【未來大人物發聲】連波蘭都應援烏克蘭病友免費施打，李怡潔：台灣10億救命錢卻恐被迫繳回，罕病病友淪社會犧牲品
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2021年12月16日，聯合國通過第一份承認罕病家庭面臨具體挑戰的文件，將罕見病納入聯合國機構、計劃和優先事項等事項，並獲得所有193個會員國支持。國際響應並開放病友用藥，如SMA，全球有46國給付，甚至連波蘭都宣布全給付烏克蘭SMA病友治療藥物。反觀台灣，至今仍有近400位 脊髓性肌肉萎縮症（SMA）病友，在等待健保給付救命藥物...可健保署不但視若無睹，即便編列了罕藥專款，卻連年剩錢，2022年截至8月，專款仍有近10億未執行...
撰文/ 2021 未來大人物 李怡潔(生命之窗慈善協會理事長)
生命之窗慈善協會攜手時代力量立委王婉諭、民眾黨立委蔡壁如、新北市板橋區市議員參選人彭盛韶、台北市港湖區市議員參選人陳宥丞召開記者會，揭露罕病專款預算截至今年8月，還仍有近10億未執行。呼籲政府應在年底前將專款預算執行完，健保會更應立案監督預算執行，否則剩餘的罕病救命錢，將全數被迫繳回，衝擊病友用藥權益。
病友用生命等藥政府卻輕易浪費預算
觀察過去4年來罕病專款每一年都出現剩餘情形，其中尤以2019年最為誇張，全年竟剩餘11.29億元未執行，而2018年也有6.41億元未執行，罕病預算執行不完似乎已成為常態，病友不得不擔憂今年也將重蹈覆轍，用藥願望又要落空。
我的觀察，罕病藥費編列預算何其珍貴，屬於專款項目，一旦預算未能支用完畢，就必須全數繳回，不得留用至明年。然而，根據資料截至今年8月健保共同擬定會議，只有兩顆罕病藥物獲得給付，僅支出1300萬元，罕病專款還剩有近10億元預算未執行。
今年罕病專款預算相較去年增加11.74億元預算，為歷年來最高幅度，讓病友一度滿懷期待，也相信政府可以妥善分配預算，照護更多罕病病友。然而，當前健保署的消極態度，讓許多病友失望與不解。
這樣狀況讓我忍不住為所有病友發聲：「沒錢的時候，健保署要我們等死，我們只能用生命共體時艱，為何有了預算，還要讓病友去死？我們實在無法理解陳時中部長曾承諾健保改革的腦筋不會動到罕病患者身上，甚至表示國家將持續加強照顧罕病患者，保障罕病患者的權益，可事實卻是一直拿最弱勢、少數的罕病患者開刀，連罕病病友的基本生命權都視若無睹。」
10億救命錢恐被迫繳回，罕病病友淪犧牲品
傳聞健保署技術性營造預算剩餘假象與保費調漲壓力有關，恰逢今明兩年地方與中央兩次大型選舉，行政機關正在盡全力避免保費調漲議題再起。立委王婉諭批評健保署編列預算卻不確實執行根本是打假球，即便健保有財務壓力也不應該拿最弱勢的罕病開刀，此舉有違健保照顧弱勢精神。台灣曾因身為亞洲第一個通過罕病立法的國家而自豪，但此刻對罕病基本生命權的保障卻不進反退！
立委蔡壁如抨擊民進黨政府眼中只有選票，為了延後可能衝擊選情的保費調漲議題，竟連罕病唯一的專款預算也要被犧牲。她表示，如健保因未能調漲，而無法調補財務缺口，則應有其他財務增源方式，不是從「已編列預算」刻意不執行，以病友性命來換取財務健全。
台北市港湖區市議員參選人陳宥丞表示，健保的基本精神是履行社會正義，保障弱勢群體的治療權益，而罕病病友不僅是社會弱勢，更是用生命在跟時間賽跑，政府有再多理由也不應該給他們不能兌現的治療希望。我們必須讓健保回歸關懷弱勢理念，既然有適合的藥物和新增預算，政府必須切實執行，保障這群弱勢朋友的治療權益。
新北市板橋區市議員參選人彭盛韶表示，以SMA為例，在全世界有給付藥物的46個國家中，臺灣是這些國家中給付範圍最小的，就算在人均GDP比臺灣低的東歐國家，如捷克、波蘭等國家，也都擁有比臺灣更為廣泛的給付範圍。他也呼籲健保署應適度放寬罕病藥物的給付範圍，讓更多病友獲得治療機會。
大眾不知道健保署與罕藥藥廠簽訂的「風險分攤協議（MEA）」
健保署總是以財務衝擊為由拒絕給付罕藥，罕藥使用人數少、研發成本高，故罕藥價高、一般家庭無法負擔已是人盡皆知，但為了讓罕病患者取得治療，許多國際政府都會與藥廠進行協商、簽訂風險分攤協議（MEA），台灣也不例外。
大眾可見、健保署公告的價格皆為牌價，並非政府實際購買價格，基於保密協議，MEA不能對民眾、醫院或其他利害關係人透露。一是預防治療結果和成本的資訊被競爭對手拿來對付藥品製造商。二是避免健保制度無法運作。
MEA分為「財務風險分擔」及「療效結果風險分擔」。「財務風險分擔」例子：製藥公司可同意返還某比例的藥品開支、吸收治療初期的藥品成本，或負擔聯合療法中使用的其他藥品費用。
「療效結果風險分擔」實例：藥品製造商免費供應充足的新藥達三個月；若新藥證實有效，就從第四個月開始給付。此方式的一個變體版是政府從一開始就給付藥價，不過若醫院發現沒有療效，製藥公司就須返還已給付金額。
罕藥專款成立的初衷，就是因為少數患者分攤醫藥研發成本，罕藥的價格較一般藥物高，因此政府為保障少數、弱勢罕病患者用藥的權益與醫療服務品質，避免罕見疾病患者的權益受到總額其他醫療費用之排擠，可如今健保署的做法卻背道而馳，令人不勝唏噓。
MEA說明參考資料：分攤健保成本負擔風險、提升癌藥可近之方案：多元彈性藥品收載協議
說要與國際接軌的台灣腳步卻跟不上
除了財務衝擊，健保署也會以SMA治療藥物的「療效不彰」、「沒有經濟效益」的觀點拒絕給付病友救命藥，我們必須一再的強調：罕病治療是人道議題，不是商業手段。
放眼國際，以全年齡病友皆可使用的兩種藥物為例，至今已有46國將SMA背針納健保，其中更有25國全給付；口服藥也已有27國納健保，其中有17國全給付。
這代表國際看見了SMA治療的迫切性，以及治療藥物對病友的重要性與經濟效益，即便是羅馬尼亞、烏克蘭等貧窮國家都已全給付，烏克蘭深陷烽火之際，也獲得波蘭政府全給付SMA治療藥物。
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不送月餅送什麼？3大中秋禮盒選購要點，教你企業公關送禮不失禮
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中秋佳節即將到來，也是企業籌備公關送禮，藉此表達感謝、維繫關係的重要時刻。然而疫情之下預算大減，如何把握重要的傳統節日，將心意送的巧妙、創新，又能一舉提升企業和品牌形象？一起來看企業中秋贈禮的3大選購要點。
習俗傳承至今，現代人的職場交際彷彿就是家族縮影。舉例來說，企業每逢中秋籌備的企業顧客及公關贈禮，便是透過中秋節日的禮尚往來，向平時有公務往來的客戶、協力廠商及官方民間團體，藉此表達一年來的感謝心意，並繼續維繫合作關係的情誼。許多調研發現，企業公務送禮的預算，即使在近2年疫情衝擊、禮金預算大減之下，仍是多數公司的必要支出。
此外，現代節日的送禮趨勢早已改變，許多人不再希望收到傳統月餅，也讓企業總務採購開始苦惱；如何在精準的預算裡切中當下送禮趨勢，又能呈現送禮者的獨到品味？一起來看看企業顧客、公關贈禮的3大中秋禮盒選購要點，教你將心意送得巧妙又創新。
要點一、彰顯職人精神：運用高級食材，重新演繹禮盒人情味
中秋送禮除了傳統月餅，佔據華人節日一席之地的肉鬆、肉乾也不可小覷。這項道地傳統美食傳承自職人手作精神，代表著濃濃的人情味傳遞，是老饕紛紛推薦的在地伴手禮；其中若使用高級食材如黑豬肉及松露，更能彰顯企業及品牌與眾不同的格調，重新演繹出濃厚人情味。
經營55年的經典品牌新東陽，特別挑選畜養期長達8個月的台灣上等原生種黑豬，肉質甘甜無腥且肉皮厚而緊實，肌纖維更細更多，肉質更顯鮮嫩彈性；再以高級純釀醬油及獨家配方調味，經過職人的特殊焙炒製程，做出酥鬆口感及香氣逼人的美味「黑豬肉鬆」。新東陽全產品經嚴格品管皆取得CAS產品認證，製程經ISO9001及HACCP雙重國際認證審核，保證產品不添加防腐劑、味精、人工糖精、人工色素，吃起來更安心。
為確保肉質新鮮、安全、衛生，新東陽將檢驗合格的黑豬肉於現代化密閉式低溫廠房中生產，並在獨特配方調理製程下，經快速凍結、切片、48小時醃漬、貼合、烘乾、截切，再經高溫烤焙而成。像是以獨特蜜汁配方製作出的「蜜汁黑豬肉乾」，甜而不膩、肉質鮮嫩、嚼勁十足；甚至運用西餐中的高檔食材松露製成「松露黑豬肉乾」，嚐完香氣逼人，將台灣最道地傳統的肉乾提升到另一個層次。
要點二、展現創意印象：創新燒烤系美食，共享中秋團圓記憶
除了吃月餅撥柚子，台灣人自80年代起開始盛行中秋前後家家戶戶來烤肉，「中秋」等於「烤肉」的印象可說是深植台灣人心！尤其是近2年受到疫情影響，許多節日因無法群聚而取消，這時候若能挑選具有中秋美食印象的禮盒贈送，收禮者肯定倍感窩心、留下深刻印象。
新東陽在中秋節推出的「XO烏金黑豬肉乾」可說匠心獨具，以野生烏魚子特製而成的烏金XO醬，再搭配獨家秘製醬汁低溫醃漬而成，經高溫烘烤讓肉乾更持久入味，XO醬使豬肉乾更加鮮美，肉質更綿軟細膩且鬆軟易嚼。明明是在品嚐肉乾，卻能聞到撲鼻而來的烏金XO醬烤肉香氣，高檔食材透過創意完美展現，絕對能讓收禮者津津樂道，體會「一家烤肉萬家香」的道地台灣人情味。
三、提升環保形象：綠色有機用品，提升企業環境友善形象
全球掀起環保意識，送禮也愈來愈符合環保趨勢，訴求簡約設計的包裝、具有綠色意識的禮盒，能夠大大提升企業和品牌的形象質感。要選購更加環保的中秋禮盒，首先是掌握「一多三少」原則，即產品份量多、包裝材料少、材質種類少、印刷少，降低禮盒垃圾對環境的衝擊。
其次可選擇具有綠色意識的有機生活用品，同時把握自備、重複及少用原則，就能在中秋團圓時刻從生活中減少廢棄物。例如新東陽的〈千江月禮盒〉就特別附上一款「環保蜂蠟布」，抗菌的天然蜂蠟和柔軟的有機棉布，能取代保鮮膜不怕殘留塑化劑，還能為食材保濕、保鮮。不只可以拿來包裹肉乾品嚐，只要以冷水洗淨即可多次重複使用，對環境更佳友善。
而且蜂蠟布相比保鮮膜的製作過程更加低碳減塑，新東陽的時尚蜂蠟布是與綠色工廠的精神結合，一年減少66m²的保鮮膜，為地球盡一份心力。此外，新東陽〈千江月禮盒〉更有簡約時尚的設計風格，特別適合企業顧客及公關贈禮，送禮高級又大方實用，便利收禮人享用及保鮮美食的綠色設計「蜂蠟布」，更是提升送禮者企業綠色環保的形象。
中秋佳節傳遞初心，新東陽千江月禮盒
我們向來熟悉的中秋習俗，包括享用月餅等應景食品，一家團聚祭祖感謝祖先庇佑，賞月慶祝圓滿和豐收等等；整個漢文化圈各地習俗雖略有不同，卻都與「月亮」、「團圓」有著密切關係。現代人如何結合當代的風土民情，讓傳統文化繼續綿延流傳，傳遞初心絕對是不二法門。
宋朝高僧編撰的《普燈錄》有句「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」，北宋詩人黃庭堅也曾在《五祖演禪師真贊》提及「無心萬事禪，一月千江水」，兩句皆勾勒出千江映月的詩情畫意，讀來令人回歸初心而廣為流傳。經典品牌「新東陽」多年來以創新傳統美食文化為己任，選在中秋佳節推出〈千江月禮盒〉呈現千江映月的雅緻意境，跳脫傳統月餅禮盒範疇；不僅運用高級食材彰顯職人精神，以創新XO烏金黑豬肉乾展現創意印象，超好蓋蜂蠟布更是幫助企業提升綠色環保形象、凸顯企業格調，是企業公關贈禮表達感謝、維繫關係的創新好選擇。今年中秋節，就選擇新東陽的獨家環保特色千江月禮盒，讓你送禮超體面！