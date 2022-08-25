榮獲美國奧斯汀影展「觀眾選擇獎」《沉默呼聲》全台熱映邁向第三週，臉書帳號投廣卻遭禁

由加拿⼤華裔導演李雲翔執導最新⼒作《沉默呼聲》，橫跨台灣、加拿⼤兩 地拍攝。根據真⼈實事改編，揭露極權迫害下的歷史⾎淚；⼀部在中國不能放 映的電影！⾃8⽉12⽇全台上映後，觀眾好評⼝碑不斷，因為上映場次少，許 多網友仍⼒挺到底，表⽰「請假都要去看！」全台上映當周票房已突破百萬。

但就在電影上映前夕，臉書廣告接連受阻，台灣發⾏團隊依規定申訴、審 核，歷經多時，終於通過。然⽽卻在電影熱映期間，需要⼤量廣告投放之際， 8/20電影粉專帳號忽然無預警「被限制」，廣告帳⼾「被停權」...。

團隊依照臉書步驟，再次提供了公司營登、⾝分證件、各式證明，卻得到 「此帳號無法再審查」的回應，進⾏多次申訴，⼀試再試都無法通過；連⽇前 ⼈氣YouTuber波特王、攝徒⽇記八炯站台⼒挺《沉默呼聲》，相關廣告投放也 是被臉書「禁⽌刊登」，⾄今仍未獲得解決，發⾏團隊雖感無奈但仍不會放棄，也呼籲觀眾多多主動分享、轉發。

今年的三⽉，《時代⾰命》上映前影片被下架的事，還記憶猶新；當時各 界呼籲：「社群平台勿淪獨裁者幫兇、臉書不是微博」；卻在不到半年的今 天，再次發⽣了紀錄⼈權的電影臉書帳號「被停權」事件...。

《沉默呼聲》選擇不被沉默，盼各界⼀起出聲，在⾃由的台灣裡，這已不 只是⼀部電影帳號被停權的事情，更是全⺠都需要關注的重要消息，臉書的審 查是否真的已經淪為獨裁者的幫兇？發⾏團隊表⽰，⼀部⼈權電影，在台灣還 會遭遇如此無理由的審查箝制，是非常值得注意的事件，也感謝所有⽀持電影 的觀眾，⼀起打破沉默，不是為了沉默呼聲，⽽是為了保護⾃⼰所擁有的⾃由 ⽽發聲。

臉書帳號限制 投廣被禁事件：

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