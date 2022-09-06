《沖繩自古以來，不是日本神聖不可分割的一部分》：甲午戰爭的結果，一舉粉碎了琉球遺族依靠清朝復國的幻夢
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台灣第一本完整介紹沖繩歷史的專書。從神話時代到納入日本，圖文並茂、實地踏尋，帶你一覽琉球群島的前世今生。
文：朱宥任
少年仁君
一八六六年八月，清朝冊封使來到琉球，為尚泰王舉行冊封典禮。尚泰王其實早在一八四八年，便以四歲幼齡登基。然而無論是琉球還是清朝，這段期間都發生不少紛擾，財政也陷入困難，只好對冊封日程一延再延。甚至本次的冊封大典，都還是琉球仰賴各方人士的金援下，才硬著頭皮舉辦成的。
琉球人想不到的是，這也將是王國史上，最後一次的冊封大典。
尚泰王雖然年紀輕輕，但是頗有仁君之氣度。一八六九年十月，擔任聞得大君的思真牛金去世。思真牛金是尚溫王的妻子，但當初尚溫王不到二十歲即過世，兒子尚成更是兩三歲便夭折。所以成為寡婦的思真牛金，後來便相當寵愛尚泰王，兩人情同親生母子。而尚泰王的生母在一八六五年過世後，另一位有如母親角色的思真牛金也離開，對尚泰王打擊不小，還因此服了五十天的喪。
當時任職御側仕的喜舍場朝賢，也陪著尚泰王。此年的琉球國內仍不安穩，外有列強紛擾，內有颱風侵襲琉球，摧毀了大半農田。一次，喜舍場告訴尚泰王，城中開始出現了人口販賣等饑饉之兆。尚泰王聽聞後感嘆數聲，旋即不發一語。喜舍場才意識到少年國王剛經歷喪母之痛，自己又挑起沉重的話題，似乎不是時候。
但就在隔天，尚泰王馬上召來三司官，要大家超前部屬，儲備米糧預防可能的饑荒。見國王如此賢能，喜舍場大為感動。隔年雖然飢荒依然發生，但在提前防範之下，總算是做到了避免餓死者的出現。
然而，隨著大正奉還，江戶幕府倒台之後，日本開始明治維新，朝現代國家邁進。在「廢藩置縣」政策下，支配琉球多年的薩摩藩，搖身一變成了「鹿兒島縣」。而像是慶長琉球之役後割讓給薩摩的奄美大島等地，過去在對外場合，還可能會假裝是琉球領屬，現在也不演了，直接納進鹿兒島縣底下。
琉球長久以來對中、日雙方從屬的曖昧關係，自然不會被新生的現代日本接受。明治政府早已磨刀霍霍，準備「處理」琉球問題。
削去國號
一八七三年，琉球派遣伊江王子與宜灣親方朝保，以維新慶賀的正、副使身分赴日。兩人過去皆都曾參與牧志恩河事件的審問，而宜灣朝保事後當上了三司官，會中日英三語的他能力出眾，被稱為琉球當代最優秀的歌人，並受到期待能幫助頹靡的琉球振作，成為「蔡溫再世」。
慶賀使團來到東京，與外務卿副島種臣會談。琉球方因長期向薩摩藩納貢，如今碰上日本改革體制，希望能夠有所減免，並期盼日方能歸還薩摩入侵以來，琉球戰敗所割讓的奄美大島等地。
副島種臣在與同僚討論後，回應：「可為琉球處理。」
琉球使團大喜過望，以為明治政府受理了請求，殊不知此乃副島的刻意誤導，應答不過是模稜兩可的空頭支票。日後，使團會見明治天皇。明治天皇下詔，稱將尚泰「升」為藩王華族，並解除和薩摩的從屬關係，改受日本政府直轄。
雖然「國」變成了「藩」，但這其實也不是琉球第一次國號被取消。早在慶長琉球之役後的尚豐王時期，便一度被改成琉球「國司」，直到十八世紀尚敬王時代，才再度恢復琉球國之稱號。
況且明治政府表示，即使名稱更改，「琉球藩」的內政仍由尚氏家族為首的王府主導，與中日兩國間的關係也將持續，等於除了名字之外，實際內容並未有太大變動。使團因此同意簽字，接受了明治政府的安排。
並未意識到明治政府企圖的琉球使團們，則高興於不再受薩摩支配一事。在以天皇名義主辦的歌會上，宜灣朝保寫下〈水石契久〉博得讚賞。之後拜領「藩內融通基金」三萬日圓，廢除了在薩摩支配以來的在番奉行。使團一行滿意地回到琉球。
牡丹社事件
一八七一年十月，剛在那霸上繳完年貢的宮古島船隊，在回程途中遭遇颱風四散，其中一艘船漂流至台灣的八瑤灣。倖存者上岸後，遇到高士佛社的原住民。雖然原住民一度收留他們並提供食物，但琉球人在不安之下，決定私下逃離部落。此舉觸怒了原住民，且擔心琉球人另有企圖，因此展開追殺行動。
包括帶頭的仲宗根豐見親玄安（過去統一八重山有功的仲宗根豐見親之後代）在內，大部分的琉球人因此遭到殺害，最後經漢人鄧天保、楊友旺等人的調停下，才讓原住民收手。共計當初船上的六十九人，除了三人於上岸前溺死外，另有五十四人被原住民所弒。殘餘的十二人則受清朝安排，先送往福州的琉球館，然後再返回琉球。
這其實並非琉球人第一次遭遇海難並於台灣上陸。根據《歷代寶案》的記載，早在一七二○年便已有相關案例，此後類似狀況更陸續發生了數十次。畢竟兩地確實相近，海況也並不安穩。
而清朝政府也幾乎確立了處理流程，都是將難民先送至福州再回琉球。
但是，明治政府有意將此案小題大作，於是向清朝提出抗議。過去台灣也曾發生過類似的「羅妹號（Rover）事件」，曾參與過事件的美國領事李仙得（Charles Le Gendre），深知清朝在處理此類案件態度，是如何的散漫消極，因此建議日本可以藉此事作為出兵口實。果然在交涉時，清朝只顧撇清責任，回應日本：「生番係我化外之民，問罪與否，聽憑貴國辦理。」給了日本私辦的理由。
一八七四年，西鄉從道帶著三千六百多人出發，進攻台灣南部的高士佛社、牡丹社等部落，降伏了眾多原住民。清朝這才發覺事態嚴重，緊急派遣沈葆楨來台，而日軍雖然出師大捷，但也碰上軍資困難與疫病之苦，雙方展開和談。中日於是簽訂〈北京專約〉，清朝賠償日本五十萬兩，其中包含撫恤金，並在條約中，留下承認日本此行動「原為保民義舉起見」的字樣。
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當消費者已經「優惠疲勞」，你需要的是服務升級
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