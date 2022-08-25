泰國代總理普拉威是誰？帕拉育的長期盟友，曾未申報鑽戒和名錶遭反腐調查
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儘管帕拉育被憲法法院暫停了總理職務，但擔任代總理的，卻是不受民眾歡迎的副總理普拉威。2018年，一張流傳的照片顯示普拉威戴著鑽石戒指和名貴的手錶，然而鑽石戒指和名錶卻未出現在他的公共資產申報表上，而引起公眾譁然。
《美聯社》報導，帕拉育在24日遭泰國憲法法院裁定暫停總理職務後，接任代總理的副總理普拉威，在25日主持了首次政府部門會議。報導指出，帕拉育被暫停職務的狀況很可能只是暫時的，而且依然保留國防部長一職，因為過去憲法法院在一系列政治案件中多做出有利於政府的裁決。 至於憲法法院何時才會做出最終裁決，官方仍未宣布確切日期。
那擔任代總理的普拉威（Prawit Wongsuwan）是什麼來歷呢？《路透社》報導，現年77歲的普拉威是帕拉育（Prayuth Chan-ocha）的長期盟友，當帕拉育2014年發動政變推翻民選政府，在2019年重新辦全國大選後，普拉威便擔任帕拉育的副手至今。
和帕拉育本人一樣，普拉威也是前陸軍總司令，同樣以對君主制的強烈忠誠而聞名——兩人都曾在與王室關係密切的女王精銳衛隊服役。報導指出，當普拉威和帕拉育在女王衛隊時，普拉威是帕拉育的上司，兩人還曾在泰國東部被稱為「Burapha Payak」 （東方猛虎）的集團軍服役。普拉威於2004年至2005年升任武裝部隊總司令，退休後於2008年至2011年擔任文人政府的國防部長。
《路透社》指出，普拉威與帕拉育的行事差異在於，普拉威傾向於在幕後施加影響力。普拉威在泰國長期以來被視為權力掮客，無論是在他於2018年參與創立的公民力量黨（Palang Pracharat）內，還是在與泰國王室和軍方結盟的富裕精英中。
烏汶府大學政治學院院長 Titipol Phakdeewanich 告訴《路透社》：「普拉威通過與商界精英的聯繫獲得了權力。」他認為，成為代總理的普拉威將有助於穩定政治局勢，並在選舉前鞏固執政聯盟和相關商業利益。
名錶風波
《路透社》報導指出，儘管過去普拉威擅長在幕後施加影響力，當隨著成為代總理，普拉威將面臨更多的公眾審查，尤其普拉威曾在2018年爆發「名錶風波」。
2018年，一張流傳的照片顯示普拉威戴著鑽石戒指和名貴的手錶，然而鑽石戒指和名錶卻未出現在他的公共資產申報表上，而引起公眾譁然。
活動人士後來還發現，普拉威被拍到佩戴了至少25款不同的奢華名錶，但都沒有申報，而普拉威卻主張說那些名錶都是借來的。 最終泰國國家反腐敗委員會裁定，沒有足夠的證據顯示巴拉威有做出虛假資產申報。
曼谷朱拉隆功大學的政治分析家兼教授Thitinan Pongsudhirak 表示，從普拉威與與帕拉育軍政府的密切聯繫，普拉威或許是公民力量黨與聯盟政府之間有能力的調解者，但普拉威本人並不受大眾歡迎，擔任代總理的第一天起將面臨困境。
新聞來源
- Thai PM suspended while court mulls if he defied term limits（美聯社）
- Thailand's new acting leader is another royalist military man（路透社）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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