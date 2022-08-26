緬甸「KK園區」是什麼樣的存在？武裝衝突、經濟利益與政治妥協下的產物

近期台灣人到柬埔寨打工，被推入從事詐騙工作的新聞爆發，包括難以脫身，遭到囚禁、性侵，被要求誘騙台灣親友來柬埔寨「抓交替」，甚有失蹤、不明死亡甚至活摘器官，或被輾轉賣至緬甸與杜拜。而疫情前台灣人的觀光勝地之一泰國曼谷，是此類人口販運的轉運站。

當柬埔寨與緬甸「KK園區」的詐騙新聞，在台灣、香港、馬來西亞與新加坡的媒體快速而聳動地傳播，緬甸當地民營媒體更關切政變後的內戰、被執行死刑的政治犯、通貨膨脹、緬幣重貶與燃油缺乏等議題。

《Myanamr Now》於8月3日報導一起發生在中緬邊境口岸城市－木姐（Muse）的衝突事件。緬甸木姐鎮近日爆發多次襲擊與槍擊，儘管無法證實發動的集團，但「突襲是在中國政府的壓力下進行，據信中國政府嘗試關閉在木姐賭場運作的詐騙集團」、「政府軍與當地民兵也參與了，透過網路詐騙中國公民。」

Photo Credit：AP/ 達志影像 位於緬中邊界木姐的小販騎著三輪車兜售中國啤酒。攝於2012年3月7日。

緬甸KK園區的崛起、停工與轉型

被台灣媒體稱為KK園區的「水溝谷」（Shwe Kokko，全名為Shwe Kokko Myaing），近來被指控為人口販運、器官販賣與詐騙轉賣的終點站，相較於柬埔寨惡名昭彰的西哈努克港（Sihanouk），更為殘暴，一旦進入KK園區，難以脫身。

KK園區位於緬甸南部克倫邦的妙瓦底（Myawaddy），被認為是妙瓦底眾多詐騙基地之一。而妙瓦底與泰國的美索鎮（Mae Sot），隔河相鄰，過去是緬泰兩國重要的貿易據點。新冠肺炎爆發前，泰國與國際旅客可持電子簽證自美索進入妙瓦底與緬甸各地。

而控制KK園區的克倫族「邊防部隊」（Border Guard Forces, BGF）是克倫民族組織的分離組織，在2010年併入緬甸國軍。

根據緬甸民營媒體《Frontier 》今年6月的報導，BGF的領導人索奇圖（Saw Chit Thu），領導風格鮮明而充滿魅力，在水溝谷坐擁豪華別墅，並在克倫邦首府帕安（Hpa-an）擁有採石、遊樂園與非法邊境貿易等大量資產。