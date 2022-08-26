緬甸「KK園區」是什麼樣的存在？武裝衝突、經濟利益與政治妥協下的產物
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網路賭博、詐騙、人口販運被包裝在中國商人華而不實的建設藍圖，2021年政變將克倫邦的暴力與暴利推向極端，犧牲的是人命與身家安全——流離失所的克倫居民、傷亡的克倫民族解放軍、淪為前線砲灰的BGF基層士兵，和來自全世界各地被詐騙到KK園區的人口販運受害者。
近期台灣人到柬埔寨打工，被推入從事詐騙工作的新聞爆發，包括難以脫身，遭到囚禁、性侵，被要求誘騙台灣親友來柬埔寨「抓交替」，甚有失蹤、不明死亡甚至活摘器官，或被輾轉賣至緬甸與杜拜。而疫情前台灣人的觀光勝地之一泰國曼谷，是此類人口販運的轉運站。
當柬埔寨與緬甸「KK園區」的詐騙新聞，在台灣、香港、馬來西亞與新加坡的媒體快速而聳動地傳播，緬甸當地民營媒體更關切政變後的內戰、被執行死刑的政治犯、通貨膨脹、緬幣重貶與燃油缺乏等議題。
《Myanamr Now》於8月3日報導一起發生在中緬邊境口岸城市－木姐（Muse）的衝突事件。緬甸木姐鎮近日爆發多次襲擊與槍擊，儘管無法證實發動的集團，但「突襲是在中國政府的壓力下進行，據信中國政府嘗試關閉在木姐賭場運作的詐騙集團」、「政府軍與當地民兵也參與了，透過網路詐騙中國公民。」
緬甸KK園區的崛起、停工與轉型
被台灣媒體稱為KK園區的「水溝谷」（Shwe Kokko，全名為Shwe Kokko Myaing），近來被指控為人口販運、器官販賣與詐騙轉賣的終點站，相較於柬埔寨惡名昭彰的西哈努克港（Sihanouk），更為殘暴，一旦進入KK園區，難以脫身。
KK園區位於緬甸南部克倫邦的妙瓦底（Myawaddy），被認為是妙瓦底眾多詐騙基地之一。而妙瓦底與泰國的美索鎮（Mae Sot），隔河相鄰，過去是緬泰兩國重要的貿易據點。新冠肺炎爆發前，泰國與國際旅客可持電子簽證自美索進入妙瓦底與緬甸各地。
而控制KK園區的克倫族「邊防部隊」（Border Guard Forces, BGF）是克倫民族組織的分離組織，在2010年併入緬甸國軍。
根據緬甸民營媒體《Frontier 》今年6月的報導，BGF的領導人索奇圖（Saw Chit Thu），領導風格鮮明而充滿魅力，在水溝谷坐擁豪華別墅，並在克倫邦首府帕安（Hpa-an）擁有採石、遊樂園與非法邊境貿易等大量資產。
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來自地中海的MADAMUA千年霜，運用初榨千年橄欖油守護人們的肌膚
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隨著世界汙染越來越嚴重，許多人從小就有皮膚過敏的問題，在護膚上會特別使用醫美保養品。但其實還有更好的選擇！許多植物本身具有神奇效果，透過有機、品質精純的植萃來調理肌膚，不僅可以避免過敏問題，還能為皮膚奠定出更好的防禦力基質。其中一種極佳的植萃調理方式，就是用全世界唯一僅存948棵西班牙原生種千年橄欖木之初榨橄欖油，悉心打造出的千年霜！
位於地中海沿岸的西班牙第三大城瓦倫西亞（Valencia）終年陽光燦爛、雨水適中，造就出令人嚮往的人文風情與自然景致。有對音樂家夫妻──先生為西班牙人、太太則是遠從台灣嫁過去的台灣媳婦，兩人就在這樣美好的土地上自在生活著。幾年前，他們偶然發現一片從羅馬時期就留存著的千年橄欖莊園，也是全世界僅存的936棵千年橄欖樹，感動之餘他們決定投入看守這片珍貴樹林的工作。
後來他們兩人得知，千年橄欖含有大量維生素E、礦物質、角鯊稀、基酪醇及多酚物質，這些都是護理保養皮膚最好的原材料，因此他們決定偕同專業的瓦倫西亞大學，將千年橄欖木一年結果一次的珍貴橄欖製造成初榨橄欖油，並以之研發護膚品牌「MADAMUA」作為獻給人們的珍貴禮物。
「創辦人夫婦非常驚豔於千年橄欖樹的存在！為了妥善使用這一年僅有一次的珍貴收成，他們堅持以有機方式打造所有產品，還申請到審核非常嚴格的『ECOCERT有機環保認證』無論是保養品內料的生產、抑或是包裝的過程，都符合低汙染、低浪費、高環保的規範。」MADAMUA營運總監林依綾自信地說。一直是嚴重過敏肌的林依綾，拿到音樂家好友也就是MADAMUA創辦人給她的產品後驚為天人！因為原本使用專櫃保養品都會過敏的她，不僅使用MADAMUA完全不會過敏，之後更透過千年橄欖樹的植萃力量，讓肌膚敏感程度大大降低，讓她直呼神奇。「MADAMUA開啟了我對優質保養品的驚嘆與想像，我決定投身這個品牌，將這個具有歐盟有機認證、低敏感、高植萃，價格又相當實惠的好產品推廣出去！」
已經在台灣試營運三個月的MADAMUA，除了擁有自己的官方購物網站，同時也於微風購物網站、Pinkoi以及松菸誠品專櫃展售中，從通路的選擇不難感受MADAMUA十分珍惜品牌形象，他們希望透過具有質感的通路管道，讓消費者好好認識它，不過因著千年橄欖木原料的稀缺性以及它為過敏肌帶來的幫助，短短時間就讓許多消費者注意到並開始使用，其中明星商品就是「千年霜」。
「千年霜系列的特色是為乾性肌、中乾肌、混合性油肌各別研發，因此可以因應各種季節例如夏/冬季，戶外/冷氣房等需求，夏天使用也清爽不油膩。而且許多顧客特別喜歡我們千年霜的包裝，它的木蓋是使用橄欖樹原料，所以每罐紋路都不同，我們希望讓顧客從觸摸包裝到使用保養品的整個過程，沉浸在千年橄欖木的氛圍中。」
MADAMUA特別指出，許多粉絲在使用千年霜之後，特別建議大家夏天可以先將千年霜冰起來，晚上睡前拿出來冰冰涼涼敷在臉上，隔天皮膚就會變得非常軟嫩，達到夜間修復的效果。這是因為千年橄欖油本身含有豐富的抗氧化劑、維生素E和抗炎成分，除了可深層滋潤肌膚抗皺抗老，也可防止水分流失，讓皮膚變得更具彈性、光滑細膩。
如同研發3年的過程中MADAMUA經18200人在3-6個月內的研發成果：93%讓皮膚質量更好，達到保養效果百分百；86%有效滋潤皮膚病達到保濕效果。MADAMUA上市後從內容物使用感受、品牌精神、包裝設計都受到不分男女的喜愛，如同品牌象徵的意義「女人的親吻」，MADAMUA未來每天都要透過這世界唯一的千年橄欖木植萃，不分晝夜細膩守護人們的肌膚！
MADAMUA官網：https://www.madamua.com.tw/