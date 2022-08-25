行政院通過112年度中央政府總預算案：規模史上最大，國防預算大增716億，從少子化到長照皆創新高

行政院會於今（25）日通過112年度中央政府總預算案，行政院長蘇貞昌表示，明年度預算規模為史上最大，還債金額則是22年最多，其中少子化對策、教育、長照、住宅經費等政事預算都也都達到歷史新高。此外，為應對兩岸局勢升溫，國防經費也大幅增加。

根據行政院主計總處數據，明年度歲入編列新台幣2兆5565億元、歲出編列2兆7191億元，相比今（2022）年度約增加20.8%。

明（2023）年各項政事支出中以社會福利支出7154億元，占26.3％居首位，接下來依序為教育科學文化占18.2%、經濟發展占17.8％、國防占14.6％。

Photo Credit: 行政院主計總處

應對兩岸情勢升溫，明年度國防預算大幅提升

行政院主計總處主計長朱澤民表示，為強化國家防禦能力，明年度國防整體經費（包含特別預算及非營業特種基金）共5863億元，較今年度增加716億元，成長13.9%。此外，總體預算還涵蓋新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算1083億元。

另外，國防部主管預算分為人員維持費、作業維持費、軍事投資費3大類，明年度總共編列4151億元。其中軍事投資共1027億元，較今年度增加125億元；人員維持共1787億元，較今年度增加79億元。

值得注意的是作業維持費用總共1337億元，較今年度增加271億，上升幅度最大，達25.4％。朱澤民指出，如此編列是為了應對兩岸局勢升溫，我國船艦與戰機必須頻繁出動，造成作業費用大幅增加所致。

朱澤民強調，國防預算與防疫經費牽涉國家與人民安全，永遠都會被擺在第一順位，在編列預算的過程中都有盡量滿足國防部需求，若經費仍不足以支持明年度所需，國防部本身有第一預備金，另外行政院也有第二預備金可以補足。

此外，明年已不再編列防疫特別預算，明年度防疫經費編列845億元，比今年增加658億元。衛福部疾管署長周志浩補充，經費主要用於疫苗與藥品採購（為最大宗）、檢驗費用、確診病患照護，以及檢疫設施、措施的維持。

另一方面，明年度公共建設金費也大幅增加，朱澤民表示，這部分主要是為了讓台電能夠投入電網建設並提升其韌性，以穩定全國供電。經濟部目前已編列1500億元供台電「穩定供電建設方案」。

政院持續投入補撥金額，勞保基金延後破產

《中央社》報導，根據勞保精算報告，勞保基金潛藏破產危機，但由於政府撥補及近年的勞動基金投資績效佳，破產年限從原本2026年延後至2028年。

勞動部長許銘春日前表示，已爭取行政院預算盼明年能繼續撥補勞保基金，有信心金額會比今年的新台幣300億元更高，行政院會今天也通過112年度中央政府總預算案，確定將撥補450億元至勞保基金。

對於政府撥補，許銘春表示，感謝行政院每年持續對勞保基金的撥補，維持勞保財務的穩定度，且撥補金額逐年增加，展現政府照顧勞工決心。

歲入、歲出預算規模史上最大

針對明年度預算列情形，行政院長蘇貞昌點出3點特色。根據《中央社》，蘇貞昌說明年度預算有3個特色，一個是歲入、歲出預算數都較今年大幅成長，規模是史上最大；明年編列的還債經費1110億元，是22年來最高，預計到明年底，累計債務未償餘額占比31%，將較今年再減少0.8個百分點。

第二是照顧民眾、壯大台灣，蘇貞昌表示，明年度總預算與前瞻建設第4期特別預算中，少子女化對策經費達1088億元，較今年成長280多億元，成長35%；教育經費3488億元，較今年增加220多億元；長照經費649億元、住宅經費358億元，每一項都是史上最高的預算，充分展現政府從小顧到老的決心。

至於第三個特點，蘇貞昌說，為促進地方均衡發展，明年度中央加碼挹注地方，對地方整體協助財源達5773億元，較今年增加610多億元，比2016年總統蔡英文剛上任時，足足增加1550億元之多，部分用於對國中小冷氣電費與維護費、偏鄉學校中央廚房維運費的全額補助。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航