孩子的互動中不必完成什麼特定的任務。我想讓他們把時間浪費在戶外。我不想讓他們花太多時間在課業上。至少現在還不要。就算不是從很小的時候就被逼著拿出表現來，我也相信他們在工作上終究會有豐碩的成果，而且還會活得比較快樂。
我開始研究亞洲各種不同的教育體制。在首爾，我訪問了正在準備大考的高中生。我很訝異他們累成那樣。見到這些學生時，距離考試還有幾星期，但他們看起來一副幾個月沒睡覺的模樣。我見到年紀比我孩子大不了多少的學生，他們已經私底下在補數學和英文。我發現中國、台灣、日本和亞洲其他國家也有一樣的現象。我也發現這些國家有許多師長在向國外尋求靈感，他們看到孩子為學業成績付出很大的代價，所以想方設法要為課堂和日常生活帶來小小的改變。
就在這樣的因緣際會之下，我認識了作家吳連鎬。我去拜訪了首爾市外一所仿效丹麥傳統「Efterskole」（譯註：丹麥學制中一年制的私立寄宿中學，十四歲至十八歲的青少年皆可就讀）的學校，吳連鎬是這所學校的共同創辦人。在首爾市外的一棟建築上看到丹麥文的「Efterskole」，對我來說是一次改變人生的轉捩點。還記得我在一個寒冷的冬日裡，只是站在那兒望著招牌。在亞洲看到一點丹麥的痕跡，感覺很奇特，卻又莫名的合理。
這所學校的學生似乎很高興能喘口氣，暫時擺脫當學生的壓力。上高中之前，他們有一年的時間寄宿在學校，而且有空到山上和附近的海邊散長長的步。他們重新把電池充飽，就像地球另一端同齡的北歐孩子一樣。有些學生已經明白自己在學科上不會有傑出的表現，所以開始摸索其他的技能。有些學生則在苦讀多年以後，純粹就是需要時間休息休息，也趁機考慮一下他們手中的選項。
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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