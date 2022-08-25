代理教師聘期未受保障如「免洗筷」，暑假無薪又不能兼職，立委要求教育部即刻改善

國內代理教師與正式教師同工不同酬、聘期未滿1年的問題行之有年，監察委員認為聘期亂象將影響學生受教權，因此在7月對此向教育部提出糾正。台灣民眾黨則就代理教師議題召開記者會，立委邱臣遠認為，不給完整聘期將嚴重損害代理教師工作權益，呼籲教育部立即改善。

監察院在7月14日通過監察委員葉大華所提的調查報告，針對代理教師的工作權益問題提出糾正。報告指出，中小學代理教師人數從107學年度的2萬6938人，到110學年度已經增加到3萬2239人。且除了金門縣、嘉義市外，其他的地方政府長期以來都沒有給予代理教師1年的完整聘期，就連台南市、新北市等六都學校，代理教師也只有10個月聘期。

調查報告指出，教育部雖然從105年起就陸續召開縣市研商會議，欲達成支給代理教師完整年新的共識，但至今卻未能採取有效措施落實，導致地方上實際改善成效有限。

除此之外，教育部所訂定的《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》也沒有涵蓋代理教師聘任期限等重要事項，甚至是在該辦法的第18條才授權各地方政府另行補充規定。

各縣市代理教師聘任法源、起迄日期不一，恐侵害學生受教權

以新北市為例，依照《新北市立高中職及國民中小學兼任代課及代理教師聘任補充規定》，長期代理教師的聘期是從開學前3日（8月27日）到7月1日為止；彰化縣則是依縣府發函，從8月24日起聘，到隔年7月1日為止。葉大華認為，由於地方政府的規定無需報部核備，因此形同空白授權，且各縣市聘期規範依據和起訖日期不一，產生縣市人才磁吸效應，恐怕侵害財政不佳地方的學生受教權。

員額控留指的是將專任員額留下，改聘代理教師、兼任、代課教師等支援人員，調查報告也指出，110學年個縣市公立國小的教師員額控留比例高於8％、公立國中有18個縣市均超過8％。葉大華表示，這凸顯了非正式教師充斥教育現場，本來應該作為教師請假時短期補充人力的代理教師，隨著少子女化及專任教師減課變革，改由學校大量聘任、替代正式教師工作。

葉大華認為，代理教師的工作內容和專任教師幾乎沒有差異，給假、考核、申訴、薪資等權益卻未受保障，落入「免洗筷教師」、「同工不同酬」等困境。

邱臣遠：工作權益嚴重受損，應即刻改善

台灣民眾黨針對代理教師聘期問題召開記者會，立委邱臣遠指出，沒有給予代理教師1年的完整聘期，意味著這些教師在7、8月份既沒有薪水、也無法兼職，更不能領取失業補助，工作權益嚴重受損，他痛批這是政府的嚴重違失，教育部必須即刻改善。

邱臣遠表示，教育部應該積極督導，改善22縣市中19個地方政府未提供代理教師1年聘期的問題，且對於未享有1年聘期的代理教師，則需研議放寬兼職禁令。

宜蘭縣議員參選人尤文瀚表示，全國國中小代課代理教師招聘不足每年都常態性發生，其問題根源在於正式教師缺額控管及法規不完善等缺失。他認為教育主管機關應積極處理，爭取代理教師同工同酬。

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核稿編輯：翁世航