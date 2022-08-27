「萬物皆可NFT」，但詐騙爭議頻傳恐釀泡沫化與消費權益黑洞

（中央社）價值數億元的藝術品、平價的鹹酥雞，當各行各業都賣起「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）之際，NFT詐騙事件卻頻傳。消費權益黑洞正逐漸吞噬進入元宇宙的你，迎面而來的是科技革命，還是泡沫化危機？

「明明只是一張JPG圖片，卻嚇死人地貴、買這個到底要幹嘛？」多數消費者初聞NFT，多有同樣感受。

過去幾年投資人熱錢湧入，推升加密貨幣漲勢凌厲，帶動NFT市場更加蓬勃發展。2021年3月佳士得拍賣加密藝術品「每天：最初的5千天」（Everydays: The First 5000 Days），吸引買家爭相出價，最後以6934萬6250美元（約新台幣19億元）的天價成交。

亞洲音樂天王周杰倫旗下潮牌PHANTACi去年推出「Phanta Bear」（幻想熊）NFT，發行首日便創下新台幣2.7億元交易紀錄，讓外界意識到數位資產原來可以當成投資或保值的工具，從此打開國內NFT的討論度。

NFT搭上元宇宙熱潮，卻見泡沫危機浮現

NFT顧名思義是「非同質化代幣」，相較於常見的加密貨幣，如比特幣、以太幣都屬於「同質化代幣」（Fungible Token），每個NFT都有其獨特性、不可替代性和稀有性，也因為區塊鏈技術而具備防偽特質，特別適合藝術品、遊戲、身分認證等應用。

眾人之所以願意花大錢入手NFT，除了單純收藏欣賞外，也看好NFT「賦能」所帶來的價值，例如VIP服務、折扣優惠等；同時，Meta、Microsoft等科技巨擘推動的元宇宙熱潮，在區塊鏈打造的虛擬世界中，去中心化的數位內容資產會扮演關鍵角色，有些人理解NFT就如同元宇宙入場券，可在其中購物、玩遊戲、進行社交互動，因此更受到市場重視。

根據NFT資料分析公司Nonfungible.com的數據顯示，2021年全球NFT交易額達到176億美元，與2020年的8200萬美元相較暴增逾200倍，增幅十分驚人；今年上半年交易額則高達188.03億美元，已超越去年全年總額。

不過，相關數據已開始「降溫」，全球第2季的NFT交易量、交易額、買家、賣家數字分別季減24.82%、20.05%、25.41%、35.88%，總利潤更下滑46%，總損失則上揚23%，買家持有NFT的時間也大幅成長55%，意味熱度出現顯著下滑。

「NFT走下坡與全球升息、俄烏戰爭、熱錢消退等政經大環境脫不了關係」，趨勢科技全球消費市場開發暨行銷協理劉彥伯分析，NFT因虛擬貨幣而生，也因虛擬貨幣暴跌而衰退；在今年1月達到高峰之後，目前討論度與交易量均大幅減少，且詐騙事件頻傳更是NFT的問題與風險，「很可能才剛崛起就面臨泡沫化危機」。

Photo Credit: 中央社 資安業者趨勢科技全球消費市場開發暨行銷協理劉彥伯表示，台灣警方目前對新型態的NFT、區塊鏈、加密貨幣詐騙，都還非常陌生，建議應實施相關教育訓練。中央社記者吳家豪攝 111年8月27日

萬物皆可NFT，詐騙頻傳前景蒙塵

根據Nonfungible.com針對Google用戶搜尋量的統計，台灣名列對NFT最有興趣的國家榜單第4名，僅次於香港、新加坡、中國，且亞洲國家對NFT的熱衷程度顯著高於歐美國家。

今年起，NFT確實成為國內各行各業的關鍵字，舉凡塗鴉、土地、卡牌、服飾、鹽酥雞、環保、文化影視等都能操作，可說是「萬物皆可NFT」，品牌業者彷彿不賣NFT就會被市場潮流淘汰。

明星藝人與網紅時常與NFT連結，但也衍生出不少負面新聞。舉例來說，藝人周杰倫的無聊猿NFT被釣魚網站詐盜、歌手陳零九發行的YOLO-Cat遭詐騙業者仿冒發行、和網紅聖結石合作推出的Sweetyard Dogs甜園狗，因價格大跌遭疑「割韭菜」，以及直播主連千毅推出宣稱能賺價差、換精品的NFT，遭質疑吸金詐騙等爭議事件，不只讓消費者望之卻步，也令NFT產業前景蒙塵。

「NFT的價格波動大，多帶有投機意味」，長期觀察幣圈的產業人士認為，NFT話題熱度與聲稱的稀缺性，容易引發炒作，甚至已有過度炒作的亂象；更有不少詐騙分子利用NFT高熱度，以「畫大餅」方式吸引投資，在得手後捲款潛逃，或是假冒的NFT網站上要求消費者輸入以太坊錢包助記詞（Seed Phrase），讓詐騙集團輕鬆竊取所有的加密貨幣。

2021年7月以來，全球總計偵測逾65萬筆與NFT投資詐騙相關的惡意連結。其中，台灣占全球總偵測數量8%，顯見NFT投資已成為台灣熱門詐騙型態之一。趨勢科技觀察，「以社交連結詐騙與虛假釣魚網站最為普遍」。

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NFT三不管地帶，央行示警風險

「虛擬貨幣都是用錢包登入，消費者很可能一誤觸詐騙連結，NFT或加密貨幣就瞬間被轉走；如再透過去中心化的交易所洗籌碼，根本無跡可尋。」劉彥伯點出NFT詐騙更難纏的風險，來自於區塊鏈去中心化的特性，且無監理單位納管，警方更對NFT的新型詐騙相對陌生，意味著消費者在做元宇宙大夢時，很可能就不小心掉進消費權益的大黑洞。

事實上，中央銀行已提出警告指出，NFT市場目前仍存在許多問題、投資風險很高。除了消費者取得NFT並不一定代表取得商品的所有權外，也可能買到抄襲、詐騙或造假的NFT，NFT市場充斥虛偽交易。

Chainalysis研究指出，NFT發行時即第一手購入者，僅28.5%在轉賣時會獲利；另在區塊鏈上產製出的NFT，有1／3最終未能銷售出去。央行強調，目前大多數國家尚未把NFT納入監理，難以期待消費者可以受到周延保護。